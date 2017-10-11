DHA YURT BÜLTENİ-13

Savcı: \'Eşiniz aylardır izin ve raporla işe gelmiyor\' deyince ateş etmeye başladı/EK

POLİS MEMURU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Korkuteli Adliyesi\'nde dün makam odasında savcı A. Kadir Küçüköner\'i tabancayla vuran polis memuru Turgut Avcı ile aynı adliyede katip olarak görev yapan eşi Şerife Avcı, ifadeleri için Korkuteli Adliyesi\'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında ilk olarak Şerife Avcı polis tarafından adliyeye getirilirken, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turgut Avcı, jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Korkuteli Adliye Sarayı\'nın arka girişinden getirilen Turgut Avcı ve eşi Şerife Avcı, cumhuriyet savcılığında ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Turgut ve Şerife Avcı\'nın adliyeye getirilişi

Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

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Medeniyetler Korosu\'na vize engeli

ANTAKYA Medeniyetler Korosu, Kasım ayında ABD\'de verecekleri konserler için hazırlanan kafileye vize engeline takıldı.

Hoşgörü kenti Hatay\'da 3 semavi din ve 6 mezhebin mensuplarından oluşan, Türkçe, Arapça ve Ermenice, ilahiler seslendiren \'Medeniyetler Korosu\' ABD\'de verecekleri sergi konserler için 47 kişilik kafile ile hazırlık yaptı. Bu kişilerden ABD vizesi olmayan 40 üye için ABD İstanbul Konsolosluğu\'na vize başvurusu yapıldı. Ancak koro üyeleri ABD ile yaşanan vize krizine takıldı. Bunun üzerine koro, 250 kişilik üyesinden ABD vizesi olan 30 kişiyi belirleyip, yeni repertuvarla hazırlıklarına başladı. Gelişmeleri değerlendiren Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat, bundan önce defalarca ABD\'ye konser vermek için gittiklerini herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Özfırat, şöyle dedi: \"ABD Kongresi\'nde, BM Genel Kurulu\'nda, BM Güvenlik Konseyi\'nde ve ABD\'nin birçok şehrinde konserler verdik. Bu yıl da ABD\'nin birkaç eyaletinde konser daveti almış bulunuyorduk. 2 Kasım\'da Boston Güzel Sanatlar Müzesi\'nde, 3 Kasım\'da New York\'ta Kızılderili Müzesi\'nde, 6-7-8 Kasım\'da Washington\'da kongre üyeleri ve diğer üst düzey kesime bir film galasında konser vermek için davet almıştık. Bu davetlerin ardından ABD Konsolosluğunun internet sayfasından randevu talebinde bulunduk. 10 Ekim\'de saat 07.30\'a bize randevu verdiler.\" Vizesi olmayan 40 kişi ile İstanbul\'a gittiklerini belirten Özfırat, vize olayı patlak verince büyükelçiliği aradıklarını, \"Gelelim mi?\" diye sorduklarını ifade ederek, \"Onlar tatilde olduğu için cevap alamadık. Bunun üzerine çağrı merkezi ve yetkililere ulaşmaya çalıştık, fakat bilgisayar ekranında bizim randevumuz gözüküyor ama bize net bir cevap verilmediği için de dün sabahı kalkıp vizemizi almak için randevu yeri olan ABD Konsolosluğu\'na gittik. Oradan bir yetkili karşımıza çıktı ve bize dedi ki, \"Çağrı merkezimizi arayacaksınız, vizeler, randevular süresiz olarak iptal edildi\' dedi. Tabii biz 40 kişi İstanbul\'dan Hatay\'a dönmek zorunda kaldık. Vize alamayınca toplamda üyemiz olan 250 kişi arasında ABD vizesi olan 30 kişi ile yola çıkmaya karar verdik. Asıl ekip vize engeline takılınca yeni duruma göre repertuarlarımızı da değiştirmek zorunda kaldık\" diye konuştu.

