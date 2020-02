DHA YURT BÜLTENİ-12

1)CHP\'Lİ TEZCAN: CHP\'NİN, HİÇBİR YERE VERECEK EMANET OYU YOKTUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin baraj altında kalmaması için HDP\'ye destek verdiği iddiasına, \"Cumhuriyet Halk Partisi, hayır kurumu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin, hiçbir yere verecek emanet oyu yoktur\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adıyaman\'da partisinin seçim bürosunu ziyaret etti. CHP İl Başkanı Hakan Deniz Çakmak\'ın de eşlik ettiği Tezcan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tezcan, CHP\'nin, baraj altında kalmaması için HDP\'ye destek verdiği iddiasına ilişkin \"Cumhuriyet Halk Partisi, hayır kurumu değildir. Cumhuriyet Halk Parti, bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara talip bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin, hiçbir yere verecek emanet oyu yoktur. Her parti kendi seçmeninin oyunu alır, kendi programıyla oyunu alır. Bizim burada aslan gibi milletvekili adaylarımız var, onlar parlamentoda Adıyaman\'ın derdini anlatacaklar. Biz bir fazla milletvekili çıkartmanın peşindeyiz. O yüzden hiçbir yere emanet verecek oyumuz yoktur. Biz hayır kurumu değiliz, herkes bunu böyle bilsin, kaldı ki; ben HDP\'nin de baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum\" dedi. AK Parti\'nin terörle mücadeleyi oy devşirme ve siyaset malzemesi haline getirmeye çalıştığını ileri süren Tezcan, \"Biz 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Terörle mücadelede atılacak her adımı destekledik, desteklemeye devam edeceğiz ancak bu hükümet terörle mücadeleyi, terörü yok etmek için değil, siyasette iktidarını sürdürmenin aracı olarak sürekli gündeme getirdi. Biz meseleleri Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde etraflıca tartışılıp, çözülmesini isterken, onlar meclisten kaçırarak seçim meydanlarının malzemesi haline getirmeye çalıştılar. Şuanda kadar milletin terörle ilgili hassasiyeti ve terörle mücadeleyi oy devşirme ve siyaset malzemesi haline getirmeye çalışıyorlar. Teröre karşı kararlı her türlü adıma her zaman destek verdik. Bundan sonra veririz ama iktidarın terör üzerinden AK Parti iktidarının terör üzerinden kendisine terörü suiistimal ederek, terörü kullanarak iktidarını devam ettirme fırsatı yaratmasına milletin bu seçimde izin vereceğine inanmıyorum\" diye konuştu.

2)MHP\'Lİ KALAYCI: HÜKÜMETTEN \'AFFA KARŞIYIZ\' DİYE BİR GÖRÜŞ GELMEDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Genel Başkan Devlet Bahçeli\'nin af çıkışıyla ilgili olarak, \"Hükümetten \'affa karşıyız\' diye bir görüş gelmedi. Sadece gündemlerinde olmadığını söylediler. Biz yine de bayramda, insanlara bu sevinci yaşatmalarını bekliyoruz\" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memleketi Konya\'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. DHA\'nın sorularını cevaplayan Kalaycı, Konya\'dan 15 milletvekilinin tamamına cumhur ittifakının talip olduğunu belirtti. Kalaycı, cumhur ittifakının sadece seçime yönelik değil, uzun vadeli bir işbirliği sürecinin işleyeceğini kaydetti. Cumhur ittifakının 400 milletvekili çıkarmayı hedeflediğini belirten Kalaycı, cumhurbaşkanlığını kazanıp, Mecliste çoğunluk sağlanamadığı takdirde de yeniden bir seçimin söz konusu olmayacağını, milletin ve siyasetçinin de seçimden bıktığını söyledi.

MHP\'DEN İYİ PARTİYE ABARTILACAK BİR GEÇİŞ YOK

Kalaycı, MHP seçmeninin İYİ Parti\'ye abartılacak oranda geçişin olmadığını belirterek, \"MHP\'den abartılacak bir kayma söz konusu değil. Bunu Konya’mızda da görüyoruz. İYİ Parti\'ye çok yüksek bir oy çıkacağına ihtimal vermiyorum\" dedi.

KRİPTO YAPI HALEN VAR

FETÖ ile mücadeleye de değinen Mustafa Kalaycı, \"Kripto yapı halen var. Halen devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın belirli noktalarında etkinler. Sosyal medyada da çoğu yurt dışından açılmış hesaplarla etkinler. Bu mücadele etkili bir şekilde de sürmektedir\" dedi.

