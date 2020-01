DHA YURT BÜLTENİ-13

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, DENİZLİ\'DE (EK)

1)İŞADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de Lavin Otel\'de işadamları ve sanayicilerle toplantı yaptı. Denizli Sanayi ve Ticaret Çalıştayı\'nda bir araya geldiği iş dünyasının temsilcilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, kentte olmaktan son derece mutlu olduğunu, ilin ihracatta ülkenin 8. ili konumunda olduğunu, Türkiye\'nin 10 büyük şirketinin Denizli\'de bulunduğunu söyledi. Denizli\'nin istihdam ve üretim açısından önemli bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, \"Denizli iş dünyası, büyümesi, döviz gelmesi, istihdam yaratması açısından önemli bir kent. Sanayici arkadaşlarımı dinledim. Erdoğan\'a rağmen vize krizinin sonlandırılması onların da en büyük arzusu. Kriz giderek büyüyebilir, sanayiciler sağduyuyla bu sorunu aşmak istiyor. Umarım sanayicilerin bu beklentileri gerçekleşmiş olur\" dedi.

Denizlili işadamlarının ve sanayicilerin ara eleman sıkıntısı çektiklerini dile getirdiklerini, eğitim sisteminden şikayetçi olduklarını ve kente son yollarda yabancı yatırım gelmediğini belirttiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Biz kendilerine cevap verdik. Her ülkenin sanayi, tarım, turizm stratejisi vardır, Türkiye önümüzdeki 50 yılda tarımda, sanayide nereye gidecektir, bütün bunların masaya konulması, stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledik. CHP\'nin Genel Başkanı olarak, partimizin önümüzdeki stratejilerine de beş ana başlık halinde kendileriyle paylaştım\" diye konuştu.

\"TORUNUNU DA ALSIN HESAPLASIN\"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, vize krizinin maliyetinin 50 milyar lira olduğu yolundaki sözlerinin hatırlatılması üzerine, \"Vize krizinin maliyeti Sayın Erdoğan az önce yaptığı konuşmada \'bu 50 milyar lira nereden çıktı\' dedi. Kendisine önerim şu. Torunu matematik biliyordur, torununu yanına alsın, hesap makinesini yanına alsın, dolardaki bir kurusun artışın maliyetini çıkarsın. Bu kadar basit. Eğer bu hesabı yapmaktan acizse, gelsin bana ben kendisine hesap vereyim\" dedi.

\"HÜKÜMET SAĞLIKLI TUTARLI PLANLAMA YAPMALI\"

Hükümetin sağlıklı ve tutarlı planlama yapması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Denizli kamudan beklediği yatırımı almıyor, şu ana kadar almış değil. İhracatta Türkiye\'nin 8. kenti, ciddi potansiyeli var. Turizm açısından hak ettiği turisti alamıyor. Burada büyük şehir açısından büyük sorunlar var, tarımda ciddi sorunlar var. Bunların hepsini aşmak mümkün. Oturdum hepsini sanayici arkadaşlarıma nasıl aşılacağını madde madde anlattım. Açıklamalarımız kafanızda soru işareti bırakıyorsa, bize söyleyin dedim. Türkiye üretmek, ekonomisini geliştirmek, demokrasini geliştirmek, üretmek zorunda olan bir ülkedir. Sosyal devlet olmalıdır. Bütün komşularıyla ve dünyayla barış içinde yaşamak zorundadır. Bu dört koşulu sürdürülebilir kılmak zorundadır. Bu strateji içinde giderseniz olayı büyütürsünüz\" dedi.

