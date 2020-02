DHA YURT BÜLTENİ 12

Gaspçılar, Suriyeli genç kızı öldürdü, arkadaşını ise ağır yaraladı

GAZİANTEP\'te, telefonlarını gasp etmeye çalışan kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Gina Abu Salih (19) yaşamını yitirdi, Ahmet Gazi (16) ise ağır yaralandı.

Olay, dün gece geç saatlerde Yeditepe Mahallesi\'ndeki Engelsizler Parkı\'nda meydana geldi. Üniversite hazırlık kursundan çıkıp parka giden Gina Abu Salih ile Amhet Gazi\'nin yanlarına motosikletli kişiler geldi. Bu kişiler, Salih\'den cep telefonunu istedi. Genç kız direnince gaspçılar, yanlarındaki bıçağı çekti, Salih ve Gazi\'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan gençleri gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Gina Abu Salih, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Gazi\'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Gina Abu Salih\'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Salih\'in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı\'na götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salih, akrabalarının ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polisin, şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.

======================================

Koyun hırsızları tutuklandı

ANTALYA\'da çaldıkları 5 koyunu hafif ticari araçla taşırken kovalamaca sonucu yakalanan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polisi alarma geçiren olay, dün saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1195 Sokak\'ta meydana geldi. Antalya polisi, içinde 3\'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Takibe geçen polis tüm kavşaklar ve güzergah üzerinde önlem aldı. Gazi Bulvarı üzerinden Yeşildere Mahallesi, Hal kavşağına kadar kovalanan araçtakiler kaçmayı sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ara sokaklara giren araçtakiler, Doğuyaka Mahallesi\'nde girdiği bir çıkmaz sokakta durduruldu. Araçtan inen şüpheliler kaçmaya çalışırken motorize ve asayiş timleri tarafından yakalandı. Ticari aracın koltuk ve bagajında 5 koyun ele geçirildi. Takılı plakanın Şanlıurfa ilinden çalıntı olduğu belirlenirken, araçta başka plakalar olduğu ortaya çıktı.

Aracı kullanan Zeki Ş. ve beraberindeki Tarık Ş., Nurhayat Y.T., Gülseren Ş., Gülden Y. gözaltına alındı. İlk ifadeleri olay yerinde alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İki erkek şüpheli, koyunları yol kenarında bulduklarını, sünnet düğünü yapmak için aldıklarını belirtti. Yapılan incelemede, koyunların Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi\'ndeki bir ağından çalındığı ortaya çıktı. Koyunların kulaklarındaki küpelerden sorgulama yapan polis, hayvanların sahibi Rafet Güven\'e ulaştı. Koyunlarının çalındığından habersiz olan Güven, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikâyetçi oldu.

İfadelerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Aile hekimlerinden mobbing iddiasıyla eylem

İZMİR’de aile hekimleri, baskı ve mobbing olaylarının arttığı iddiasıyla eylem yaptı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen hekimler, yaşanan sorunları yetkililere aktardıkları halde çözüm üretilmediğini savundu. Eylemde, bazı sağlıkçıların Atatürk’ün küçük bir heykelini tutması dikkat çekti.

Aile hekimleri, baskı ve mobbingin arttığını ileri sürerek, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde eylem yaptı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan hekimler, yaşadıkları sorunların çözülmesini istedi. İzmir Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi tarafından hazırlanan ortak açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Seha Yüksel, yönetici kadroları konusunda yapılan her değişiklik sonrasında, gündeme gelen yeni düzenlemelerin mevzuattaki karmaşayı arttırdığını savundu. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse il sağlık müdürlüğünde, Aile Hekimliği işleyişi ve gereksinimleri hakkında yeterli fikir sahibi olunmadığını, hekimlik etik değerlerini yeterince göz önüne alınmadığını ileri süren Yüksel, \"İlçe sağlık müdürlükleri, aile hekimlerimize usulsüz ve hukuksuz soruşturmalar açmakta, haksız ceza puanları vererek sözleşme feshine neden olabilecek uygulamalar yapmakta\" diye konuştu.

