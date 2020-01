DHA YURT BÜLTENİ-13 

Şemdinli\'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne PKK\'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Şemdinli İlçesi\'ne bağlı İncesu Köyü ile Elde Mahallesi arasında yeni yapılan üs bölgesinde arama tarama faaliyetine katılan güvenlik korucularının geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler önceden döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada yaralanan 3 güvenlik korucusu, Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralı güvenlik korucularının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Haber: Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) -

======================================================

(Özel) - Polisle tartışma arbedeye dönüştü; 1\'i silahla 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, izinli polis memuru 44 yaşındaki Ertem Y. ile tartıştığı 46 yaşındaki Mustafa Y. arasında arbede çıktı. Tabancası ateş alan ve Mustafa Y.\'nin yaralanmasına neden olan polis Ethem Y. ile kişiyi tartaklandı.

Olay, bugün öğleden sonra Çığşar Mahallesi\'nde meydana geldi. Siirt\'te görev yaparken Mersin\'e atanan polis memuru Ertem Y., izinli olarak geldiği memleketinde bilinmeyen nedenle Mustafa Y. ile tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan arbede sırasında polis Ertem Y., iddiaya göre yanındaki beylik tabancasını çekti. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Mustafa Y. kasığından yaralandı. Silah sesleriyle gelen Mustafa Y.\'nin yakınları da polis memuru Ertem Y. ile yanında bulunan arkadaşı 60 yaşındaki Cafer Ö.\'ye saldırıp tartakladı.

Tabancayla yaralanan Mustafa Y. ile yakınlarının tartaklamasa sonucu yaralanan polis memuru Ethem Y. ve yanındaki Cafer Ö., gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla götürüldükleri Andırın Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahramanmaraş\'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------------------

- Yaralıların ambulansla gelişi

- Yaralı polisin sedye ile taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=============================================

Ak Parti Sözcüsü Ünal: Biz, 15 yıldan beri yenileniyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partide görevden almalarının bir nöbet değişimi olduğunu belirterek, \"Biz, 15 yıldan beri yenileniyoruz. Sadece geçtiğimiz 2 yılda 200 tane ilçe başkanımızı değiştirmişiz. 20 tane il başkanımızı değiştirmişiz. Biz nöbet değişimini, bayrak değişimini 15 yıldan beri gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ın Andırın İlçesi\'nde partisinin ilçe kongresine katıldı. Burada konuşan Ünal, CHP\'yi eleştirdi. CHP\'nin \'adalet\' adı altında adeta adaletin işleyişinin engellenmesi için faaliyet yürüttüğünü iddia eden Mahir Ünal, \"CHP Genel Başkanı diyor ki; \'Gerçek darbeciler yargılanmıyor.\' 15 Temmuz gecesi gerçek darbeciler yakalanmadı mı? Suçüstü yakalanmadı mı? Şuanda yargıya, millete hesap vermiyorlar mı? Veriyorlar. Bu ülkenin hakimleri, savcıları, bu işi layıkı ile yürütmüyorlar mı? Geçmişte birçok yapının hakim olduğu bu organ bugün hamdolsun FETÖ\'cülerden temizlendi, farklı angajmanlardan temizlendi. Bugün bizim bu mücadeleyi kahramanca yürüten hakimlere, savcılara dönük, hükümetten talimat alıyorlar demek bu mücadeleyi gölgelemek demek değil midir\" dedi.

CHP\'nin, milletin kafasını karıştırmak, \'FETÖ yargılanmaları doğru gitmiyor\' algısı oluşturmak, yargılamalar ilgili şaibe oluşturmak için her şeyi yaptığını ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

\"Bunlar 15 Temmuz\'a \'Tiyatro\' dediler, sonra \'Kontrollü darbe\', şimdi ise \'Öngörülen önlenmeyen darbe\' dediler. Yahu biz 17- 25 Aralık\'tan sonra bu yapının, bu sivil toplum örgütü görünümlü yapının bir paralel devlet yapılanması olduğunu fark ettiğinde devlet mücadeleye başladı mı, başladı. Bu mücadelenin bayraktarlığını Recep Tayyip Erdoğan yaptı mı, yaptı. Bunlarla ilgili iddianameler hazırlandı mı, hazırlandı, Peki bunları söyleyen CHP o gün ne yapıyordu? O gün CHP siyasi olarak devletin bunlara dönük hukuki tasarruflarını engellemek için bunlara kalkan oluyordu.\"

\'2 YILDA 200 İLÇE BAŞKANI DEĞİŞTİRDİK\'

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, daha sonra Kahramanmaraş\'a geçerek partisinin merkez Onikişubat İlçe Kongresi\'ne katıldı. Ünal, burada yaptığı konuşmada ise partideki metal yorgunluğuna değinerek, şunları söyledi:

\"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bize sık sık diyor ki \'Sakın ha metal yorgunluğuna kapılmayın. Ak parti\'nin değerlerinden, ilkelerinden uzaklaşmayın. Bunları unutmayın çünkü istikamet üzere kalmak uyarılmayı gerektirir.\' Şimdi CHP\'liler zannediyor ki sanki bizim teşkilatlarımız metal yorgunluğuna yakalanmışta Cumhurbaşkanımız da \'Bir metal yorgunluğu var\' diyor. Cumhurbaşkanımız istikamet üzere kalma konusunda bizleri uyarıyor. \'Bu yorgunluğa dikkat edin\' diyor. Yoksa bu teşkilatlar 15 Temmuz işgal girişimini savuşturmuş, püskürtmüş teşkilatlardır. 16 Nisan\'da halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne \'Evet\' denmesi için gece gündüz çalışmış teşkilatlardır. Nöbet değişimine gelince yine orada da bir dil lafazanlığı yapıyor muhalefet. Diyorlar ki \'Bu görevden aldıklarınızın bu metal yorgunluğuyla bir ilgisi var mı?\' Biz, 15 yıldan beri yenileniyoruz. Sadece geçtiğimiz 2 yılda 200 tane ilçe başkanımızı değiştirmişiz. 20 tane il başkanımızı değiştirmişiz. Biz nöbet değişimini, bayrak değişimini 15 yıldan beri gerçekleştiriyoruz. Bizde makam yoktur, neferli vardır neferlik.\"

