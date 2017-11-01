DHA YURT BÜLTENİ-13

SERDAR KUZULOĞLU\'NA FETÖ GÖZALTISI

İZMİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu\'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri\'nde (ABD) Silikon Vadisi olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele şubesi ekipleri, İzmir merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda; öğretim üyesi, doktor ve öğretmen ile bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu\'nun da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul\'daki evinde gözaltına alınan Serdar Kuluoğlu\'nun, ifadesi alınmak üzere İzmir\'e götürüleceği belirtildi.

Şüphelilerin, daha önce gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir itirafçının, FETÖ\'nün Silikon Vadisi yapılanmasına ilişkin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlendiği bildirildi. Bazı şüphelilerin ise ABD\'de ikamet ettiği belirlendi.

Haber:İZMİR,(DHA)

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YOZGAT\'TA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

YOZGAT’ta, beton mikseri ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazısında kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Yozgat’ın Gökçekışla Köyü yakınlarında bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında beton mikserinin çarptığı kamyonetin sürücüsü 48 yaşındaki Necati Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Yozgat’tan, Kayseri yönüne giden Necati Özer\'in kullandığı 66 AU 985 plakalı tuğla yüklü kamyonet, Gökçekışla Köyüne geldiği sırada yolun sol tarafında bulunan inşaat alanına dönüş yaptı. Bu sırada kamyonete arkadan gelen 33 yaşındaki Ferhat Demir idaresindeki 66 KP 973 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yolun sağ tarafına savrulurken beton mikseri şarampole devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Necati Özer olay yerinde hayatını kaybederken, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen beton mikserinin şoförü Ferhat Demir ağır yaralandı. Demir, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kamyonetten görüntü

-Beton mikserinden görüntü

-Yaralının ambulansa konulması

YOZGAT,(DHA)

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İNTİHARDAN POLİS VAZGEÇİRDİ

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde sokakta yaşadığı ve işsiz olduğu gerekçesiyle 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyleyen 17 yaşındaki Ş.M.G.\'yi polis vazgeçirerek aşağı indirdi.

Manavgat merkez Atatürk Caddesi\'nde 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkan Ş.M.G., uzun süredir sokakta yaşadığını ve işsiz olduğunu belirterek intihar edeceğini söyledi. Ş.M.G.\'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Binanın çatısından ayaklarını aşağı sarkıtan Ş.M.G.\'yi ikna için polis harekete geçerken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşılık aşağıya hava yastığı açtı.

Polis ekipleri yaklaşık 1 saat görüşmenin ardından Ş.M.G.\'yi intihardan vazgeçirdi. Binadan aşağı indirilen Ş.M.G., sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Binanın çatısından görüntü

- İtfaiyenin branda açarken görüntüsü

- Polis memurunun çocuğu alıp götürmesi

- Çocuğun aşağı indirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)



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DOLMUŞÇULARIN EYLEMİNDE POLİS BİBER GAZI KULLANDI

KARS’ta dolmuşçular, Belediye Meclis kararıyla bazı hatlara ek hat konulmasına tepki göstermek için belediye önünde eylem yaptı. 20 minibüsle yolu kapatan dolmuşçuları, yolu açmaları için uyaran polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. 1 kişinin göz altına alındığı olayda bir grup dolmuşçu da Vali Rahmi Doğan ile makamında görüştü. Vali Doğan’ın konunun incelenmesi için müfettiş istediklerini söylemesi üzerine eylemlerinden vazgeçen dolmuşçular yaklaşık 1.5 saat kapatılan yolu trafiğe açtı.

