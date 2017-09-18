DHA YURT  BÜLTENİ-13

Başbakan Yıldırım: Öğrencilerimizi TEOG stresinden kurtaracağız (EK)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, yeni ders yılı açılış töreninden sonra Şanlıurfa Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Abdullah Erin, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ile kamu kuruluşu temsilcileri tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, tören mangasını selamladıktan sonra kente ilişkin brifing aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Vali Erin, Başbakan Yıldırım\'a kendi portresinden oluşan tablo hediye etti.

\'GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDECEK HER TÜRLÜ GİRİŞİM ANINDA KARŞILIK GÖRECEK\'

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa\'da bir otelde düzenlenen \'Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma\' toplantısına katıldı. Salonda bulunan kanat önderleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle hitap eden Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin ulusal güvenliğini tehdit edecek her türlü girişimin içeride ve dışarıda anında karşılık göreceğini söyledi.

Şanlıurfa\'nın peygamberler şehri olduğunu ve İstiklal Savaşı döneminde verdiği mücadele ile herkesin gönlünde ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi. Şanlıurfa\'nın milli iradeye her zaman sahip çıktığını, 15 Temmuz darbe girişiminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısıyla meydanları doldurduğunu ve ortaya konulan cesaret ile darbe girişiminin önlendiğini ifade etti. 15 Temmuz\'da Türkiye\'nin vesayetten, darbelerden, terör saldırılarından bıktığını ve yeni sayfa açmanın zamanının geldiğini gösterdiğini belirten Yıldırım, \"Milletin talebine kulak vererek tam ve sivil bir anayasayı milletin onayına getirdik. Halk oylamasında Türkiye büyük bir destek verdi ama Şanlıurfa yüzde 70 \'evet\' ile çok daha anlamlı bir destek verdi. Şanlıurfalılar milletin derdine derman oldunuz, kendini milletten güçlü görmeye çalışan hainlere gerekli dersi verdiniz. Şimdi yeni bir döneme girdik artık daha güçlüyüz ve geleceğe daha umutla bakıyoruz. Anayasa değişikliğiyle 80 milyonu kucaklayan bir anlayışla etnik farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Ayrım yapmadan hepimiz bu gök kubbede bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde 80 milyon olarak birlikte yaşayacağız, sevinçte de üzüntüde de hep beraber olacağız\" diye konuştu.

\'MUHALEFETİ ALLAH ISLAH ETSİN\'

Türkiye\'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ve bunu 80 milyonun birliği ile yapacaklarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet partisini eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Biz devletimizin dirliği, ülkemizin bekası diyoruz ama ne yazık ki bakıyoruz muhalefet cephesinde aynı hassasiyet yok. Türkiye 2017\'nin ilk yarısında yüzde 5 büyüme sağlanmış. Bundan herkesin gurur duyması lazım. Çin, Hindistan\'dan sonra en büyük büyümeyi sağlamışız. Avrupa\'da, Ortadoğu\'da, Kafkaslarda böyle bir büyüme yok, ama bu ülkenin ana muhalefet partisi \'Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları inandırıcı değil\' diyor. Yani ne diyelim? Allah ıslah etsin, yapacak bir şey yok. Bakın bugün AB ülkelerinin yayın organları bile dünyadaki bütün bu konudaki yetkin kuruluşular bile tüm küresel baskılara rağmen, bölgedeki iç karışıklıklara rağmen, savaşlara rağmen Türkiye\'nin elde ettiği bu başarıyı bir destansı hikaye gibi anlatıyorlar. Niye AB\'den örnek veriyoruz? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu beyanat veriyor oradaki gazetelere; \'Türkiye güvenli değil, can güvenliği yok, aman Türkiye\'ye gitmeyin\' diyor. E sen ne dersen de kardeşim, dün Avrupa basketbol şampiyonası oldu 20 bin Slovenya ve Sırbistan\'dan seyirci geldi İstanbul\'da buluştu. Ülkemizi kötülemekle, yabancılara şikayet etmekle ülkeye hizmet olmaz, vatanseverlik olmaz. Ana muhalefet demek, iktidar alternatifi demek, bırak karalamayı ne yapacaksanız, ne vaat edecekseniz onları söyle, \'şunları iyi yapmıyorsunuz\' de, \'ben şunu şunu daha böyle yaparım\' de. Boş işlerle uğraşmaya lüzum yok, bir koluna bölücüleri, bir koluna FETÖ\'cüleri alarak sokakları arşınlamakla bu ülkeye hiçbir faydan olmaz. Yürüyünce milletle beraber yürüyeceksin.\"