\'AF\' İLE İLGİLİ HÜKÜMETTEN KARŞIYIZ DİYE BİR GÖRÜŞ GELMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin gündeme sık sık getirdiği \'af\' konusuna da değinen Kalaycı, \'af\' ile ilgili mutlaka adım atılacağını belirtti. Kalaycı, şöyle konuştu:\"Yeni bir sisteme geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine, cumhuriyet tarihimizin en önemli yönetim reformu diyoruz. Yeni sistemle yeni bir sayfa açılsın. Kader kurbanlarına af çıkarılsın. Hükümetten \'affa karşıyız& diye bir görüş gelmedi. Sadece gündemlerinde olmadığını söylediler. Biz yine de bayramda, insanlara bu sevinci yaşatmalarını bekliyoruz. Gündemlerinde değilse, gündemlerine almak Bakanlar Kurulu Kararı veya Kanun Hükmünde Kararname dahil, bu denetimli serbestliğin ve infaz yasasının önünü açarak bu sağlanabilir.\"

Af konusunda tavırlarının belli olduğu ve sahip oldukları 35 milletvekili ile ne Meclisi toplamaya, ne de kanun çıkarmaya güçlerinin olduğunu ifade eden Kalaycı, \"Artık bu dönülmez bir yol. Mutlaka bu konuda adım atılacağını düşünüyoruz. Seçimden önce de yapılabilir. En güzeli, bayram öncesi düzenleme yapmak. Mutlaka bu konuda düzenleme yapılacak. Geri dönüş olmaz. Türk devleti yapısına da uygun. Geçmişte Osmanlı padişahları yeni göreve başladığında ‘af’ falan çıkartıyorlardı. Kültürümüze de uygun\" dedi.

Kalaycı, \'affın\' ana hatlarıyla da, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüz ve kadın katillerinin hariç; onun dışındaki suçların af kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.

HEP BİRLİKTE ÖCALAN\'IN HEYKELİNİ DİKECEKLER

Kalaycı, \'affın\' yeraltı dünyası olarak adlandırılan hükümlü kişilere de uygulanacağı yönünde propaganda yapıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir tarafta \'yeraltı dünyası\' söylemi içinde olanlar, bir bakıyorsunuz Selahattin Demirtaş\'ın çıkartılması için el birliğiyle çalışıyorlar. Bakıyorsunuz, Kemal Kılıçdaroglu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu o ittifak; Muharrem İnce zaten cezaevini ziyaret çalışmalarıyla başladı. Bu kim? İsyana teşvik kapsamında 6-7 Ekim olaylarında 53 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuş birisi. PKK’nın siyasi uzantısının eş başkanı. Söylemlerine bakarsanız, dosyasında birçok konu var. Diyarbakır’da İmralı’daki bebek katili için ne demişti Demirtaş, \'Öcalan’ın heykelini dikeceğiz\' demişti. Şimdi herhalde Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, hep birlikte dikecekler ki; öyle çıkarmaya uğraşıyorlar. Bunu söyleyenler öbür taraftan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Bey, bu kişiler üzerinden \'yeraltı dünyasına af çıkartılıyor\' gibi söylem içindeler. Hâlbuki, Alaattin Çakıcı’nın bu devlete yaptığı hizmetleri birçok kişi biliyor. Bunu hemen yeraltı dünyasıyla ilişkilendirmek ve tukaka yapmanın bir alemi yok. Alaattin Çakıcı, camia olarak da bizim camiamızdan yetişmiş bir arkadaşımız. Bir de sağlık sorunu var. Sürekli tedavi görüyor. O anlamda genel başkanımız ismini zikrederek bunu söyledi. Öbür tarafta, Selahattin Demirtaş\'ı hapisten çıkarmak için çaba sarf edenlere karşılık, \'Burada da bizim ülküdaşımız, arkadaşlarımız var. Biz de 100 bin imza toplayarak aday yapsaydık\' diye çıkışmış oldu. Bunlar işi sulandırmaya yöneliktir.\"