HÜKÜMETİMİZİN DURUŞUNU TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

ABD\'nin geri adım atmasını arzu ettiklerini de belirten Özfırat, şöyle konuştu: \"ABD\'de organizeyi yapan kişiler de bu durumdan müzdarip durumda. Çünkü onlar da böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Hükümetimizin, devletimizin bu konudaki duruşunu takdirle karşılıyoruz, çünkü ülkemizdeki bir takım şer odaklarının artık temizlenmesini istiyoruz, biraz daha huzura ermek istiyoruz. Bunu da Nobel Barış Ödülü\'ne aday gösterilmiş bir topluluk olarak, gidip ABD\'lilere bunu göstermek istiyoruz. O yüzden ciddi bir mağduriyet olduğunu düşünüyorum, bundan dolayı bunun biran önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. 30 kişilik toplulukla buraya gideceğiz ve tabii konserlerimizi gerçekleştireceğiz vizesi olan arkadaşlarla, şu an en büyük çekincemiz buradan biletlerimizi alıp ABD\'ye gidip kapıda bizi almamaları, yani evet vizemiz var, bu defa da bizi içeriye almayacaklar, bu defa bütün organizasyonlar baltalanacak diye düşünüyorum, bu konuda da herhangi bir açıklama yok. Çünkü ABD\'nin vizesi olanlar girer veya giremez diye de bir şey demiyorlar. Gittiğimiz organizasyon büyük bir organizasyon, o yüzden en büyük çekincemiz budur.\"

Görüntü Dökümü

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-Medeniyetler Evi tabelası

-Koro Başkanı Yılmaz Özfırat detaylar

-Koro evinden detaylar

-Koronun Aya İrini\'de verdiği son konserden detay

-Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat\'la röp

SÜRE:05\' 41\" BOYUT:245 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Jandarmanın \'dur\' ihtarına uymayan otomobil, TIR\'a çarptı: 1 ölü

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, \'dur\' ihtarına uymadığı için jandarma tarafından sağına, soluna ve tekerlerine ateş açılan araç, kontrolden çıkarak, TIR\'a çarptı. Kazada araç sürücüsü Çetin Başer, hayatını kaybetti.

Hakkari Valiliği, Şemdinli\'deki Durak Jandarma Karakolu\'nda, dün saat 10.30\'da yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında jandarma karokulunun geçen yıl 9 Ekim\'de bombalı araç saldırısına uğradığı, yaşanan bu saldırıda 10 askerin şehit olduğu, 6 sivilin de hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, Durak yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulama sırasında, Şemdinli\'den Yüksekova\'ya giden Çetin Başer kontrolündeki 31 TK 906 plakalı aracın, kontrol için sıraya girdiği anlatıldı. Jandarma ekiplerinin \'dur\' ihtarına uymadığı için ateş açtığı aracın kontrolden çıkarak, TIR\'a çarptığı ve sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili yapılan açıklama, şöyle: \"Şemdinli İlçesi Üzümkıran Yerleşkesi yol ayrımında bulunan, terörle ve kaçakçılıkla mücadelede en etkin noktalardan biri olan, ayrıca bölücü terör örgütünün 09.10.2016 günü bombalı araç saldırısı sonucunda 10 askeri personelin şehit olduğu ve 6 sivil vatandaşımızın da hayatını kaybettiği olayın yaşandığı yer olan, Durak Yol Kontrol ve Arama noktasında yapılan uygulama esnasında;Şemdinli istikametinden Yüksekova istikametine gitmek üzere seyir halinde bulunan ve sürücülüğünü Çetin Başer isimli şahsın yapmış olduğu, 31 TK 906 plakalı Nissan marka araç, öncelikle şahıs ve araç kontrolü için yol üzerinde bekleyen diğer araçların bulunduğu sıraya girmiş, sıranın kendisine gelmesi esnasında ise yol kontrol ve arama noktasının ilk girişinde bulunan görevli personelin hemen önünden telaşlı ve panik halinde bulunduğu bölgeden hızlı bir şekilde geri dönerek yüksek hızla Şemdinli istikametine doğru kaçmaya başlamıştır.Bu durum üzerine yol kontrol ve arama noktasındaki görevli personel, öncelikle kaçan şüpheli araca birkaç kez bağırarak \'DUR\' ihtarında bulunmuş, tüm ikazlara rağmen şüpheli araç kaçmaya devam etmiştir. Görevli personel bu durum üzerine, üzerinde bulunan ateşli silah ile öncelikle havaya dört kez uyarı atışında bulunmuş ve aracı durdurmaya çalışmış ancak şahsın çok hızlı bir şekilde kaçması, kaçan şahsın bölücü terör örgütü mensubu ve bombalı araç olabilme ihtimaline karşın aracın ilerleyebilmesini engellemek maksadıyla, önce aracın sağına ve soluna birer kez, devamında ise tekerlerine doğru iki kez ateş etmiştir. Ancak şüpheli araç hiçbir şekilde durmayarak kaçmaya devam etmiştir.31 TK 906 plakalı Nissan marka şüpheli araç, yol kontrol ve arama noktasının yaklaşık 300 metre ilerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeritten gelen tıra çarpmış, meydana gelen trafik kazası sonucunda hem aracın kullanılamaz hale gelmesi, hem de sürücünün yaralanması sebebiyle şüpheli araç durmak zorunda kalmıştır. Devamında araçta yapılan kontrolde kaçan araç sürücüsünün Çetin Başer, yanında bulunan şahsın ise, Kerim Zerender olduğu tespit edilmiştir. Şahıslardan yaralı olan Çetin Başer 112 acil servis ile Şemdinli Devlet Hastanesine sevk edilmiş ancak şahıs hastaneye giderken hayatını kaybetmiştir. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu tespit edilecektir. Araçta yapılan kontrolde, aracın alt kısmına zulalanmış vaziyette bulunan 85 kg Al Fakher marka kaçak nargile tütünü tespit edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



