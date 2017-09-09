DHA YURT BÜLTENİ-13 

Van\'da zırhlı polis aracı takla attı: 1 şehit, 3 yaralı



VAN\'ın Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği zırhlı polis aracı takla attı. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis yaralandı.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları, Muradiye ve Özalp ilçeleri arasında bulunan radar kulesini kontrol etmek için gittiği zırhlı araçla yola çıktı. Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'ne gelindiğinde henüz bilinmeyen nedenle sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan zırhlı araçta bulunan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen 4 polis memurundan 1\'i şehit olurken, 3 polis memuru ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber: VAN (DHA) -

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Kömürün altında kalan işçi öldü



KAHRAMANMARAŞ\'taki Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Açık Kömür İşletmesi\'nde çalıştığı iş makinesini temizlerken üzerine düşen kömür parçalarının altında kalan 42 yaşındaki Ramazan Yalçın hayatını kaybetti.

Madende kömür kazısı yapan ve bager adı verilen is makinesinin operatörü Ramazan Yalçın, bir süre kömür kazdıktan sonra makinenin uç kısmındaki kepçeyi temizlemeye başladı. Bu sırada kopan kömür parçaları Yalçın\'ın üzerine düştü.

Olayı gören mesai arkadaşları tarafından kömür yığınının altından çıkarılan Ramazan Yalçın, ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) -

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Türkiye hiçbir terör örgütüne diz çökmeyecektir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep\'in Nizip İlçesi\'ndeki temaslarının ardından Karkamış İlçesi\'nde partisinin Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Gül, burada yaptığı konuşmada terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. DEAŞ, PKK ve FETÖ’nün kokteyl terör örgütü olduğunu belirten Gül, terörle mücadelede sivil halkla terörist unsurların karıştırılmadığını kaydetti. Bu terör örgütlerinin dış güçlerin etkisi altında olduğunu ifade eden Gül, şunları söyledi: \"Türkiye birçok terör örgütü ile mücadele etmekte bu terör örgütleri de aslında kokteyl terör örgütleri olduğu açıkça ortada. Yani bir iş yapılacaksa, Türkiye ve Türk milleti bir sıkıntıya sokulacaksa, şu örgüt yapsın, şu örgüt yapsın diye kokteyl yaparak bir şekilde kökü dışarıda olan bu maşa örgütlerle beraber Türkiye karıştırılmak isteniyor. Fırat Kalkanı Operasyonu olsun, Doğu, Güneydoğu’da verilen terörle mücadele kararlılığı olsun, FETÖ ile yapılan hem idari hem güvenlik, hem de yargısal alanda verilen mücadele olsun Türkiye hiçbir terör örgütüne diz çökmeyecektir. Türkiye hiçbir terör örgütüne asla teslim olmayacak, rehavete kapılmadan kararlı bir şekilde ezanımızı, Türk bayrağımızı, 80 milyonun güvenliğini sonuna kadar temin ederek sağlayacağız. Terörle mücadelede asla bir an bile olsun gevşeklik göstermeden, bu mücadeleyi Türkiye’de vatandaşlarımızı tehdit eden hiçbir terör örgütü unsuru kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz kesin ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Bu mücadelemizi yaparken asla sivillere, asla vatandaşlara bir zarar da verilmemesi yönünde güvenlik güçlerimizin, hükümetimizin çok ciddi, titiz çalışmalarını da herkes görmelidir. En fazla bölge halkımız bunu yaşamaktadır. Yani teröristle vatandaş ayrımını yaparak asla vatandaşa zarar vermeksizin, terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah bu konuda da Türkiye düşmanı hiçbir terör örgütünün, hiçbir unsurun başaramayacağı bir sonucu inşallah Türkiye vatandaşların güvenliği ile sonuçlanacak bir sonucu hep birlikte yaşayacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Abdülhamit Gül’ün konuşması

?- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyup BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)

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Ak Partili Ünal: Çok tehlikeli bir dil kullanıyorlar (2)

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL\'DAN ENSEST TEPKİSİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Aksu İlçe Teşkilatı Kongresi\'nin ardından Serik İlçe Kongresi\'ne de katıldı. Belediye Toplantı Salonu\'ndaki kongreye Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç ve Atay Uslu, Ak Parti Genel Merkezi üst düzey yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede, Ak Parti Samsun Milletvekili ve Antalya Koordinatörü Fuat Köktaş divan başkanlığını yaptı.

