DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAKAN EROĞLU: KILIÇDAROĞLU\'NUN ATLETLİ FOTOĞRAFI SENARYO



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet yürüyüşü\' sırasında yemek yerken çekilen atletli fotoğrafının hazırlanmış bir senaryo olduğu belirterek, \"Böyle atletle algı yönetmek mümkün değil. Bu millet de bunu yemez\" dedi. Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet yürüyüşü\' sırasında yemek yerken çekilen atletli fotoğrafını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu\'nun atletle çekilen fotoğrafının hazırlanmış bir senaryo olduğuna inandığını belirten Bakan Eroğlu, \"Doğrusunu isterseniz bir muhalefet partisi liderine yakıştıramadım. Bu konuda fazla söylenecek bir şey yok. Bu işler ciddiyet gerektiren işler diye düşünüyorum. Böyle atletle algı yönetmek mümkün değil. Bu millet de bunu yemez\" dedi.

\"YANGINLA MÜCADELEDE AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA BİRİNCİYİZ\"

Orman yangınlarını konusunda da değerlendirme yapan Bakan Eroğlu, ileri teknoloji kullanan Türkiye\'nin birçok ülkeye yardıma gittiğini söyledi. Türkiye\'nin orman yangınlarıyla mücadelede Akdeniz ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Bakan Eroğlu, şunları kaydetti. \"İleri bir teknoloji kullanıyoruz ve yangınları kısa bir sürede söndürüyoruz. Dünyada ilk altı ülke arasına giren bir teknolojimiz var. Tabi bu durumda çevremizdeki ülkelerde meydana gelen yangınlarda da bizden destek istiyorlar. Geçmişte İsrail, Rusya, Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Gürcistan gibi ülkeler bizden yardım istedi, gönderdik. Bu sene de Gürcistan yetkilileri Cumhurbaşkanımızdan yardım istedi. Orada taşlık ve kayalık, sarp bir bölgede büyük bir yangın var. Bizden hava desteği istediler. Biz de 2 helikopter ve 1 uçak gönderdik. Yangın muhtemelen bugün yarın söndürülür. Ekibimiz de geri döner.\"

AFYONKARAHİSAR\'A 5 MÜJDE

Bakan Eroğlu, daha sonra resmi ve dini bayramlarda Afyonkarahisar\'da gelenek hale getirdiği 5 yatırım projesini açıkladı. Afyonkarahisar\'da her dini ve milli bayramda 5 müjde açıkladığını belirten Eroğlu, \"Dazkırı Çiftlik Barajı, Sandıklı Ekinhisar Göleti ve Sulaması, Çobanlar Taşkın Koruma tesisi, Zafer Çarşısı ve Yöresel Ürün Satış birimleri, Dinar Haydarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi yeni müjdelerimiz\" dedi.

Bakan Eroğlu, toplantının ardından İscehisar İlçesi\'ne geçti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Bakan Eroğlu\'nun gelişi

-Toplantıya katılımcılardan detaylar

-Bakan Eroğlu\'nun konuşmaları

-Bakan Eroğlu\'nun ayrılışı

93.4 MB /// 02.55\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

===============================================

2)NEVŞEHİR’DE PATATES HASADI BAŞLADI

TÜRKİYE’nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevşehir’de patates hasadı başladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider merkez ilçeye bağlı Çiftlik köyünde patates hasadına katıldılar.

Çiftçilerle hasada ilişkin sohbette de bulunan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Milletvekili Av. Ebubekir Gizligider, Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, köy muhtarı ve köylülerle Nevşehir’deki tarım sorunlarına ilişkin istişarelerde de bulundular.

Köy muhtarı Abdülkadir Adıgüzel, Vali, Milletvekilleri ve İl Başkanının patates hasadına katılmalarından büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirirken, köydeki patates üretimiyle ilgili bilgiler aktardı.

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Büyüyen ve gelişen Nevşehir, güçlü Türkiye yolunda çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. ?Hasadınız bol, mahsulünüz bereketli olsunö dedi.

Vali İlhami Aktaş, Çiftlik köyünde patates sökümü yapan çiftçilerle tarlada görüşerek hasadın bereketli olması dileğinde bulundu.

Aktaş, “Tüm patates üreticilerimize Bu sezonun bol bereketli, bol kazançlı bir sezon olmasını diliyorum. Temennimiz üreticilerimizin ürettikleri ürünlerin karşılığını tam anlamıyla alabilmeleridir\" dedi.

Ziyaretin ardından, tarlada incelemelerde bulunan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider buradaki çalışmalar hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz\'dan bilgiler aldı.

İl Müdürü Yılmaz, Nevşehir ili genelinde patates hasadında verimli bir dönem yaşandığına dikkat çekerken, “Dekar başına 4 ton ve üzerinde bir hasat bekliyoruz. Bereketli bir hasat sürecinin yaşanacağını umuyoruz. Hasat dönemi eylül ayının ortalarına kadar devam edecek. Bu yıl patates fiyatları tarlada 65-70 kuruş dolayında. Nevşehir’de 40 bin dekarlık bir patates üretim alanı olduğunu tahmin ediyoruz. 161 bin ton dolayında bir hasat bekliyoruzö dedi.

