DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAŞBAKAN YILDIRIM:AVRUPA İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ ŞARTTIR

Başbakan Binali Yıldırım, İzmit\'te bir otelde düzenlenen İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma toplantısına katıldı. Başbakan Yıldırım, Avrupa ile Türkiye\'nin ilişkilerinin gelişmesinin şart olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz fevkalade değil. Avrupa\'da ırkçılık söylemleri, İslam ve Türk düşmanlığı prim yapıyor. Oradakiler kısa vadede faydalanmaya çalışıyor. Orada bizim 7 milyon soydaşımız, kardeşimiz var. Avrupa Birliği ile olan politikalarımızı dikkatle belirliyoruz. Orada yaşayan insanlarla sorunumuz olmadı. Bazı Avrupalı siyasetçiler seçim gelince Türkiye birinci sırada geliyor. Avrupa ile Türkiye ilişkilerin gelişmesi şarttır. Türkiye hem Avrupalı, hem Asyalıdır. İki kıtayı birleştiren başka kıta yok. Biz iki kıtayı birleştiriyoruz. Yüzyıllarca medeniyetlerin buluştuğu yer olmuşuz. Bundan sonra Avrupa Birliği bir Hıristiyan kulübü mü olarak devam edecek, yoksa Anadolu coğrafyasını dahil ederek ilerlemesini mi sürdürecek. Türkiye Avrupa\'ya yük olmadı. Hep Avrupa\'nın yükünü aldı. Avrupa\'nın güvenliği Türkiye\'den başlıyor. Avrupa konuya bu açıdan bakmalı. Kısa vadeli siyasal hesapları bir kenara bırakıp, bölge güvenliği ve gelişmesi için Türkiye ile daha yakın işbirliğini geliştirmelidir.\"

Türkiye\'nin bulunduğu konum itibariyle dünyanın merkezinde olduğunu söyleyen Yıldırım, \"Petrol, doğalgazımız yok ama coğrafi üstünlüğümüz var. İnsan kaynağı üstünlüğümüz var. Bunları bizim ülkemizin geleceği kalkınması için en iyi şekilde kullanmanın yoluna bakıyoruz. Dünyada son 10 senede 10 büyük proje var. Bunun 5 tanesi Türkiye\'de. Türkiye\'yi küçümsemeyin\" diye konuştu.

Yıldırım en büyük gücün bilgi olduğunu ifade ederek, \"Dünya değişiyor, şimdi yazılım uzay teknolojileri havacılıkla ilgili sanayi 4-0 gelişmesini ıskalamazsanız dünya üzerinde söz söyleyen ülke haline gelirsiniz. Şuanda en büyük güç bilgidir. Bundan sonra bilgiye sahip olan, üreten, bilgiyi katma değere dönüştüren ülkeler yol alacak. Diğerleri of-line olacak. Bunu görmemiz ve tedbirleri almamız lazım. Kendi iç meselelerimize, kısır çekişmelere zamanımızı heba edersek bunu yapamayız. Kafamızı ülkenin yarınları için daha çok meşgul edeceğiz\" dedi.

\"2018 ZOR BİR YIL OLACAK\"

Yıldırım, kamuoyunda zamların konuşulduğunu ifade ederken, zam yapmanın \'Çok makbul\' bir şey olmadığını, ancak ülkenin ihtiyaç, gerçekleri ortadaysa bazı önlemleri kalıcı ferahlık için almak gerektiğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, öyle konuştu:

