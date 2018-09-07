DHA YURT BÜLTENİ 12

SURİYE\'DE \'İDLİB\' PROTESTOLARI

SURİYE\'nin farklı bölgelerinde, rejim güçlerinin İdlib\'e yönelik saldırıları cuma namazı sonrası protesto edildi.

İdlib merkez başta olmak üzere, \'Fırt Kalkanı\' ile \'Zeytin Dalı\' harekatlarıyla terörden arındırılan kentlerdeki birçok noktada binlerce kişi, cuma namazının ardından bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) flaması taşıyan kişiler, Arapça yazılı dövizlerle İdlib\'e yönelik saldırılara ve Esad rejimine tepki gösterdi. Gösterilerde, Türkiye lehine slogan atan ve tezahüratta bulunan Suriyeliler, İdlib\'in de güvenli hale getirilmesi için Türkiye\'ye umut bağladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Protestolardan detay

- Çeşitli noktalar

- Döviz ve sloganlar

- Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: GAZİANTEP-DHA

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REYHANLI\'DA SURİYELİLER, İDLİB\'E MÜDAHALEYİ PROTESTO ETTİ

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, İnsani Destek ve İnsani Bağış Derneği organizasyonuyla belediye önündeki alanda toplanan Suriyeliler, İdlib\'e müdahale edilmesini protesto etti.

Belediye binası önündeki alanda toplanan yaklaşık 100 Suriyeli, attıkları sloganlarla İdlib\'in yalnız olmadığını ve müdahale edilmesini istemediklerini dile getirdi. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından şiirlerin de okunduğu protesto eyleminde konuşan İnsani Destek ve İnsani Bağış Derneği Başkanı Salih Özdemir, hükümete ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'a mazlumun yanında durdukları için teşekkür ettiğini söyledi. Özdemir basın açıklamasında şöyle konuştu:

\"Buradan dünyada bütün özgür iradelerine hitap ediyoruz. Zulüm insanlık ayıbı, mazlumun yanında olamıyorsan zalimin yanında yer alma. Dinimiz ve kültürümüz gereği tarih boyunca hep mazlum yanında olduk. Yahudiler Avrupa’da soykırıma uğrarken ecdadımız onları topraklarında mülteci olarak kabul etmiştir. Suriye halkı 2011 den beri zulüm altında inliyor. Esad rejiminin zulmü yetmiyormuş gibi bu zulme İran ve Rusya katılıp, Suriye halkı sindirilmeye çalışılmıştır. Toplamda bu şehirde 4 milyon insan yaşıyor. İdlib\'e herhangi askeri saldırıyı, protesto ediyoruz. Bu insanlar Esad’ın adaletine güvenmeyerek Suriye’nin tüm şehirlerinden çıkıp İdlib şehrine gelmiş ve burada Türk Hükümeti’nin himayesinin altında diye sığınmıştır. Bu insanları öldürmek tüm insanları öldürmek demektir. Yaşasın adalet, yaşasın kalkınma.\"

Ellerinde, \'İdlib onur ve direniş şehridir\', \'İran ve Rusya’nın müdahalesine hayır\', \'Verdiği destek için Türkiye’ye teşekkür\' yazılı pankartlar taşıyan Suriyeliler, sık sık \'İdlib\'e müdahaleye hayır\' sloganı attı. Polisin güvenlik önlemi aldığı protestoda topluluk daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan Suriyeliler

-Türk ve Özgür Suriye Bayrağı taşımaları

-Ellerinde pankartlar bulunan Suriyeliler

-Slogan atılırken

-Kuran- Kerim okunurken

-Dernek başkanının açıklaması

(SÜRE: 7’06’)(BOYUT: 227MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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MÜŞTEREK GÖREV MERKEZİ, JANDARMA KOMANDO TABURU OLDU

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Müşterek Görev Merkezi olarak hizmet veren alan, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'na dönüştürüldü.İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi\'ne 2 nolu çadır kent olarak kurulan alan, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başlamasıyla birlikte 22 Şubat 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'ne dönüştürüldü. Türkiye\'nin farklı kentlerinden polis ve jandarma özel harekâtçılar ile korucuları ağırladı. Afrin operasyonuyla meskûn mahal operasyonuna katılarak görevlerini başarıyla tamamlayan JÖH ve PÖH\'ler asıl görev yerlerine döndü.

Nurdağı ilçesinde konuşlu yaklaşık 400 askerin bulunduğu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, bu alana taşındı. Binbaşı Vahit Sağdıç ve emrindeki yaklaşık 400 kişilik komando birliğinin yerleştirilmesiyle birlikte, Amanos dağları ve çevresinde gözetleme, denetleme ve olası olaylara müdahalenin daha etkin bir şekilde yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma Komando Birliği

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB

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FIRTINA DERESİ\'NDE BOĞULAN EFE TOPRAĞA VERİLDİ

RİZE\'nin Ardeşen ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Fırtına Deresi\'nde boğulan Efe Önçırak (13), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün ilçenin Fırtına Vadisi\'ndeki Fırtına Deresi\'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Efe Önçırak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama sonucunda Önçırak\'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Önçırak\'ın cenazesi, otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yavuz Selim Orta Okulu öğrencisi Efe Önçırak\'ın cenazesi, Ardeşen Merkez Camii\'nde cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazı

Dereden görüntüler

HABER KAMERA: Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)-

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