Mevcut hatlardaki dolmuşçular banka borçları ve hatlar üzerinde yolcu kapasitesinin azlığı nedeniyle bugüne kadar yaptıkları itirazların dikkate alınmadığı gerekçesiyle dolmuşlarını belediye binası önüne bırakıp eylem yaptılar. Yolun trafiğe kapatılması üzerine polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polis, dolmuşçuların yolu trafiğe kapatıp vatandaşın geçiş hakkını ihlal ettiklerini söyleyerek yolun açılmasını istediler. Dolmuşçular araçlarını çekmeyecekleri konusunda direnince polis bu defa kalabılığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Gazla birlikte neye uğradıklarını şaşıran dolmuşçular sağa-sola kaçışmaya başladı. Tartışmaların ilerlemesi ve yolun açılmaması üzerine bir kişi gözaltına alındı. Bu defa dolmuşçulardan yaklaşık 30 kişilik bir grup Vali Rahmi Doğan’la görüşmek için Valilik konağına geçtiler. Vali Rahmi Doğan da makamında kabul ettiği dolmuşçularla bir süre görüşme yaptı. Vali Doğan, konuyla ilgili müfettiş istediklerini ve sorunlarını gelen müfettişe bildirmelerini istedi. Vali Doğan ayrıca, yolun trafiğe açılmasını istedi ve iddialarını ispatlamaları için hak arama yerinin hukuk olduğunu belirterek haklarını orada aramalarını istedi. Vali Rahmi Doğan görüşmenin sonunda dolmuşçulara çikolata ikram ederek tek tek tokalaşıp uğurladı. Dolmuşçularda Belediye önüne gelerek araçlarını çekip yolu trafiğe açtılar. Yaklaşık 60 dolmuş şoförü Belediye son alınan meclis kararının iptal edilmesine kadar sefere çıkmayacaklarını belirterek Cumhuriyet meydanında eylemlerini sürdürdüler. Dolmuşçular ayrıca, Adliyeye giderek ek suç duyurusunda bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin biber gazı kullanması

-Gözaltına alınan şahıs

-Valilikte görüşmeler

-Vali Rahmi Doğan’ın konuşması

295 MB - 4 DK 28 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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DİYARBAKIR NARKOTİK POLİSİ OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM YAPTI

DİYARBAKIR\'da okul çevresindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde bulunan polis, şüpheli kişiler, okul servisleri ve şoförleri üzerinde de kimlik kontrolü ile arama yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetlemede bulundu. Yenişehir İlçesi Süleyman Demirel Eğitim Kampusü\'ne gelen narkotik polisi, okul çevresinde şüpheli şahıs aradı. Okul servis araçları üzerinde de uygulama yapan narkotik polisleri, servis şoförlerini de inceledi. Polislerin kampüs çevresinde gezdiğini gören yaşları 9 ile 12 arasında değişen çocuklar, polislerin yanına gelerek, ne aradıklarını sordu. Polis ekipleri de ocuklara, \"Sizlerin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla okul çevresinde uyguma yapıyoruz\" diye karşılık verdi. Bunun üzerine öğrenciler, tanık oldukları bazı kişilerin nasıl uyuşturucu kullandıklarını anlattı. Polis ise çocuklara, bu tür olaylara tanık olmaları halinde önce oradan uzaklaşmalarını, konuyu öğretmenlerine, daha sonra da öğretmenle birlikte 155 polis imdat hattına bildirmelerini istedi. Kampüs alanındaki okulla ilgisi olmayan şüpheli kişiler, kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulamaların kent ve ilçe merkezinde bulunan tüm okul çevresinde sürekli devam edileceği belirtildi. Öğrenciler, uygulama yapan polise, düzenledikleri uygulamalardan memnun olduklarını iletti.

Görüntü Dökümü:

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-Polisleri okul çevresine gelmesi

-Şüpheli şahısları incelemesi

-Okul servis araçlarında yapılan inceleme

-Çocukların polislerle konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

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PROF. DR. KAVUKÇU, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ\'NİN AÇILIŞINA DAMGA VURACAK

ERZİNCAN, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan Üniversitesi Akademik Yılı ve Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi\'nin açılışı töreni için kırmızı beyaz renklerden oluşan enstalasyonlar, dış mekanda şeritler ve iç mekanda ise 10 bini aşkın plastik küreyle alankurgu çalışması hazırladı. Bugüne kadar birçok ilginç çalışmaya imza atan Prof. Dr. Kavukçu, \"Erzincan Üniversitesi\'nin 2017-2018 Akademik Yılı açılışı unutulamayacak\" dedi.