\"Son 1 yıldan itibaren savunma sanayinde ciddi gelişmeler sağladık. Ciddi ihtiyaçlarımızı karşılamak ve savunma sanayinde etkinliği arttırmak için kaynağa ihtiyaç var. Bunun bir kısmını kamuda harcamaları yeniden gözden geçirerek sağlayacağız, bir kısmını da vergi artışı gibi yollarla karşılayacağız. 2018 zor bir yıl olacak. O zorluktan hasar almadan çıkabilmek için bazı tedbirleri almak zorundaydık. Bu tedbirleri alıyoruz. 2019 ve sonrası için büyük hedeflere emin adımlarla yürüyeceğiz. Benim sizden istediğim şudur. Geleceğe bakın. Olabildiğince ileriye bakın. 2023\'e odaklanın. İşinizi aşınızı büyütmek demek ülkeyi büyütmek demek. Benim yaptıklarımdan ne olacak demeyin. Sizin yaptıklarınız Türkiye\'nin katma değeri oluyor. Bir basamak yükseğe çıkıyor. 1 milyon insanımıza her yıl iş buluyoruz. İş gücüne katılanların sayısı 1 milyon 300 bin. Yeni iş yerleri açacağız. 2019 dan itibaren işsizliği tek rakamlı hale getireceğiz. Büyümeyi 5.5 seviyesinde sürdüreceğiz. Bunları birlikte aşmak suretiyle başarmış olacağız.\"

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım ın konuşması CANLI YAYINLANDI

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

KOCAELİ/DHA

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3)PENCERE PERVAZINDA MAHSUR KALAN ÇOCUK KURTARILDI

BOLU\'da, Libyalı annelerinin 1\'nci kattaki evlerinde bırakıp alışverişe gittiği 4 çocuktan 2.5 yaşındaki Talia Saif Ethabıt, pencerenin dışındaki pervaza çıkması ardından kardeşlerinin pencereyi kapatması üzerine cam ile korkuluk arasında mahsur kaldı. Büyük korku yaşayan çocuk, itfaiyenin çalışması sırasında annesinin gelmesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi\'nde 4 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Libyalı annelerinin 1\'nci kattaki evlerinde kapıyı üzerlerine kilitleyip alışverişe gitmesi ardından 4 çocuk yalnız kaldı. Evde oynarken çocuklardan Talia Saif Ali Ethabıt, salonun penceresini açıp pervaza çıktı. Kardeşleri arkasından pencereyi kapatınca küçük çocuk korkuluk ile cam arasında sıkıştı. Çocuklar, hem üstten, hem de yana doğru açılabilen pencereyi tekrar açamadı. Pervazda cam ve korkuluk arasında mahsur kalarak ağlayan çocuğu gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye itfaiyeye haber verdi.Olay yerine itfaiye, 112, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kapının dışarıdan kilitlenmesi nedeniyle eve giremedi. İtfaiye eri çocuğu kurtarmak için merdivenli araçla pencereye çıktı. Kurtarma çalışması sırasında çocukların annesi geldi. Koşarak kapıyı açan anne ile birlikte eve giren UMKE ekipleri pencereyi içeriden açarak çocuğu kurtardı. Ekipler, Libyalı anneyi çocukları yalnız bırakmaması konusunda uyardı.

Görüntü dökümü:

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-Çocuğun ağlaması

-İtfaiyenin levye ile camı açmaya çalışması

-Annenin gelmesi

-Çocuğun kurtarılması

-Detaylar

Süre: 02.17 Boyut: 269 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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BANDIRMA\'DA 3\'LÜ İNFAZA 3 GÖZALTI (2)



3)CİNAYETTE KULLANILAN TABANCALAR BULUNDU

Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'nde dün Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin\'in tabanca ile öldürülmesinin ardından, jandarma ve polisin ortaklaşa sürdürdüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 yaşındaki Koray Y., 27 yaşındaki Tolga A. ve 29 yaşındaki Şahin A.\'nın sorguları devam ediyor. Suçlarını kabul ettikleri öne sürülen şüphelilerin, silah satmak için buluştukları Demir, Güven ve Küçükşahin ile bozuk olan bir tabanca yüzünden tartıştılarını bu nedenle, önce sürücü koltuğunun yanında oturan Sinan Demir\'i, ardından ise kaçmaya çalışan Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin\'i öldürdüklerini söylediği ifade edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin cinayet sonrası denize attıkları 3 tabanca ise güvenlik güçleri tarafından çıkartılıp emanete alındı. Olayla ilgli soruşturma devam ediyor.

