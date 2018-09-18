DHA YURT BÜLTENİ 12

54 yıllık leylek yuvası yeni yerine taşındı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da inşaat alanı içerisinde kalan leylek yuvası daha güvenli bir yere taşındı.

Karagöl Mahallesindeki 1 nolu Aile Sağlık Merkezi\'nin yenilenmesi için başlatılan inşaat çalışmaları nedeniyle leylek yuvasının bu bölgeden taşınmasına karar verildi. 1 Nolu Sağlık Merkezi çatısındaki baca üzerindeki yuva, İl Özel İdareye ait vinç yardımıyla özenle söküldü. 2 saatlik çalışma sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yeni yuvayı 50 metre yakının da bulunan Orman İşletme Müdürlüğündeki yeni yerine büyük bir titizlikle montajladı. Vatandaşlar, leylek yuvasının taşınmasını şaşkın bakışlarla izlediler.

Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, \"Burada Sağlık Merkezi yapacağız. Ancak inşaat çalışılmalarını başlatmak için bir engelimiz vardı. Burada yıkılacak bina üzerinde bir leylek çiftimiz vardı. Bizler birer doğa sever olarak bu yuvanın yıkılmasına gönlümüz el vermedi. Onları korumak durumundaydık. Leylek yuvasını İl Özel İdare Ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışanları ile birlikte güvenli bir şekilde taşıdık\" diye konuştu.

1983 yılından mahalleye taşındığında leylek yuvasının olduğunu söyleyen Ali Sürmeli Kılıç ise \"1983 yılında ben buraya geldim, bu yuva buradaydı. Bu leylekler benim yavrularım gibiydi. Leylekler bazı kışları göç etmezlerdi. Onları elimizle beslerdik. Şimdi ise yuvanın taşınması gerekiyordu. Sağolsun yetkililer leylek yuvasına sahip çıkarak güvenli bir şekilde yuvayı taşıdılar kendilerine teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Leylek yuvasının taşınma görüntüleri

-Vatandaşlardan görüntü

-İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ile röp

-Ali Sürmeli Kılıç isimli vatandaş ile röp

-Detay görüntüler

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)



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Sapanca\'da, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek

SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, 26-29 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek. Sektör üreticilerine katkılar sunacak festivalde Türkiye ve dünyadan 150 katılımcı ürünlerini sergileyecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, 26-29 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar\'da gerçekleştirilecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ile ilgili açıklamada bulundu. Süs bitkiciliği sektörünün 15 yıl önce kadınların evlerinin arka bahçelerinde yetiştirdiği şimşir ile başladığını ifade eden Altuğ, \"Özellikle Sapanca ilçemizde kadınların evlerinin arka bahçelerinde şimşir yetiştirerek başladıkları bir iş kolu daha sonra ciddi anlamda firmaların da yatırım yaptıkları bir sektör haline geldi. Dış mekan süs bitkiciliği sektörü son yıllar içerisinde Sakarya\'ya çok ciddi anlamda katma değer sağlıyor.\" dedi.

Süs bitkiciliği sektörünün 40 bin istihdam sağlayan bir sektör haline geldiğini belirten Altuğ, \"Zaman zaman saksı değişiminde ve budamaların olduğu zamanlarda 40 bin istihdam sağlayan, eskiden ithal olarak getirdiğimiz birçok ürünü artık ihracata yönlendirmiş bir şehir var. Üretim anlamında büyüyoruz, fakat son yıllarda ürettiklerimizi pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Çok uzun bir süredir şehirdeki üreticiler İstanbul\'daki fuarlara katılarak, ürünlerini pazarlama adına çalışmalar yapıyorlardı. Fakat bu bizim için yeterli olmadı. Bu pazarlama faaliyetinin şehrimizde gerçekleşmesine inandık. Bu anlamda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası\'nın koordinatörlüğünde Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ve Sapanca ilçe belediyeleri ile birlikte organizasyon planladık. Özellikle turizm anlamında çok güzel bir ilçemiz Sapanca ve göl kenarında boş bir alanımız vardı. Burayı değerlendirmek istedik, TEM Otoyolu yanında olması nedeniyle ulaşımı da rahat. Türkiye\'nin her yerinden 150 katılımcının ürünlerini sergileyeceği, 12-15 bin civarında ziyaretçinin gelip ürünleri görebileceği organizasyon planladık. Yalnızca ülke içerisinden katılımcılar yok çevre ülkelerden de katılımcılar burada stant kurup, ürünlerini tanıtacaklar. Daha önce ürün ithal ettiğimiz firmalar da yerli ortaklarla birlikte burada ürün yetiştirmeye başladılar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Festival tanıtım videosu

