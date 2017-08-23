DHA YURT BÜLTENİ-13

Eskişehir MHP\'de Meral Akşener istifası

ESKİŞEHİR\'de aralarında eski MHP il başkanı Oğuz Sever\'in de bulunduğu yaklaşık 70 kişi yaptıkları basın açıklamasında, Meral Akşener\'e destek vermek için MHP\'den istifa ettiklerini söyledi. Sever, Eskişehir\'de MHP\'den 300\'den fazla kişinin istifa ettiğini öne sürdü.

MHP\'den istifa edenlerden yaklaşık 70 kişi, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı semtinde biraraya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan eski MHP İl Başkanı Oğuz Sever, kendilerinin MHP\'ye değil MHP\'deki tek adam yönetimine karşı olduklarını söyleyerek şöyle devam etti: \"Başbuğumuz Alparslan Türkeş\'in emanet ettiği makam olduğu için MHP\'nin genel başkanına maksadını aşan bir söz söylemedik. Ancak genel merkez yöneticileri olağanüstü kongre isteyen ülkücü iradeyi yok saydı. Yeterli imzaya rağmen kurultayımız yapılmadı. Mahkeme kararı ile önümüz kesildi. OHAL rejimin gölgesinde sürdürülen MHP olağan kongre süreci de ne yazık ki demokrasinin iç edildiği bir süreç olarak tarihe geçti. 10 Temmuz tarihinde \'kurultay devlet sözüdür\' dendi, ona da varız dedik, ancak \'devlet sözü\' de bildiğimiz gibi yalan oldu. Referandum sonrası ülke yönetimi artık tek adama bırakılmışken MHP\'de tek adam yönetimi artık kalıcı hale gelmiştir. Biz MHP\'ye değil MHP\'deki tek adam yönetimine karşı olduk. MHP\'de kalıp orada siyasete devam etmek isteyen arkadaşların tercihine saygı duyuyor, demokratik tercihlerini anlayışla karşılıyoruz.\"

\'AKŞENER\'E OMUZ VERMEYİ MİLLİ VAZİFE SAYIYORUZ\'

Oğuz Sever, Eskişehir\'de MHP\'den 300\'ün üzerinde istifanı olduğunu öne sürerek bundan sonra Meral Akşener\'in yol arkadaşı olacaklarını söyledi. Sever şöyle konuştu: \"Yönetimi, iktidarın dümen suyuna girmiş bir MHP içinde kalarak ülkemizin tek adam rejimine sürüklenmesini önlemenin artık imkanı kalmamıştır. Bu yüzden Sayın Akşener\'in başlattığı bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyoruz. Bilisin ki bu mücadele milletin talebiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye siyasette yeni bir oluşumu hasretle beklemektedir. En büyük hakem olan milletimiz hepimizi değerlendirecek ve yapılacak ilk seçimde herkesin notunu verecektir. Sayın Meral Akşener ile birlikte ülkemiz ve milletimiz için bayrağı en yükseğe ve ileriye taşımaya devam edeceğiz. Akşener\'in yol arkadaşı olarak gerilmiş ok gibi hedefe varmaya hazırız. Yolumuz hak ve hakikat yoludur. Şu anda ilimizde MHP\'den 300\'ün üzerinde bir istifa gerçekleşmiştir. Aileleri ile bu rakam bin 200\'ün üzerindedir. İstifalar önümüzdeki günlerde de artarak devam edecektir.\"

Görüntü dökümü:

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-MHP\'den istifa edenlerin toplu halde çekilen görüntüsü,

-MHP eski İl Başkanı Oğuz Sever\'in basın açıklamasını okuması ve gazetecilerin sorularını yanıtlamasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

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Kaçırıldığı öne sürülen 15 yaşındaki Sümenye bulundu



TOKAT\'ın Almus İlçesi\'nde yaşayan ve yalnız olduğu sırada komşu köyde oturan S.A. tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Sümenye Aktaş ilçe yakınlarında bulundu. Genç kız ilk ifadesinde kendi rızasıyla gittiğini söyledi.