Öte yandan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, vatandaşların bayramını kutlarken, “Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum. Bayramlarını şimdiden kutluyorum. Ancak trafik kazalarına dikkat çekmek istiyorum. Maalesef ülkemizde her bayramda trafik kazaları insanlarımızın canını almaya ve yaralanmalarına neden oluyor. Trafik kazalarının hat safhaya ulaştığı günler oluyor bayramlar. İnsanlarımızı acele etmeden ulaşacakları yere sağ salim gidebilmeleri için trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunuyorum. İçişleri bakanlığımızda bilindiği üzere Türkiye genelinde frene değil, kurala güven çalışması başlattı. Bu vesileyle vatandaşlarımızın trafik kurallarına, trafik işaretlerine, trafik polislerimizin yönlendirmelerine dikkat etmelerini temenni ediyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Hasat yapılan tarladan genel görüntü

-Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, milletvekilleri tarladan patates toplamalarından genel görüntü

- Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Milletvekili Av. Ebubekir Gizligider, Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz vali İlhami Aktaş çiftçi Nazmi inanmış ve köy Muhtarı Abdülkadir Adıgüzel ile röportaj

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

Dosya 7 Dakika 482 -MB

=================================================

3)KAPATILAN YOLA ALTERNATİF YOL AÇILDI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde, büfe işleten Ahmet Turan\'ın, üç köy ile 5 yıldızlı bir otelin de kullandığı yolu, 2003 yılında aldığı araziden geçtiği gerekçesiyle trafiğe kapatmasından sonra, belediye ekipleri alternatif yol açtı.

Sandıklı İlçesi\'nde büfe işleten 53 yaşındaki Ahmet Turan, 14 yıl önce Hüdai Kaplıcaları Gürses Termal Otel\'in hemen yanındaki 400 metrekarelik arsayı Hazine\'den satın aldı. Araziden yol geçtiğini daha sonra öğrenen Ahmet Turan, güzergahın değiştirilmesini ya da arsanın kamulaştırılmasını istedi. Belediye ile anlaşamayan Ahmet Turan, 2012 yılında İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Afyonkarahisar İdari Mahkemesi Ahmet Turan\'ı haklı bularak yolun kapatılmasına karar verdi. Mahkeme kararından sonra belediyenin kamulaştırma konusunda adım atmasını bekleyen Ahmet Turan, dün öğle saatlerinde Hüdai Kaplıcalarında Gürses Termal otel yanında, sol tarafı mesire alanına, sağ tarafı ise Gürses Termal Otel ile Reşadiye, Yayman ve Koçgazi köylerine yola önce beton döktü, sonra tel örgü çekerek trafiğe kapattı.

Sandıklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolun kapatılmasının ardından bölgeye ulaşımı sağlamak için alternatif yol açtı. Mağduriyetlerinin giderildiğini söyleyen Gürses Termal Otel Müdürü Veli Karaca, \"Vatandaşın kendi mülki üzerindeki yolu kapatması üzerine otelimizin yanı sıra 3 köye giden yol kapatılmıştı. Belediye ekipleri acil şekilde yeni bir yol açtı. Açılan bu yolla hem bizim hem de köylerin mağduriyeti giderildi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yol açma çalışmalarından

-Açılan yoldan araç ve insan geçerken

-RÖP:Veli Karaca(Gürses Oteller Müdürü)

59,2 MB /// 01.52

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA)

====================================================

4)VAN\'DA 2 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın merkez İpekyolu İlçesi\'ned polisin bir arçta narkotik dedektör köpekle yaptığı aramada 2 Kilo 206 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesi\'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurararak \'Rexo\' adlı narkotik dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan aramalarda, aracın bagaj portu olan demirlerinin doğal boşlukları içerisinde silindir şekline getirilmiş, farklı uzunluklarda ve şeffaf poşetlere sarılı2 Kilo 206 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek\" suçundan gözaltına alınan S.A. çıkarıldığı mahkemece tukulandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

VAN, (DHA)

==========================================================

5)ÇORLU\'DA MAHALLEYE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 28 GÖZALTI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda kokain, eroin, bonzai, uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 4\'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi\'nde uyuşturucu satıcılarını belirledi. Polis, bugün belirlediği 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek arama yaptı. Evlerin çatılarını da çıkan polis, çatıya atılan çanta, bir şüphelinin ayakkabısının içinde olmak üzere toplam 180 gram eroin, 535 gram bonzai, 50 gram kokain, bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınarak, soruşturmalarının yürütülmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Operasyonun bir polis memurunun göğsüne taktığı güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendiği görüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Polisin arama yapması

Ele geçen uyuşturucular

Ayakkabı içinden ele geçen uyuşturucu

Çatıdan alınan uyuşturucu

Zanlıların araçlara bindirilmesi

Kamera taşıyan polis

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-



