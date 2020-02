DHA YURT BÜLTENİ -12

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Suriye sınırındaki Hatay\'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.

Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında tank ve zırhlı araçların da bulunduğu 8 araçlık konvoy, öğle saatlerinde Gaziantep\'in İslahiye ilçesine ulaştı ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoydaki araçların, Hatay\'da, Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) -

=====================

SURİYELİ KÜRTLER, YPG\'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİ

Şanlıurfa\'da, Fırat\'ın doğusundaki gelişmeleri tartışmak ve değerlendirmek için toplanan Suriyeli Kürtler, YPG\'yi terör örgütü olarak kabul ettiklerini açıkladı. Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Sözcüsü Abdülaziz Temo, \"Onlar, Kürt ulusuna hizmet etmiyorlar; oradaki insanlara zulmediyorlar. Kürtlerin temsilcileri olamazlar\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Fırat\'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi, 2016 yılında kurulan Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği\'nin üyeleri ve temsilcileri ile kanaat önderleri Şanlıurfa\'da bir araya geldi. Muhtemel operasyona tam destek vereceklerini belirten dernek üyeleri, operasyonlar sonucu terör örgütünden temizlenen topraklara kimlerin getirilmesi ve izlenilecek yol konusunda fikir alışverişinde bulundu. Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Sözcüsü Abdülaziz Temo, toplantıda, YPG\'yi terör örgütü olarak kabul ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Bugün Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği olarak burada yaklaşık 40 kişi ile toplandık. Toplanmamızın amacı ise Suriye\'deki Kürtlerin durumu ne olacak, geleceği ne olacak; bunu konuşmak için bir araya geldik. Bugünkü toplantıda karar aldık; YPG\'yi terör örgütü olarak kabul ettik. Onlar, Kürt ulusuna hizmet etmiyorlar; oradaki insanlara zulmediyorlar. Kürtlerin temsilcileri olamazlar ve PKK/YPG orada Kürtlerin muhacir olmasına neden oldu, çocukları küçük yaşta askere alıyorlar. Kim eğer orada YPG\'yi ve PKK\'yi oradan çıkarırsa bu yönde bir müdahalesi olursa biz bu tür müdahaleleri destekliyoruz ve bu tür desteklerden mutluluk duyuyoruz. Biz yine Suriye Kürtleri olarak Suriye\'nin bir parçasıyız. Bizim asıl düşmanımız, Suriye rejimidir. YPG diyor ki \'Asıl düşmanımız Türkiye\'dir\'. Hayır, bu böyle değildir Kürtlere zulmeden rejimdir. Suriye bizim vatanımız ve Suriye\'nin parçalanmasını istemiyoruz. Bunun dışında YPG ile ittifak kuran herkesin karşısındayız. Aksine YPG\'nin karşısında olan herkesin yanındayız. Suriye\'de biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz.\"

\'KANDİL\'DEN GELİP, BİZİ TEMSİL EDEMEZLER\'

Suriye\'deki bütün milletler olarak orada demokratik yapı oluşturmak istediklerini kaydeden Abdülaziz Temo, \"Komşularımızla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz; çünkü orada birçok komşularımız var. Eğer Suriye\'de demokratik bir yapı oluşturabilirsek komşularımızla aramız iyi olur. Suriye Kürtleri olarak elimize silah alıp, başka ülkeler için savaşmak istemiyoruz. Suriye\'deki bütün milletler olarak bir araya gelerek, demokratik yapı oluşturup, komşularımızla savaş halinde değil; barış halinde yaşamak istiyoruz. Suriye\'de YPG ve PKK bizi temsil etmiyor. Onlar Kandil\'den geldiler. Onların yöneticilerini de tanıyorum. Onlar Kandil\'den gelip, bizi temsil edemezler. Onlar Suriye\'de çocukların eline silah verip, savaştırıyorlar. Haftaya bir kez daha toplanacağız. İnşallah, daha güzel sonuçlar almayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Düzenlenen toplantı

- Toplantıya katılan Suriyeli kanat önderleri

- Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği sözcüsü Abdülaziz Temo\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

==================

RİZE\'DE HARFİYAT KAMYONUNUN EZDİĞİ ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Rize\'de, trafiğe kapalı yolda ters yöne giren hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Sabire Öksüz (37) ile kızı Melisa Öksüz, toprağa verildi. Cenazede eşi ve kızı için gözyaşı döken Ahmet Öksüz taziyeleri kabul etti. Kazanın yaşandığı yolda ise bugünde bir önlem alınmadığı ve hafriyat kamyonlarının hızla seyrettiği görüldü.