\"SENİN MİLLİYETÇİLİĞİN MANGAL MİLLİYETÇİLİĞİ Mİ?\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eski Başbakan Bülent Ecevit\'le ilgili sözlerini sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, \"Bu arada Sayın Erdoğan rahmetli Bülent Ecevit\'le ilgili çok sert cümleler kullandı. Bir anlamda onun milliyetçiliğini sorguladı. Rahmetli Ecevit\'in sağlığı ve yaşı istismar edilmemeli. Hele hele ölen bir insanın yaşından yola çıkarak istismar etmek asla doğru değildir, olmamalı da. Sen Ecevit\'in milliyetçiliğini öğrenmek istiyorsan, rahmetli Ecevit, Türkiye\'nin milliyetçiliğini Kıbrıs\'ın Beşparmak dağlarına yazdı, Afyon tarlalarına yazdı milliyetçiliği. O\'nun milliyetçiliği yürekli milliyetçilikti. Ne söylediyse arkasında durdu. Sayın Erdoğan\'a sormak istiyorum? Sen milliyetçi geçiniyorsun. Ege adalarına bak, Yunan adalarına bak. Ege\'de bizim olan adalar Yunanistan tarafından işgal edilmiş durumda. Beyefendi senin milliyetçiliğin ne; mangal milliyetçiliği mi? Neden adalara sahip çıkmıyorsun. Hem Amerikan, hem İngiliz belgelerinde Türkiye\'ye ait olan adalarda şu an Yunan bayrağı dalgalanıyor. Bunun yanıtını istiyorum Erdoğan\'dan. Ecevit\'le uğraşma. Allah rahmet eylesin, Ecevit bu ülkeye hizmet etmiş bir kişidir. Ne onunla uğraşıyorsun\" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu basın toplantısının ardından sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı yapıldı.

2)OĞULARININ ÖLDÜRDÜĞÜ NAZLI, KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde, çocukları 25 yaşındaki Sertan U. ile 17 yaşındaki Özkan U. tarafından bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki Nazlı Uyanık\'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınmaması üzerine kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran Devrek Müftüsü Mahmut Çakır, \"Müslümanlıkta \'Töre\' kavramı yoktur. Sevginin bittiği yerde evlilik de biter. Erkek hanımından boşanma hakkına sahiptir. Kadın da eşinden mahkeme ile boşanma hakkına sahiptir. Kimse kimseyi zorla tahakküm altında tutamaz\" dedi.

Geçen pazartesi Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı evde 9 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bitlis\'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen, ardından İstanbul ve son olarak Devrek\'e kaçan Nazlı Uyanık\'ı, izini bularak peşinden gelen oğulları Sertan ve Özkan U\'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Kaçarken Ankara girişinde polis tarafından yakalanarak tutuklanan iki kardeşten Sertan U., annesini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

CENAZESİNİ KADINLAR OMUZLADI

Devrek Devlet Hastanesi\'nde otopsi işlemleri tamamlanan Nazlı Uyanık\'ın cenazesini ailesinden kimse almadı. Belediye görevlilerinin cenazesini hastane morgundan teslim aldığı Uyanık için ilçe merkezindeki Ulu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Uyanık\'ın cenazesi, kadınların omzunda araçtan indirilerek cami avlusuna konuldu. Cenaze törenine, Uyanık\'ın isimleri açıklanmayan anne ve babası ile Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, sivil toplum kuruluşları, dernek ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

BAŞKAN: TÖRE CİNAYETİ

Gazetecilere açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ilçe halkı olarak üzüntülü bir gün yaşadıklarını söyleyerek, \"Çağ olarak böyle konuları aştık. Ailesiyle anlaşamayan bir hanımefendi, sığınma evine gitmiş önce, sonrasında da ilçemize gelmiş. Daha 2 günlük misafirken, evlatları tarafından töre cinayetiyle hayatını kaybetti. Üzüntümüz çok fazla. Bunu ben kınıyorum. Olmaması gereken bir olay. Bizim misafirimizdi, hunharca katledilmesi bizleri son derece üzdü. Belediye olarak, ilçe halkı olarak cenazeye sahip çıktık.\" dedi.

