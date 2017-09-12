DHA YURT BÜLTENİ-13

CHP\'li Akın\'dan ders kitabındaki uygunsuz karikatürle ilgili soru önergesi



CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara dağıtılan 6\'ncı sınıf Türkçe çalışma kitabının 13\'üncü sayfasında, ders kitaplarında yer almayacak nitelikte, uygunsuz bir karikatür bulunması hakkında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlandırılmak üzere soru önergesi verdi. Akın, \"Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk\'süz müfredat hazırlamakla uğraşacağına görevini yapsın\" dedi.

CHP Milletvekili Akın, verdiği soru önergesinde, \"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara dağıtılan 6\'ncı sınıf Türkçe çalışma kitabının 13\'üncü sayfasında ders kitaplarında yer almayacak nitelikte, uygunsuz bir karikatür bulunması basına ve kamuoyuna yansımıştır. Daha sonra tepkiler üzerine bu kitabın 13 ve 14\'üncü sayfaları yırtılarak öğrencilere dağıtılma kararı alınmıştır\" dedi. Akın, Bakan İsmet Yılmaz\'dan şu sorulara yanıt vermesini istedi: \"Kitapların ön inceleme, inceleme, yazılma ve tekrar incelenme aşamalarından geçtiği belirtilmiştir. Özellikle ihale sürecinde incelemeler sonucu hazırlanan raporlar dikkate alınması gerekirken, bu raporlar hazırlanmadan mı süreç tamamlanmıştır? Uzmanların çeşitli aşamalarda okuyup incelediği vahim hatayla ilgili 1.5 milyon adet kitabın ilgili sayfasının teker teker yırtılması kararı dışında bir tedbir alınmış mıdır? Kusuru bulunanlar hakkında bir yaptırım uygulanmış mıdır? Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş \'Sorumluluğumuz yok\' açıklaması yaparken, karikatürü çizen Selçuk Erdem bile \'Bana sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim\' diyerek tepki göstermiştir. Ders kitaplarında kullanılan veriler kişilerden izinsiz olarak mı kullanılmıştır, telif hakları alınmamış mıdır? Talim ve Terbiye Kurulu bu terbiyesizliğe nasıl izin vermiştir?\"

Haber: Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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Bingöl\'de bu yıl 6 kişiye KKKA teşhisi konuldu



BİNGÖL Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından açıklanan faaliyet raporunda, 2017 yılı içerisinde il genelinde 6 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulduğu açıklandı.

Bingöl Halk Sağlığı İl Müdürlüğü\'nce açıklanan faaliyet raporuna göre, Ağustos\'ta bir vaka olmak üzere 2017 yılında il genelendi 6 kişiye KKKA teşhisi konuldu. Hastalık teşhisi konulan hastaların yerleşim yerlerinde, Halk Sağlığı ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: \"2017 yılı Ağustos ayı içerisinde KKKA şüphesi 2 numune incelenmek üzere ilgili Halk Sağlığı Laboratuvarlar\'ına gönderilmiştir. Gönderilen 2 numuneden 1\'i pozitif, 1\'i negatiftir. 2017 yılı içerisinde toplam pozitif tanı alan hasta sayımız 6\'dır. Pozitif tanı alan hastalarımızın yerleşim yerlerinde Müdürlüğümüz ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler ivedi olarak başlanmıştır.\"

\'HASTALARIMIZIN TAMAMI İYİLEŞTİ\'

Bingöl Halk Sağlığı Müdürü Vedat Söyiler, KKKA tanısı konulan hastaların tamamının iyileştiğini belirterek, şöyle dedi: \"KKKA tanılarında geçen yıla oranla yüzde 50 düşüş var. Geçen yıl 18 pozitif vaka vardı. 3 yıl önce KKKA\'dan 2 ölüm vardı. Geçtiğimiz yıl da bu yıl olduğu gibi pozitif tanı konulan hastalardan herhangi bir ölüm yaşanmadı. Bu yıl pozitif tanı konulan 6 hastamızın tamamı iyileşti. İl genelinde vatandaşlara kene vakalarına karşı bilgilendirmek amacıyla eğitim çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz, gittikleri bölgelerde vatandaşa KKKA hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptılar.\"

Haber: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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Barakada yaşam mücadelesi

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde düzenlenen operasyonlar sırasında evleri yıkılan 5 nüfuslu Taş Ailesi, evlerinin enkazından çıkardıkları biriket ve döşemelerden yaptıkları tek göz barakada yaşıyor. Eşinin 2 ay sonra askere gideceğini, çocukları ile birlikte derme- çatma barakada yaşamak istemediklerini belirten 26 yaşındaki Saadet Taş, \"Geceleri çok soğuk olduğu için çocuklarım sürekli üşüyor\" dedi.

