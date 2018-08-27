DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAYRAMDA 2 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ, 2.5 MİLYAR LİRALIK GELİR OLUŞTU

DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatili, geçen yıllara göre iç turizmde en hareketli dönemini yaşadı. Sahil kentlerinde turizmcilerin \'Yer kalmadı, gelmeyin\' uyarıları yapmak zorunda kaldığı bu bayramda TÜRSAB\'a göre 2 milyon kişi seyahat ederken, 2,5 milyar TL de gelir oluştu. Türkiye tarihinin en hareketli Kurban Bayramı\'nda özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde yüksek doluluk oranlarına ulaşıldı. Antalya ve ilçeleri, Muğla, Fethiye ve Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Çeşme\'den Ayvalık\'a bayram öncesi turizmciler çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalınca \'Yerimiz kalmadı, gelmeyin\' uyarılarında bulundu. Havalimanları ve otogarların dolduğu uçak ve otobüslerde yer bulunamayan bayram nedeniyle binlerce kişi de özel araçlarıyla Ege ve Akdeniz sahilleri başta olmak üzere tatil beldelerine akın etti.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ YURT İÇİ TATİLE YÖNLENDİRDİ

Kurban Bayramı\'ndaki hareketliliği değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda sadece iç turizm açısından bakıldığında seyahat eden kişi sayısının 2 milyon civarında olduğunu ve yaklaşık 2,5 milyar TL\'lik de bir ekonomi oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi. Otellere olan yoğun ilginin yanı sıra akraba ziyaretlerinin de önemli bir rakama ulaştığını belirten Firuz Bağlıkaya, dövizin son dönemlerdeki artışı nedeniyle yurt dışına gidecek birçok kişinin de yurt içinde tatili tercih ettiğini kaydetti.

\'ÜLKE EKONOMİSİNDE CİDDİ HAREKETLİLİK YAŞANDI\'

Bu bayram için 3- 4 avantajın bir araya geldiği ve bu nedenle ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

\"Otellerin tamamı doldu. Yollar, havaalanları, otobüs garları doldu. Yani her şey turizm açısından bakıldığı zaman umulduğundan daha iyi gitti diyebilirim. Hem turizmin en yüksek sezonu ağustos, zaten 40 milyon hedefiyle çok ciddi bir doluluk yaşıyor oteller. Turist sayılarında hemen her pazarda çok ciddi artışlar var, dövizden dolayı yurt dışı turlarda bir gerileme oldu. İnsanlar yurt içi turlara döndü daha uygun fiyatlı TL diye. Bir de normal bayram ziyaretleri devreye girdi. Bayram tatili de 9 gün çok önceden açıklandı ve o da önemli bir etki. Daha önceden bayramdan bir gün önce açıklanırdı. Bütün bunların hepsi bir araya gelince ülke ekonomisinde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Dolayısıyla iyi bir bayram geçirdik.\"

\'TÜRKİYE\'DE DE SEYAHAT, TATİL ALIŞKANLIĞI ARTIK YERLEŞTİ\'

Daha önce hiçbir bayramda bu kadar ciddi bir hareketlilik yaşanmadığına da dikkati çeken Bağlıkaya, \"Eski dönemlerdeki seyahat imkanlarıyla şimdiki imkanlar farklı. Hem havacılık sektöründeki gelişmeler, yani özel havayollarının devreye girmesi, ucuz tarifeli uçak seferlerinin artması, insanlar artık otobüs fiyatlarına uçakla seyahat edebiliyor. Karayollarına bakıldığında ana arterlerin hemen hepsi duble yol. Dolayısıyla hem karayolu hem havayolu imkanları çok fazla arttı. İnsanların gelir düzeyleri de biraz daha farklı. Dolayısıyla bundan 10 sene önce 9 gün bayram olsa kaç kişi gezerdi ile şimdiki arasında ciddi bir fark var. İnsanlar seyahat etmeye başladı, Türkiye\'de de seyahat, tatil alışkanlığı artık yerleşti. Erken rezervasyon sistemleri de buna çok ciddi katkıda bulundu. Dolayısıyla eskiden olanlarla şimdiyi mukayese etmemek lazım ama eskiye göre şimdiki gibi bir hareketlilik hiç yaşanmadı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Drone ile Konyaaltı sahili görüntüsü

- Sahilden görüntüler

- Drone görüntüleri

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: İbrahim LALELİ- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

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2)KISKANÇLIK YÜZÜNDEN EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

KAHRAMANMARAŞ\'ta Ahmet Bozdağ (37), kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Şenel Bozdağ\'ı (37) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, Ahmet Bozdağ tutuklandı. Olay, dün gece Aksu Mahallesi\'ndeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. İddiaya göre fabrika işçisi Ahmet Bozdağ, iş çıkışı aynı yerde çalıştığı eşi Şenel Bozdağ ile kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Bozdağ, yanındaki bıçağı eşine peş peşe saplamaya başladı. Şenel Bozdağ, vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet Bozdağ polisler tarafından gözaltına alınırken, bıçakladığı eşi ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

Eşini bıçaklarken kendisini de hafif şekilde yaralayan Ahmet Bozdağ, götürüldüğü Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde suçunu itiraf etti. Bozdağ, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Polis otosu

- Şüphelinin polis otosundan indirilmesi

- Hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

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3)EVİNİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

İZMİR\'in Buca ilçesinde, 45 yaşındaki Enis Ayyıldız, yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde ölü bulundu. Demir doğrama atölyesi sahibi Enis Ayyıldız işe gitmeyince, çalışanları durumu yakınlarına haber verdi. Bugün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesi 3 Sokak\'taki eve gelen Ayyıldız\'ın ağabeyi, polis ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla içeri girdi. Ayyıldız, evin tuvaletinde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayyıldız\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayyıldız\'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken, cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. layla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sokaktan görüntü

- Evden görüntü

- Enis Ayyıldız\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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4)UZAKLARDAN GELİP ÇÖP TOPLADILAR

İZMİR\'in simgelerinden tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı\'nı gezen Japon turistlerin yerlerdeki çöpleri topladı. Binlerce kilometre uzaktan gelip misafir oldukları şehirde çöp toplayan Japonların o görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı\'nı ziyaret eden Japon turistler, yerlerdeki çöpleri topladı. Çöpleri poşete dolduran turistleri ise bazı vatandaşlar ilgi ve şaşkınlıkla izlerken, bazı vatandaşlardan cep telefonlarının kamerasıyla o anları kaydetti. Japon turistleri gezmek için geldikleri İzmir\'de çöp toplayarak çevre temizliğine verdikleri önem dikkat çekti. Japonların çöp topladıkları o anlar ise sosyal medya da ilgi görüp paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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- Turistlerin çöp toplaması

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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5)BACAYA SIKIŞAN GÜVERCİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

SİVAS\'ta itfaiye ekipleri bir apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan güvercini başarılı bir operasyonla kurtardı.

Yiğitler Caddesi Oğuzlar Parkı yanında bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, kendi çabalarıyla kurtulamayınca apartman sakinleri Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvercinin bulunduğu alanı tespit ederek, kuşa zarara vermeyecek şekilde havalandırma boşluğunda bir delik açtı. Ekiplerin çalışmasıyla tedirgin olduğu gözlenen güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyecilerin elinden su içen güvercin daha sonra salı verildi. Ekiplerin bırakmasıyla kanatlanan güvercin önce yardıma gelen itfaiye aracının üzerine kondu. Ardından da bölgeden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplyerinin çalışması

-Çıkarılan kuşa su içirilmesi

-Bırakılan kuşun itfaiye aracına konması

Haber:SİVAS, (DHA)

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