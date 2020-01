DHA YURT BÜLTENİ-13

1)IŞIK: BM ZULÜM KARŞISINDA SESSİZ KALIRSA İTİBARI ORTADAN KALKAR

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Birleşmiş Milletleri göreve çağırarak, \"Birleşmiş Milletler binlerce insanın hayatını kaybettiği bir zulüm karşısında sessiz kalamaz, kalırsa işte zaten yerlerde sürünen itibarı ve meşruiyeti hepten ortadan kalkar\" dedi.Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nın parti binası önünde gerçekleşen bayramlaşmasına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Fikri Işık bayramlaşmada yaptığı konuşmada, \"Biz Türkiye\'de huzur içerisinde, esenlik içerisinde bayram kutlarken aynı fırsatı, aynı imkanı yakalayamayan dünyanın değişik yerlerinde zulüm altında, baskı altında ve türlü türlü sıkıntılar içerisinde bayramı idrak etmeye çalışan kardeşlerimiz var. Bu vesileyle başta Arakan olmak üzere bütün dünyadaki zulme maruz kalmış kardeşlerimizin bir an önce zulümden kurtulmasını ve onların da barış ve huzur içerisinde bayram kutlamasını Cenab-ı Allah\'tan niyaz ediyorum. Aslında bugün dünyada yaşanan pek çok sıkıntı, pek çok adaletsizlik bizim neden daha çok çalışmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Zira Türkiye\'nin istikrarı bölgenin istikrarı bölgenin istikrarı oluyor, zira Türkiye\'nin gücü bütün dünyada mazlum milletlerin sıkıntılarının ifadesi anlamına geliyor\" dedi.

Işık, Türkiye\'nin, Arakan\'daki Müslümanların sesi olmaya devam ettiğini belirterek, \"Elbette bugün Arakan\'a Türkiye\'nin fiilen bir müdahale yapması mümkün değil ama Türkiye, Arakan\'daki Müslümanların o zulme maruz kalmış insanların sesi olmaya, bu zulmün sona ermesi için bütün dünyanın vicdanına seslenmeye devam ediyor. Hani bir kötülük görürseniz gücünüz yetiyorsa elinizle düzeltin, yetmezse dilinizle düzeltin, o da yetmezse kalbinizde buğz edin ki bu imanın en zayıf noktasıdır hadisi şerifi gereğince. Türkiye Cumhuriyeti başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere Arakan\'daki bu zulmü bütün dünya gündemine taşımak, bu zulmün durması için o gereken açıklamaları ve müdahaleleri yapıyor. Diğer yandan da mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle devlet millet el ele oradaki insanların acısını dindirecek, oradaki insanların yardımına koşacak çalışmaları da büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinden yapılan yardımlar Arakan\'daki Müslüman kardeşlerimize ulaşıyor\" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin acilen Arakan\'daki zulme dur diyecek adımları atması gerektiğini ifade eden Işık, şöyle konuştu:

\"Buradaki ölümlerin derhal durdurulması lazım. Zira aç ölmek ve tok ölmek arasında bir farkın olmadığının bilincindeyiz. Onun için bütün dünya kamuoyuna bütün dünyanın vicdanına çağrımız bir an önce bu zulme bu ölümlere bu baskıya dur dememizdir. Gelin bunu hep birlikte yapalım Birleşmiş Milletler ne için var? Birleşmiş milletler eğer bugün bu konuya hassasiyet göstermeyecekse göstermelik toplantılarla bir takım kınama kararlarının ötesinde bazı adımlar atmayacaksa, bu dünyanın bu Birleşmiş Milletleri sorgulaması haksız mıdır? Onun için Birleşmiş Milletler\'e çağrımız derhal bu zulmün durdurulması için gerekli adımları atın, gerekli çalışmayı yapın. Egemen güçlerin çıkarlarına en küçük halel bir geldiğinde anında ayağa kalkan Birleşmiş Milletler binlerce insanın hayatını kaybettiği bir zulüm karşısında sessiz kalamaz kalırsa işte zaten yerlerde sürünen itibarı ve meşrutiyeti hepten ortadan kalkar. Onun için çağrımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin acilen bu zulme bu baskıya, bu şiddete dur diyecek bu adımları atmasıdır. Türkiye olarak bunun için her türlü gayretin içerisindeyiz ve her türlü imkanlarımızı da seferber etmeye hazırız\"

Görüntü Dökümü

------------------

Bakanın konuşması

Alandan görüntüler

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

=========================================================

2)TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: BÜTÜN ENGELLEMELERE RAĞMEN YOLA DEVAM EDECEĞİZ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize\'de bayramlaşama törenine katıldı. Kahraman Türkiye\'nin layık ve mecbur olduğu noktaya ulaşacağını belirterek \"Bütün engellemelere rağmen yola devam ederceğiz\" dedi.

Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından sahil alanında kurulan çadırda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Hikmet Ayar ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. TBMM Başkanı Kahraman ve Bakan Bak vatandaşların elini sıkarak tek tek bayramlarını kutladı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bayramların kardeşlik, birlik ve beraberlik için vesile olduğunu belirterek \"Bütün milletimizin ve gönül coğrafyamızın bayramını tebrik ediyorum. Kurban Allah\'a yaklaşmaktır. Allah çok iyi günlere bizi ulaştıracaktır. Arakan gibi bazı bölgelerde kanayan yaralar var. Bizim gönül coğrafyamızda hepsi bizim önderliğimizi bekliyor. Türkiye layık olduğu ve mecbur olduğu noktaya ulaşacaktır. Bütün engellemelere rağmen yola devam edeceğiz.\" dedi.

1 saat süren bayramlaşmada ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara kavurma ve pilav ikramında bulundu.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tören alanında Rize\'de kampta bulunan U 15 Halter Milli Takımı sporcuları ile de bir araya geldi. Bakan Bak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik\'ten de kampla ilgili bilgiler aldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Bayramlaşma alanı detayları

TBMM Başkanı ve Bakan Bak\'ın bayramlaşması

TBMM Başkanı Kahraman\'ın açıklaması

Kavurma dağıtımı

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

=======================================================

Çavuşoğlu\'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (EK)

3)ÇAVUŞOĞLU\'DAN ALMANYA TEPKİSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın batı ilçelerinde Ak Parti ilçe teşkilatlarının üyeleriyle bayramlaştı. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaşan Çavuşoğlu, vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetin en kısa zamanda gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Merkel\'in Antalya\'da FETÖ şüphesiyle gözaltına alınan iki Alman vatandaşı için yaptığı açıklamayı da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Avrupa\'da bazı ülkelerin terör örgütü üyelerine kucak açtığını belirterek, \"Nerede bir FETÖ\'cü varsa sığınıyor. Veriyoruz isimlerini, neden sahip çıkıyorsun onlara? Bir FETÖ\'cüyü tutukladığımız zaman Almanya ilk önce ayağa kalkıyor? Sana ne oluyor? Aynı zamanda Türkiye vatandaşı ama benim vatandaşımı niye tutukluyorsun diyor. FETÖ\'cü ise bu darbe girişiminin içinde ise ve destek olduysa sen niye sahip çıkıyorsun? Niye bundan rahatsız oluyorsun? Bizim vatandaşlarımızı sana rehin olarak vermedik. Suç işleyen biri varsa hakimler cezasını verir. Sende bağımsız yargı var. 4 bin 500 PKK dosyası var sende. Sonuç, 10 sene oldu, 3 tane dava sonuçlandı. Niye sonuçlandırmıyorsunuz?\" diye eleştiride bulundu.

NEO NAZİLER KATLETTİ

Almanya\'da NSU davasında 10 Türk vatandaşının katlediğildini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, \"Neo Nazicilere katlettirdiniz. Hem de istihbaratın destek oldu. Tüm şahitleri de tek tek yok ettiler. Soruyorsun, yargı diyor. Bize de talimat veriyor, salmazsan böyle olur. Kusura bakma sende yargı varsa bende de yargı var. Yargı birini suçlu görüyorsa tutuklayabilir. Kolluk kuvvetlerine talimat verir. Ben talimat vermiyorum, ben siyasetçiyim. Yeni anayasa ile birlikte yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını da güçlendirdik. Ama suç işlediyse sen suçluyu neden savunuyorsun? Darbe girişiminde bulunan bir haine neden statü veriyorsun. Niye ülkende sığınma hakkı veriyorsun. Türkiye düşmanlığından mı onları çok sevdiğinden mi? Ya Türkiye düşmanlığından ya da FETÖ, PKK\'lıları çok seviyorsun. Seviyorsan da sevginin sebebi ne? Neden bu kadar çok seviyorsun? PKK elini kolunu sallaya sallaya kampanya yapıyor. Bunları söylediğiniz zaman siz haklısınız, biz engelleyeceğiz diyorlar. Öbür gün bakıyorsun daha fazla gösteri yapıyorlar. İşte böyle çifte standartlara karşı da dik duruşumuzu sürdüreceğiz\" diye konuştu.