Almus\'a bağlı Kolköy\'de yaşayan çiftçi Rıza-Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş, 7 gün önce ortadan kayboldu. Yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti, köylerindeki evlerine bıraktıkları kızlarını ertesi gün döndüklerinde bulamadı. Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Genç kızı bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefon ile Sümenye\'yi, komşu Yuvaköy\'den 28 yaşındaki S.A.\'nın evlenmek amacı ile kaçırdığı ortaya çıktı. Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.\'yı bulmak için çalışma yaptı. İlk çalışmalarda S.A.\'ya ulaşılamadı.

OTOMOBİLDE YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında S.A. ve Sümenye Aktaş’ın Almus ilçesindeki Tufantepe bölgesinde olduğunu tespit etti. Yer tespitinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri S.A. ve Sümenye Aktaş’ı 60 SA 736 plakalı otomobilde yakaladı. S.A. ile kaçırıldığı öne sürülen Sümenye Aktaş, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Genç kızın ilk ifadesinde kendi isteğiyle S.A. ile gittiğini söylediği öğrenildi. Kızlarının bulunduğunu haber alan ailesi de İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gitti. S.A. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Ailesinin görüntüsü

-Ağabeyinin konuşması

-Annesinin konuşması

-Genç kızın fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ALMUS(Tokat),(DHA)

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Ayakkabı almaya geldiği işyerinden cep telefonu çaldı

ADANA\'da 42 yaşındaki Fevzi G., ayakkabı almak için girdiği iş yerinden cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Merkez Yüreğir İlçesi\'nde bulunan bir ayakkabı mağazasına gelen Fevzi G., işyerinde çalışan Elif Ceylan\'a terlik ve ayakkabı sorarak dikkatini dağıttı. Bu sırada Fevzi G., kasada bulunan cep telefonunu alarak arka cebine koydu. Fevzi G., daha sonra alışveriş yapmadan işyerinden ayrıldı. Olayın ardından cep telefonunun olmadığını fark eden Ceylan, panik halde dışarı koştu. Güvenlik kamerasından hırsızlık olayını gören Ceylan polisi aradı. Görüntülerden kimliği tespit edilen zanlı, kısa sürede yakalandı. Fevzi G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

- Hırsızın iş yerine gelmesi

- Hırsızın alışveriş yapması

- Personeli oyalaması

- Masadan telefonu cebine alması

- Hırsızın gidişi

SÜRE:02\'42\" BOYUT:165 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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Muş Valisi Yıldırım: Kapımız herkese açık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi yıldönümü kutlamalarıyla ilgili hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor. Yurt içinden ve yurt dışından kutlamaları izlemek için gelecek vatandaşları ağırlama konusunda hiçbir sorun olmayacağına işaret eden Vali Aziz Yıldırım, \"Kapımız herkese açık\" dedi.

Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte Varto ilçesine gelen Vali Aziz Yıldırım\'ı Hükmet Konağı önünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Figen Ergül ve kamu kuruluşların amirleri karşıladı. Kaymakamlıkta ilçenin sorunları ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yıldırım, Kültür Merkezi Konferans salonunda köy ve mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılacağı 26 Ağustos\'taki Malazgirt Zaferinin yıldönüm törenleri hakkında bilgi verdi. Vali Aziz Yıldırım da her türlü hazırlıkların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Törenleri izlemek için gelecek vatandaşların ağırlanmasında sıkıntı olmayacağına işaret eden Vali Yıldırım, şunları söyledi: \"YİBO\'larımızı ve kredi yurtlar kurumunun yurtlarını açtık. Kaç kişi gelirse gelsin Muşlu, Malazgirtli, Bulanıklı gelenleri kendi evlerinde misafir eder. Kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ülkenin dört bir yanından hatta yurt dışından gelmek isteyen vatandaşların dışarıda kalırız endişesi olmasın. Muşlunun Malazgirtlinin Vartolunun misafirlere evlerini açacaklarına inanıyorum. Valilik evi olarak kendi eşimle konuştuk. Evimizde kaç kişi misafir edebiliriz diye konuştuk. Onun hesabını bile yaptık. Kapımız herkese açık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali Yıldırım, Varto\'da

- Vali Yıldırım\'ın konuşması

- Varto\'da yapılan incelemeler

Haber-kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

510 MB

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İranlılar Van\'ı çok sevdi

VAN\'a tatil için gelen İranlı turistler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Gündüzleri cadde ve sokaklarda bol bol alışveriş yapan İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni mekanların açıldığı kentte, en büyük ilgiyi alışveriş merkezleri görüyor. Bayram tatili ile birlikte kentte yoğunluğun artacağı beklenirken, yılbaşından bu zamana kadar gelen turist sayısının ise 266 bini bulduğu ve otellerin tam kapasite çalıştığı belirtiliyor.

