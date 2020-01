DHA YURT BÜLTENİ-13

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na Alinur Aktaş seçildi

BURSA Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın isteği üzerine görevinden istifa eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin yerine İnegöl Belediye Başkanı AK Partili Alinur Aktaş\'ı seçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, geçtiğimiz hafta pazartesi günü görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Altepe\'nin istifasından sonra bugün toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri yeni Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı seçti. CHP\'li meclis üyeleri yaşanan tartışmanın ardından aday göstermediklerini belirtip meclis salonunu terketti. Yapılan konuşmaların ardından üyeler başkanlık için oylarını kullandı. MHP\'nin de desteğini alan AK Parti\'nin adayı Alinur Aktaş, aldığı 75 Oy ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde AK Parti\'nin 70, CHP\'nin 13, MHP\'nin 13, DP\'nin 1 üyesiyle 3 de bağımsız üye bulunuyor.

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCA - Fatih Enver TIKIR/BURSA(DHA)-

İçişleri Bakanlığı : Hakkari, Tunceli ve Şırnak\'ta 31 terörist etkisiz hale getirildi (3)

31 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkari Şemdinli kırsalında 19, Tunceli Nazimıye Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 9 ve Şırnak\'ta 3 olmak üzere toplam 31 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber: ANKARA (DHA)

Isparta\'ya şehit ateşi düştü (3)

\"İÇİMDE BİR HİS VAR BABA\"

Şemdinli\'de şehit olan sözleşmeli piyade er Sercan Kara\'nın kadeşi Adil Kara, şehit haberini sabah kahvaltıdan sonra duyduklarını söyledi. Gelen giden ve muhtarın da söylemesiyle olaydan haberdar olduklarını aktaran Adil Kara, \"En son dün akşam üstü görüşmüştük. Ben değil de babamla görüşmüş. Orada yoğun bir yağmur yağışı varmış. \'İçimde bir his var baba, 4 senedir hiç böyle bir hisse kapılmamıştım\' demiş. Babam da \'Hazırlığını yaptın mı oğlum\' falan deyince, \'yaptım baba\' demiş. Konuşmuşlar, hatta dalga geçmiş \'Bir şey olmaz\' falan diye. Sabah da haberini aldık\" dedi.

\"ŞEHİT OLMAYI İSTİYORDU\"

Kardeşinin İzmir\'e tayini çıktığını anlatan Adil Kara, \"Ama orada kardeş gibilerdi. Bizden iyi arkadaşlarıyla kardeşti. Bırakıp da gidemedi. \'Biraz daha durayım, buradan zaten Kuzey Irak\'a falan asker götürüyorlardı, biraz daha sakinleşsin öyle geçeceğim\' demişti. Nasip olmadı. Vatana hizmetten başka bir hayali yoktu zaten. Şehit olmayı istiyordu. \'Ben şehit olursam ağlamayın, üzülmeyin\' diyordu. Mekanı cennet olsun. 5 yılı dolduracaktı bu ocak ayındı. Bekardı\" diye konuştu.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve beraberindekiler de şehidin baba evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

- RÖP: Adil Kara

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN- Taner ERDEM- Hasan UĞUR/GELENDOST (Isparta), (DHA)

Boralar Taburu Ağrı\'dan Tokat\'a döndü

AĞRI\'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK\'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda görev alan Tokat Jandarma Komando Taburu görevini tamamlayarak kente döndü.

4 ay önce geçici görev ile Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesine gönderilen ve \'Boralar\' olarak adlandırılan Tokat Jandarma Komando Taburu görevini tamamlayarak uçakla kente döndü. Tokat Havaavalında taburu İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve eşi Gülşen Arıkan karşıladı. İl Jandarma Komutanı Albay Arıkan, geçici görevden dönen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Ahmet Akdağ’a çiçek verdi ve görev süresince göstermiş oldukları başarılı çalışmaları nedeni ile tebriklerini iletti.

