DHA YURT BÜLTENİ-13

1)DİYARBAKIR\' DA PATLAMA



DİYARBAKIR merkez Bağıvar Mahallesi yolunda, belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yada zaiyat yaşanmadı.Diyarbakır\'a 3 kilometre mesafede bulunan merkez Bağıvar Mahallesi yolunda bugün saat 16.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte olay yerine terörle mücadele ve özel harekat timleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevkildi. Havadan helikopterlerin de güvenlik önlemi aldığı olay yerinde patlamada can kaybı ve herhangi bir hasar oluşmazken polis, ikinci bir patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine karayolunu trafiğe kapattı. Polisin yaptığı inceleme sırasında. olumsuzluk yaratacak herhangi bir bulguya rastlanmadı ve karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde uçan helikopter

Olay yeri inceleme ekiplerini çalışması

Güvenlik önlemi alan polisler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)TBMM ESKİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK\'İN YEĞENİ ANTALYA\'DA ÖLDÜ

ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri\'nde çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek\'in yeğeni Şükrü Çiçek kalp krizi sonucu öldü. Kundu turizm bölgesindeki Adalet Bakanlığı Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri\'nde 2005 yılında bu yana bahçe şefi olarak çalışan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek\'in yeğeni 40 yaşındaki Şükrü Çiçek, saat 15.00 sıralarına rahatsızlandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle tesislere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Şükrü Çiçek, ambulansla Lara Özel Anadolu Hastanesi\'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şükrü Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen saat 17.00 sıralarına yaşamını yitirdi. Olayın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz hastaneye gelerek bilgi aldı. Aksu İlçesi Soğucaksu Mahallesi\'nde oturan evli ve biri kız 2 çocuk babası Şükrü Çiçek\'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Çiçek\'in cenazesi otopsinin tamamlanmasından sonra toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat\'a gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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- Başsavcı Ramazan Solmaz\'dan görüntü

- Hastane dış plan

- Polisten görüntü

- İş arkadaşlar

56. MB /// 00.39

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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3)\'SULAMA KANALINA ÇOCUK DÜŞTÜ\' İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ADANA\'da sulama kanalına bir çocuğun düşerek kaybolduğu yönündeki ihbar, polis ve CANKUR ekiplerini alarma geçirdi.

Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Kozan Yolu Caddesi kenarından geçen DSİ\'ye ait sulama kanalına 10 yaşlarında bir erkek çocuğunun düştüğü ihbarını alan polisler ve CANKUR ekipleri, hızla arama çalışması başlattı. Çevredekilerin de destek verdiği arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Uzun süre ihbarı yapan kişiye ulaşmaya çalışıp sulama kanalı civarında oturanlarla görüşen polisler, bir sonuca ulaşamadı.

Sulama kanalında akıntı yönünde polislerin ve CANKUR ekiplerinin araması sürerken, polis merkezine kayıp başvurusu olup olmadığı da araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Kanala atlayan vatandaşların görüntüsü

- Kanladan genel görüntü

- Polisin vatandaşlara soru sorması

- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

- Su kanalının görüntüsü

- İtfaiye aracının görüntüsü

SÜRE:01\'18\" BOYUT:80 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)

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Organizasyon şirketi ve işçi sendikasına 7\'nci kumar baskını (EK)

4)TUTUKLANDI

Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde kuman oynatıldığı iddiası ile operasyon düzenlenen organizasyon şirketi ile Taşımacılık İşçi Sendikası\'nın Başkanı 52 yaşındaki Nedim İşbiçer, \'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak\' suçlaması ile sevk edildiği adliyede tutukladı.

Organizasyon şirketi ile Taşımacılık İşçi Sendikası da yeniden mühürlendi.

Tarsus - MERSİN, (DHA)

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5)HURDACILAR SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN

MERSİN\'deki Hurdacılar Sitesi\'ndeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, çevrede korku dolu anlar yaşandı.

Yangın, merkez Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi\'nde bulunan Hurdacılar Sitesi içindeki bir depoda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bütün iş yerini sardı. İlk anda çalışanların söndürmeye çalıştığı yangın, havanın da aşırı rüzgarlı olması nedeni ile depoyu sardı. Bunu üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile Hurdacılar Sitesi\'ne çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına olay yerine gelen ekipler, 3 ayrı noktadan müdahalede ederek yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldı. Korku dolu anların yaşandığı yangında can kaybı yaşanmazken, depodaki malzemeler ise büyük zarar gördü. Yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Dumanlar arasında yangına müdahale eden itfaiyeciler

- Alevlerden görüntü

- Alevlerin yanında yürüyen itfaiyeciler

- İtfaiyecilerin soğutma çalışması yapması

- Genel ve detay görüntü

SÜRE:05\'06\" BOYUT:165,71 MB

Haber-Kamera: MERSİN,(DHA)