Tatillerinin büyük bir bölümünü Van\'da geçiren İranlı turistler, Van\'ın bütçesine de ciddi katkı sağlıyor. Turizmciler, 2017 yılının ilk 6 ayında 155 bin 885 İranlı turistin Van\'a geldiğini söylerken, bu sayının yaklaşık 2 ay içerisinde 266 bini bulduğunu, bayram tatili ile birlikte de 300 bini aşacağını bekliyor. Gündüzleri bol bol alışveriş yapan geceleri soluğu disko ve barlarda alan İranlı turistler, son zamanlarda Van Gölü\'nde verdikleri tekne partileriyle de dikkat çekiyor. İşyerlerinin vitrinlerini, İranlılar\'ın ilgisine göre düzenleyen, tabela, tanıtım ve etiketlerinde Farsçayı eksik etmeyen, hatta onların sevdikleri müzikler çalan Van esnafı, otellerin, sosyal tesislerin doluluk oranından, yapılan alışverişlerden memnun. Yetkililerden İranlı turistlere dönük yeni çalışmalar yapmalarını isteyen esnaflar, komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip Van\'ın İran\'a açılan Saray Kapıköy Sınır Kapısı\'ndaki çalışmaların da bir an önce bitirilmesini, Van Gölü sahillerinde daha çok plaj açılmasını istiyor. Kent esnafından Emin Diriş, İranlıların gelişiyle cirolarının ciddi oranda arttığını belirterek, \"Önümüzdeki 10 gün içerisinde yoğun şekilde İranlılar gelecek. İnşallah böyle de devam eder. Şu anda huzur ortamı çok iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok, bir terör olayı yok. Bu da bizlere ekstra artı getiriyor. Bölgede huzur olduğu zaman insanlar daha çok geliyor\" dedi. Esnaf Faruk Öğünmez ise İranlıların son 2 yılda Van ticaretine ve esnafına ciddi katkı sunduğu belirterek, \"Satışlardan memnunuz. İranlıların çok ciddi bir desteği var. İşlerimiz onlar sayesinde çok iyi. İranlıların gelmesine vesile olanlara teşekkür ediyorum. Gelirlerimizin yüzde yaklaşık 60’ı İranlılar sağlıyor\" dedi. İranlılar ise Van\'da bulunmaktan keyif aldıklarını söylüyor. Van\'ı yemeklerini, mağazalarını, misafirperverliklerini, adalarını ve doğal yapısını çok beğendiklerini anlatan İranlılar, beklentilerinin olduğunu da belirterek \"Caddelerin, kaldırımların genişletilmesini, Van Gölü sahillerindeki plajların, sosyal alanların da arttırılmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İranlı turistlerin otele giriş-çıkışları

-Otel içi detay

-İranlı turistleri röportajları

-İranlı turistlerin otel kayıtları

-Otel yetkilisi röportajı

-AVM detay

-AVM Esnaf Röportajı

BOYUT: 519.03 MB, SÜRE : 08 DK 07 SN

Haber: Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)

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Yavru kediler ile köpek birbirlerinden ayrılmıyor

ZONGULDAK’ta, iki yavru kedi ile köpeğin sürekli birlikte olmaları çevredekiler tarafından ilgiyle izleniyor.

Merkez ilçeye bağlı Çınartepe Mahallesi’nde, her anları birlikte geçen iki yavru kedi ile sahipli köpek birbirlerinden ayrılmıyor. Yavru kediler zaman zaman birbirleriyle oyun oynarken, bazen de sokak köpeğinin bacaklarının arasına giriyor. Kediler ile köpeğin bu yakınlığı görenleri şaşırtıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yavru kedilerin birbirleriyle oynamaları

-Köpeğin yavru kedilerin oyununu izlemesi

-Kedinin köpeği diliyle yalaması

-Kedinin köpeğin bacağının arasında durması

-Süre: (01.42) Boyut: (118 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)