-Havalanından görüntü

-Askerlerin karşılanması

-Çiçek takdimi

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'ndan şehit evine ziyaret (3)



\'TERÖR BELASINDAN BU ÜLKEYİ KURTARACAĞIZ\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa\'nın İnegöl ilçesinde yaptığı konuşmada, \"Kurşunlara karşı, bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için gerektiğinde hepimiz göğsümüzü gereceğiz. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu yoktur\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Bursa\'daki programı kapsamında İnegöl\'de Kanaat Önderleri, Sanayici, İş Adamları ve Muhtarlar Toplantısı\'na katıldı. Basına kapalı toplantının ardından gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, \"İnegöl\'de olmaktan son derece mutluyum. İnegöl\'ün muhtarlarıyla, kanaat önderleriyle, sivil toplum yöneticileriyle birlikte olduk. Onlar sordular, ben cevap verdim. Bize yönelik önerileri ve eleştirileri aldık; bir şekilde değerlendirdim. Son derece güzel, verimli toplantı yaptık\" diye konuştu.

\'TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR\'

Sabah Ankara\'dan gelirken Hakkari\'den acı haberi aldıklarını belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: \"8 şehidimiz var, 1 şehidimiz Bursalı. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Her zaman, her herde söyledim: Terör, insanlık suçudur. Hep birlikte teröre karşı ortak bir duruş sergileyeceğiz. Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Askere sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Kurşunlara karşı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için gerektiğinde hepimiz göğsümüzü gereceğiz. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu yoktur. Terörün temel amacı, bu ülkede kaos yaratmaktır. Kardeşi kardeşe düşman etmektedir. Bütün vatandaşlarımdan istirhamım; bu tuzağa kimse düşmedi, bundan sonra da düşmesin.\"

\'HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: \"Sayın Erdoğan, dönüşte uçakta kendi belediye başkanları ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonu, \'Diğer partiler de kendi belediye başkanlarına baksınlar\' diye bir düşünceyi ifade etmiş. Bu şu anlama da geliyor aynı zamanda, Erdoğan şunu da söylüyor: \'Diğer partiler de gereğini yapsın, yapmazlarsa İçişleri Bakanlığı devreye girecek.\' Bu şu anlama geliyor: \'Bizim belediye başkanlarımız suçluydu, ben gereğini yaptım; diğer partilerin belediye başkanları da suçlu, gereğini yapsınlar.\' Belediye başkanlarımız suçlu değil. Asla kabul etmiyoruz. Halkın seçtiği belediye başkanını, bir başka otorite, ailesini tehdit ederek istifa sürecine sokarsa, o ülkede demokrasi bitmiş demektir. Bizim belediye başkanlarımız zaten günün 24 saati müfettişler tarafından denetleniyor. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Kendilerinin hesabını veremeyeceği çok şey var. Bizim, millete hesabını veremeyeceğimiz birşey yok. Ne yapıyorsak millet için yapıyoruz. Belediye başkanlarımıza talimatımızdır; her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Herşey hükümetin bilgisi ve denetimindedir. Gizlenecek, saklanacak bir şeyimiz yok. Bizim belediye başkanlarımız yetkiyi saraydan değil, milletten alıyorlar. Siyaset anlayışımız da budur.\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından otelden ayrılırken, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu ardından, programına devam etmek üzere Bursa\'nın Orhaneli ilçesine geçti.

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

Karabük\'te polisin coplu müdahalesine soruşturma

KARABÜK\'te, hasarlı kazaya karışan iki sürücünün tartışmasına copla müdahale eden polisler, cep telefonuyla görüntülendi. Dayak yediği ileri sürülen sürücü, annesi ve kardeşi, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polisler de kendilerine mukavemette bulunduğunu öne sürdükleri sürücüyü şikayet etti.