BANDIRMA/DHA

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4)POLİS, TELEVİZYONDAKİ SÖZLERDEN ŞÜPHELENDİ, 11 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETİ AYDINLATTI

ESKİŞEHİR\'de 11 yıl önce ortadan kaybolan Hasan Çiloğlu\'nun yakınları ile birlikte arkadaşı olduğu için bir televizyon programına katılan Ayhan Demir\'in çelişkili konuşmaları polisin dikkatinden kaçmadı. Polisler, Demir\'in Eskişehir\'deki evinin bahçesinde Hasan Çiloğlu\'nun su kuyusuna atılmış kafatası, kemik ve giysi parçalarını buldu. Demir, arkadaşını alacak meselesinden öldürdüğünü itiraf etti. Eskişehir\'de oturan Hasan Çiloğlu, 2006 yılı Nisan ayında ortadan kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Hasan Çiloğlu\'nun yakınları ile arkadaşı olan Ayhan Demir bir süre önce ulusal bir kanalda yayınlanan \'Sen İste Yeter\' adlı programına katıldı. Ayhan Demir kendisine yöneltilen sorulara çelişkili yanıtlar vermesi programı izleyen polislerin dikkatini çekti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, kayıp olan Hasan Çiloğlu\'nun en son Ayhan Demir\'le görüldüğünü belirledi. Ekipler, Demir\'in arkadaşını öldürüp cesedini de evinin bahçesine gömmüş olabileceği olasılığını değerlendirerek Ayhan Demir\'in Eskişehir\'in Erenköy Mahallesi Kınalı Sokak\'taki tek katlı evinin avlusunu belediye ekiplerine kazdırdı.

İş makinesiyle yapılan kazıda daha önce su kuyusu olarak kullanılan üzerine betonla kapatılmış yerde Hasan Çiloğlu\'na ait olduğu sanılan insan kafatası, kemikler ve elbise parçaları bulundu. Kafatası kemikler ve elbise parçaları otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis ekipleri Ayhan Demir\'i Sakarya\'da yakalayarak gözaltına aldı.

Eskişehir\'e getirilen Ayhan Demir, sorgusunda arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Demir, olay günü Hasan Çiloğlu\'ndan alacaklı olduğu parasını istediği, bu nedenle aralarında çıkan kavga sırasında kırılan mutfak camı parçasını alıp Çiloğlu\'nu boynundan yaraladığını, öldüğünü anlayınca da evinin bahçesindeki su kuyusuna attığını söyledi.

Ayhan Demir, sorgusunun tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Demir, \'Arkadaşını niye öldürdün?\' diyen soran bir gazeteciye \'Ne yapacaksın oğlum, niye soruyorsun?\' diyerek tepki gösterdi.

Görüntü dökümü:

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-Kemiklerin bulunduğu bahçenin,

-Belediye görevlileri bahçede kazılan yere bakarken,

-Yakalanan şüphelinin polisler tarafından adliyeaye getirilmesi,

-Şüphelinin \'Neden öldürdür?\' diyen gazeteciye tepki göstermesi ve küfür etmesi,

-Öldürülen Hasan Çiloğlu\'nun vesikalık fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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5)\'BİRKAÇ HOLİGANIN EYLEMLERİNİ TASVİP EDEMEYİZ\'

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Gölhisarspor takım otobüsünün taşlanması olayıyla ilgili, \"Huzurun şehriyken birkaç holiganın yaptığı eylemleri tasvip edemeyiz\" dedi.

Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ile birlikte zemini sentetik çim döşenen Gazi Atatürk Stadı\'nda incelemelerde bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Vali Yılmaz\'a yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Şiran, sentetik yüzeyli sahanın FIFA standartlarında yapıldığını kaydederek, zemin yenileme çalışmalarının yanında yedek kulübesi ve elektronik skorboard çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, \"Türkiye\'de özellikle profesyonel takımların stadyum bakımları kulüplere veriliyor. Bunun dışında kalanların bakımları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bakımları da zor oluyor. Çim sahaların çocuk gibi, bebek gibi bakılması gerekiyor. Bakım yapılsa da belli bir süre alanı kullanamıyorsunuz. Başka antrenman sahaları varsa sorun olmuyor ama bizim gibi sahası az olan illerde bunun tamamının bütün takımlar tarafından kullanıldığı düşünülürse yetersiz kalıyor. Arkadaşlar tarafından yaptığımız değerlendirmelerde ilçeler dahil bunun sentetik çime dönüştürülmesi kararına vardık\" dedi.

