DHA YURT BÜLTENİ 12

Sigara izmariti kamyon kasasında yangın çıkardı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasına başka bir araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı. Yangında kasadaki camlar zarar görürken, alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Malkara - Keşan karayolu üzerindeki Haliç Mahallesi kavşağında meydana geldi. İstanbul\'dan yüklediği camları Edirne\'nin Keşan ilçesindeki bir işletmeye götüren Sunay Yazar(41) yönetimindeki 34 LA 1158 plakalı kamyonun üst açık kasasına seyir halinde olduğu iddia edilen başka bir araçtan atılan sigara izmariti düştü. İzmaritin kasa tahtasını tutuşturması üzerine araçtan dumanların yükseldiğini gören sürücü Sunay Yazar, araca kenara çekti. Dumanlara yangın söndürme tüpüyle müdahale eden sürücü, itfaiyeye de haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangında kamyon kasasında bulunan sanayi camların bir kısmının zarar gördü. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangına atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

------------------------------

Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ), (DHA)



9 ilden 33 peynir Bitlis’te görücüye

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından organize edilen \'1\'inci Bitlis Peynir Fuarı\' törenle açıldı. Fuara, 9 kentten 33 peynir üreticisi katıldı.

Tatvan Belediyesi Kongre ve Sergi Alanı\'nda gerçekleştirilen açılışa, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, yemek uzmanı ve yazarı Sahrap Soysal, Instagram fenomenleri, bloger\'lar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, 200\'e yakın peynir çeşidi bulunan Türkiye\'nin, yılda 661 bin ton peynir üreterek, 150 milyon dolarlık ihracat geliri sağladığını söyledi. Güray, şöyle dedi:

\"Buna karşılık Konya\'dan biraz büyük olan Hollanda\'nın yılda 890 bin tonluk peynir üretimi, 3.5 milyar dolarlık da ihracat geliri var. Dünya peynir ihracatında ise Almanya\'nın ardından ikinci sıradalar. Fransa ise dünya liginde üçüncü sırada. Yani çok fazla peynir çeşidi olmayan Almanya 3.7 milyar dolarlık ihracatla birinci, iki-üç çeşit peyniri olan Hollanda ikinci iken, 200\'e yakın peynir çeşidi ile Türkiye 22\'nci sırada. Toplam ihracat hacmimiz ise 200 milyon dolar bile değil. Bizler daha çok üretimi artırıp ülkeye döviz getirmek zorundayız. Buradan hareketle Doğu Anadolu’daki peynir üreticilerini tek çatı altında toplayarak, bölgeye hareketlilik ve canlılık getirmeyi amaçlıyoruz.\"

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise ilçede 50 yıllık bir fuar geleneğinin olduğunu, ancak fuar yapacak bir binalarının olmadığını belirtti. Aksoy, \"DAKA tarafından Tatvan Belediyesi\'ne inşa edilen bu fuar ve kongre merkezinin sadece yılda bir kez Tatvan Doğu Anadolu Fuarı için değil, mesleki diğer fuarlara da ev sahipliği yapmasını istedik. Bugün burada peynir alanında açılan fuar bunun bir başlangıcıdır\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından \'1\'inci Bitlis Peynir Fuarı\'nın açılışı yapıldı. Açılışta, Tatvan halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Program, sunumların yapılması ve peynir stantlarının gezilmesi ile devam etti. 2 gün sürecek peynir fuarına, Bitlis\'ten 12, Hakkari\'den 7, Van\'dan 4, Muş\'tan 4, Kars\'tan 2 ve Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bingöl illerinden birer olmak üzere toplam 33 peynir üreticisi katıldı.

TIR\'ın üzerine yüklenen vinç, şoför kabinini ezdi

HATAY\'da TIR\'a yüklenen kule vinç, bağlanan halatlar kopunca yerinden kayarak şoför kabinini ezdi. Seyir halindeki aracı kullanan şoför kazadan yara almadan kurtulurken, TIR\'ın üzerindeki vincin yola düşmemesi olabilecek kazayı önledi.

Merkez Antakya- Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan, trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda meydana gelen olayda, seyir halindeki TIR\'a yüklü olan vincin bağlandığı halatlar koptu. Vinç, şoför kabinin üzerine çöktü. Şoför, olaydan yara almadan kurtulurken aracını durdurdu. TIR büyük hasar görürken, yol trafiğe bir süre kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çekici yardımı ile TIR\'ı yol kenarına çekti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



------------------------

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)

Borçlu olduğu mağazanın çatısında intihara kalkıştı

GAZİANTEP\'te işsiz Mehmet C. (43), açık hesapla bin 500 liraya tablet alıp, borcu faizle 11 bin liraya çıkan 4 katlı mağazanın çatısında intihara kalkıştı. Psikolog tarafından ikna edilen Mehmet C., polis merkezine götürüldü.

Olay, öğleden sonra Çukur Mahallesi Gaziler Caddesi\'nde meydana geldi. Mehmet C., bir mağazadan açık hesapla aldığı bin 500 liralık tablet bilgisayarın borcunu ödemedi. Borcunun faizle 11 bin liraya çıktığını öğrenen evli ve 3 çocuk babası Mehmet C., alışveriş yaptığı 4 katlı mağazanın çatısına çıktı. Atlayacağını söyleyerek etrafa bağıran Mehmet C.\'nin çatıdan aşağıya taş attığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de havalı branda açtı.

Borcunu ödeyemeyeceğini söyleyen Mehmet C.\'yi polis ikna edemeyince, psikolog çağrıldı. Polis ekibi tarafından getirilen psikolog Mahmut Kayagan, Mehmet C.\'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Psikolog Kayagan\'ın konruştuğu Mehmet C., 3 saatin sonunda ikna olup intihar girişiminden vazgeçti. Çatıdan indirilen Mehmet C., polis merkezine götürüldü.

----------------------------------

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

Dicle nehrinde kaybolan işçinin cesedi, Suriye sınırında bulundu

ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde yol yapım inşaatında çalışan ve serinlemek için girdikleri Dicle Nehrinde kaybolan 18 yaşındaki Hasan Çağlayan’ın da cesedi bugün devam eden aramalarda bulundu. 24 yaşındaki Yasin Zengin\'in dün çıkarılan cesedinin ardından Çağlayan\'ın cesedi de, suya girdiği yerin 5 kilometre ilerisindeki Suriye sınırında balıkçılar tarafından bulundu.

Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü yakınlarında 30 Ağustos Perşembe günü serinlemek için Dicle nehrine giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Midyatlı iki işçiden biri olan Yasin Zengin\'in cesedi dün bulunmuştu. Dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başlandı. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte jandarma ekiplerinin de seferber olduğu çalışmalar, Cizre\'nin Suriye sınır bölgesinde devam etti. Suriye sınırında nehirde bir cesedin bulunduğu bilgisi üzerine kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, balıkçıların sınırda bulduğu cesedin kayıp işçi Hasan Çağlayan’a ait olduğunu belirledi. Çağlayan’ın cesedi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Üç gündür askerlerle birlikte nehir kıyısında kayıp işçileri bulmak için arama çalışmalarını takip eden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Yaşar Güzel, hastaneye gelerek acılı aileyi hem teselli etti, hem de başsağlığı dileğinde bulundu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