Yüksekova İlçesi\'nde hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlar kapsamında 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 78 gün süren yasak sırasında düzenlenen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda, Taş ailesinin oturduğu ev de yıkılarak kullanılamaz hale geldi. 30 Mayıs\'ta kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağı ardından, yanlarına yerleştikleri kayınpederinin evinden ayrılarak ilçeye dönen Taş ailesi, yıkılmış evlerinin enkazında kalan biriketlerini kullanarak tek göz bir baraka yaptı. Barakanın üzeri ise düşemelerin üzerine serilen brandayla kapatıldı. Her türlü ihtiyaçlarını bu barakada karşılayan Taş ailesinin yaşadıkları dram yürek burkarken, en büyüğü 6 yaşında olan 3 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Saadet Taş, Kayınpederi Hacı Taş ile birlikte yetkililerden yardım bekliyor. İnşaat işçisi 26 yaşındaki eşi Emrah Taş\'ın 2 ay sonra askere gideceğini ve kış aylarını yaklaştığını anlatan Saadet Taş, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Geçen yıl kış aylarını kayınpederinin köydeki evinde geçirdiklerini anlatan Taş, şunları söyledi: \"Yasak sonrası evimize geldiğimizde geriye bir şey kalmamıştı. Kışı köyde geçirdik. İlkbahar aylarında da dönmek zorunda kaldık. Evimizin enkazında sağlam kalan biriketleri baraka yapıp başımızı sokabildik. 3 aydır bu barakada yaşam savaşı veriyoruz. Geceleri çok soğuk olduğu için çocuklarım sürekli üşüyor. Evimiz böyle, eşyalarımız ise yandı, kimisi de çalındı. Bir ocağımız ve üzerinde yatabileceğimiz birkaç minderimiz var. Hayırseverlerden, yetkililerden yardım bekliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Barakadan genel detaylar

-Barakanın içinde yaşayan Taş ailesi\'nden gör

-Barakanın içinde çay ve temizlik yapan Saadet Taş

-Torunlarını kocağına alan Dede Hacı Taş

-Barakanın yanında bulunan damı olmayan mutfak, lavabo ve banyodan gör

-Saadet Taş\'ın konuşması

-Barakanın içinde dolaşan çocuklardan gör

-Ucağın üzerinde çay demleyen Saadet Taş

-Genel Detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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Kızına cinsel istismar sanığı babaya 14 yıl hapis



BOLU\'nun Göynük İlçesi\'nde 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 37 yaşındaki İsmail Ç., 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlçeye bağlı bir köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İsmail Ç., iddiaya göre kızı M.Ç\'ye cinsel istismarda bulundu. M.Ç., önce arkadaşı G.A\'ya, sonra da öğretmenlerine durumu anlattı. Öğretmenlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan baba İsmail Ç., tutuklandı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık İsmail Ç., suçlamayı kabul etmedi. Sanık, \"Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, kızına yönelik cinsel istismar suçunu işlediği kanaatine vardığı sanığa 14 yıl hapis cezası verdi.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) -

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İş makinesinin motoru alev aldı

BARTIN\'da baraj inşaatında çalışan iş makinesinin motor kısmı alev aldı. Yangın, işçilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bartın-Karabük yolu üzerinde Derbent Köyü Kirazlık Köprü Baraj inşaatında çalışan paletli iş makinesinin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören operatör kendini dışarıya attı. Kısa süre sonra iş makinesinin motoru alev aldı. İnşaatta çalışan işçiler şantiye alanındaki su tankeri ile alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. İş makinesinde hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-İş makinesi motorundan duman çıkması

-İş makinesinin alev alması

-Su tankeri hortumuyla müdahale

Süre: 1.50 Boyut: 10,4 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Ordu\'da zabıta ile seyyar satıcı gerginliği

ORDU Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde seyyar satıcılara müdahale etti. Çıkan arbedede 1 zabıta memuru kolundan yaralandı.