Burdur\'un iki ilçesi Bucak ve Gölhisar temsilcilerinin geçen hafta oynadığı maçtan sonra Gölhisarspor takım otobüsünün taşlanması ve 5 futbolcunun yaralanması olayıyla ilgili de konuşan Vali Yılmaz, şöyle dedi:

\"İki temsilcimiz arasında oynanan BAL liginin ilk maçında istemediğimiz olaylar oldu. Daha ilk maçtan şampiyonluk veya küme düşme gibi bir durum yokken sorumsuz kişilerin maalesef böyle hareketleri oldu. Daha hiçbir şey yokken bu şekilde istenmeyen olayların önü açılırsa bununla baş edemeyiz. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi lazım. Aynı ilin iki ilçesi arasında böyle bir olayın yaşanması bizi rahatsız etti. Burdur\'un birlik ve beraberlik içinde, kardeşliğin hakim olduğu, huzurun şehriyken birkaç holiganın yaptığı eylemleri tasvip edemeyiz. Bunları aramızdan çıkarıp atmamız lazım. Hem idari hem cezai işlemleri arkadaşlarımız takip ediyor. Bunların saha girişlerini de yasaklayacağız. Herkes stada spor için gelsin. Centilmence maçlarını izleyip ayrılsınlar.\"

Görüntü Dökümü

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-Vali Yılmaz\'ın incelemesi

-Vali Yılmaz\'ın açıklamaları

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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6)AK PARTİLİ: MÜEZZİNOĞLU: UTANMADAN, SIKILMADAN ADALET YÜRÜYÜŞLERİ YAPIYORLAR

AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu,. CHP\'li eleştirerek, \"Nasıl halkçıyız dersiniz? Nasıl halk ve adaletten yanayız dersiniz? Bugünlerde utanmadan sıkılmadan \'adalet yürüyüşleri\' yapıyorlar\" dedi.

Edirne\'de avukat Çağrı Muştu\'nun tek aday Ak Parti Merkez İlçe Kongresi Ticaret ve Sanayi Odası\'nda yapıldı. Kongreye Ak Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Edirne Milletvekili Rafet Sezen ile partililer katıldı.Kongrede konuşan Milletvekili Müezzinoğlu, \"Başkanlık sistemini isterken bu milletin kaderiyle kimse oynayamasın, milletin büyük çoğunluğu ne diyorsa artık o olsun diye istedik. Bakınız başkanlık sistemine karşı çıkanlar hep kapalı kapılar arkasındaki odalara sırtlarını dayamışlardır. Güçlerini oradan almışlardır. Onun için başkanlık sistemine karşı çıkanlar, referandumda hayır kampanyaları yaptılar. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM\'de milletin kürsüsünü işgal ettiler. Peki siz niye işgal ediyorsunuz? biz anayasa değişikliğini kapalı kapılar arkasında değil, milletin vicdanına götürüyoruz\" dedi,