SATSO başkanı röp

Festival alanından çalışmalar

Haber - Kamera: Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya),(DHA)



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Liseli Enes, tramvayın altında kaldı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de tramvayın altında kalan lise öğrencisi Enes Küçük (17) vatandaşlar ve 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi\'nde meydana geldi. Yunus Emre Devlet Hastanesi-Batıkent Tramvay Ring Hattı seferini yapmakta olan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Enes Küçük\'e çarptı. Tramvayın altında kalan Enes Küçük\'ü çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu. Enes Küçük olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibi ve vatandaşların yardımı ile tramvay altından yaralı olarak çıkarılıp yakındaki Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Enes Küçük\'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tramvayı kullanan vatman Cengiz A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-tramvayın altındaki öğrencinin kurtarılması

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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Yozgat\'ta Ahilik Haftası kutlandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- YOZGAT’ta 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, yılın ahisi seçilen 67 yaşındaki 45 yıllık terzi İbrahim Baran ahilik cübbesini giydi. Yılın örnek esnafı, örnek kalfası ve örnek çırağına da hediyeler verildi.

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen kutlama programına, Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, siyasi parti ve STK temsilcileri, Esnaf ve Sanatkarlar ile daire müdürleri katıldı. Düzenlenen kutlama programında konuşan Vali Kemal Yurtnaç, ahilik geleneğinin kardeşlikten geldiğini belirterek, “Bu bizim kültürümüzdür, Toplumlar gelenekleri ile yaşarlar. Esnaflıkta, esnaf ahlakı çok önemlidir. Zaman içerisinde gelişmekle beraber, bazı değerler erozyona uğradı. Bir başkasını düşünmek, fedakârlık, adalet, komşuyla iyi geçinme, haksız rekabet etmeme, ayıplı mal üretmeme, bunlar bütün esnafın değerleridir. Bunları yitirdiğiniz anda toplum yüzüstü kalmaya mahkûmdur. Bu maksatla esnafımızın belli değerler içerisinde çalışması lazım ve değerlerimizi kaybetmeyeceğizö dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’da programdaki konuşmasında, ahilik teşkilatının ilkeleri ve özünün evrensen insan haklarına uygun olduğunu söyledi. Bozdağ, “Ahilik teşkilatının ilkeleri, hem ticaret hukukuna, hem borçlar hukukuna hem de başka ülkelerinin hukuklarına uygundur. Doğruluk, dürüstlük, emniyet, cömertlik, tevazu, affedici olmak ve tövbe ahilerin vasıflarının bazılarıdırö diye konuştu.

ELİNE, DİLİNE, BELİNE SAHİP OL

Konuşmaların ardından, müşterilerine güler yüzlü ve saygılı davranışlarından dolayı yılın örnek çırağı Cemal Çiçek, yılın örnek kalfası Fatih Kaya, örnek esnaf Recep Şaşmaz, teşekkür belgesi ve hediyelerle ödüllendirildi. Yılın Ahisi seçilen İbrahim Baran’a ahilik cübbesini Bekir Bozdağ giydirdi. Bozdağ, ‘eline, diline, beline sahip ol’ anlayışıyla yılın Ahisine üç kez şed bağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konuşmalar

-Hediyelerin verilmesi

-Şed töreni (cübbe gyimi, kuşak bağlanması)



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Kumluca\'daki yangının bilançosu ağır

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesindeki yangında 70 hektarlık orman ile 2 evin yandığı, kanatlı hayvanların da telef olduğu belirtildi. Örtüaltı sebze üretim merkezi Kumluca\'da 100 dönüm sera da yangından zarar gördü.

