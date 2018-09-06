DHA YURT BÜLTENİ 12

YARALI SURİYELİ KADINI SIRTINDA TAŞIYAN POLİS: GÖREVİMİZİ YAPTIK

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesi sınır hattında ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Suriyeli kadını, 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran 20 yıllık polis memuru Başpolis Ömer Kılınçarslan, \"Görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşadık\" dedi.Dün, Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına yakın bir mahallesinde çığlık sesleri duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Gelen ekipler, 40 yaşlarındaki Suriyeli kadının çeşitli yerlerinden yaralı olduğunu ve hareket edemediğini gördü. 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğuyla çaresiz bekleyen kadın için, ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Arazinin taşlık ve engebeli olduğu için ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çekeceğini düşünen polis memuru Ömer Kılınçarslan, kadını sırtına alarak en yakın yola götürmek için yola çıktı. Bu sırada kadının çocukları da polisi takip etti. Sıcaktan etkilenen ve yorulan polis, kısa süreli dinlenip, tekrar yoluna devam etti. Polis memuru Ömer Kılınçarslan, yaklaşık 2 kilometre taşıdığı kadını ambulansa ulaştırdı. O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Kaçak olarak Türkiye\'ye girmek isterken düşüp yaralandığı belirtilen Suriyeli kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İMDAT ÇAĞRISINI DUYDUK

Uygulama noktasında görev yaparken imdat çağrısı duyarak harekete geçtiklerini belirten Ömer Kılınçarslan, yaşadığı olayı şöyle anlattı:\"Hatay\' Reyhanlı ilçesinin Antakya istikametinde uygulama noktamız bulunmaktadır. Bu uygulama noktasında vatandaşlarımızın huzur ve refahı, güvenliği için 24 saat esasına göre emniyet teşkilatı olarak görev yapmaktayız. Yine görevde olduğumuz gecenin sabahı saat 06.00 sıralarında çok kısık bir sesle bir imdat çağrısı duyduk. Bölge çok rüzgarlı bir ortam olduğu için ses çok uzaklardan da geliyordu. Ekip arkadaşlarımızla sesi dinlemeye çalıştık. Hep birlikte sesin bir kadına ait olduğunu ve imdat çağrısında bulunduğunu tespit ederek arkadaşlarımızla yanına gittik. Uçurumlu bir alan olduğu için tepeye çıkarak kadının yanına ulaştık. İlk izlenim olarak ayaklarında ayakkabısı yoktu. Ayakları patlamıştı. Çok bitkin düşmüştü. Büyük ihtimalle tel örgüden geçerken ellerini parçalamıştı. Korkuyor ve tedirgindi.\"

ARAÇLARIN BÖLGEYE ÇIKMA İMKANI YOKTU

Suriyeli kadının bulunduğu yere araç gelemeyeceği için sırtında taşıdığını belirten Ömer Kılınçarsalan şöyle devam etti:

\"Öncelikle kadına sakin olmasını ve devletimizin şefkatli ellerinde olduğunu söyleyerek rahatlamasını sağladık. Sonra iki arkadaşla birlikte kadını sırtlanarak aşağıya indirdik. Araçların bölgeye çıkma imkanı olmadığından dolayı biz istişare sonucu kadını 112 ekiplerine aşağıda teslim etmek üzere yola çıktık. Yanında kız ve erkek 2 evladı vardı. Onlar da korkuyordu. Rahatlamalarını sağladıktan sonra kadını sırtımıza alarak indirdik. 112 ekiplerine teslim ettik. Hastaneye intikali sağlandı. Burada emniyet teşkilatı olarak beraber arkadaşlarımızla görevimizi yerine getirmenin huzuru ve gönül refahı ile görevimizi tamamladık. Mülteci konusuna gelecek olursak, şahsen kendi düşüncem Suriye\'den gelen vatandaşları mülteci olarak görmediğimi, sonuçta 700 yıl bu topraklarda hüküm sürmüş asil Türk milleti olarak, her ne kadar Misak-ı Milli sınırları dışında kalsa da bunları da bu ülkenin vatandaşları olarak düşünüyorum. Bizim Türk milletinin en önemli duygularından biri de merhamet duygusudur. Allah, yüce Türk milletinden merhamet duygusunu eksik etmesin, mazlum insanların da yardımcısı olsun.\"

Görüntü Dökümü

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- Suriyeli kadını sırtında taşıyan Başpolis Ömer Kılınçarslan\'ın görüntüsü