Olay, bugün Ordu\'nun Altınordu İlçesi\'ne bağlı Yeni Mahalle İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri cadde üzerinde satış yapan seyyar satıcı tezgahlarına müdahale ederek, tezgahtaki sebzeleri zabıta aracına taşıdı. Bu esnada seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında kısa süreli arbede çıktı. Arbedede 1 zabıta memuru kolundan yaralanırken, olaya polis müdahale etti. Polisin uyarıları üzerine toplanan kalabalık dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Zabıta ile seyyar satıcıların tartışması (cep telefonu)

-Polisten görüntü (cep telefonu)

-Kalabalık vatandaşlardan görüntü (cep telefonu)

(SÜRE: 6.19 Dk) (BOYUT: 686 MB)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)

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Fabrika girişini kapatan grevdeki işçilere jandarma müdahalesi

DÜZCE\'de tel üretimi yapan fabrikada anlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ardından greve çıkan işçiler, fabrikadan kamyonun çıkmasına izin vermedi. Jandarma işçilere müdahale ederek yolu açarken, 1 işçi hafif yaralandı.

Düzce 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren çelik tel üretimi yapan fabrikada ile Bileşik Metal-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendikanın grev kararı üzerine işyerinde çalışan 41 işçi fabrika önünde grev başlattı. İşçiler, bugün işverenin fabrikada üretilen ürünleri kamyonla dışarıya çıkararak \'grev kırıcılığı\' yaptığını öne sürdü ve girişte oturma eylemi yaptı. Girişte kol kola girerek oturup kamyonun dışarya çıkmasına izin vermeyen işçileri jandarma uyardı. Ancak işçiler oturma eylemini sürdürdü. Bunun üzerine jandarma işçileri zor kullanarak tek tek kollarından tutup kaldırıp yolu açtı. Jandarmanın elinden kurtulan bir işçi kamyonun önüne doğru koşarken düşerek hafif yaralandı. Yaralı işçi 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın müdahalesiyle yolu açan işçiler adına konuşan Birleşik Metal-İş Düzce İl Temsilcisi Telat Çelik, 43 gündür yasal bir grev yaptıklarını söyledi. Yasal grevin nasıl yürütüleceği, grevde nelerin yapılıp yapılmayacağının kanunla sabit olduğunu ifade eden Çelik şöyle konuştu: \"Daha önce bir kez grev kırıcılığı denendi. Biz suç duyurusu yaptık. Grevde çıkarılması gereken ürünün iş mahkemesi kararı ile çıkarılması gerektiğini söyledik. Bugün aynı girişim oldu. Kanuni grev gözcüleri var. Grev gözcüleri aracı durdurup çıkan malda suç olup olmadığına bakmak zorunda. Biz suç olduğunu tespit ettik. Jandarmaya ihbarda bulunduk. Jandarma geldi iş verenin yapmış olduğu suçu ortadan kaldıracağına yasa dışı bizi zorbalıkla kenara çekerek aracın çıkmasını sağladı. Eğer bizim yaptığımız suçsa savcılığı arar, savcılık gözaltı kararı verir. İsterse tutuklamaya sevk eder ve istediğini yapar. İnsanları hayvan gibi sağa sola itmek ne demek? Bu kollukla iş verenin işbirliği, başka bir açıklaması yok. Bizim yaptığımız suçsa bu ülkede savcı var. Savcı talimat verir gözaltı yapar, çıkar mahkemeye hesabımızı veririz. Ama bizim yaptığımız suç değilken iş verenle bir olup kenara çekerek aracın çıkmasını sağlamaktır suç olan.\"

Görüntü dökümü:

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-İşçilerin oturma eylemi

-Jandarmanın uyarması

-Jandarmanın işçilere müdahalesi

-Yere düşerek yaralanan işçi

-İşçinin ambulansa alınması

-Sendika temsilcisi açıklama

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)