Haber :HAKKARİ, (DHA)

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Telefonla dolandırıcılıktan aranan şüpheli, İstanbul\'da yakalandı

BURSA\'da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir kişinin 15 bin Euro parasıyla bir çiftin 120 bin TL parasını dolandıran 2 şüpheliden firarda olan 36 yaşındaki M.Ş.B., İstanbul\'da yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi\'ndeki Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, \'Kimliğiniz kuyumcu soygununda kullanılmış, soygun sırasında cinayet de işlenmiş\' yalanıyla 72 yaşındaki G.K.\'yı aradı. Dolandırıcılar, \'Evinizdeki altın ve paraların soygunda çalınanlar olup olmadığını tespit etmek için karşılaştırma yapacağız. Vereceğimiz adreste polis arkadaşımız sizi bekliyor, ona teslim edin\' diyerek, G.K.\'dan hesabındaki 15 bin Euro\'yu çekmesini istedi. Bunun üzerine G.K., bankadan çektiği parayı buluşma noktasına gelerek, kendisini bekleyen dolandırıcılara teslim etti. Daha sonra telefonla kendisini arayan kişilere ulaşmak isteyen G.K., cevap alamadı. G.K.\'nın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden şüphelileri tespit etti. Kameralardan, şüphelilerin 20 yaşındaki N.O. ve 36 yaşındaki M.S.B. olduğu belirlendi. Polis, N.O.\'yu evine gözaltına aldı. Şüphelilerin, benzer şekilde E. H. ile eşi Ş.H.\'nin 120 bin TL parasını dolandırıldığı tespit edilirken, iki ayrı olayın dosyası birleştirildi.

İSTANBUL\'DA YAKALANDI

Şüpheli N.O., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şüpheli M.S.B.\'yi arama çalışmalarını sürdürdü. İstanbul’da, adliyeye bir başka olay nedeniyle giden şüpheli M.S.B., polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. M.S.B., cumhuriyet savcısının talimatıyla Bursa’ya getirilirken, öğle saatlerinde Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunun ardından dolandırılan toplam miktarın, yaklaşık 180 bin TL olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çkarılışı

-Detaylar

-Güvenlik kamera görüntüleri

1 dk 36 sn, 46 MB

Haber: Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

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Hastanede çıkan kavgada güvenlik görevlisinin kolu kırıldı

ÇORUM’da sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçinip ölen 50 yaşındaki Selahattin Kapçuk’un yakınları ile güvenlik görevlileri rasında çıkan kavgada bir güvenlik görevlisinin kolu kırıldı. Anjiyo servisindeki tıbbi cihazların bazıları zarar gördü, kapı ve pencereler kırıldı.