Kongrede partililere seslenen Mahir Ünal, Çin\'de bir kişi tankın önünde durdu diye dünyanın 20 yıl bu olayı konuştuğunu belirterek, \"Ama 15 Temmuz\'da bu millet çıplak elleriyle asker kıyafeti giymiş teröristleri bırakın tankları, uçaklara, helikopterlere meydan okudu. Ama dünya bunu görmüyor. Dünya buna tanıklık etmemiştir\" dedi.

15 Temmuz\'da vatanı çıplak elleriyle kurtaran milletin hiçbir yeri yağmalamadığını, büyük bir ahlak ve erdemle direniş gösterdiğini anlatan Ünal, \"Şimdi bu utanmazlar kalkıp diyorlar ki, çok afedersiniz, \'efendim bu toplumun yüzde 40\'ı ensesttir.\' Hadi oradan ahlaksız adam, sen kendi ahlaksızlığını meşrulaştırmak için bu aziz millete iftira atıyorsun. Bu aziz millet erdemlidir, ferasetlidir, büyüğünü, küçüğünü, ahlakını, erdemini bilir. Dolayısıyla bu millete iftira etmesinler. Bir araştırmadaki akraba evliliklerinin yüzdesini utanmadan kendi köşelerinde ensest olarak yazanlar bu milletin tarihine, kültürüne, inancına, değerlerine saygı duymayanlardır\" dedi.

ALMAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 36\'SI ERDOĞAN\'I ALMAN CUMHURBAŞKANI ZANNEDİYOR

Almanya\'daki seçim sürecinden de bahseden Mahir Ünal, Alman liderler Angela Merkel ve Martin Schulz\'un seçim çalışmalarında Erdoğan\'la yatıp Erdoğan\'la kalktıklarını kaydetti. Mahir Ünal, “Sanki seçimin taraflarından birisi de Recep Tayyip Erdoğan. Merkel alıyor Schulz\'a bırakıyor, Schulz bırakıyor Merkel başlıyor konuşmaya. Yapılan bir araştırmaya göre Almanya\'daki çocukların yüzde 36\'sı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Almanya Cumhurbaşkanı zannediyor\" dedi.

16 Nisan\'daki referandumda Almanya devlet televizyonunun Türkçe yayınla \'hayır\' kampanyası yaptığını anlatan Ünal, \"Senin derdin ne? Sonra cumhurbaşkanımız kalkıp, \'Ben Almanya\'da yaşayan vatandaşlarımdan Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı olan siyasetçilere oy vermemelerini istiyorum\' dediğinde kıyameti koparıyorlar. Sen benim işlerime karışacaksın, ben seninle ilgili bir şey söylediğimde kıyameti koparacaksın. O eski Türkiye yok artık, o eski Türkiye\'yi unutun. Kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye var artık. O yüzden bu kadar çok düşmanlık\" diye konuştu.

\'ANAYASA 138\'İ İHALDİR\'

\"Hadi Almanya\'yı, Merkel\'i, Shutz\'u anladık bu anamuhalefet partisine ne oluyor\" diye konuşmasına devam eden Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP\'yi de eleştirdi. Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki \'Gerçek darbeciler yargılanmıyor.\' Gerçek darbeciler 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalandılar ve şu anda Türk yargısına hesap veriyor. MİT gerekli çözümlemeleri yaptı ve mahkeme tarafından \'ByLock\' kullanımının bir terör örgütü üyeliğinin kesin delili olduğu belirlendi. Bylock kullanıcılarının bürokrasiden temizlenmesiyle mücadele devam ediyor. Yargıdakiler zaten 2014 HSYK seçimlerinde deşifre olmuşlardı. Orduda deşifre oldular ve şu anda Türk mahkemelerine hesap veriyorlar. CHP ne diyor; \'Devlet çöktü, hukuk yok, adalet yok, hakim ve savcılar iktidardan talimat alıyor.\' Yahu bu yargı FETÖ\'den temizlenmeden önce ve bu FETÖ\'cüler yargılarken, abilerden talimat alırken böyle söylemiyordun. Şimdi yargı FETÖ\'cülerden temizlendikten sonra mı bu yargıdan şikayet etmeye başladın? Türk yargısı FETÖ\'cülerden temizlenmiştir ve hakim ve savcılar bu milletin has evlatlarıdır. Kendi bağımsız ve tarafsız duruşlarıyla kararlarını vermektedirler. Onlarla uğraşma, onlarla uğraşmanın sebebini biliyoruz. İçeri konuşmuyor, dışarıya konuşuyor. Yarın bu davalar sonuçlandığında, bu FETÖ\'cüler AİHM\'ye gittiğinde, bugünkü bu anamuhalefetin yaptığı açıklamalar davaların bozulması için bir delil niteliğinde olacak.\"