- Arka planda tepenin görüntüsü

- Kılınçarslan\'ın açıklaması

- Tepeden detay

(SÜRE: 4\'53\' (BOYUT: 156 MB)

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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OTOBÜSÜ DURDURUP GÖRME ENGELLİYİ KARŞIYA GEÇİRDİ

ANTALYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışan görme engellinin yardımına halk otobüsü şoförü Yusuf Uzun, koştu. Otobüsü durduran Uzun, engelliyi karşıya geçirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otogar- Altınova hattında çalışan Yusuf Uzun yönetimindeki halk otobüsü, dün saat 08.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi yakınlarında yolcu almak için durağa yaklaştı. Bu sırada yol kenarında, karşıya geçmeye çalışan görme engelli olduğunu fark eden Yusuf Uzun, otobüsü durdurup \"Karşıya mı geçeceksinö diye seslendi. \"Evetö yanıtını alan Yusuf Uzun, otobüsten inip engellinin koluna girerek yolun karşısına geçirdi.

Yeniden araca binen Yusuf Uzun yoluna devam etti. Şoför Yusuf Uzun\'un engelliyi karşıya geçirdiği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-----------------------Güvenlik kamerası)

- Otobüsün gidişi

- Otobüsü durduran şoförün engelliyle konuşması

- Koltuğundan kalkan şoförün engelliyi karşıya geçirmesi

- Şoförün yerine dönmesi ve otobüsün gidişi

Haber: Özgür ÖZTÜRK- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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NİĞDE\'DE SALÇALIK YAPIMI BAŞLADI

NİĞDE\'de ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen vatandaşlar salçalık yapımına başladı.

Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen Niğdeli vatandaşlar hem eski gelenekleri devam ettiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Satın aldıkları biberleri temizleyenler, daha sonra makinede çekiyor. kurutup kışlık salçasını hazırlıyor. Biber satıcısı Erdem Akçakaya, biberin kilosunu 2 lira 20 kuruştan sattıklarını söyledi. Akçakaya, \"Biberleri 2 lira 20 kuruştan satıyoruz. Ama müşteri çekim yıkama işlerini yaptırırsa biberi geliş fiyatından yani 2 liraya satıyoruz. Geçen seneye göre fiyatlarımız hemen hemen aynı. Biber sezonu başında ucuz olur. Sonuna doğruda yükselirö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Birelerden görüntü

-biber satın alan vatandaşlardan görüntü

-biber temizleyen vatandaşlardan görüntü

-Detay görüntüler

-Biber satıcısı ile röportaj

Süre:1 dakika 28 Boyut: 95 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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ADANA\'DA FİLM FESTİVALİ HEYECANI

ADANA\'da bu yıl 25\'incisi düzenlenecek \'Uluslararası Adana Film Festivali\', 22-30 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

25.Uluslararası Adana Film Festivali, Cannes ve Kırmızı Lale (Rode Tulp) Film Festivali ile de iş birliği yapıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi\'nce gerçekleştirilecek festivalde, 5 ana kategoride ödüller dağıtılacak. Uluslararası Adana Film Festivali\'nde bu yıl; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Adana Film Festivali\'nde bu yıl 25\'inci yıla özel ödüller de verilecek.

Kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü her festivalin bir öncekinden daha kapsamlı olacağını belirterek \"25\'inci Adana Film Festivali inanıyorum ki bir öncekinden daha renkli ve etkili olacak. Adana Film Festivali hem Adana\'mızın hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Festival içeriğinde 25\'inci yıla özel ödül ve etkinlikler yer alacak\" dedi.

YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLLERİ

25\'inci Uluslararası Adana Film Festivali\'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Yönetmen Şerif Gören\'e, Onur Ödülleri ise Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan\'a verilecek. Adana Film Festivali\'nin 2017\'de başlattığı Vizyon sahibi Yönetmen Ödülü bu yıl yönetmen Aleksey Fedorchenko\'ya verilecek.

TOPLAM 900 BİN LİRA ÖDÜL

25\'inci Uluslararası Adana Film Festivali\'nde daıtılacak ödüller ise şöyle;

En iyi film ödülü 350 bin lira, Yılmaz Güney ödülü 75 bin lira, Adana İzleyici Ödülü 25 bin lira, En iyi yönetmen ödülü 50 bin lira, En iyi kadın oyuncu ödülü 20 bin lira En iyi erkek oyuncu ödülü 20 bin lira, En iyi müzik ödülü 15 bin lira, En iyi görüntü yönetmeni ödülü 15 bin lira, En iyi sanat yönetmeni ödülü 10 bin lira, En iyi kurgu ödülü 10 bin lira, Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü 10 bin lira ve farklı kategorilerle birlikte toplamda 900 bin lira ödül dağıtılacak.

