DHA YURT BÜLTENİ -12

Elazığ\'da doçentin ölümünde tıp öğrencisi ve pratisyen doktor sevgilisi tutuklandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Elazığ\'da, öğrenci evinde bıçaklanarak, öldürülen Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin\'in cenazesi, üniversite hastanesinde düzenlenen törenin ardından İzzetpaşa Camii\'ne getirildi. Girgin için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, hastane personeli ve Girgin ailesi katıldı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan namazın ardından Mustafa Girgin\'in cenazesi, Harput Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ERKAN BAY/ELAZIĞ, (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

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GÜVENLİK KAMERASI ŞİRKETİNİN KAPISINDAKİ ÇİÇEĞİ ALDI, O ANLAR KAMERAYA KAYDEDİLDİ

SAMSUN\'da, güvenlik kamerası sistemleri üzerine hizmet verilen şirketin giriş kapısının önüne konulan çiçek, yaşlı bir kadın tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik şirketine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, kasım ayında, İlkadım ilçesine bağlı Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi\'ndeki özel güvenlik şirketinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerası sistemleri kurulumu ile bakımının yapıldığı şirketin çalışanları, iş yerinin kapısının önüne konulan zakkumun yerinde olmadığını fark etti. Çiçeğin yerinde olmamasına şaşıran şirket görevlileri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde; yolda yürüyen yaşlı bir kadının, saksı içindeki çiçeği alıp, yoluna devam ettiği görüldü.

Şirket yetkilileri, çiçeğin çalındığını öğrenirken, kimliği belirsiz kadın hakkında şikayette bulunmadı.

Şirketin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında yaşlı kadının, çevreyi önce kontrol ettiği ardından çiçeği alıp, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hırsızlık anı görüntüsü

HABER: Tolga BİRGÜCÜ KAMERA: SAMSUN, (DHA) -

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OTOMOBİLLE ÇARPIŞIP DURAĞA SAVRULDU: 1 YARALI

SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, otomobille çarpışarak savrulan otomobil durağa girdi. Durakta şans eseri kimse bulunmazken, aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Hendek Yenimahalle Sultan Hamithan Caddesi\'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen Engin Tatarhan idaresindeki 54 KV 693 plakalı otomobil sokağa girmek için manevra yapan İlker Kaya idaresindeki 54 KB 125 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Engin Tatarhan\'ın hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki durağa girdi. Durak paramparça olurken, otomobil devrildi. Otomobilde sıkışan Engin Tatarhan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Engin Tatarhan tedavi altına alındı.

Kaza sırasında durakta yolcunun bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının çıkarılması

-Parçalanan durak

-Araçlardan görüntü

-Olay yeri detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA)

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KAPIKULE\'DE 18 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU

EDİRNE\'de yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR araçları, yaklaşık 18 kilometre kuyruk oluşturdu. TIR sürücülerin Bulgar tarafının çok sayıda evrak ve araç kontrol noktası nedeniyle işlemlerin geç yapılarak kuyruğa neden olduğunu söyledi.

Taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR araçları 18 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise kuyruk 8 kilometreyi geçti. TIR sürücüleri kuyrukta beklerken sosyal ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmamasından yakınırken, TIR parkının genişletilmesini istedi. Kayseri\'den aldığı mobilya yükünü Romanya\'ya götüren Feyzullah Çiğil, kuyruğun Bulgaristan gümrüğündeki kontrollerden kaynaklandığını söyledi. 24 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Çiğil, \"Ben dün 15.00 sıralarında kuyruğa girdim, hala bekliyorum. Yol güzergahında tesis olmadığı içinde çok zorlanıyoruz. Sıranın asıl nedeni Türk tarafında kuyruk çok olunca yeni peronlar açılıyor. Örneğin 3\'ten 5 perona çıkıyor. Ama Bulgaristan\'a geçtiğimizde önce dorse de insan olup olmadığını kontrol ediyorlar. Sonra kabin kontrolü var, polis var, sonra evrak kontrolü, dezenfekte var daha sonra tescil yapılıyor. En son çıkışta 2 kontrol daha var. Bu nedenle kuyruklar burada uzuyor\" şeklinde konuştu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 1666 TIR Türkiye\'ye giriş yaparken, 1939 TIR aracı ise Bulgaristan\'a çıkış yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 856 TIR giriş yaparken, 780 TIR aracında çıkış işlemi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yol kenarında bekleyen araçlar

-TIR\'lardan görüntüler

-TIR sürücüsü ile röp.

-Kapıkule Sınır Kapısı

-Giriş-çıkış yapan TIR\'lar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİNİ AVLAYANLAR YAKALANDI



** 2 kişiye, toplam 42 bin liralık para cezası kesildi

TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladıktan sonra kaçan A.A. ve S.Y., jandarma ekiplerince Erzincan\'da yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişiye, toplam 42 bin liralık idari para cezası kesildi.

Olay, dün, Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde meydana geldi. Kaçak 2 avcı, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladı. İkili, kendilerine engel olmaya çalışan ve cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken köy sakinini dövüp, cep telefonunu gasbederek, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, gasbedilen cep telefonunu arazide buldu. Köylünün telefonunu inceleyen ekipler, kaçak avcılardan birinin fotoğrafını gördü. Fotoğraf üzerinden araştırma başlatan jandarma ekipleri, yaban keçisini avlayanların A.A. ve S.Y. olduğunu belirledi. Erzincan\'da oturduğu tespit edilen kaçak avcılar, düzenlenen operasyonla yakalanıp, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. A.A. ve S.Y.\'ye, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nce toplam 42 bin liralık idari para cezası kesildi. A.A. ile S.Y.\'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Kaçak avcılar tarafından avlanan keçinin merkeze getirilmesi

Araç kasasında dağ keçisinin görüntüsü

Dağ keçisini gören vatandaşlar

Kaçak avcılara tepki gösteren vatandaşlar

Öldürülen dağ keçisinin detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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ULUDAĞ\'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da kar yağışı başladı. Tatilciler, henüz sezon başlamadan Uludağ\'a akın etti.

Sezonun açılmamasına rağmen tatilciler hafta sonu tatilinde Uludağ’a akın etti. Tatili değerlendiren öğrenciler ve günübirlikçiler, Uludağ\'da karın keyfini çıkardı. Tatilciler, 30 santimetreye ulaşan karda kayak ve kızak ile kaydı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olarak ölçüldüğü Uludağ\'da, kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için İzmir’den Uludağ’a gelen üniversite öğrencisi Hazal Erdoğan (22), “Tatil yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden sık sık yurtiçi ve yurtdışı tatiline çıkıyorum. Kışın gelmesiyle beraber hafta sonu tatil tercihimi Uludağ’dan yana kullandım. Üniversite öğrencisiyim ve yorucu bir sınav haftası geçirdim. Onun stresini atmak için Uludağ’a geldim. Burası muhteşem bir yer. Kayak yapıp karda yürüyüşlere çıkıyorum. 2 gündür buradayım, yorgunluğumu attım diyebilirim. Bundan sonra Uludağ kesinlikle kış mevsiminde tatil tercihimin ilk sırasında olacak” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kayak yapanlardan görüntü

-Anı fotoğrafı çektirmelerden görüntü

-Tipi yağışından görüntü

-Genel detaylar

-Tatilci Hazal Erdoğan ile röportaj

Süre: 2.16 Boyut: 253 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)