Kaza, dün saat 08.20\'de, Müftü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı\'nda meydana geldi. Sabriye Öksüz ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz\'e, inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola ters yönde giren, Mustafa Balcı (48) yönetimindeki 53 K 6167 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Melisa yola savrulurken, annesi Sabriye Öksüz bir süre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Sabire Öksüz\'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Melisa Öksüz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ancak Melisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücü Balcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANNE-KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Sabire ve kızı Melisa Öksüz için Rize Sahil Camii\'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede eşi ve kızını kaybeden acılı baba Ahmet Öksüz gözyaşları içerisinde taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Müftüsü İsmail Yalçın ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü İsmail Yalçın\'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası anne ve kızın tabutları cenaze aracına taşındı. Ahmet Öksüz eşinin tabutuna omuz verdi. Anne ve kızın cenazeleri Çayeli ilçesi Büyükköy köyünde toprağa verildi.

YOLDA ÖNLEM ALINSIN ÇAĞRISI

Kazanın yaşandığı yolda ise bugünde bir önlem alınmadığı ve hafriyat kamyonlarının hızla seyrettiği görüldü. Yayalar hızla seyreden kamyonların tehlike oluşturduğunu belirterek denetim yapılmasını istedi.

Sakine Yılmaz, kazadan dolayı çok üzüldüklerini belirterek \"Bu yolda hızlı araç kullanıyorlar. Bizde bu yolu kullanıyoruz. Defalarca tehlike atlattık. Önlem alınsınö dedi.

Asım Mustafa Okul da \"Kazaya çok üzüldüm. Kimse bile bile kaza yapmaz ama bir tedbirsizlik ve dikkatsizlik vardı. Bu yola bir önlem alınmalıö diye konuştu.

Muhammet Yılmaz ise \"Bu yoldan çok ters yöne giriliyor. Dün o yol kapalıydı ama dikkatsizlik sonucu kaza yaşandı. Yolda süratli araç kullanılıyor. Burada trafik ekiplerinin önlem almasını istiyoruz. Aksi halde can kayıpları yaşamaya devam edeceğizö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Kazanın yaşandığı yoldan detaylar

Vatandaşlarla röp.

Cenaze namazı detayları

Cenazenin kılınması

Eşi ve kızını kaybeden Ahmet Öksüz\'ün gözyaşları

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

=================

MERSİN\'DE MHP\'DE İSTİFALAR SÜRÜYOR

Mersin\'de, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve MHP\'li meclis üyeleri, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın MHP\'den istifa etmesinin ardından Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı da MHP\'den istifa etmişti. Bu kez Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve belediye meclis üyeleri Mustafa Talip Kara, Levent Dölek, Veli Şahman, Abdullah Yılmaz, Mehmet Özgür Sanal, Serdar Arslan ve Arif Çinko, kent merkezindeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında istifalarını duyurdu.

\'PARTİDE YOK SAYILIYORUZ\'

MHP yönetiminin haklarında ihraç kararı verdiğini belirten Kerim Tufan, \"Geçen hafta il başkanı ve büyükşehir belediye başkan adayının da katılımı ile bizlerden habersiz MHP\'nin grup toplantısı yapılıyor, bizlere haber bile verilmiyor. Bizler zaten bu partide yok sayılıyoruz. Bizi partimizden ihraç edenler, bizler MHP\'nin başarısı ve bu dava için ölümüne mücadele ederken daha doğmamışlardı. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde teşkilatlarımız tarafından alınan ihraç kararına istinaden; ülkücülüğümüz, Türk millyetçiliğimiz ve başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş\'e olan bağlılığımız baki kalmak kaydıyla yıllarca mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, seve seve hizmet ettiğimiz, iktidar olması için gün saydığımız, dua ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi\'nden istifa ediyoruz. Vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