CHP\'nin Adalet Yürüyüşü\'nü eleştiren Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Milletin vicdanına götüreceğimiz bir değişikliğe siz nasıl karşı çıkarsınız? O zaman nasıl demokrasiden yanayız dersiniz. Nasıl milli iradeden yanayız dersiniz? Nasıl halkçıyız dersiniz? Nasıl halk ve adaletten yanayız dersiniz? Bugünlerde utanmadan sıkılmadan \'adalet yürüyüşleri\' yapıyorlar. Başörtüsü sorunu varken adalet yürüyüşü değil zulüm yürüyüşleri yapıyordunuz bu ülkeye. Bu milletin genç evlatlarına. Yüzde 47 oy alan bir siyasi parti kapatılma davası açıldığında, alkış tutuyordunuz ah bir Ak Parti kapatılsa da meydan bize kalsa diyen, sizler değimiydiniz. O zaman milletin adaleti, milli vicdanın adaleti, sandığın adaleti, demokrasinin adaleti, hiç aklınıza gelmedi mi? 27 Nisan gece e- bildirgesinde, e-muhtırasında ertesi sabah noktasına, virgülüne dokunmadan aynen kabul ediyorum diyen, Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, milli iradenin halk ve adaletinde neredeydi? Milletin iradesi 3-4 pırpırlıya teslim edilecek bir anlayışa daha önce hep alkış tuttunuz. O günde alkış tutan bir sıfatınız var bir özelliğiniz var. Bugün yine istediğinizde bu ülkenin demokrasisiyle kimse oynayamaz. Bu milletin vicdanıyla kimse oynayamaz. Bu milletin sandık gücünün karşısında herkes eğilsin, saygı duysun. Milli iradenin ve milli vicdanın hak ve hukukunu kuracak bir yolculuğu, darbelerin hukukuna değil sandığın vicdanına milli iradenin vicdanına götürecek bir yolculuğu yapıyoruz. O nedenle daha çok demokrasinin, daha çok milli iradenin daha çok hukukun süreçlerine katkı sağlamak yerine yine çomak sokma niyetlerini bu millet bedelini çok ağır ödedi ve görüyor.\"

15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin cesaretiyle atlatıldığını anlatan Müezzinoğlu, \"Gezi olaylarından bu yana başlayan tuzakları 15 Temmuz, hain FETÖ darbesine kadar şekillendiren güç yalnız bir hoca olamaz. Bu hocayı organize eden, bunu maşa gibi kullanan aracı bir irade var. 250 şehidimiz neden oldu, 2 bin 200 gazimiz oldu. Bu milletin kaderiyle karanlık bir geceyi oynamak isteyenler Allah\'a şükürler olsun ki. bu milletin cesareti, bu milletin feraseti, bu milletin asaletiyle aştık. Ve o nedenle bu büyük milletin kaderiyle oynamak isteyen, istenen tuzakları yine bu salondan dünya 5\'den büyüktür diyen Recep Tayip Erdoğan\'ın iradesi aşacak\" dedi.

Konuşmalarından ardından yapılan seçimlerde Edirne Merkez İlçe Başkanlığı\'na tek aday olan Çağrı Muştu seçildi.

Görüntü Dökümü

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Mehmet Müezzinoğlu gelişi

Oturması

Saygı duruşu İstiklal Marşı okunması

Müezzinoğlu konuşması

Salondan genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

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Bakan Eroğlu: Bize vermedikleri silahları terör örgütlerine veriyorlar (EK)

7)ÇAY\'DA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay İlçesi\'nde DSİ tarafından yaptırılacak Selevir Modern Basınçlı Sulama Tesisinin temel atma törenine katıldı. Dörtyol Meydanı\'nda yağmur altında yapılan törene Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, protokol üyeleri ve vatandaş da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan sonra Çay Müftüsü Adem Yıldız tarafından dün Ağrı\'da şehit olan ve Sinanpaşa İlçesi\'nde bugün toprağa verilecek uzman çavuş Ramazan Bağlan için Kuran okundu ve dua edildi.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, \"İnşa edilecek sulama tesisiyle 89 bin 550 dekar arazi modern basınçlı sistemle sulanacak. Su tasarrufuyla birlikte yılda 45 milyon TL zirai gelir artışı elde edilecek\" dedi.

VATANDAŞA AŞURE DAĞITTI

Bakan Eroğlu tören sonrası vatandaşa çam ve ceviz fidanı dağıttı. Bakan Eroğlu daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz ve Milletvekili Hatice Dudu Özkal ile birlikte başına geçtiği 3 kazan aşureden vatandaşa dağıttı.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılanlar

- Bakan Eroğlu\'nun kısa konuşması

- Açılış töreni

- Bakan Eroğlu\'nun aşure dağıtması

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HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)