\'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEYE DEVAM\'

Yeni ders yılının açılışı için Şanlıurfa\'ya geldiğini ve geçen eğitim yılı sonunda memleketine giden öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın teröristlerce şehit edildiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: \"Çok açık söylüyorum sivil vatandaşlarımıza, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden silah doğrultan, güvenlik güçlerimize silah doğrultan her bir terör örgütü elemanını etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek. Mücadele ülkenin beka mücadelesidir. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışanlara karşı verilen büyük bir mücadeledir. Bu mücadelede Şanlıurfa hep bizimle beraber oldu. Başından beri bizimle beraber oldu, bölücülere asla geçit vermedi. Bakın sınırın diğer tarafında neler oluyor bitiyor, sizler yakından takip ediyorsunuz. Bugün dünyanın birçok ülkesinin sırt çevirdiği insanlık ayıbı orada yaşanıyor. Mağdur ve mazlum insanların tek sığınağı, tek barınağı Türkiye. Çünkü bizim inancımız bunu gerektirir. Gerek Suriye\'de gerek Irak\'ta bir takım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler; ulusal güvenliğimizi tehdit edecek içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda Irak\'ta, Suriye\'de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır ve gerekli uyarılar yapılmıştır, eğer bunun karşılığı görülmezse tabii ki gerekli tedbirleri de almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz.\"

\'ÖNCELİĞİMİZ GAP PROJESİNİ TAMAMLAMAK\'

Ak Parti iktidarında geçen 15 yıllık süreçte Şanlıurfa\'ya 32 milyar 624 milyon liralık yatırım ve destek sağlandığını anlatan Başbakan Yıldırım, bölgenin kurtuluşu olarak gördükleri GAP projesini bitirmeyi öncelikleri olarak belirlediklerini dile getirerek, \"Biz bugüne kadar 300 bin hektar araziyi suyla buluşturduk. Bundan sonra da önceliği sulamaya vereceğiz. 2 tane önemli işimiz var bir sulama, biri toplulaştırma. Sulamayı çözmeden elektrik problemini çözemeyiz. Neden? Çünkü kuyulardan su çıkarınca çok büyük elektrik kullanımı var zaten yaz sıcak oluyor hava şartları belli, verim düşüklüğü de olunca elektrik problemi kayıt dışını ilave ederseniz sürdürülemez hal alıyor. Bu işin yolu mutlaka cazibeyle sulamayı artırmak ve böylece elektrik gücü üzerindeki aşırı yükü de ortadan kaldırmaktır. Önümüzdeki dönem içerisinde bütün enerjimizi dikkatimizi bu alana vermiş olacağız\" diye konuştu. Şanlıurfa\'nın 19 yaş ortalaması ile Türkiye\'nin en genç nüfusa sahip kenti olduğunu ve buraya yapılacak yatırımın ülkenin geleceğine yapılmış olacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, \"Türkiye olarak çok iyi yoldayız. Avrupa yüzde 1\'in altında büyürken, biz yüzde 5-6 büyümeden bahsediyoruz. Yani olumlu yönde iyileşme var. Türkiye\'nin çok daha iyi bir noktaya gelme potansiyeli var, buna da hakkı var. Bunu başarır mıyız? Başarırız. Nasıl başaracağız? İstikrarla, güçlü iktidarla, birlik, beraberlik ve kardeşlikle. Enerjimizi boşa harcamayacağız. Enerjimizi FETÖ\'yle, PKK\'yla, DEAŞ\'la mücadeleye harcamayacağız. Birliğimize, beraberliğimize gözümüz gibi sahip çıkacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

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Antalya\'da çalılık alanda Atatürk heykeli bulundu



ANTALYA\'da Göçerler mevkiinin arka kısımlarındaki çalılık alanda yaklaşık 2 metrelik Atatürk heykeli bulundu. Olay yerine giden CHP İl Başkanı Mustafa Erdem telefonla Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'yı arayarak, bunu yapanların bulunmasını ve yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