- Kerim Tufan\'ın açıklaması

- İstifa eden meclis üyelerinin kendisini tanıtması

- Toplantıdan genel görüntüler

SÜRE: 02\'19\" BOYUT: 255 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ-Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

==================

DİCLE NEHRİ\'NİN YÜKSELMESİYLE SUDA KAYBOLAN KAMYONET BULUNDU

DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesinde, Dicle Barajı\'nın açılmaya çalışılan kapağının kopması sonucu Dicle Nehri\'nin yükselmesiyle suda sürüklenip, kaybolan ve içinde tüfek bulunan güvenlik görevlilerine ait kamyonet, 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nda yağış nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi için açılmaya çalışılan kapak, 13 Aralık Perşembe akşamı yerinden koptu. Suyun aktığı Dicle Nehri kıyısında bulunan baraj firmasının güvenlik görevlilerine ait, 21 AG 740 plakalı kamyonet, akıntı nedeniyle suda sürüklenerek, kayboldu. İçinde güvenlik görevlilerinin tüfeğinin de olduğu kamyonet, suyun çekilmesiyle sürüklendiği yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Araçtan görüntü

- Çevreden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: İhsan YILMAZ - Kamera: DİYARBAKIR-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13,5 MB

=================================================

SİSLİ YOLDA ARACI ARIZALANAN SÜRÜCÜ ATEŞ YAKTI

DENİZLİ- Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi\'nde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kamyonu arıza yapan sürücü, yolda ateş yakıp diğer sürücüleri uyararak, olası bir kazanın önüne geçti.

Denizli- Antalya Karayolu\'nda yoğun sis, özellikle Şahintepesi ile Cankurtaran Mevkisi arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgede etkili oldu. Trafik akışının olumsuz etkilendiği yolda, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polisleri, sisin etkili olduğu yolda sürücülerin dikkatli olması için bekledi, uyarı yaptı. Sürücüler, kaza yapmamak için araçlarının park lambaları ve farlarını açıp ilerlemeye çalıştı.

ATEŞ YAKIP SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Osman Tilki idaresindeki 20 NS 771 plakalı saman yüklü kamyon, sisin hakim olduğu yolda bugün saat 12.00 sıralarında arıza yaptı. Kamyonu yol kenarına park eden sürücü Tilki ve beraberindeki arkadaşları, yolda ateş yakarak sürücüleri uyarmaya çalıştı. Tilki ayrıca reflektörlü yeleğini bir odun parçasına takıp sallayarak da olası bir kazayı da önlemeye çalıştı. Tilki\'nin aracının arızasını gidermeye çalıştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sisten görüntü

- Araçlardan görüntü

- Yolda arıza yapan kamyondan görüntü

- Ateş yakan kamyon şoförün diğer sürücüleri uyarması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

=====================

FETÖ\'NÜN \'SİGNAL\' PROGRAMI DEŞİFRE EDİLDİ, YAZIŞMALARDAN FİYAT TARİFESİ VE UYARILAR ÇIKTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen üst düzey yöneticilerin kullandığı şifreli cep telefonu haberleşme programı \'Signal\' deşifre edildi. Ele geçirilen yazılı görüşmelerde, yurt dışına kaçış fiyat tarifesinin yanı sıra diğer örgüt üyelerine gönderilen talimatlar ortaya çıkarıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmalarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerin kullandığı şifreli haberleşme cep telefonu programı \'Signal\'i deşifre etti. Yapılan incelemede örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmak için \'Signal\' programı ile haberleştiği ve Yunanistan\'a kaçmaya hazırlanan örgüt üyeleri için fiyat tarifesinin yanı sıra çeşitli uyarıların yer aldığı tespit edildi. Haklarındaki soruşturmalar nedeniyle Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan 2 kişinin kullandığı cep telefonundaki \'Signal\' programında yapılan incelemede şu mesajlara ulaşıldı:

* Geçiş ücreti yetişkin başı bin 750 ile 2 bin 250 euro arasında, 0-4 yaş arası ücretsiz bunlar şu an ki fiyatlar. Yunanistan\'da kalış maliyeti 4 kişilik bir aile için bin 500 euro. Kaçış ücreti hariç yanınızda 10, 20, 50 euro bozukluk var mı? Ayrıca yanınızda 300-500 lira var mı?