MÜFTÜ: MÜSLÜMANLIKTA \'TÖRE\' YOKTUR

Nazlı Uyanık\'ın cenaze namazını Devrek İlçe Müftüsü Mahmut Çakır kıldırdı. Müftü Çakır, ilçe halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ederek şöyle dedi:

\"Müslümanlıkta \'Töre\' kavramı yoktur. İnsanlar bir cinayet işliyor, ondan sonra da \'Efendim benim dinim\' diyor. Ne dini ya. Böyle din yok. Ben ilçenin müftüsü olarak Diyanet İşleri Başkanlığı adına söylüyorum. Devletin adına söylüyorum. Kimse yaptığı hatayı, işlediği cinayeti Allah’ın dinine mal edemez. Bu işte töreymiş, bilmem neymiş. Bizim dinimiz töre dini değil. Bizim dinimiz Kuran ile hadisi şeriflerle, kuralları sabit olan insani, İslami, ahlaki, edebi, haya, vicdan üzerine, sevgi üzerine kurulmuştur. Evlilik böyle yürütülür. Sevginin bittiği yerde evlilik de biter. Erkek hanımından boşanma hakkına sahiptir. Kadın da eşinden mahkeme ile boşanma hakkına sahiptir. Kimse kimseyi zorla tahakküm altında tutamaz. Böyle bir şey yok.\"

Uyanık\'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı\'nda kimsesizlerin gömüldüğü yerde toprağa verildi.

BIÇAKLADIKTAN SONRA HORTUMLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

Tutuklanan kardeşlerden Sertan U.\'nun, savcılık ifadesinde, annesinin babasıyla yaşadığı sorunlar ve geçimsizlik nedeniyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Sertan U. ifadesinde, \"Evimizdeki geçimsizlik vardı. Bazı kavgalar oluyordu. Annem evden ayrıldı. Polise başvurdu. Bitlis\'te kadın sığınma evine gidiyor. Oradan Zonguldak\'a geliyor, kadın sığınma evine gittiğini öğrendim. Orada abir kadınla tanışmış. Onun, eşinden boşanmış olan ağabeyiyle tanışmış annem. Annem sonra eve geri döndü. 1 ay evde kaldı. Sonra tekrar gitti annem Zonguldak\'a. Takip ettik. Sustalı bıçakla anneme saldırdım\" dedi. Sertan U.\'nun, annesini bıçakladıktan sonra hortumla boğmaya çalıştığı da belirtildi.

(ÖZEL)

3)TABLET BOMBA GİBİ PATLADI

Kayseri\'de tabletin bozulan bataryası değiştirilmek için sökülürken patlama oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen hafta Kayseri Melikgazi\'de bir hediyelik eşya dükkanında yaşandı. Dükkan sahibi Gülabi Köse 12 yaşındaki oğlu Doğukan Köse\'nin bataryası bozulan tabletini söküp bataryasını değiştirmek istedi. Gülabi Köse tableti sökerken, bir anda patlayan tablet alev topuna döndü. Tabletin yüksek gürültüyle patlamasıyla neye uğradıklarını şaşıran baba oğul büyük panik yaşadı. Gülabi Köse alev alan tableti dışarı araken oğlu Doğukan Köse yere savruldu. Şans eseri yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

4)DİYARBAKIR\'DA EV\'LENİYORUZ FUARI AÇILDI

DİYARBAKIR\'da, TÜYAP tarafından organize edilen evlilik hazırlığında olan çiftlere kolaylık sağlamak için düzenlenen \'Ev\'leniyoruz\' fuarı açıldı. Diyarbakır\'a yeni atanan ve açılış konuşması yapan Vali Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, \" Buraya geldiğimde öğrendim. İnsanlar Diyarbakır\'a gelirken ağlar ve giderken ağlar demişlerdi. Kesinlikle kendi adıma söylüyorum Diyarbakır\'a gelirken ağlamadım\"dedi.

TÜYAP\'ın evlilik hazırlığında olan kişiler için organize ettiği Ev\'leniyoruz fuarı Diyarbakır\'da açıldı. Fuar ve Kongre merkezinde açılışı yapılan fuarın açılışına Vali Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Özellikle evlilik hazırlıkları yapan çiftler için düzenlenen Ev\'leniyoruz fuarında konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektronik eşyalarını satan bir çok firma stand açtı. Açılış konuşmasını yapan Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Diyarbakır\'da ilk kez düzenlenen Ev\'leniyoruz Fuarına 80\'nin üzerinde firmanın katıldığını belirterek, fuarın kentte ekonomik ve sosyal bir canlılık getiriceğini söyledi.