Bunun milletin onurlu hakim ve savcılarına açık bir iftira olduğunu kaydeden Mahir Ünal, bunun aynı zamanda Anayasa\'nın 138\'inci maddesini ihlal olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahir Ünal\'ın karşılanması

- Partililer görüntü

- Mahir Ünal konuşması

Haber: Mehmet ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA(DHA)

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Bakan Eroğlu\'dan iş dünyası ziyareti (2)

ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir Ticaret Odası ziyaretinin ardından Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yorgancılar, gerilimden uzak bir politika izlenmesini istedi. Ayrıca sorunlarını da dosya halinde vereceklerini ifade etti. Sanayicileri dinleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Türkiye kabuğunu kırdı, gelişiyor. Yüzde 5.5 büyümeyi sağlayacağız. Ama Avrupa\'daki birçok ülkede bu sıfıra doğru gidiyor. İhracatta kritik sınırı aşıyoruz. Her türlü desteği veriyoruz\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ayrıca, EBSO yönetim kurulu üyelerinin faiz ve döviz kurlarına ilişkin taleplerini ise Başbakan Binali Yıldırım ile Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek\'e ileteceğini söyledi.

İŞ DÜNYASINDAN SONRA PARTİLİLERİ ZİYARET ETTİ

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ni de ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, daha sonra AK Parti İzmir İl binasında partililerle bir araya geldi. Burada ilk olarak konuşan İl Başkanı Bülent Delican, İZBAN\'ın Selçuk hattı açılış törenlerinde yaşanan gerilimle ilgili CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu eleştirdi. Bülent Delican, \"Bazıları sen ben kavgasına düşmüş. Aziz Kocaoğlu şehitlerin kemiklerini sızlatacak davranışlarda bulundu. Yuhlayanlar da varsa yazıklar olsun. Aramızda her zaman provakatörler olabilir. Bu kente hizmeti lütuf için yapmak olmaz. \'Bu projenin anası da babası da benim\' dedi. Bu projenin annesi de babası da millettir. İzmirlilerdir. Aziz Bey\'e yakışmadı. İnşallah hatasından döner. Adam olun dediği halde oradakiler kendisini dinledi. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kent gerildiği zaman bugün de bir şeyler yaşandı. Küçük olaylar sağduyuyla önlendi. Kendi seçmenine bir yönetici bu şekilde davranmaz. İZBAN olayında da bana bağırdı, işçilere bağırdı. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Hiç kimse bizim üzerimizden seçim kampanyası yürütmesin. Sağduyuyla bu olayı soğutan sayın Başbakan ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Nezaketle siyaset yapmaya devam edeceğiz. İzmir\'i güzel hizmetlerle buluşturacağız. Bağırıp çağırmadan en güzel hizmetlerle buluşturacağız\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM VAR\"

Daha sonra konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise AK Parti\'nin dünyanın en büyük siyasi organizasyonu olduğunu söyleyip, \"Üye sayısı Avrupa\'daki pek çok ülkeden fazla. Büyük hedefler ortaya koydu. Türkiye 16 yıl boyunca nereden nereye geldi. Muhteşem dönüşüm var. Bunları vatandaşlara anlatmak lazım. Büyük eserler ortaya koyduk. Daha önceki hükümetler zamanında iddia ediyorum kıyıda köşede kalmış, unutulmuş idi. İzmir, ilk defa bizim zamanımızda hatırlandı. Bir yerden bir yere gitmek meseleydi. Şimdi bölünmüş yollar var. İstanbul\'u izmir\'e bağlıyoruz. Tüneller arka arkaya açılıyor. 8 milyar dolarlık bir yatırım yapılıyor. Küçük Menderes gibi adam eksen biter denilen bu topraklarda ne bir baraj ne bir dere ıslahı vardı. Bunlara ilk defa AK Parti hükümeti yaptı\" diye konuştu.

\"HERKES İSTEDİĞİ GİBİ YAŞASIN\"

