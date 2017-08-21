DHA YURT BÜLTENİ 13

Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı



BOLU’da, TEM Otoyolu’nda aynı yöne giden yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Cankan Kalata yönetimindeki 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yöne giden Ercan Karataş yönetimindeki 50 DN 193 plakalı kamyon çarpıştı. Kamyonun devrildiği kazada otobüsteki yolcularından Onur Canyılmaz hayatını kaybetti, her iki şoförle birlikte 19 yolcu da yaralandı. Otobüs şoförü Kalata, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yaralı sürücünün çıkarılması

-Detaylar

Süre:03.26 Boyut: 404 MB

Haber-Kamera: Murat kÜÇÜK / BOLU,(DHA)

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Hatay\'da, yangında 5 hektarlık orman zarar gördü

HATAY’da çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Merkez Antakya İlçesi\'ne bağlı Ballıöz Mahallesi kırsalı Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması hızla yayılan alevlere 1 uçak, 2 helikopter ve 75 söndürme personeli ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1.5 saatte söndürüldü.

Bölgede incelemede bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıkmış olabileceğini söyledi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek çalışmaların sürdüğünü aktaran Ketmen, vatandaşların ormanlık alanda piknik yapmamalarını, yapıyorlarsa da mutlaka ateşi söndürdükten sonra bölgeden ayrılmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Siren çalarak geçen arazözler

- Yangın alanından görüntü

- Yangına helikopter ve uçakla müdahale edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'43\'\' BOYUT: 303 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Havacılık festivalinde yürekleri ağza getiren kaza EK

AFAD İL MÜDÜRÜ YILMAZ: UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Lapseki İlçesi\'ne bağlı Umurbey Beldesi sahilinde düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali \'Troy Air Fest\'te meydana gelen uçak kazasıyla ilgili, \"AFAD ekibince olaya hemen müdahalede edildi. Yaralı olarak uçaktan çıkarılan pilotun sağlık durumu iyi. Ancak pilot olası kafa travmasına karşı sağlık ekiplerince müşahede altında tutuluyor. Uçağın düşme nedeni ile ilgili araştırma başlatıldıö dedi.

Haber: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

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Otomobil park halindeki kamyona çarptı, 4 yaralı

TOKAT’ta otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Çeçenistan Caddesi’nde yaşandı. Kent merkezine seyir halinde olan 51 yaşındaki Cemal Giden yönetimindeki 60 HJ 292 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde olan 60 DR 051 plakalı kamyona arkadan çarparak takla attı. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Cemal Giden, 60 yaşındaki Sadık Aktaş, 40 yaşındaki Hanife Demirkol ve 2 yaşındaki Azra Yılmaz ambulanslarla Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Cemal Giden ve Sadık Aktaş’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

-Yaralıların götürülmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Karabük\'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

KARABÜK\'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.O.D., B.A., S.Ö., K.D., Ö.Y., O.A., Y.E.P., H.K. ve C.E., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler ‘Uyuşturucu temin ve ticareti’ iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

Süre:(00.39 SN) Boyutu:(57 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Klasik Mercedes sahipleri Han\'da buluştu

KLASİK Mercedes otomobil sahipleri Eskişehir\'in Han İlçesi\'nde düzenlene etkinlikte buluştu.

Han Belediyesi ile Klasik Mercedes Kulübü tarafından düzenlenen \'Klasik Mercedes Birinci Büyük Türkiye buluşması\' etkinliğine Türkiye\'nin çeşitli ilerinde gelen çok sayıda Mercedes tutkunu katıldı. Han Belediye Başkanı CHP\'li Erdal Şanlı, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Şanlı etkinliğe 500\'e yakın Mercedes otomobil sahibinin katıldığı belirterek, \"Türkiye\'deki bütün klasik Mercedesçiler bugün büyük Türkiye buluşmasını güzel, tarih ve kültür kokan Han İlçemizde yapıyorlar. Han\'ı seçtikleri için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah daha değişik firmaları da şirin, sıcakkanlı insanların bulunduğu ilçemize bekliyorum\" dedi. Klasik Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü de kendisinin klasik arabalara özel bir ilgisini olduğunu söyledi. İnternet üzerinden yaptıkları çağrıyla klasik Mercedes sahiplerinin Han İlçesi\'nde buluştuğunu belirten Süslü şöyle konuştu: \"Anadolu\'nun ortasında insanlarla haşır neşir olabileceğimiz, köy ortamında , doğal bir ortamda bir toplantı yapalım dedik. Çünkü metropollerde bir şekilde insanlar toplanıyor. Biz de bir farklılık yaratılım dedik. Güzel bir kalabalık oluşturduk. Bizim kulübümüz Klasik Mercedes Kulübü. Ama diğer markalardan da gelen gönüldaşlarımız var. Neden Mercedes? Türkiye\'mizde Mercedes\'e olan bir talep var. Neden var? Almanya\'ya yakınlık ve gurbetçilerimizle olan bağlantısından dolayı yedek parça, gidip getirme anlamında Mercedes kolaylık sağlıyor. Parça bulma kolaylığından dolayı insanlar otomatik Mercedes\'e kayıyor. Türkiye\'nin istisnasız hemen hemen her şehrinden buraya araçlar geldi. Güzel bir kalabalık oldu. Bu meydan bize yetmeyecek. İki tane ödül verecektik. Burayla en uzak mesafeden gelene bir de arabası en eski olana. Şu anda 1952 model aracımız burada. Muhtemelen daha eskisi de yoktur. 1952\'den 2017 modele kadar arabalar var ama yeni arabalar çok az. Büyük çoğunluğu 1965-1980 arası arabalar. Klasik çok özel bir tutkudur. Klasik tutkusunda insanların içinde biraz hobi hevesi olması gerekiyor. Kulüp üyelerimizin yüzde 92\'si erkek yüzde 8\'i kadın. Erkekler bir hobi etrafında toplanıp, buluşuyorlar. Klasikçi, hobiye düşkün olan kişi akşam hava karardıktan sonra evine gider. Bunların gece hayatı, taşkınlığı falan olmaz. Klasik arabası olan kişi gaza basayım, pati çektireyim, ortalıkta arabamı döndüreyim gibi fantezilere girmez. Arabası kıymetlidir çünkü. Çocuğa, evlada nasıl bakıyorsa klasik sahibi de arabasına öyle bakar. \" Düzce\'den gelen Hilal Kaşkır da \"Aracımız 1953 model. Bu bir sevda, biz de buradayız. Araba 40 yıldır biz de. 40 yıl önce ailemizin aldığı araba biz de bizden sonrakilere bırakacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Klasik otomobillerin,

-Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı\'nın konuşması,

-Klasik Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü\'nün konuşması,

-Düzce\'den gelen Hilal Kaşkır\'ın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN / HAN,(Eskişehir) / DHA