Vali Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı ise, Diyarbakır\'a yeni gelen birisi olarak yaşadığı bir deneyimi anlatmak istediğini belirterek, \"Buraya geldiğimde öğrendim. İnsanlar Diyarbakır\'a gelirken ağlar ve giderken ağlar demişlerdi. Kesinlikle kendi adıma söylüyorum Diyarbakır\'a gelirken ağlamadım. Ben 5 çocuğu olan biriyim, çocuklarım büyük ve 3\'ü Üniversitede okuyor. Öğrendikten on beş dakika sonra bütün ailecek çocuklarım ellerini yumruk yaparak, \'Allah Diyarbakır\'a gidiyoruz\' diyerek geldiler. Diyarbakır herkes tarafından tanınan ve bilinen bir kent. Türkiye\'de insanlara önem sırasına göre şehirleri sırala derseniz büyük bir ihtimalle ilk beşte yer alacak bir kent. Ancak, yine herkesin bildiği gibi Diyarbakır sahip olduğu pozitif potansiyelinin ötesinde maalesef ki negatif unsurlarıyla tanınma durumunda kalmış bir kent. Bu kentin bu durumunu ve algısını bir mahfuz talih olmaktan çıkarmanın en önemli koşulu 3 şeydir. Sahip olduğu birikim, sosyal ve kültürel hareketlilik, ekonomik potansiyel siz bu üç unsuru doğru parametreler üzerinde doğru harekete geçirip, işlettiğiniz zaman o şehir kendisine ait başka oyunları da bozacak hale gelecektir. Bu tür fuarlar hem yerel, hem ulusal, hem de uluslararası fuarlar mevcut potansiyelin geliştirilmesinde ve tanıtılmasında çok büyük rol oynarlar\"diye konuştu.

Fuarın açılışı daha sonra bir çiftin nikahının kıyılmasıyla devam ederken, protokol fuarı gezerek stand görevlileri ile sohbet etti. 15 Ekim\'e kadar sürecek fuarda ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerin de vatandaşlara sunulacağı öğrenildi.

5)AYVACIK\'TA 38 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen 38 kaçak yakalandı.Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, Ayvacık\'ın Bademli Köyü Acıdere sahilinde bir grup kaçak bulunduğunu belirledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 38 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar, bir otobüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Operasyonda kaçaklarla beraber, 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.



6)KIRGIZ UYRUKLU 4 KADIN FUHUŞTAN YAKALANDI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın, polis tarafından yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir takibe alınan Kırgızistan uyruklu 4 kadın, dün (çarşamba) Gümbet Mahallesi\'ndeki bir apart otele yapılan baskınla gözaltına alındı. \'Fuhuş\', \'fuhuşa yer temin etmek\' suçlarından gözaltına alınan T.K., M.K., Z.Z. ve D.B., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Asayiş Büro Amirliği tarafından tamamlanan işlemlerin ardından 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne gönderildi.



7)POLİSE ATEŞ AÇILAN EVDE GÖZALTINA ALINAN 3 KARDEŞ ADLİYEDE

GAZİANTEP\'te, baskına giden polise ateş açılan evde gözaltına alınan 1\'i erkek, 3 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, dün öğle saatlerinde uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından aranan Z.D.K.\'yı yakalamak için Binevler Mahallesi, 81051’inci Sokak’taki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Z.D.K., polislere ateş açtı. Polislerin de karışlık vermesiyle çıkan çatışma, yaklaşık 10 dakika sürdü. Olay yerine çok sayıda zırhlı araç ile Özel Harekat ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Çatışmanın ardından Z.D.K. yaralı olarak ele geçirilerek ambulansla hastaneye götürüldü, evde bulunan çocukları S.K., S.K ve E.K. ise gözaltına alındı. Z.D.K.\'nın hastanedeki tedavisi sürerken, polis sorguları tamamlanan kızları S.K. ve E.K. ile oğlu S.K hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk etti.