* Kaldığınız yerde ve buluşma yerine giderken fiziki takip altında olup olmadığınıza dikkat edin. Eğer bundan şüpheleniyorsanız bunu anlamanın basit yolu kaldığınız yerden çıkınca mezarlık veya park gibi açık bir alana giderek bir süre etrafınızı kontrol etmek. Ahaliyle özellikle de kaçaklarla siyasi söylemlere girmeyin. Kaçakların yanında telefonunuzu deşifre etmeyin, ıslanmaz kılıflar taşıyın.

* Telefon görüşmesi yaparken dikkatli olun. Ne kadar az detay konuşursanız o kadar iyidir. Özellikle sistem yüklü telefonlarınızı muhafaza edin, başkalarının eline geçme ihtimalini düşünerek bilgileri gerekmedikçe kaydetmeyin. Kaydetmek gerekirse başkalarının anlamayacağı şekilde kodlayın ve saklayın.

* Yüzme bilsin, bilmesin herkes can yeleği takmalı. Bazen kaçakçılar yeleği ayarlar, almadan bizimle istişare edin. Aşırı kilolu, hamile, sakat olanlar mutlaka belirtsin. Can yeleği alırken kilonuza göre köprülü can yelekleri alın. Ancak şişme can yeleği daha pratiktir. Can yeleği taşırken dikkat çekmemek için hediyelik eşya çantasına koyun. Bota binmeden önce herkes can yeleğini mutlaka giymeli.

Haber: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

===================

İZMİR\'DE FETÖ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

İzmir\'de, FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları öne sürülen, aralarında 2 üsteğmenin de bulunduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli ise aranıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 2 üsteğmenin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 8 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

=================

YAPI YALITIMIYLA CARİ AÇIKTA 7 MİLYAR DOLAR TASARRUF HEDEFİ

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, yapılarda ısı yalıtımının yaygınlaşması sayesinde Türkiye\'nin cari işlemler açığında her yıl 7 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini kaydetti.

Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularında farkındalık yaratarak hem Türkiye\'de hem de dünyada kısıtlı olan enerji kaynaklarını korumak amacıyla kurulan VERİMDER, \'Anadolu Buluşmaları\' kapsamında Samsun, Antalya, İzmir\'in ardından Adana\'da bir otelde eğitim ve basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türk Halkı Isı Yalıtımının Ne Kadar Farkında? başlıklı bir kamuoyu araştırması yaptırdıklarını belirterek, \"Türkiye\'de resmi bir istatistik olmasa da 22 milyon konut olduğu söyleniyor. Bizim de algı araştırmamız sonucunda Türkiye\'deki vatandaşların yüzde 66\'sının haberi var ama Akdeniz bölgesi yüzde 55\'lik bir ortalamayla Türkiye ortalamasının altında\" dedi.

Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem soğutmada ciddi bir tüketim olduğunu ve yalıtılamayan her bina ve konutun cari açık olarak geri döndüğünü anlatan Prof. Dr. Alkin, \"Amacımız Türkiye\'nin diplomasisini de çok yakından etkileyen, enerji tedariğini daha makul seviyelerde yaşamak. Böylece diplomasimizi de daha düzgün seviyeye getirmek. Cari işlemler açığımızda 4.5 milyon dolardan 7 milyar dolara her sene tasarruf etmek. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun vadeli bir hareket ama bir gün başlamak lazımdı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

- Toplantıdan görüntüler

- VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin\'dan detaylar

- Prof. Dr. Emre Alkin ile röp.

SÜRE:02\'08\" BOYUT:236 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

==============