Türkiye\'nin değişik illerinde ve Atatürk Üniversitesi kampüsünde bugüne kadar yaptığı birçok sanat eseri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu kez Erzincan\'da ilginç bir alankurgu çalışması hazırladı. 3 Kasım\'da Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katılacağı, Erzincan Üniversitesi Akademik Yılı ile Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi\'nin açılış töreni için yaptığı çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kavukçu, temelde kırmızı beyaz renklerden oluşan enstalasyonlar, dış mekanda şeritler, iç mekanda ise plastik kürelerle anlatım dilini tamamladığını söyledi. Prof. Dr. Kavukçu, on bini aşkın kürenin ziyaretçileri uzaysal mekana taşıdığını, Kültür ve Kongre Merkezi\'nin mekan boşluğunun algılanması açısından önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Kavukçu, \"Aslında dönüştürülmüş olan mekan, her izleyicinin kendi dünyasıyla kurmuş olacağı ilişki sanatın bireysel vurgusu açısından dikkat çeker. Dış mekandaki kırmızı beyaz çizgiler, üniversite yerleşkesindeki bir yolun adeta yükünü alırcasına, aynı zamanda geleceğe atılan bir adım gibi, bizi ileriye taşımaktadır. Doğada var olan gücün vurgusu çalışma üzerinde hem sakin hem de fırtınalı havada ifade edilmektedir. Hepsinden öte insanların içerisinde yaşadığı, kanıksadığı bir mekan olarak doğa, algıya müdahale ile insanlara farklı ufuklar açabilme adına da önemlidir. İnsan duygularına hitap eden bu çalışmada, görsel bir coşkuyu eğitim ve öğretim yılına başlayan üniversite yerleşkesinde ve Erzincan şehrindeki insanlara yaşatabilmek amaçlanmıştır\" diye konuştu. Erzincan Ünüversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoglu\'nun da zaman zaman çalışmalara destek verdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, şunları söyledi: \"Performansta sanatçı bedeni ve onunla birlikte yer alan şeffaf yüzey tuvalin yerini almaktadır. Gerçek mekanda o anda doğada var olan güneş, rüzgar gibi doğa olayları da çalışmanın bir parçası haline gelmektedir. Sanatçının yüzeye müdahalesi ile başlayan çalışma sanatçıya dışarıdan yapılan müdahalelerle bir anda farklı düşüncelere doğru bir aksiyon kazanmaktadır. Birey ya da toplum olarak yaşadığımız güncel olaylarla da ilişki kurarak hayatın bir parçasını ifade edebilme amacı taşımaktadır. Erzincan Üniversitesi yerleşkesinin giriş yolunda yapılan enstalasyonla başka bir boyuta taşınan görsellik, performansla bütünleşerek, üniversite sakinlerinin yaşadıkları psikolojik ve fizyolojik olaylara güncel sanatın anlatım diliyle gönderme yapılmaktadır. Ulusal anlamda bizi temsil eden kırmızı ve beyaz renkler bayrak, Cumhuriyet ve birçok değerimiz olarak algılandığı gibi bu renkler altında yaşayan kültür mozaiğimizi de yansıtmaktadır. Ruh dünyamızın renkliliğini anlatan bir yönü de vardır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Elektrik direklerine yapılan entelasyonlar

-Kongre binasının dışına yapılan entelasyonlar

-Kongre merkezi içinde yapılan entelasyon

-Mehmet Kavukçu ve Erzincan Üniversitesi rektörü ile yapılan boya çalışması

-Mehmet Kavukçu ile röp

(SÜRE:05.05 BOYUT: 230 MB)

Haber - Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)