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6)KANDIRA SAHİLLERİ TATİLCİLERLE DOLDU

KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde sahiller tatilcilerle doldu. Karadeniz\'in serin sularına giren tatilciler, sahilde güneşlenerek zaman geçirdi

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Kandıra\'ya akın etti. Kocaeli\'nin ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Yalova gibi çevre illerden Kandıra\'ya gelenler sahillerde güneş ve denizin keyfini çıkardı. Cebeci, Kefken, Ömerağzı, Sarısu, Kovanağzı, Kumcağız ve Kerpe sahillerine gelen günübirlik tatilciler ile pansiyon ve otellerde konaklayan tatilciler gün boyunca denizde yüzüp, sahilde güneşlendi. İstanbul\'dan gelen tatilciler, Kandıra\'da denizin çok temiz olduğunu günübirlik gelerek denizin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Sahilden görüntüler

Denize giren tatilciler

Çocukların suda oynaması, eğlenenlerden görüntü

Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) -

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7)TATİLDE DERSE DEVAM



ERZURUM\'da Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı resmi ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin eksik bilgilerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırarak bütünsel gelişim sunmak amacıyla destekleme ve yetiştirme kursları veriliyor.

Yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme yaz kurslarına ara verilmeden devam ediliyor. 6, 7, 8 ile 12\'nci sınıf öğrencileri açılan kurslara yoğun ilgi gösterdi. Ortaokul öğrencilerine Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İngilizce, Din Kültürü, Kuran-ı Kerim, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Müzik ve Arapça dersleri verilirken, lise öğrencileri ise Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tük Dili Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Dil Anlatımı ve Beden Eğitimi dersleri alıyor. 3 Temmuz\'da başlayan destekleme ve yetiştirme yaz kursları, 7 Eylül’de sone erecek. Bu kurslarda ders konuları, derslerin kazanımları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması şeklinde eğitim verecek.

Görüntü Dökümü

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-Okulun tabelasından detay

-Öğrencilerden detay

-Sınıflardan detay

-Öğretmenlerin ders anlatması

-Öğretmen ve öğrenci ile röp

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 03.08 BOYUT: 189 MB

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)-

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8)OVİT YAYLA ŞENLİKLERİNDE 1 SAAT 14 DAKİKA DURMADAN HORON OYNADILAR

RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylasında, Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen ve 2 gün boyunca sürecek yayla şenlikleri başladı. Şenliklerin ilk gününde 1 saat 14 dakika 30 saniye boyunca aralıksız horon oynayan kalabalık ilginç bir deneme gerçekleştirdi.

Ekşioğlu Vakfı 19\'uncu Ovit Yayla Şenlikleri için Rize, Erzurum ve Trabzon\'dan gelen yaklaşık 15 bin kişi yaylada toplandı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Başkan Vekili Süleyman Ekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği şenlikte Karadenizli sanatçılar Volkan Aslan, Onay Şahin, Gülseren Gül, Aslıhan Çiçek ve Seyfettin Çakıral sahne aldı. Şenlik alanında piknik yapan ve yaylada gezintiye çıkan vatandaşlar oynanan horonlara eşlik etti.

UZUN SÜRELİ HORON DENEMESİ

Şenlikler sırasında ilginç bir deneme gerçekleştirildi. Sunucu Necati Selvitop\'un \'En uzun süreli horon oynamaya var mısınız*\' dediği kalabalık önce el ele tutuşarak geniş bir tek halka oluşturdu. Karadenizli sanatçıların hareketli ezgileri ile horona başlayan kalabalık doyasıya horon oynadı. Horon sırasında yorulan ve kenara çekilen vatandaşlar bir süre sonra horona yeniden devam etti. Sahnede sanatçılar ve Ekşioğlu Vakfı yöneticileri horona katıldı. Bu sürede görevliler horon halkasında kaç kişinin olduğunu tespit etmeye çalıştı. 1 saat 14 dakika 30 saniye sonunda sona erdirilen horonda 3 bin 456 kişinin yer aldığı açıklandı.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, birlikte sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için yaptıkları şenliklerin bölgemizin tanıtıma ve insanların kaynaşmasına katkı sağladığını söyledi. Ekşioğlu Vakfı Başkan Vekili Süleyman Ekşi\'de şenliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Şenlik Karadenizli sanatçıların konserleri ile devam etti. Şenliklerin ikinci günündeki etkinliklerde Karadenizli sanatçılar Selçuk Balcı, Erol Şahin, Bizim Gömül, İbrahim Ekşi sahne alacak. Şenliklere katılanlara ise 20 bin Türk bayrağı dağıtılacak. Şenliklere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ta katılacak.

Görüntü Dökümü

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Yayla detayları

Yaylaya gelenlerle röp.

Başkanın konuşması

Horon detayları

Horon anonsunun yapılması

Detaylar

Sonucun açıklanması

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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