‘HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATACAĞIZ’

Artan iş yükü, sürekli değişen uygulamalar haksız ve usulsüz denetimler, her gün karşılaşılan sözel, fiziksel ve psikolojik şiddet ile çalışanların motivasyonunun bozulduğunu söyleyen Nüri Seha Yüksel, şunları dile getirdi:

\"Hekimler, idarenin bu tutumları ile ayrıca tükenmişlik yaşamaktadır. Söz konusu ilçe sağlık müdürlüğü yöneticilerinin, bu baskı ve mobbing uygulamalarına devam etmeleri durumunda hukuki süreçleri başlatacağız. Bu yasa tasarısı ile haklarında hukuki bir süreç işletilmeden görevlerinden alınan hekim ve sağlık çalışanlarının, zorlu eğitim süreçleri, tecrübe ve akademik kariyerleri yok sayılıp çalışma hakları ellerinden alınmakta. Güvenlik soruşturması bahanesiyle hukuki başka bir gerekçe olmadan, yeni mezun hekimlerin göreve başlamaları engellenmekte. Çalışmalarına müsaade edilmemekte. Bu durum yoğun emek ve büyük ideallerle hekim olmak isteyen meslektaşlarımızı işsizliğe ve açlığa mahkum etmekte.\"

\'BUNDAN SONRA DAHA ÇOK MOBBİNGE UĞRAYACAĞIZ\'

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal da bundan sonra daha çok şiddete uğrayacaklarını öne sürerek, \"Sağlıkçılar kanser olduğunda, raporlu 180 gün izin hakkı vardı. Bu izin hakkımız 40 gün indiriliyor. Bu yasaların çıkması, sağlık emekçilerinin de bunu kabul etmesi için, bizlere mobbing uygulanıyor. Arkadaşlar, biz bundan sonra daha çok mobbinge uğrayacağız. Biz bundan sonra daha çok şiddete uğrayacağız. Çünkü çıkan her yasada, sadece hekimler kaybetmiyor. Hastalar da kaybediyor\" diye konuştu.

Eylem esnasında, bazı sağlıkçıların ellerinde Atatürk’ün heykelciklerini taşıması dikkat çekti. Yine, sağlık çalışanlarının tek çatı altında toplanmasını simgeleyen sarı şemsiyeler de açıldı. Eylem, yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Hayvan Parkı’nın yeni gözdeleri: Zebralar

MERSİN’de, Çukurova’nın en büyük ve tek hayvan parkı olan Tarsus Hayvan Parkı\'nın yeni misafirleri ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Parka, 81’inci tür olarak eklenen Madagaskar Çizgi filmindeki zebra Marty’den dolayı çocukların ilgisini çeken zebralar, parkı kısa sürede benimsedi. Aile olarak parka katılan zebralara Zafer, Gonca ve Yağmur adları verilmiş. Zebra ailesi çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, zebraların parka olan ilgiyi arttırdığını belirterek, \"Zafer, Gonca ve Yağmur isimli zebralarımız 81’inci tür olarak parkımızda yerini aldı. Anavatanları Afrika olan zebralar büyük ilgi görüyor. Yapılan anketlerde zürafa, fil ve zebra ziyaretçilerimiz tarafından çok isteniyordu.

\'ZİYARETÇİ SAYIMIZDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 100 ARTIŞ OLDU\'

Bunlar içerisinden bu yıl için zebralarımızı aldık. Seneye diğer türleri de almayı hedefliyoruz. Zebralarımız şimdi bir aile olarak geldi ve inşallah sağlıklı bir şekilde burada yaşamını devam ettirip çoğalır. Bundan sonra hedefimiz tür sayımızı daha da artırmak. Ziyaretçi sayımız da geçen yıla oranla yüzde yüz arttı ve şu an 500 bini bulmak üzere. Bu da bizim için mutluluk verici. Vatandaşın talebi de yoğun. Yeni türler görmek istiyorlar ve çalışmalarımız da bu yönde devam edecek. Bir günde ziyaretçi sayısı yaklaşık 2 bin kadar artış gösterdi.