BENİMLE İYİ GEÇİN

Türkiye\'yi hazmedemediklerini anlatan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Recep Tayyip Erdoğan\'ı kabullenemiyorlar, açık sözlülüğünü hazmedemiyorlar. Sen benle dost olacaksan bana karşı samimi olacaksın, dürüst olacaksın. Benim sana ne kötülüğüm olabilir. Türkiye\'nin hiçbir dostuna karşı kötülüğü olmaz ama düşmanına karşı da dik duruşunu gösterir. Sen bana düşmanlık yapma kardeşim. Benimle iyi geçin. Benimle iyi geçinebilmek için de beni eşit ortak olarak görmek zorundasın. Ben kabile devleti, sığınmacı değilim. Sömürge devleti de değilim. Onurlu bir milletin devletini temsil ediyoruz. Kimseye karşı saygısızlık yapmıyoruz. Yanlışlıklara karşı açık sözlü konuşuyoruz. Açık sözlü konuşmak yetmez. Daha güçlü olmalıyız.\"

GEÇTİ O GÜNLER

Türkiye\'nin eski Türkiye olmadığı vurgusu yapan Bakan Çavuşoğlu, \"Vuruyorlardı eskiden kafasına. İstediğini alıyorlardı. İstedikleri zaman hükümeti değiştiriyorlardı, gazeteleri kullanıyorlar, muhtıralar, oydu buydu, artık geçti o günler. O günlerin geçtiğini kabullenecekler. O yüzden yolumuza güçlü bir şekilde devam etmemiz lazım. Birlik beraberlik içinde 80 milyon el ele omuz omuza tek millet olarak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Küçük çocukların Mevlüt Çavuşoğlunu çiçekle karşılamaları

Protokol üyelerinin Bakan Çavuşoğlunu karşılaması

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

Partililerle bayramlaşma

528 mb --04.43

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

================================================

4)KURBAN ETİ ÇEKERKEN ELİNİ KIYMA MAKİNESİNE SIKIŞTIRDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, 69 yaşındaki Kerim Göğebakan, kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi\'ne meydana geldi. Kerim Göğebakan, kıyma makinesinde kurban etini çekerken dikkatsizlik sonucu sol elini makineye sıkıştırdı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çabaları sonuç vermeyince Göğebakan\'ı kıyma makinesiyle birlikte Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Doktorlarla birlikte ameliyata giren itfaiye ekibi, Kerim Göğebakan\'ın elini kıyma makinesinden çıkarmayı başardı. Eli kıyma makinesinden kurtarılan ancak parmaklarının kırıldığı saptanan Göğebakan\'ın tedavisine başlandı.



Görüntü Dökümü

-------------------------

- Doktor ve itfaiyenin müdahalesi

- Göğebakan\'ın elinin makineden çıkarılması

- Göğebakan\'ın elinin sarılması

- Kesilen kıyma makinesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

====================================================

5)BAYRAMDA ÇOCUĞUNU GÖREMEYİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde 35 yaşındaki Gülsüm D. bayramda çocuğunu göremeyince, bir ağaca çıkarak intihara kalkıştı. Genç anneyi polisler güçlükle ikna ederek ağacın dalından indirdi.

Bugün öğle saatlerinde, bir taksici polisi arayarak, Kırantepe\'ye getirdiği kadının, \"Biraz yürüyeceğim\" diyerek araçtan indikten sonra geri dönmediğini polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Yunus Timleri ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler bölgede yaptıkları incelemede Gülsüm D\'yi paraşütçülerin uçuş yaptığı uçurum kenarındaki ağaçta gördü. \"Çocuğumu görmek istiyorum.Yeter artık\" diye ağlayan genç kadın polisler tarafından ikna edildi. Ayrıldığı eşinin yanında bulunan çocuğunu göremeyince intihara kalkıştığı öğrenilen Gülsüm D. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Kadın ağaçta görüntüsü

Polisin kadını indirmesi

Olay yerinden görüntü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

====================================================

6)SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTERİ FARKEDİNCE, YAKALANDILAR

İZMİR\'in Dikili ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığı yaparken, sahil güvenlik helikopteri tarafından farkedilen, aralarında çocukların da bulunduğu 80 Suriyeli, jandarma tarafından yakalandı. Bugün saat 06.30 sıralarında devriye görevi yapan sahil güvenlik helikopteri, Salihleraltı Sahili\'nde, lastik botla denize açılmak üzere olan kaçaklar olduğunu farketti. Bunun üzerine alçalarak kaçakların denize açılmasını önleyen sahil güvenlik helikopteri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sazlıkların arasına gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, tamamı Suriyeli 80 kaçağı yakaladı. Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki kimlik tespitleri yapılıp, işlemleri tamamlanan Suriyeliler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Yakalanan kaçakların sazlıkların arasındaki görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / DİKİLİ (İzmir), (DHA)