Kepez İlçesi Göçerler mevkiindeki çalılık alanda yürüyüş yapan CHP delegesi Mustafa Çiftçi ile bölgedeki bir sitenin bekçisi, yaklaşık 2 metrelik fiberden yapılmış Atatürk heykelini yerde görünce CHP İl Başkanı Mustafa Erdem\'i bilgilendirdi. Erdem, gazetecilerle birlikte Masa Dağı\'ndaki alana gitti. Mustafa Erdem, çalılıklar arasına kim ya da kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen Atatürk heykeli ile ilgili Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'yı arayarak, bu hainliği yapanların bulunmasını ve yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Burada bir açıklamada bulunan Erdem, \"Geldikleri günden beri Atatürk adını taşıyan ne varsa yıkmak için çaba harcayanlar, Türk lirasından Atatürk\'ün resmini çıkartanlar, stadyumlardan adını kazıyanlar, milli eğitim müfredatından Atatürk ilke ve devrimlerini çıkartanlar, özgür ve bağımsız bir Türkiye\'de yaşıyorsak Atatürk ve arkadaşlarına, atalarımıza borçlu olduklarını unutuyorlar. İçlerindeki kin ve nefret duygularını bir türlü yıkamıyor, atamızın heykelini buraya ormanlık alana atma cesaretini gösteriyorlar. Buradan Antalya valimiz sayın Münir Karaloğlu başta olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Bu Atatürk düşmanı hain kimse derhal bulunup gerekli ceza verilmelidir\" dedi. Atatürk heykelini bulan Mustafa Çiftçi ise ormanda yürüyüş yaptıkları sırada gördüklerini ve yüzüstü çevrili olan heykeli ters çevirdiklerinde Atatürk\'e ait olduğunu gördüklerini anlattı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen emniyet güçleri ise heykeli incelenmek üzere olay yerinden alırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk heykelinden fotoğraflar

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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AK Parti Milletvekili Ceylan\'dan aracının durdurulmasına tepki



ÇORUM AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan\'ın aracı, eğitim-öğretim yılı açılış töreni için geldiği okulun önünde, trafik polisleri tarafından durduruldu. Vali Necmeddin Kılıç\'ın geçişi sırasında aracının durdurulduğunu öne süren Milletvekili Ceylan, aracından inerek trafik polisleriyle tartıştı.

Çorum\'da eğitim-öğretim yılı nedeniyle İsmail Kakaç İlkokulu\'nda tören düzenlendi. Törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törene katılmak üzere okul önüne özel aracı ile gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kendisini durduran trafik polisiyle tartıştı. Vali Kılıç\'ın geçişi sırasında trafik ekiplerince durdurulmasına sinirlenen Milletvekili Ceylan, aracından inerek trafik polisine, \"İşinizi düzgün yapın. Ben Çorum’da Milletvekiliyim kardeşim. Üçüncü kez aracımın önü kesiliyor\" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine devreye Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu girerek Milletvekili Ceylan’ı sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Milletvekili Ahmet Sami Ceylan\'ın trafik polisine tepkisi

-Araya giren protokolün Millitvekili Ahmet Sami Ceylan\'ı sakinleştirmeye çalışmaları

-Detaylar

(SÜRE: 1.8 -BOYUT 40 MB)

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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(Özel) Kaçırılan kadın dernek başkanı, dövülüp taksiyle hastaneye gönderildi

CUMHURİYET Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2\'nci Başkanı Sevilay Çete Kale, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp dövüldükten sonra taksiyle hastaneye gönderildi. Hastanede tedaviye alınan Kale\'nin kaçırılmasıyla ilgili 1\'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kale ve kızı Akınal\'ın beraber işlettiği danışmanlık firmasına gelen 1\'i kadın 4 kişi, işyerinin camlarını kırarak içeriyi dağıttı. Şüpheliler daha sonra tartakladıkları Sevilay Çete Kale\'yi plakası öğrenilemeyen bir otomobile bindirdi. Bu sırada Kale\'yi kurtaramaya çalışan eşi Uğur Kale ve kızı Duygu Bilir Kale Akınal ise, şüpheliler tarafından başlarından kesici aletle yaralandı. Şüpheliler Kale\'yi otomobille kaçırırken, görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur Kale\'yi ve kızı Akınal\'ı 25 Aralık Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yaralılar acil serviste yapılan müdahalesinin ardından taburcu edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler işyerinde yaptığı incelemenin ardından Sevilay Çete Kale\'yi kaçıran saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