Kongrelere Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ile partililer katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

*ANDIRIN

- Mahir Ünal\'ın konuşması

- Kongreye katılan davetliler

- Genel ve detay görüntüler

*ONİKİŞUBAT

- Kongrenin düzenlendiği bina

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk\'ün posterleri

- Salonda asılı pankartlar

- Salondan detaylar

- Mahir Ünal\'ın salona girişi

-Mahir Ünal\'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

===============================

Yola düşen lastiğin neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KONYA\'da yola düşen lastiğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüsün takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, geçen 19 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 31\'inci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. 42 HY 349 plakalı minibüsüyle Seydişehir yönüne giden Ahmet Bardakçı (62), yola düşen lastiğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada, Fatmaana Bardakçı (68) öldü, eşi sürücü Bardakçı, çocukları Hatice Bardakçı (34) ve Kiraz Akçapınar (41) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza anının ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı. Kaza sonrası lastiği yola düşürdüğü tespit edilen ve gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü Ahmet K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Tolga YANIK KONYA (DHA)

============================

Eskişehir\'de droneli trafik denetimi

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü tarafından drone ile bayram süresince trafik denemi yapılacak.

Eskişehir\'de ilk kez uygulanan drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batıkent kavşağında drone ile trafik denetimi yapıldı. Drone ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, sürüş anında cep telefonu ile konuşanlar ve emniyet kemeri takmayanlar tespit edilerek gerekli ceza uygulanıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, bayram süresince uygulamanın çeşitli cadde ve kavşaklarda yapılacağını belirterek şunları söyledi:

\"Bayram süresince 481 ekip, 925 personel ile etkin, yoğun ve sürekli bir şekilde vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmesi için çalışacağız. İlimizde ilk defa drone ile bu bayramda havadan kural ihlallerine karşın denetim yapıyoruz. Çalışmamız şehir merkezi ve karayolunda aralıksız devam edecek. Ayrıca sabit ve hareketli radarlı hız kontrollerimiz bayram süresince aralıksız devam edecek. İl merkezinde, AVM önlerinde, gar ve otogar önlerinde yığılmalara karşı takviye olarak yaya personel görevlendirdik. Bundaki amacımız parkları önlemek ve trafik akışını sürekli halde tutmaktır. Şehirlerarası yolu kullanacak olan sürücüler de hız kurallarına uymalarını, yakın takipten kaçınmalarını, mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalarını 2 saatte bir en az 15 dakika mola vererek dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bu bayramın sloganı olan \'frene değil, kurallara güvenin\' sloganına uymalarını istiyoruz.\"

Görüntü dökümü:

-Dronenin havalandırılması,

-Dronenin havadayken çekilen görüntüsü,

-Karayolunda seyir eden araçların,

-Dronenin ekranından görüntü,

-Polis memurunun telsizle konuşması,

-Trafik Müdürü Recai Öz\'ün uygulama hakkında bilgi vermesi.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

==============================================

Vali Büyükakın sürücüleri uyardı

BİLECİK Valisi Tahir Büyükakın, karayolunda seyreden araç sürücülerine trafik kuralarıyla ilgili uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Bilecik-Bozüyük karayolunda Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipler trafik denetimi yaptı. 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimleri Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce ve Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da izledi. Vali Büyükakın, ekiplerin durdurdukları araç sürücülerine trafikle ilgili broşürler dağıtıp kuralara uymalarını istedi. Araç sürücülerinin bayramlarını da kutlayan Büyükakın gazetecilere yaptığı açıklamada \'Frene değil kurala güven\' sloganıyla sürücüleri uyardıklarını ifade ederek şöyle dedi:

\"İçişleri Bakanlığımız hem Emniyet hem de Jandarma teşkilatımız aracılığıyla bir süredir yoğun bir şekilde özellikle bayram trafiğini kontrol altına almak, bayramlarda yaşanan can kayıplarını önlemek ve bayramı gerçekten bayram tadında geçirebilmek için yoğun bir çalışma içerisine girmektedir. Bunun da sonucunda son dönemlerde yaşanan özellikle can kayıpları oranlarında ciddi azalışlar görmekteyiz. Bu bayramda da, bizim sınırlarımız içinde inşallah hiç can kaybı olmayacak. Daha önceki yıllarda çeşitli sloganlarla kamuoyunda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştı. Bunlardan bazıları \'Hızını azalt, ömrünü uzat\', \'Hız felakettir\', \'Hız yolu değil, ömrü kısaltır\', \'Dikkatli ol, hayatta kal\' gibi güzel sloganlarla farkındalık yaratmaya çalışmıştık. Bu yılda benzer bir uygulama yapacağız. Bu yıl ki uygulamamızda \'Frene değil, kurala güven\' sloganımızla öne çıkmaya çalışıyoruz. \"

denetimlerde jandarma ve polis ekipleri sürücüler ile araçlarda bulunanlara çikolata ikramında bulundu.

Görüntü dökümü:

-Denetimlerden,

-Vali Tahir Büyükakın\'ın sürücüleri uyarması,

-Büyükakın\'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)

=========================