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi\'nde dün saat 10.30\'da başlayan orman yangını, 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Gece saatlerinde karadan müdahalenin devam ettiği yangın, sabahın ilk ışıklarıyla söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürerken, 70 hektarlık alanda etkili olan yangının yol açtığı zarar da gün yüzünü çıktı.

Yaklaşık 100 dönümlük seranın zarar gördüğü yangın sonrası vatandaşlar jandarmanın izin vermesiyle yanan bölgelere çıktı. Yangının çıkış noktası olarak gösterilen, güzelliğiyle dikkati çeken Papaz Koyu\'nun hemen yanı başındaki Yenicepınar bölgesi, yangından en fazla etkilenen alan oldu. Bölgede yaşayanların en büyük tesellisi ise tam anlamıyla keşfedilmemiş olan Papaz Koyu\'nun yangından zarar görmemesi.

\'OTURACAK SANDALYEMİZ DAHİ KALMADI\'

Yenicepınar\'da Yalman ailesinin evi de tamamen yandı, köpek ve tavukları telef oldu. Ev sahibi Durkadın Yalman (37), canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Eşyalarının yanı sıra hayvanlarının yandığını anlatan Yalman, \"Oturacak sandalyemiz dahi kalmadı. Motosikletimiz, çocuklarımın bisikleti dahi yandı\" dedi.

\'MAHSUL ALAMADAN FELAKETİ YAŞADIK\'

Aynı bölgede yaşayan Şener Güzel de serasına su verirken yangının başladığını söyledi. Elektrik direğinin altındaki kuru otlardan yangının başladığını anlatan Güzel, \"Durdurmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi. 5 dönüm seram yandı. Ağustos ayında ekim yapmıştık. Mahsul almadan felaketi yaşadık\" diye konuştu.

ÇİFTÇİLER MAĞDUR OLDU

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç ise yangında iki ailenin evinin yandığını aktardı. Seraların dikiminin yapıldığını anlatan Karataç, \"Çiftçiler mağdur oldu. Şimdi yeniden plastik çekmek zorundalar. Elektrik hattından çıktı diyen de var, sabotaj olduğunu iddia eden de var. Olan ciğerlerimize, ormanlarımıza oldu. Parası olan varsa bile seralarını onarmak için en az üç ay süreye ihtiyaç var\" diye konuştu.

EKİPLER TEYAKKUZDA BEKLİYOR

Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, evleri yanan 2 köylüye 2 konteyner gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin de hasar tespit çalışmasının yanı sıra yangının çıkış nedenine yönelik araştırmalar da devam ediyor. Olası bir yangına karşı ekipler ormanlık içinde beklemeyi sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın soğutma çalışma görüntüsü

- drone görüntüsü

- Muhabir Aslı Duran\"ın anonsu

- Röp1: Adem karataç (mavikent mahalle muhtarı)

- Röp2: şener güzel

- Röp3: Tezcan güzel

- Röp4: Dulkadın Yalman

- Yanan sera görüntüsü

- Yanan tavuk , motosiklet ve ev görüntüsü

Haber :Hasan DEMİRBAŞ-Aslı Duran- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

603 mb, 5.00

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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

DENİZLİ\'de seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına asılan patenli 5 genç, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Askeri saha geçiş yolunda yoğun akan trafikte şoförün göremeyeceği şekilde otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar canlarını hiçe saydı.

Çamlık Caddesi\'nden Servergazi Mahallesi\'ne giden Askeri Saha Geçiş Yolu\'nda, bir şehir içi yolcu otobüsün arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan 5 çocuğu görenler gözlerine inanamadı. Bir otomobil sürücüsü, çocukların tehlikeli yolculuğunu görünce cep telefonuyla o anları kaydetti. Otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapıp, trafiğe ve tehlikeye bile aldırış etmeden, canlarını hiçe sayan çocuklar yaklaşık 3 kilometre bu şekilde gitti. Otobüs şoförüne görünmemek için arka tarafta saklanan çocukları diğer araç sürücüleri de şaşkınlıkla izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bir vatandaşın otobüsün arkasına patenle yolculuk yapan çocukları görüntülemesi

-Akan trafikten görüntü

-Otobüsün arkasındaki patenli çocuklardan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