TAKSİYLE HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Sevilay Çete Kale, olaydan yaklaşık 2 saat sonra ise, bir taksiyle dövülmüş halde Şehitkamil Devlet Hastanesine gönderildi. Şüphelilerin Kale\'yi boş bir arazide dakikalarca dövdükten sonra, yoldan çevirdikleri taksiyle hastaneye gönderdikleri belirtildi. Kale\'nin acil serviste yapılan ilk kontrollerinde vücudunda çok sayıda ezik ve darp izi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1\'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından polis, Kale, eşi ve kızının verdiği ifade doğrultusunda şüphelileri tespit etti. Polis yaptığı operasyonla isimleri açıklanmayan 1\'i kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın Sevilay Çete Kale\'nin oğlu Kılıç Kale ile eski iş ortağı Ali K. arasındaki alacak meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı yer

- Duygu Bilir Kale Akınal\'ın kafadan yaralanmış hali

- Dağıtılan iş yeri

- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB

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CHP’li Ağbaba: ‘Pembe Trambüs’ ile ‘ayrımcılık’ yapılıyor

Ağbaba: FETÖ’nün girmediği yer yok… siyasette demi yok?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, güdeme ilişkin FETÖ, TEOG ve Malatya’da yeni faaliyete yeni giren ‘Pembe Trambüs’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısına CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın yanı sıra çok sayıda Parti üyesi katıldı. Basın açıklamasında konuşan Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı, CHP YDK üyesi Celal Çelik’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkinşu açıklamalara yer verdi: “Ne kadar ararlarsa arasınlar, ne kadar tararlarsa tarasınlar Cumhuriyet Halk Partisi’nde FETÖ’cü bulamazlar, bulamayacaklar. Yargıdaki cemaat yapılanmasına isyan ettiği için 2010 yılında Yargıtay’daki görevinden istifa eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi’ni gözaltına aldılar. Bizi korkutamazsınız, yıldıramazsınız. Madem ki FETÖ’nün girmediği yer yok; börekçide, çörekçide, topçuda, popçuda, hâkimde, savcıda var, siyasette yok. Hodri meydan, bütün siyasi partileri araştıralım. Hangi siyasi partide abi, abla var, hangi şehirde abi, abla var. Hangi belediyenin imamı kim, gel araştıralım. Cumhuriyet Halk Partisi’ne saldırarak, kendi karanlık geçmişini gizleyemezsin. Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişi FETÖ’yle mücadeleyle dolu Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi’ni gözaltına alarak, bizim gözümüzü korkutamazsın. Hangi siyasi partide ne kadar FETÖ’cü varsa, milletvekilleri de dahil araştıralım. Hodri meydan kimde Bylock’çu var. Önce gel bizden araştır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne kara çalamazsın. Geçmişte FETÖ’den ev, daire alanlar televizyon karşısında Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçluyorlar. Bunlar paralı, tutma kalemler. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkarılmadan darbeyle de, FETÖ’yle de mücadele edilemez\"

\"ORTAOKULDAKİ ÖĞRENCİLERİ İMAM HATİP’E YÖNLENDİRMEK İSTİYORLAR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili açıklamalarına da değinen Ağbaba, cümlelerine şöyle devam etti:\"Yıllardan beri Türkiye eğitim sistemi yap-boz tahtasına dönmüş durumda. TEOG, ucube müfredatı, eğitim sistemini unutturmak için bir tartışma konusu. TEOG tartışması, İmam Hatiplerin başarısızlığını kapatmak içindir. İlçelerde, beldelerde nüfus şartı kaldırıldı, Türkiye’de bütün okullar İmam Hatipleştirilmeye çalışılıyor. TEOG’u kaldırıp, yerine sınavsız bir sistem getirmek istemelerinin amacı, yine İmam Hatiplerin önünü açmak gibi gözüküyor. Mevcut sistemde Fen ve Anadolu Liselerine giremeyen öğrenciler, İmam Hatip Liselerine girerken, sınavsız sistemle ortaokuldaki öğrencilerin en az yarısını İmam Hatip’e yönlendirmek istiyorlar. Son 13 yılda 5 sistem getirdiler, her sistemi övdüler. 2000’lerde Liselere Girişi Sınavı, 2004’ten itibaren Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı, 2008’de Seviye Belirleme Sınavı, 2012’de TEOG’u getirdiler. LGS, OKS, SBS, TEOG kısaltmalar değişiyor ama öğrencilerin kaderi değişmiyor\"