8)NARKOMOBİL ARTIK SAMSUN\'DA

SAMSUN İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, \"Ülkemizin kanayan yaralarından birisi terör, diğeri de narkotik suçlar diye tabir ettiğimiz uyuşturucu kullanımı. Tek isteğimiz, vatandaşlarımızın her türlü bilgiyi anında tarafımıza aktarmaları ve sokaktaki polisin etkinliğinin arttırılmasıdır\" dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde bazı illerde de bulunan \'Narkomobil Whatsapp uyuşturucu ihbar hattı\', Samsun\'da da devreye girdi. 24 saat fotoğraf, görüntü ve yazı ihbarları alınacak ve polisler tarafından sürekli aktif olarak kullanılacak olan hattın numarası da 0552 155 56 55 olarak duyuruldu. Uyuşturucu ihbar hattı hakkında açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, vatandaşların kendilerine yardımcı olmasını istediklerini belirterek, \"Ülkemizin kanayan yaralarından birisi terör, diğeri de narkotik suçlar diye tabir ettiğimiz uyuşturucu kullanımı. Narkotik suçlarla mücadeleyi desteklemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yeni bir proje başlattı. Bu projenin adı da ‘Narkomobilö projesi. Bazı illerimizde faaliyete geçmişti. Biz de bu kapsamda Samsun’da narkotik suçlarla mücadele anlamında bu projeyi faaliyete geçirdik. Bu projede kullanılacak hat, ‘0552 155 56 55’ numaralı hattımız olacak. Görevlilerimiz 24 saat bu hattın başında durarak, gelen ihbarları değerlendirecek. Sokaktaki ekiplerimizle irtibata geçecekler. Projedeki amacımız, vatandaşlardaki internete bağlanabilen telefonları narkotikle mücadele konusunda kendimize kanalize etmek, vatandaşın ihbar erişimini kolaylaştırmaktır\" dedi.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELEDE EN BAŞARILI 3\'CÜ İL

Samsun\'un narkotik suçlarla mücadelede en başarılı ilk 3\'te olduğunu söyleyen Müdür Vedat Yavuz, \"Bu konuyu yaymak için broşürler bastırdık. Bunların dağıtımlarına başladık. Samsun Halkından bu hattı işlevsel olarak kullanmalarını istiyoruz. Gördükleri, duydukları ve bildikleri her türlü bilgiyi cep telefonları vasıtasıyla yazılı, fotoğraflı veya videolu olarak tarafımıza aktarılmasını istiyoruz. Bugüne kadar 155, BİMER ve CİMER’e gelen ihbarlar da tarafımızdan zamanında değerlendiriliyordu. Uyuşturucuyla mücadelede de bayağı bir başarı sağlıyorduk. Narkomobil uygulamasından sonra başarının daha da artacağını düşünüyorum. Samsun geçtiğimiz yıl yapılan istatistik çalışmasında Türkiye’de narkotik suçlarla mücadelede en başarılı 3. il seçilmişti. Narkotim’lerin kurulmasıyla birlikte Samsun’da uyuşturucuyla mücadelede büyük ivme kazanmıştık\" diye konuştu.

İhbarcıların bilgilerinin tamamen gizli tutulduğunu da sözlerine ekleyen Vedat Yavuz şunları söyledi:

\"Mobil uygulamamızın devreye girmesiyle de hızımızın daha artacağını düşünüyorum. Tek isteğimiz, vatandaşlarımızın her türlü bilgiyi anında tarafımıza aktarmaları ve sokaktaki polisin etkinliğinin arttırılmasıdır. Bu illetten gençlerimizi ve gelecek nesillerimizi kurtarmada bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Gelen ihbarları yapan kişilerin kimlik bilgileri tarafımızca gizli tutulacaktır. Kendi istekleri olmadıkça da polis soruşturmasında açıklamayacağız. İhbarda bulunacak vatandaşlarımızdan bu konuda rahat olmalarını diliyorum\"

