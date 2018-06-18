DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TSK: ABD\'YLE FIRAT KALKANI HAREKÂT ALANI İLE MÜNBİÇ ARASINDA DEVRİYE FAALİYETLERİNE BAŞLANILMIŞTIR

GENELKURMAY Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta devriye faaliyetlerine başlanıldığını açıkladı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Daha önce mutabık kalınmış Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır.\"

GAZİANTEP, (DHA)

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2)AKŞENER: BARZANİ\'NİN ANKARA\'DA BAYRAĞINI ASANLAR MİLLİ, MERAL AKŞENER GAYRİ MİLLİ Mİ?

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Meral Akşener, \"Barzani\'nin bir yıl evvel Ankara\'da bayrağını asanlar milli; Meral Akşener gayri mili mi? Hadi oradan edepsiz, hadi oradan hadsiz. Peki Barzani\'nin kafasındakileri silkeleyip megri megri ağlayanlar, yerli ve milli; ben ve partim gayri milli öyle mi? Hadi oradan hadsiz, hadi oradan terbiyesiz.\" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Aksaray\'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı\'nda düzenlediği mitingde halka seslendi. Son dönemlerde programlarının önlenmeye çalıştığını ifade Akşener, Aksaray\'daki bir polis müdürüne de kepki gösterdi. Akşener, şöyle konuştu:\"Son zamanlarda özellikle benim programlarına yönelik, devlet bürokrasisinden son derece çirkin hadiselerle karşı karşıyayız. 24\'ünde gereğini yapacaksınız. Öncelikle şunu söyleyeyim, Aksaray Valisi\'ni buradan uyarıyorum. Bir polis müdürü Meral Akşener\'in HDP ile yan yana, koyamaz. Böyle bir terbiyesizliğe izin veremem. Ben bu ülkenin eski içişleri bakanıyım. Bu hatsız müdürü hiç unutmayacağım. Bu bayrağın içinde, bu kırmızının içinde benim şehit amcamın kanı var. Dolayısıyla dün hendekler kazılırken, o polis müdürü kalkıp ta, bugün iktidarda bulananlara diyebilmiş mi ki, \'Bu hendeklerin kazılması yanlıştır. Bunu yapmayın. Bu kanunsuz talimat demiş mi\' kafasını çevirmiştir. O hendekler açılırken sayın Erdoğan, \'Sadece buna ben talimat verdim. Valiler kafasını çevirecek. PKK\'ya herhangi bir operasyon yapmayacaklar.\' diye televizyondan söylemedi mi? Sonra ne oldu? Hendekler kapatıldı 726 ana kuzusu, kınalı kuzu, aslan yürekli şehit oldu. Bu fare yürekli adamı hiç unutmayacağım. Barzani\'nin bir yıl evvel Ankara\'da bayrağını asanlar milli; Meral Akşener gayri mili mi? Hadi oradan edepsiz, hadi oradan hadsiz. Peki Barzani\'nin kafasındakileri silkeleyip megri megri ağlayanlar; yerli ve milli, ben ve partim gayri milli öyle mi? Hadi oradan hadsiz, hadi oradan terbiyesiz. Valiyi uyarıyorum. Bu devran döner. Sonra sayın Erdoğan\'a da güvenenleri uyarıyayım. Sayın Erdoğan, Mavi Marmara\'da olduğu bu hadsiz ve terbiyesiz müdürü dımdızlak ortada bırakır. Hesap vakti geldiğinde, Mavi Marmara\'ya binenlere, şehit olanlara dediği gibi \'Binerken bana mı sordunuz\' der ve hepsini dımdızlak ortada bırakır. Onun için devletin bürokratı, devletin bürokratı olmalıdır. Sarayın halayı olacaklarda vallayı hesap soracağım, billahi hesap soracağım. Devlet sisteminin içine tükürdünüz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir zamanlar vardı. Onları tarih şerefsiz olarak yazıyor; ama direnenleri kahraman yazıyor. \"

\'BAŞIMI ÖNE EĞDİREBİLDİNİZ Mİ?\'

Tepkisini sürdüren Akşener, \"OHAL döneminde seçime gidiyoruz. İYİ Parti olmasıydı. İYİ Partiyi siz kurdurmasaydınız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i, cumhurbaşkanı adayı ol deyip imzalarınızla aday etmeseydiniz, bugün ne konuşulacaktı biliyor musunuz? Sayın Erdoğan\'ın kaç oyla birinci turda geçeceği konuşulacaktı. Elbette bana kızacaklar. Elbette bana düşman olacaklar; ama vız gelir tırıs gider. Bu yolculuğun başından beri elektriğimizi kestiler. Gemerek mahkemeleriyle canımıza okudular. Göçertebildiniz mi? Başımı öne eğebildiniz mi? Vız geldi, tırıs gitti.\" dedi.

Pancar kotasını kaldıracağını belirten Akşener, şeker fabrikaların satıldığını ve göreve geldiğinde bu satışı iptal edeceğini söyledi.

2018 yılı bütçesinde tarıma 14 milyar ayrıldığını ifade eden Akşener, \"Size 36 milyar ayrılması lazımdı. Elektriğin, mazotun, yemin düşük olması lazımdı. Hayvan üretimlerinin faizlerinin olmaması lazımdı. Şimdi 14 milyar Türk lirası nerede, 36 milyar nerede?\" dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı\'nın (TİKA) bir yıllık bütçesinin 36 milyar olduğunu belirten Akşener, \"TİKA\'nın bir yılda harcadığı 36 milyar lira, Aksaraylı çiftçinin hakkını TİKA\'ya koymuşlar. TİKA ne yapmış biliyor musunuz? Ekvatordan bir şehirde deniz temizlemiş, Kolombiya\'da bir şehirde okul yaptı, Sudan\'da bir adayı restore ediyor. Ecdat yadigarları, bütün bize miras kalanlar yıkılıyor, dökülüyor. TİKA\'mız dünyanın her tarafına ulufe dağıtıyor. Kimin parasını Aksaraylı çiftçinin parasını. TİKA\'nın bir yılda harcadığı parayla; 2 bin 267 tekstil fabrikası yapılıp, 150 bin kişiye iş verilebiliyor, 88 şeker fabrikası yapılıyor, 24 milyon küçükbaş hayvan hibe olarak parasız çiftçiye verilebiliyor. 426 bin adet sıfır kilometre traktör, çiftçiye hibe olarak verilebiliyor. Mazotu 2 liradan kullanabiliyorsunuz. Siz mazotu 6 liradan kullanın, TİKA gitsin Kolombiya\'da okul yapsın. Bir taşta iki kuş. Bir yandan yandaş, müteahhit zengin et bir taraftan da ulufe dağıt. Bu düzen değişecek.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Akşehir\'in halkı selamlaması

- Konuşması

- Miting alanından detay

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)

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3)ÇANAKKALE\'DE LASTİK BOTTA 45 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na lastik botma geçmek isteyen 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından yakalandı. Ayvacık ilçesinde Müsellim Boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saat 07.00 sıralarında Burunucu mevkiinde denizden 2 mil açıkta bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. \'TCSG 28\' bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Togo Cumhuriyeti, Nijerya ve Mali uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)