\'ÇOCUKLAR ÇİZGİ FİLMDEKİ ZEBRAYI CANLI GÖRMEKTEN MEMNUN OLUYOR\'

Madagaskar Çizgi Filmi’nde görünen bir tür olduğu için özellikle çocuklar tarafında yoğun ilgi görüyor\" dedi.

Bu arada, parkta tür sayısı 2014 yılında 60 iken, 2018 yılında bu sayı 81’e ulaştı. Hayvan sayısı da 2014 yılında 850 iken, 2018 yılında bin 350’ye yükseldi. Her geçen yıl ziyaretçi sayısı giderek artan park, 2017 yılında 262 bin 530 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu sayının 2018 yılında 500 bine ulaşması hedefleniyor. Parkın B Grubu Sınıf düzeyinden, en üst düzey olan A Grubu Sınıfı’na yükselmesi için gerekli müracaatlar yapıldı. Çevre duvarının yapımının tamamlanması ile de en üst sınıf hayvanat bahçesi kategorisine geçilmiş olacak. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Tarsus Hayvan Parkı bünyesine zürafa ve fil de dâhil edilecek.

======================================

Sanık tahliye oldu, Aleyna Hatun\'un babası açlık grevi kararı aldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da otomobiliyle çarptığı Aleyna Hatun Budanır\'ın (17) ölümüne neden olmaktan yargılanan tutuklu sürücü Hakan K., tahliye edildi. Karara tepki gösteren Aleyna Hatun\'un babası Şahimerdan Budanır, adalet yerini bulana kadar oturma ve açlık grevi yapacağını söyledi.

Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında çıkıp servis aracına bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü Mahmut Y., iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna Hatun\'u ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna Hatun\'a, Hakan K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında ise hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Aleyna Hatun\'un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından babası Şahimerdan Budanır\'ın onayıyla kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledildi.

Antalya 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hakan K., tutuksuz sanık Mahmut Y., Aleyna Hatun Budanır\'ın babası Şahimerdan Budanır ile annesi Hülya Cebotaru, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada bilirkişi raporu okundu. Aleyna Hatun\'un asli kusurlu belirtildiği raporda, sanıkların tali kusurlu olduğu ifade edildi. Aleyna Hatun\'un anne ve babası ile avukatı bilirkişi raporuna itiraz etti. Hakan K.\'nin avukatı ise bilirkişi raporu doğrultusunda müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Hakan K.\'nin tahliyesine karar verdi.

BABANIN İSYANI

Duruşma sonunda gazetecilere konuşan Şahimerdan Budanır, hakimin kendisine yeteri kadar söz hakkı vermediğini iddia ederek, \"Valiliğe dilekçe vereceğim. Bireysel protesto hakkımı kullanacağım. Cumhuriyet Meydanı veya kapalı yol havuz başında oturma eylemi yapacağım. Açlık grevine kadar gideceğim. Acılı bir babanın konuşmasına bile tahammül edemeyen bir hakimi nasıl anlatayım. Sen bu ülkede nasıl adaleti sağlayacaksın\" dedi.

Ailenin avukatı Barış Otlu ise keşif sonrası alınan bilirkişi raporunun hayal kırıklığı yaşattığını belirterek, \"Bilirkişi raporu teknik açıdan eksik düzenlenmiş. Detaylı inceleme yapılmadığı kanaatindeyiz. İtiraz ettik. İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan yeniden rapor alınmasını talep ettik. Mahkeme talebimizi kabul etti. Verilen tahliye kararında mahkemenin de pek fazla bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Bu tamamen kanun koyucunun eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü, ülkemizde ölümle veya taksirle yaralanmanın gerçekleştiği trafik kazalarında ciddi cezalar verilmiyor\" diye konuştu.