Olay, Yeşil Mahalle Güneş Sokak\'ta meydana geldi. Apartmanda oturan öğretim görevlisi E.M., komşusu 28 yaşındaki Mevlüt Y.\'nin, aracıyla, park halindeki otomobiline çarptığını iddia ederek polise haber verdi. Alkollü olduğu iddia edilen Mevlüt Y., gelen polis ekipleriyle tartıştı. Sürücünün annesi, babası ve kardeşinin de evden inmesi üzerine tartışma büyüdü. Polisler, iddiaya göre sürücü ve yakınlarına copla vurdu. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından Mevlüt Y., annesi 55 yaşındaki Muazzez Y. ve kardeşi 26 yaşındaki Semih Y., hastaneden aldıkları sağlık raporu ile savcılığa giderek polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 4 polis memuru da rapor alarak sürücü hakkında, polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Baba Zahit Y., şöyle dedi:

\"Çok sayıda polis geldi. Eş ve çocuklarıma meydan sopası attılar. Eşimi yere yıktılar. En büyük zoruma giden buydu. Orada fotoğraf çekip, tutanak tutup gitmiyorlar. Bunlar hakkında gerekenlerin yapılmasını istiyorum. Eşim, \'Çocuğum akciğerlerinden ameliyatlı, vurmayın\' diye bağırdığı halde onu yere yıktılar. Ters kelepçe yaptılar. Polisler de bizden şikayetçi olmuş. Bizim elimizde sopa yok, bıçak yok. Ne varsa onlarda. Kanunlarımıza güveniyorum\" dedi.

-Olay anı(Cep telefonu görüntüsü)

-Zahit Yarar\'ın konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Erzurum\'da dana etinde düşüş yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın et fiyatlarında düşüş olacağı açıklamasının ardından Erzurum\'da dana etinde henüz düşüş yaşanmadı. Koyun etinde 5-6 liralık düşüş yaşanırken, Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, dana etinde ilerleyen günlerde 3 liralık bir düşüş olacağını bildirdi. Kasaplarda dana kıyma 38, dana kuşbaşı 40 liradan satılırken, Et ve Süt Kurumu\'nda dana kıyma 28.75 liradan satılılıyor.

-Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder İLE RÖP.

-Et fiyatları

-Vatandaşlarla röp.

-Et ve Süt Kurumu\'ndan et alanlar

-Muhabir Hümeyra Pardeli\'nin anonsları

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

Vatandaşlar et fiyat fiyatlarının düşeceğine inanmıyor

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın et fiyatlarının yakın zamanda yüzde 40 oranında düşeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Gaziantepli vatandaşlar indirim yapılacağına inanmadıklarını söylediler.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, \"Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek\" dedi. Böylece, kıyma 29 liradan, kuşbaşı da 31 liradan satılacakö dedi. Et fiyatlarını kasapların arttırdığını söyleyen Gaziantepli vatandaşların büyük çoğunluğu ise, fiyatlarda düşüş olacağına yönelik açıklamalara inanmadıklarını söylediler. Et fiyatlarının düşeceğine yönelik daha önce de açıklamalar yapıldığını ve hiç birinin gerçekleşmediğini dile getiren vatandaşlar, et fiyatlarının düşmesi için hayvancılığın desteklenmesi ve öncelikli olarak yem fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini ifade ettiler.

Bazı vatandaşlar ise, et fiyatlarının ithal hayvanlarla düşürülmesi durumunda yurda kalitesiz et getirilme ihtimalinin olduğunu ve Türk halkının damak tadının ithal ete alışık olmadığı için satılacak etlerin yenilemeyeceğine inandıklarını dile getirdi.



Haber-Kamera: GAZİANTEP, (DHA)-

Yamaçta kalan keçiyi AKUT kurtardı

MERSİN\'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, yamaçta kalan keçiyi zorlu bir operasyonla kurtardı.

