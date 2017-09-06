DHA YURT BÜLTENİ-13 

Muğla\'da orman yangını (2)

ALEVLER MAHALLEYİ SARDI

Muğla\'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda saat 14.45 sıralarında çıktığı belirtilen orman yangını kısa sürede yerleşim yerine ulaştı. Havadan 11 helikopter ve 4 uçak, yardan da 73 arazöz ve 4 dozer ile müdühale edilen yangın, rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı. Yangında boşaltılan Zeytinköy Mahallesi\'ndeki yaklaşık 40 evin yanarak zarar gördüğü öğrenildi.

Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun, 136 hane, 256 nüfuslu mahallerinin tehdit altında olduğunu belirtip, \"Ormanın ortasındayız. Havadan destek bekliyoruz. Dumandan etkilenip hastaneye götürülenler var\" dedi. Rüzgarın kuvvetli esmesi ve sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, mahalledeki 30 evin tahliye edildiği, diğer evlerinde tahliye edilmesine devam edildiği bildirildi. Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki kovanlarda bulunan binlerce arı da telef oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / MUĞLA, (DHA)

=============================================

İşadamı eski çalışanı tarafından öldürüldü

İZMIR\'in Çiğli İlçesinde, plastik dönüşüm fabrikası sahibi 63 yaşındaki Mehmet Güres, işten çıkardığı eski çalışanı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içinde bulanan bir plastik dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İşten çıkarıldığını öğrenen Özgür Alaçay, dün sabah işyerine gelerek işyeri sahibi Mehmet Güres ile konuşmak istedi. İşten çıkarıldığı için tazminat talebinde bulunan Alaçay\'a, Güres çalışma günlerini hesaplayıp ödeneceği söyledi. Güres\'in sözlerine sinirlenen Alaçay, işyerinden ayrıldı. Alaçay akşam saatlerinde bu kez av tüfeğiyle fabrikaya geri geldi. İddiaya göre 1500 lira isteyen Alaçay, olumsuz yanıt aldığı öğrenilen Güres\'e av tüfeğiyle ateş etti. Bu sırada odaya giren Güres\'in oğlu Alp Güres de bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alaçay olay yerinden hızla uzaklaşırken, baba oğul sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işadamı Mehmet Güres yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Alp Güres\'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet Güres\'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Olayın ardından harekete geçen polis, cinayet zanlısı Özgür Alaçay\'ı kısa sürede yakaladı. Emniyete getirilen Alaçay\'ın sorgusunun devam ettiği belirtildi. Evli ve üç çocuk babası Mehmet Güres, Karşıyaka\'daki Beşikçioğlu Camii\'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeden görüntü

- Mehmet Güres\'in fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

===================================================

Borç vermediği arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli genç öldü

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde okul arkadaşı 16 yaşındaki E.Ç. tarafından kendisine 400 lira borç vermediği için boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan aynı yaştaki lise öğrencisi Ogün Güneri, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, geçen 27 Ağustos\'ta Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi İlim Sokak\'taki tek katlı evde meydana geldi. İlim Sokak\'taki evin önünden geçen komşu, inleme sesleri üzerine kapısı açık eve girdiğinde Ogün Güneri\'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğaz, kol ve karnından bıçakla ağır yaralandığı belirlenen Güneri, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ogün Güneri, ameliyatın ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi olduğu bildirilen Ogün Güneri\'nin, yaz tatili nedeniyle annesiyle fındık toplamak üzere gittiği Ordu\'dan olaydan 1 gün önce tek başına Keşan\'a döndüğü belirlendi.

OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden Güneri\'nin yanında okul arkadaşı E.Ç. ile birlikte evine doğru yürüdüğünü tespit etti. Polis E.Ç.\'yi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada kanlı elbiseleri bulundu. E.Ç.\'nin olayın ardından boş bir araziye attığını öne sürdüğü bıçak ise bulunamadı.

BORÇ VERMEYİNCE BIÇAKLAMIŞ

E.Ç., emniyetteki ifadesinde arkadaşı olan Ogün Güneri\'nin Ordu\'da fındık toplama işinden para kazandığını ve bu nedenle Keşan\'a geldiğinde birlikte evine giderek kendisinden 400 lira borç istediğini söyledi. E.Ç., arkadaşının borç isteğini reddetmesi üzerine duruma sinirlendiğini ve Güneri\'yi, boğazı, kolu ve karnından bıçaklandıktan sonra evden ayrıldığını iddia etti. E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ogün Güneri, 11 gündür tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Güneri\'nin cesedi, hastane morgunda savcı ve polis gözetiminde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Haber: EDİRNE (DHA)

=================================================

Zonguldak\'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

ZONGULDAK\'ta, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beycuma Beldesi yolunda meydana gelldi. 56 yaşındaki Adem Altay yönetimindeki 67 AC 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre sonra ağaçlara takılarak duran otomobilde sürücü Adem Altay ile araçta bulunan eşi 59 yaşındaki Satiye Altay ve torunu 19 yaşındaki Ümran Güngör yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Ambulanstan yaralıların indirilişi ve hastaneye götürülmeleri

-Hastane önü

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

==============================================



