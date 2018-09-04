DHA YURT BÜLTENİ 12

Çeltik tarlası, fotoğraf stüdyosuna döndü

EDİRNE\'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, tohum üretimi yapılan yeni çeltik çeşitlerini tanıtmak için \'çeltik tarla günleri\' düzenlerken, etkinliklere katılanlar tarlada gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, yeni çeşit çeltik tohumlarını tanıtmak için \'çeltik tarla günleri\' etkinlikleri düzenledi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü\'nün Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 dönümlük alandaki etkinliklere Edirne Valisi Günay Özdemir de katıldı. Vali Özdemir, Edirne ve Trakya\'nın tarım ve hayvancılıkta bölgenin Türkiye\'nin sayılı alanları arasında olduğunu belirterek, \"Özellikle çeltik konusunda şu anda Türkiye üretiminin yarıya yakının Trakya bölgesi, Türkiye’nin de yüzde 45’ini Edirne olarak yapıyoruz. Bu da aslında Edirne’nin tarım ve hayvancılık konusunda, özellikle çeltik konusunda ne kadar önemli bir şehir olduğunu, katkı sağladığını göstermekte. Ayrıca enstitümüz 25’in üzerinde çeltik konusunda tohumluk ürettiğini biliyoruz. Aynı zamanda 1997 yılında şu anda Türkiye’de marka olarak bilinen Osmancık pirincinin aslında ıslah edildiği ve Türkiye’ye kazandırıldığı yer Edirnedir\" dedi.

Türkiye\'de kişi başına 9 kilogram çeltik (pirinç) tüketildiğini ifade eden Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ise 550 bin tonu Türkiye olmak üzere dünyada yılda 490 milyon ton pirinç üretildiğini söyledi. Enstitü olarak 61 çeltik çeşidi tescil ettirdiklerini anlatan Tülek, \"Ülkemiz dünyada çeltik üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Enstitümüzde günümüzde 61 çeltik çeşidi tescil edilmiş, bunların 25 tanesi üretimde yer alıyor. 2017 yılında 10 bin 90 ton çeltik tohumu üretilmektedir. 30 yıl öncesine kadar çeltik üretiminde kullanılan çeşit ve tohumluluğun tamamı yurt dışından ithal edilirken, günümüzde yüzde 70\'ten fazlası yerli üretim tarafından karşılanmaktadır. Bugün enstitümüz tarafından geliştirilen tohumlar, Bulgaristan, Rusya, Makedonya, İspanya gibi ülkelerde üretilmektedir. Bugün dünyada hastalık ve zararlılarla mücadelede en önemli ve çevreci yol hastalıklara karşı dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır. Bizler enstitümüzde bakanlığımız olarak bu kapsamda uluslararası çeltik araştırma enstitüsü ile işbirliği kapsamında 2010 yılında çalışmalarımızı başlattık ve p40 geni dediğimiz dayanıklılık genini çeşitlerimize aktardık ve bu kapsamda da 2018 yılında 3 çeşidimiz tescil edildi\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çeltik tarla günleri etkinliğine katılanlar, 3 dönümlük çeltik tarlalarını gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinlikte tescil edilen çeltiklerinden yapılan 41 çeşit pirinçli yemek katılanlara ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vali Özdemir\'in karşılanması

-Etkinliğe katılanlar

-Adnan Tülek\'in konuşması

-Vali Özdemir\'in konuşması

-Çeltik tarlası

-Tarlada gezenler

-Fotoğraflar çektirenler

-Vali Özdemir ve beraberindekilerin tarlayı gezmesi

-Tarlaların havadan görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali CAN ZERAY/EDİRNE,(DHA)-



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100 metre yükseklikteki terasta klip çekti

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, 100 metre yüksekliğindeki Sırçalı Kanyonu\'nda bulunan \'taş teras\' da Safranbolulu sanatçı Hasan Alp\'in \'Canımsın\' isimli şarkısına klip çekildi.

Safranbolu Düzce köyü yakınlarındaki Sırçalı Kanyonu\'nda, altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen ve ziyaretçilerinin \'taş teras\' diye adlandırdığı yerden yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kaya ilgi çekmeye devam ediyor. Üzerine çıkarak adrenalin yaşayanların, dış mekan çekimlerinde damat ve gelinlerin en çok tercih ettiği mekan olan \'taş teras\' ta klip çekimi gerçekleştirildi. Hayatını kaybeden Erol Büyükburç\'la \'Safranbolu\'nun Güzel Kızı\' klibinde düet yapan, \'Bağışla Anne\' klibinden sonra söz ve müziği kendisine ait, yönetmenliğini Karabük Üniversitesi\'nde öğretim üyesi Bedirhan Karakurluk\'un yaptığı \'Canımsın\' şarkısının klibini \'taş teras\' ta çeken Safranbolulu sanatçı Hasan Alp şöyle dedi:

\"Klipte evliliğe giden bir aşk hikayesi var. Nikah şahitleri olarak babamı ve annemi misafir oyuncu yaptım. Klibin içerisinde gizli bir evlenme teklifi var. Klibimizin performans bölümününü burada çektik. Dünyada böyle bir balkon yoktur. Gerçekten doğa harikası bir yer. Burada her kes kendini iyi hissediyor. Sırçalı Kanyonu şu anki haliyle tehlikeli. Eğer gerekli tedbirler düzenlemeler gerçekleşirse Safranbolu Turizmine bir yenilik katabilir. Doğal oluşan balkonun en uç noktasında gerçekten boşluk sizi çekiyor gibi hissediyorsunuz. Zaman zaman tedirgin olduğumu hissettim ama bu güzelliği seyirciyle paylaşmak ve \'Canımsın\' şarkımın klibine renk katacağını düşündüğüm için bu tehlikeyi göze aldım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Klip çekimi(Drone)