Avrupa\'da büyümenin sıfıra indiği bir zamanda Türkiye\'nin yüzde 5.5 ile rekor kırdığını savunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"IMF\'ye olan zincirin bağları çoktan kırıldı. Savunma sanayisinde muazzam bir atak geliştirdik. Dünyanın en büyük harp gemilerini denize indiren güçlü bir Türkiye var\" dedi. Cumhurbaşkanlığı ve yerel yönetim seçimlerine de değinen Bakan Veysel Eroğlu, hayat tarzına vurgu yaptı. Bakan Eroğlu, \"Mahalli seçimler 2019 yılı Mart ayında yapılacak. Gerçekten güçlü bir şekilde irademizi çalışkanlığımızı ortaya koymalıyız. Bu belediyelerin iş yapmayan çöplükten geçilmeyen susuzluktan kırılan kanalizasyon alt yapı yok. Bu şehri bu zihniyetin elinden kurtarmalıyız. Hiçbir şey yapmayıp, sadece laf ebeliği yapıp, kendine göre sıkıntılar üretip bunu yıllarca kullandılar. Biz kimsenin hayat tarzına hiç müdahale etmiyoruz. İnsanlar istediği gibi yaşasın. İzmir\'de kimsenin hayatına müdahale edildi mi? Artık ellerindeki bu söylemi almamız lazım. Herkes istediği gibi yaşasın. İzmir\'i layık olduğu yere taşıyacak olan AK Parti\'dir. İzmir layık olduğu yerde değil. Uçak iki kanatla uçar. Burada olduğu gibi mahalle idarelerde kırıksa istediği gibi uçamaz. Hiçbir eserleri yok. Çevre yollarını kim yaptı, AK Parti. Konak tünellerini kim yaptı. Barajları içme sularını kim getirdi, AK Parti. Seferberliği bugünden 9 Eylül\'den başlıyoruz. Onlar densizliklerini sürdürsünler biz çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ziyaretlerden görüntü

- İl Başkanı Bülent Delican7ın konuşması

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Elini kıyma makinesine kaptırdı

ŞANLIURFA\'nın Halfeti İlçesi\'nde, biber ezmeye çalışan Vahide Kılıç, elin kıyma makinesine kaptırdı. Acil serviste itfaiye ekipleri ve doktorlar tarafından makineden sıkışan eli çıkarılan Vahide Kılıç ameliyata alındı.

Olay, Halfeti\'nin Argıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Vahide Kılıç, biber salçası yapmak isterken sol elini makineye kaptırdı. Acılar içerisinde çığlık atan Kılıç, yardımına koşan yakınları tarafından kıyma makinesiyle birlikte Halfeti Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil Servis\'te doktorların çabasına rağmen eli makineden çıkarılmayan Vahide Kılıç için bu kez itfaiye ekibinden yardım istendi. Hastanenin acil servisinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından Vahide Kılıç\'ın sol eli kıyma makinesi kesilerek çıkarıldı. Eli parçalanan Vahide Kılıç, ameliyata alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekipleri acil serviste kadına müdahale etmesi

- Kıyma makinesi kesilmesi

- Eli parçalanmış bir şekilde çıkartılan

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Denizli\'de 30 metrelik uçurumda ceset bulundu

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi Gerzele Mahallesi\'nde yaklaşık 30 metrelik uçurumda, kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu. 30-35 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin uçurumdan düşerek mi öldüğü yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Gerzele Mahallesi Domuz Deresi Mevkii\'ndeki 30 metrelik uçurumda, bugün bir ceset gören çoban, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, uçurum dibinde 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedini buldu. Polis ekipleri, olay yerini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu araştırılırken, ölen kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek mi öldüğü yoksa intihar mı ettiği henüz belirlenemedi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Uçurumdan görüntü

- Polis araçlarından görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Kazada ölen anne, 2 oğulu ve kardeşi toprağa verildi

ESKİŞEHİR\'de lastiği patlayan minibüste yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi, bugün memleketleri Muş\'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eskişehir-Ankara karayolunun 55’inci kilometresinde dün meydana gelen kazada 32 yaşındaki Serdar Demir yönetimindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu fabrika duvarına çarptı. Kazada, minibüste bulunan 37 yaşındaki Netice Karaboğa ile oğlu 9 yaşındaki Muhammet Karaboğa olay yerinde, 13 yaşındaki diğer oğlu Bedirhan Karaboğa ile sürücü olan kardeşi Serdar Demir de kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. Kazada minibüste bulunan aynı aileden 6 kişi di yaralandı ve hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza kurbanlarının cenazeleri bugün Muş\'a getirildi. Anne Netice Karaboğa 2 oğlu ve kardeşi merkeze bağlı Çöğürlü köyünde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bayram öncesi akrabalarının Muş\'a geldiğini anlatan Halis Saltık, \"Bayramlaşma bittikten sonra kendi araçlarıyla önceki gece saat 01.00 sıralarında Ankara\'ya ulaşıyorlar. Burada kısa bir dinleme yaptıktan sonra aracı elden geçirip tekrar yola devam ediyorlar. Eskişehir Sivrihisar ilçesi yakınlarında aracın 2 tekeri patlıyor ve takla atıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze arabalarının gelişi

-Cenazelerin taşınması

-Cenazelerin gömülmesi

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

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