Ayrıca festival etkinliklerinde bu yıl Türk ve Dünya sinemasının en seçkin örnekleri ile Türk Dünyası Özel Gösterimleri Adanalı sinemaseverlerle buluşacak. Söyleşiler, sergiler, ödül törenleri ve konserler festival boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

- Slayt gösterileri

- Toplu görüntü

- Basın mensuplarından detay

SÜRE:03\'06\" BOYUT:344 mb

Haber:Sude UÇAROĞLU-Kamera: ADANA, (DHA)



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KAÇAK TÜTÜN, SİGARA VE ŞARAPLARI YAKARAK İMHA ETTİLER

UŞAK\'ta polisin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamülleri ile şaraplar yakılarak imha edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri\'nin son 4 ay içerisindeki operasyonlarda, kaçak üretildiği belirlenen 710 litre şarap ile gümrük kaçağı olduğu anlaşılan 1320 paket sigara, 4 bin doldurulmuş makaron ve 20 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Çeşitli markalardaki kaçak şarap, tütün ve tütün mamülleri bugün imha edilmek üzere Uşak Belediyesi Çöp Depolama Alanı\'na getirildi. Polis ekipleri, Zabıta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin de eşliğinde üzerine benzin dökülen kaçak şarap, tütün ve tütün mamülleri yakılarak imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak sigara, tütün ve şarapların imha edilmek üzere araçtan indirilmesi

-Kaçak sigara paketlerinin açılması

-Kaçak şarapların dökülmesi

-Kaçak sigara, tütün ve şarapların yakılarak imha edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP DOLANDIRDI

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, bir kadını 106 bin 800 TL ve 10 bin dolarını alarak dolandırdı. Aynı kadından yeniden para isteyen dolandırıcı, polisin baskını ile yakalandı.

Zonguldak\'ta telefonda kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, N.Y. isimli kadından 106 bin 800 TL ve 10 bin dolarını alarak dolandırdı. Dolandırıcı, N.Y.\'den bir süre sonra 180 bin TL para istedi. Dolandırıldığını fark eden N.Y., durumu polise bildirdi. Dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını bankaya yönlendirerek 180 bin TL parayı bankadan çekmiş gibi gösterdi. Kadından ise dolandırıcıların evine gelerek parayı teslim almasını istemesini söyledi. A.G., kadının evine gelerek 180 bin TL\'yi almak istedi. Bu sırada polis baskın düzenledi. Gözaltına alınan A.G., emniyetteki

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelinin adliyeye getirilişi

Adliyeden detaylar

Süre: (1:10) Boyut: (132 MB)

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK



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KKTC’DEKİ PROTESTODA BİR EYLEMCİ TRAKTÖRLE BAKANLIĞA GİRMEYE ÇALIŞTI



Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hayvan Üreticileri Birliği üyelerinin, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek amacıyla Tarım Bakanlığı önünde dün başlattığı eylem devam ediyor. Üreticiler, hükümetten yapılan zamları geri çekmesini talep ederken, bir eylemci, traktörle bakanlık binasına girmeye çalıştı.

Tarım Bakanı Erkut Şahali ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile hayvan üreticilerinin dün yaptıkları görüşmeler sonuçsuz kaldı. Eylem sırasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, taraflar yapılan zamlar ve üreticiye ödemeler konusunda anlaşamadı.

Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri bugün de eylemlerine devam etti. \'Bakan istifa\', \'Evimize ekmek götüremiyoruz\', \'Açız\' diye sloganlar atan eylemciler, bir ara traktörlerle Bakanlık binasına girmeye çalıştı. Bir traktör, Bakanlık binasının ana giriş kapısına kadar dayandı. Bu sırada polis ve bazı eylemciler traktör şöforüne tepki engel oldu.

Demirören Haber Ajansı\'na açıklama yapan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, iğneden ipliğe kadar zam yapıldığını belirterek, hayvancılık yapanların zamlar nedeniyle perişan durumda olduğunu, hükümetin adım atması gerektiğini belirtti. Naimoğulları, sonuç alana kadar eylemlerine devam edeceklerini, eylemin şiddetinin de artabileceğini ifade etti.

Eylemcilerin Bakanlık önündeki bekleyişi devam ediyor. Mehter Marşı\'nın da çalındığı eylemde, zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eylemden görüntüler

GÖRÜNTÜLER DIŞ SIRASINA GEÇİLDİ

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