Olay Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Evinde kalp krizi geçiren Selahattin Kapçuk, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk kontrolde kalbi durduğu tespit edilen hasta yapılan kalp mesajıyla yeniden hayata döndürüldü. Doktorlar, Selahattin Kapçuk’un kalp damarlarından birinde tıkanma olduğunu tespit edip anjiyo yapılması kararı alındı. İddiaya göre, hasta ameliyat masasında hayatını kaybetti. Doktorlar Selahattin Kapçuk’un yakınlarına “ Hastamızı kurtaramadıkö demeleri üzerine tartışma çıktı. Hasta yakınları, gerekli müdahaleyi yapmadıkları gerekçesiyle serviste görevli doktor ve hemşirelere saldırdı. Servisin otomatik kapısını kırarak içeri giren hasta yakınları, kendilerini durdurmaya çalışan özel güvenlik görevlileriyle yaka paça birbirlerine girdi. Bu sırada Enes Bolat isimli güvenlik görevlisinin kolu kırıldı. Hasta yakınları kroner anjiyografi servisindeki tıbbi cihazlara yöneldiği sırada doktorlar cihazlara zarar verilmemesi için hasta yakınlarıyla karşı karşıya geldi. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri müdahale ederek kavgaya karışanları gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Bu arada hastane koridorlarında yaşanan kavga anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hasta yakınlarının servise yürümesi

- Güvenlik görevlilerinin müdahalesi

- Detaylar

(SÜRE: 01.47 - BOYUT 68 MB)

Haber: ÇORUM,(DHA)

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Okulların çöp konteynırları sanatla buluştu



MANİSA\'nın Kula ilçesinde çocuklarda çevre bilinci oluşturulması amacıyla, ilkokullardaki çöp konteynırları resimlerle süslendi.

Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile ilkokullardaki çöp konteynırlarına, ressam Bülent Han tarafından doğa ve hayvan resimleri çizildi. Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Hayrettin Yeşil, çevre temizliğinde farkındalık çalışmaları kapsamında öğrencilerin küçük yaşlarda eğitilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, \"Daha temiz bir çevrede yaşama bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Hazırladığımız konteynırlarımızı 9 ilkokulumuza teslim ettik. Öğrencilerimizden ve okul yöneticilerimizden bu konuda olumlu geri bildirimler alıyoruz\" dedi. MHP\'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da temiz bir Kula için çalıştıklarını söyledi. Tosun, \"Çevre temizlik bilincinin ise küçük yaşlarda başladığını ve bir ömür devam ettiğini iyi biliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin daha okul sıralarındayken bilinçli ve duyarlı yetişmeleri için gerekli olan altyapıyı hazırlıyoruz. İnşallah aldıkları eğitimlerle de bu pekişir ve daha kaliteli ve temiz bir ortamda eğitimlerini ve yaşamlarını sürdürürler\" diye konuştu.



Haber: Hikmet SEPET / KULA (Manisa), (DHA)

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Hastanede intihar girişimi

MERSİN Şehir Hastanesi çatısına çıkan 34 yaşındaki İbrahim A., 20 gün içinde ikinci kez intihar girişiminde bulundu.

Merkez Toroslar İlçesi Çağdaşkent Mahallesi\'nde bulunan Şehir Hastanesi binasının çatısına çıkan 2 çocuk babası İbrahim A.\'yı görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Çatıya çıkan İlçe Emniyet Müdürü Abubekir Fil, psikolojik sorunları olan İbrahim A. ile konuşup gerekli tedavilerini yapılacağı konusunda söz verdi. Müdür Fil\'in ikna çabaları sonuç verince, İbrahim A . üzerine giyerek Fil\'in elinden tutarak aşağı indi. İbrahim A., 20 gün önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndan yardım almak için Toroslar Kaymakamlığı\'na gitmiş, talebine olumsuz cevap alınca Kaymakamlık binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. İbrahim A. ise ifadesinin alınması için Güneykent Polis merkezi götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- İntihar girişiminde bulunan şahsın Şehir Hastanesi binasının çatı katında görüntüsü

- Polis müdürü şahsı ikna etmeye çalışırken

- Olay yerindeki vatandaşlardan görüntü

- Ambulansın olay yerinde görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin olay yerinde görüntüsü

SÜRE: 01\'23\" BOYUT: 158.00MB

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)