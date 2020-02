DHA YURT BÜLTENİ 12

1)KIRIKKALE\'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör\'ün (26) acı haberi memleketi Kırıkkale\'ye ulaştı.Şehit Emre Güngör\'ün acı haberinin Kırıkkale Valiliği\'ne ulaşmasının ardından üst düzey askeri yetkililer, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri ve sağlık ekipleri şehidin Karatepe Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarı 1028 Sokak da oturan ailesinin evine geldi. Yetkililer, sağlık kontrolü altında evde bulunan anne Fadime Güngör\'e evladının acı haberini verdi. Baba Cebrail Güngör ise oğlunun şehit düştüğü haberini Keskin ilçesinin Armutlu köyünde tarla da çalışırken aldı. Güngör Ailesi\'nden 7 kardeş den biri olan şehit Emre Güngör\'ün 2017 yılında sözleşmeli er olarak göreve başladığı belirtilirken ağabeyi Hacı Güngör\'ün ise Gaziantep de Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Kırıkkale Belediyesi tarafından şehit Sözleşmeli Er Emre Güngör\'ün evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken taziye çadırı da kuruldu.

Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu\'da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

5 GÜN SONRA İKİNCİ ŞEHİT HABERİ

Bu arada 5 gün önce Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen\'de (24) memleketi Kırıkkale\'de toprağa verilmişti.

2)AYDIN\'DA KAZA: 3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, 2 GENÇ YARALI

AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak devrildiği kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 01.30 sıralarında Karacasu ilçesi çıkışında meydana geldi. Sürücü Hazar Canbaz (20), kavşak çalışmasının devam ettiği Karacasu-Nazilli karayolu üzerinde, yönetimindeki 20 AAZ 682 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü Hazar Canbaz ile araçta bulunan Davut Arısan (20) ve Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Nurdane Geryüz (21) otomobilde sıkışarak, olay yerinde öldü. Otomobilde bulunanlardan Emre Burak (20) ile Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Dilan Şener (20) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise kaza yerindeki incelemenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NURDANE GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ölenlerden Nurdane Geryüz için memleketi Denizli\'de öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze ilk olarak, Aydın\'dan Denizli\'deki Ulu Cami\'ye getirildi. Anne Ayşe Geryüz, kızının tabutuna sarılarak feryat etti. Anne Ayşe Geryüz, tabuta parmaklarıyla vurarak, \"Nurdane kalk, kahvaltı yapacağız. Hep ben kaldırırdım yavrumu. Evlat acısı bu kadar mı acı olur ya? Çok acıymış ya. Yavrum kara topraklara nasıl girecek? Kalk anam kalk, hadi sabah oldu, kahvaltı yapacağız. Sana dayanamıyorum kalk. O benim ilk göz ağrımdı. Diplomanı alıp gelemedin. Cenazesi geldi, böyle bir şey var mı? Ah benim güzel kızım kalk hadi kalk\" demesi yürekleri dağladı. Gözyaşı döken anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Nurdane Geryüz, kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.

3)1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ\'NDE \'YUNUS\' MOLASI

1915 ÇANAKKALE Köprüsü için Gelibolu ilçesinin Sütlüce, Lapseki\'nin Şekerkaya mevkisinde kurulan şantiyelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çevreye karşı da hassas davranılıyor. Boğaz\'da av peşindeki yunusların, köprü ayakları için kazık çakımının yapıldığı alandaki su altı gürültüsünden olumsuz etkilenmemesi özel önlem alındı. Dubadaki görevliler, dürbünle gün boyu gözlem yapıyor, alana 500 metreden fazla yaklaştığı tespit edilen yunusların geçişi için çalışmalara ara veriliyor.

Avrupa Yakası\'nda Gelibolu ilçesinin Sütlüce, Asya Yakası\'nda ise Lapseki\'nin Şekerkaya mevkisi arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında, çevreye karşı her türlü hassasiyet göz önünde tutuluyor. Çanakkale Boğazı\'nda, bugünlerde Karadeniz\'den Akdeniz\'e giden palamut ve lüfer sürülerini takip eden yunusların çalışmalardan etkilenmemesi için de önlemler alındı.

Bu kapsamda, köprünün kule ayakları için deniz tabanına kazık çakımının yapıldığı dubada, Boğaz\'da avlarının peşinden giden yunuslar için gözlemciler görevlendirildi. Dürbün ile denizi izleyen görevliler, yunuslar çalışma bölgesine 500 metreden fazla yaklaştığında alarm veriyor ve çalışmalar durduruluyor. Yunusların deniz tabanına kazıkların çakılması sırasında ortaya çıkan su altı gürültüsünden olumsuz etkilenmemesi için şimdiye kadar çalışmalara toplamda 2 saatlik ara verildiği belirtildi. Böylelikle, avlarının peşindeki yunusların köprü inşaatı bölgesinden geçişine imkan tanındı. Yunusların gece geçişleri için de pasif akustik izleme cihazıyla önlem alındığı öğrenildi.

DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜSÜ

2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında \'Dünyanın En Büyük Orta Açıklıklı Asma Köprüsü\' unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, 770\'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülüyor. Köprü, 2x3 trafik şeritli olacak. Tabliyenin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülürken, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alacak. Köprünün her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.

4)ARI SOKMASI SONUCU ÖLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde arı sokmasıyla hayatını kaybeden Nazlı Erdoğan\'ın (45) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Elbeyli\'nin Yazıbağı Mahallesi\'nde dün yaşanan olayda, evinin bahçesinde oturan Nazlı Erdoğan, yaban arısı sokmasıyla fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Erdoğan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Gaziantep\'e getirilen Nazlı Erdoğan\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Elbeyli\'de öğlende kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

5)JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK DENETİM

ADIYAMAN\'da jandarma ve polis ekiplerince ortak yol denetimi yapıldı.

Merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında jandarma ve polis tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, durdurdukları araçları arayıp, içerisinde bulunanların kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan denetimde 45 araçta arama yapılırken, 65 kişinin ise sorgulaması yapıldı. Kırsal kesimde jandarma ve polis tarafından ortak denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