3)BAKAN YARDIMCISI CEYLAN İMARDA HAPİS CEZASI UYARISI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan imar barışının tarihi bir fırsat olduğunu, vatandaşların rahatlamış olacağını belirterek, \"İmar cezalarıyla ilgili hükmün ertelenmesi uygulanmayacak. Bundan sonra artık eğer imara aykırı veya ruhsatsız bir yapı yapan bir kişi olursa direkt hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Vatandaşlarımızı uyarmış olayım\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenledi. Şu anda Türkiye\'de 26 milyon 358 bin yapı stokunun bulunduğunu ve bu yapı stokunun yaklaşık 13 milyonunun imar veya iskan sorunu yaşadığını söyledi. Bu nedenle de gerek belediyelerle gerekse de kamu kurumlarıyla birçok mahkemelik durumların söz konusu olduğuna işaret eden Ceylan, \"Vatandaşımız büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Belediyelerde imar kanunundan kaynaklanan müeyyideleri yerine getirmek için bir çok soruşturmalar açmış bulunmakta. Bu yapıları yıkmak çokta kolay değil. Yılların sorunu. Belki cumhuriyet tarihinin en önemli imar barışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşımızın müracaatı neticesinde yapı kayıt belgesi alması durumunda bütün bu imar usulsüzlükleri ve mahkemelik durumlar, yıkım ve benzeri kararlar ortadan kalkmış olacaktır. Cezalar, yıkım kararları ortadan kalkacak. Vatandaşımızda bu fırsattan yararlanarak rahatlamış olacaktır. Bu yılların kangren olmuş sorunu ortadan kaldırılmaktadır\" dedi.

Ceylan imar barışının tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Vatandaşlar bu ihtilaflardan kurtularak rahat bir şekilde evlerine, konutlarına, iş yerlerine, su, elektrik, doğalgaz bağlama imkanlarına kavuşacaktır. Kaçak bir şekilde bağlatma durumlarından da kurtulmuş olacaklardır. Bu tarihi bir fırsat. Bütün vatandaşlarımız yararlansınlar. İmar cezaları çok ağır cezalar, çok ağır müeyyideleri var. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor vatandaşlarımız. Bundan sonra çok daha ciddi ağır müeyyideler olacak vatandaşlara. Yargıtay bir karar aldı. İmar cezalarıyla ilgili hükmün ertelenmesi uygulanmayacak. Bundan sonra artık eğer imara aykırı veya ruhsatsız bir yapı yapan bir kişi olursa direkt hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Vatandaşlarımızı uyarmış olayım. Bu tür ruhsatsız yapılara, iskan izni alınmayan yapılara elektrik, su, doğalgaz bağlayan yöneticilerde hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Aman bundan sonra vatandaşlarımız bu tür kaçak yapılara tevessül etmesinler.\"

4)BAŞKAN YILMAZ\'DAN ESNAF ZİYARETİ

ŞANLIURFA\'nın Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra esnaf gezilerini sürdürüyor.

Başkan Yılmaz, ilçenin Esmerçayı Mahallesi ve Şair İbrahim Rafet Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak, destek istedi. Esnaf ve vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sahip çıkmalarını isteyen Başkan Yılmaz, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Türkiye\'nin zor dönemlerden geçtiğini ve sahip çıkılması gerektiğini belirten Yılmaz, \"İstikrar için, ekonomi için birlik olmak için Cumhurbaşkanımız ve AK Partimize destek olmamız gerekiyor. Güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir meclis ile daha güzel günler göreceğiz\" dedi.

5)ŞANLIURFA\'DA KAMYONET ÇALMAYA KALKIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA\'da park halinde kamyoneti çalmaya kalkışan 3 kişi, tutuklandı.

Olay, dün gece Dedeosman Mahallesi\'nde meydana geldi. Park halindeki plakası öğrenilmeyen kamyoneti çalmaya kalkışan 3 kişiyi fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, M.M., K.M. ve İ.A.\'yı kısa süreli kovalamanın ardından yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte eldivenler, demir kesme makası ve tornavida ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6)422 UYGUR TÜRKÜ ÇOCUĞA BAYRAM HEDİYESİ

Kayseri\'de Şehit Mehmet Polat İmam-Hatip ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Milli ve manevi değerleri eğitimi kapsamında aralarında topladıkları paralar ile aldıklar 422 giyim eşyası ve ayakkabıyı Kayseri\'de yaşayan 422 Uygur Türkü çocuğa baylram öncesi hediye edip çifte bayram yaşattı.Kayseri\'de barındırılan Uygur Türklerinin yaşadıkları lojmanda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven, Şehit Mehmet Polat İmam Hatip ortaokulu öğretmenleri katıldı. Programda konuşan okul müdürü Hüseyin Çetinkaya,\" Okulumuz 2016 yılında hain FETÖ darbe girişimi sonucunda devletimize teslim edilen ve kız imam-hatip ortaokulu olarak eğitimine devam eden okuldur. Okulumuzda öğrencilerimizle birlikte yaptığımız değerler eğitimi projesi kapsamında 422 Uygur Türkü kardeşimizi sevindirmek istedik. Her yaş grubuna çorap, elbise, çamaşır ve ayakkabı aldık. Bugünde hediyelerimiz bayram öncesi onlara veriyoruz. \" dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Şahin Güven\'in dua etti. Dua sonrası okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından alınan bayramlıklar Uygur çocuklara teslim edildi.