Vatandaşlardan ulaşan yardım çağrısı üzerine merkez Yenişehir İlçesi İnsu kırsalına giden ekipler, keçinin mahsur kaldığı alanı tespit etti. Ardından harekete geçen 5 kişilik ekip yamaçta kalan keçi için operasyon düzenledi. 2 saatlik zorlu çalışmanın ardından ip teknikleri ile keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtaran ekipler, keçiyi sahibine teslim etti.

-Ekipler iple yamaca inerken

-Görevli elinde keçi ile yamacı tırmanırken

-Keçi kurtarılırken

-Keçi sahibine teslim edilirken

-Genel de detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

Torununu görmeye giden kadın kapkaça uğradı

ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde torununun yanına giden 75 yaşındaki Emir Ayşe Gözen\'in çantası motosikletli 2 şüpheli tarafından çalındı. Çantasını bırakmak istemeyen kadın düşerken, kaçan 2 şüpheliden 1\'i yakalandı. Diğer şüphelinin ise cezaevinden izinli çıktığı ve kapkaç sonrası tekrar cezaevine döndüğü belirlendi.

Finike Sahilkent Mahallesi\'nde dün meydana gelen olayda, Emir Ayşe Gözen, 1 aylık torununu görmek için karşı sitede oturan oğlunun evine gitmek üzere dışarı çıktı. Yolun karşısına geçtikten sonra az ilerisinde duran motosikletteki 2 kişiden biri kadının yanına yaklaşarak omzundaki çantaya sarıldı. Çantasını bırakmamak için mücadele eden kadın şüphelinin çekmesi sonucu yere düştü. 2 şüpheli ise olay yerinden motosikletle uzaklaştı. Komşularının yardımına geldiği Emir Ayşe Gözen, oğlu Müjdat Gözen ile birlikte Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayetçi oldu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Finike Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri kapkaç şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki bütün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden motosiklette bekleyen M.C.K. yakalanırken, kadının çantasını çalan İ.N.\'nin ise hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan 3 gün izinle ayrıldığı ve kapkaç olayından sonra cezaevine döndüğü belirlendi. Gözaltındaki M.C.K.\'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

OĞLUNUN ARKADAŞI ZANNEDİP TEBESSÜM ETTİ

Olay nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Emir Ayşe Gözen, \"Oğlumun evine gidiyordum. Oğlum ve gelinimin yeni bebeği olmuştu. Evden çıktıktan sonra yolun karşısına geçtim. Yürürken biraz ileride eski motosiklet durdu. Üstünde iki kişi vardı. Birisi indi. Ben yola devam ederken arkamdan gelmiş, omzuma dokundu. Oğlumun arkadaşlarından zannettim. Sonra yüzüne baktım, gülümsedim. Tam o sırada çantayı çekiştirmeye başladı. Ben bir taraftan asıldım o bir taraftan. Çantanın sapı koptu. Yola fırladım, düştüm. Kendimi toparlayana kadar baktım kimse yok. Komşular geldi, su getirdiler. Oğlumu aradım\" dedi.

\"ÇOK KORKTUM, HALA KORKUMU ATAMADIM\"

Oğluyla birlikte Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayette bulunduğunu anlatan Emir Ayşe Gözen, çok korktuğunu söyledi. Çantasında 150 lira olduğunu ama yaşadığı korkunun büyük olduğunu kaydeden Gözen, aynı şeyi başkasının yaşamasını istemediği için şikayetçi olduğunu belirtti. Gözen, \"Davacıyım. Benim başıma gelenlerin başkasının başına gelmesini istemem. Çok korktum, hala korkumu atamadım. Sol tarafımın üstüne düştüm. Boynum ve bacağım hala ağrıyor. Bir müddet yerden kalkamadım zaten. Sağ ayağım sakattı. O tarafıma düşmüş olsaydım kırılırdı bacağım\" diye konuştu.

- Emir Ayşe Gözen olayı anlatırken

- Şüpheli M.C.K.\'nin adliyeye sevk edilmesi

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)