-Klipten görüntü

-Hasan Alp\'in açıklaması

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

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Eşinin bıçakla yaraladığı kadın: Boğazımı kesmeye çalıştı

ISPARTA\'da kendisiyle konuşmak bahanesiyle yanına gelen eşinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı 3 çocuk annesi Leyla Z.\'nin (45) hastanede tedavisi sürüyor. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen ve olaydan sonra intihar girişiminde bulunan eşinin saldırısına uğrayan Leyla Z., \"Üzerime yürüdü, boğazımı kesmeye çalıştı. Akciğerime sapladı. 10 bıçak yaram var\" dedi.

İzmir\'de oturan Leyla Z., üniversite öğrencisi kızını ziyaret için geçen 25 Ağustos\'ta Isparta\'ya geldi. Leyla Z.\'yi daha önce dövdüğü için hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşi T.Z. (44) de konuşmak istediğini söyleyerek aynı gün kadının yanına geldi. Isparta\'daki kızlarının evinde buluşan çift bir süre konuştuktan sonra T.Z. bıçakla Leyla Z.\'yi boğazından ve göğsünden yaraladı. T.Z., kendi bileklerini de keserek intihara kalkıştı. Olay sonrası Leyla Z.\'nin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Ekiplere kapıyı kendisi açan Leyla Z. ile eşi T.Z. sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hastanede 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen T.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

\'SENİ ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİM\'

Isparta\'daki hastanede tedavisi süren Leyla Z., eşinin sürekli kıskançlık krizine girdiğini belirterek kendisini daha önce dövdüğünü ve şikayeti üzerine 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Olay günü eşinin barışmak istediğini söyleyerek yanına geldiğini anlatan Leyla Z., o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Isparta\'da üniversite okuyan kızımın yanına geldim. Daha sonra o da arkamdan geldi. Özür dilemek istedi, affetmemi istedi. \'23 yılın hatırıdır\' diyerek, \'Gel konuşalım. Olmazsa da olmaz\' dedim. Zaten boşanmak istediğimi söylemiştim. Arkamdan geldi kızımın evine gittik. Daha sonra evde ortanca kızım vardı. Onu gönderdi. \'Arkadaşlarınla git vedalaş\' dedi. Ertesi gün İzmir\'e dönmeyi planlıyorduk. Oturduk sakin sakin konuşuyorduk. Bir ara mutfağa gitti, geldi. Konuşurken, \'Ben aslında seni öldürmeye geldim. Asıl amacım öldürmekti. Bütün bu söylediklerim de kendimi affettiriyormuş gibi gözükmeye çalıştım\' dedim. Üzerime yürüdü boğazımı kesmeye çalıştı. Akciğerime sapladı. 10 bıçak yaram var. Kendi bileklerini kesmiş, intihara kalkıştı. Telefonu elimden aldı, odada bir yere fırlattı. Bıçakladıktan sonra odaya kapattı. O ara fırsat bulup gizli olarak polisi aradım. Zaten onlar da geldiğinde dış kapıyı kilitlemiş. Anahtarı aradım buldum. O şekilde bizi hastaneye sevk ettiler.\"

\'KADINLAR LÜTFEN SUSMAYIN\'

Kendisi gibi eşlerinden şiddet gören kadınlara seslenen Leyla Z., \"Psikolojik veya normal darp olarak şiddet görmüş kadınlar lütfen susmayın, sustukça bilin ki karşınızdaki kişi size üstünlük sağlamaya çalışacak. Üstünlük sağladıkça da kendini rahat görüyor. Bunu yapmayın. Özgürlüğünüz kısıtlanıyor\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadınla röportaj

- Kesik izlerinden detaylar

103 MB /// 03.15

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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Validen okul müdürlerine cinsel istismar uyarısı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, okul müdürleriyle yaptığı toplantıda, öğrencilerin öğretmenler tarafından cinsel istismara maruz kalmasına dikkat çekerek, \"Adam sapık, öğrenciyi tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun\" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile öğretmenevinde toplantı yapan Vali Ahmet Çınar, müdürleri öğrencilerin korunması noktasında uyardı. Her bir öğrencinin okul yöneticilerine emanet olduğunu ifade eden Vali Çınar, okul servislerinde dahi öğrencilerin takip edilmesini istedi. Öğretmenin öğrencisini cinsel istismarı olaylarına da değinen ve kesinlikle affetmeyeceğinin söyleyen Vali Çınar, \"Bir kısmınızın bilgisi olur veya olmaz. Bir sürü kirli iş var, ahlak dışı iş var, sapıkça iş var, hırsızlık var. Okul yöneticilerini, öğretmenleri kastediyorum. Herkes topyekün melek ya da erdemli olmuyor. Bunun farkında olacaksınız. Okulda ne var ne yok, kim iyi kim kötü, kim edepli kim edepsiz? Yüz taneden 2 tane de çıksa bu öğretmenler arasında bu tehlikeli bir şeydir. Adam sapık, öğrenciyi tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun. Yakaladığım hiçbir hatayı hele de bu konularda ben affetmem. Bunu duyup da susanlara da yazıklar olsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali Ahmet Çınar\'ın cinsel istismar uyarısı

Toplantıdan detaylar

Müdürlerden detaylar

Süre: (1:50) Boyut: (205 MB)

HABER: Cüneyt ÖZFİDAN/KAMERA: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK



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