\"PEMBE TRAMBÜSÜ KAÇIRAN ÜNİVERSİTELİ KADIN NE YAPACAK?\"

Ağbaba, Malatya’da hizmete giren pembe trambüs ile ‘ayrımcılık’ yapıldığını iddia ederek, cümlelerini şöyle noktaladı: \"Malatya Büyükşehir Belediyesi malum Malatya’nın bütün sorunlarını unuttu, sadece bir sorun varmış gibi pembe trambüs icat etti. Bütün Türkiye, Malatya’daki pembe trambüsle yatıp kalkıyor. Pembe trambüse binmeyen kadınlar ne olacak? Pembe trambüsü kaçıran üniversiteli kadın ne yapacak? Resmen ayrımcılık yapılıyor. Eğer kadınlarla ilgili taciz sıkıntın varsa, o tacizi yapan sapıklara ‘mor otobüs’ yap, morarsın. Kim hangi otobüse, saat kaçta biniyorsa binsin ama o trambüse binmeyen kadına nasıl bakacaklar. Bu trambüs, kadınları sosyal halktan koparmaya, Ortadoğu’daki hemcinsleriyle bir yapmaya çalışan anlayıştır. Buna en çok kadınların karşı çıkması gerekiyor. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği sağlanmışken, aradan 91 yıl geçtikten sonra bu tür uygulamalarla karşımıza çıkılması manidar ve üzücüdür. Eşiyle çocuğuyla araştırma hastanesine gidecek kadın ne yapacak? Bu uygulamayla birlikte o trambüse binmeyenlere mahalle baskısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Malatya ve Malatya’da yaşayan kadınlar bunu hak etmiyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba\'nın açıklamaları

-Parti Binasında düzenlenen basın toplantısına katılan üyelerden genel detaylar

Haber: MALATYA, (DHA)

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Yolcu otobüsü şoförü hem sigara içti hem selfie çekti

ZONGULDAK\'ta seyir halindeki bir yolcu otobüsünde şoförün sigara içip cep telefonu ile selfie yapması bir yolcu tarafından görüntülendi.

Zonguldak-İstanbul arasında yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüsün şoförü direksiyon başında sigara içip cep telefonuyla selfie yaptı. Şoförün önce sigara içip ardından telefonunu çıkararak fotoğrafını çekmesi bir yolcunun cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde şoförün bir eliyle direksiyonu tutarken bir eliyle de selfie yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüs şoförü sigara içip selfie yaparken amatör kamera görüntüleri



Süre: 01.52 Boyut: 62.5 MB

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Sakarya Nehri\'nde balık ölümleri

SAKARYA\'nın Geyve İlçesi\'nde, Sakarya Nehri\'nde çok sayıda balık telef oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri nehirden numune alarak, inceleme başlattı.

Geyve Alifutapaşa Mahallesi\'nden geçen Sakarya Nehri\'nde yüzlerce balık telef olarak su yüzüne vurdu. Balıkları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Sakarya Nehri\'nden numune alıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Numunelerin incelenmesi sonucu balık ölümleri belirlenecek. Geyve Belediyesi hoparlörlerden Sakarya Nehri\'nden ölü balıkların alınıp yenilmesinin tehlikeli olabileceğini belirterek, vatandaşları uyardı. Çevre İl Müdürlüğü ekiplerinin Sakarya Nehri\'nde yaptığı ölçümlerde, Pamukova Gökgöz Mahallesi\'nden başlayıp Geyve Alifuatpaşa Mahallesi\'ne kadar balık ölümlerine rastlanıldığı, bölgede nehirde oksijen oranının düşük olduğu belirlendi. Pamukova Mekece Mahallesi\'nde bulunan barajda su tutulması nedeniyle Sakarya Nehri\'nde su seviyesinin aşırı derecede düştüğü ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nehirde telef olan balıklardan görüntü

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), (DHA)



