DHA YURT BÜLTENİ-12

Sokakta oynayan çocukları BİMER\'e şikayet etti



KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, emekli öğretmen S.S. evinin önünde, sokakta top oynayan çocukları Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) şikayet etti. Zabıta, çocukları ve ailelerini uyardı.

?Körfez Hacı Osman Mahallesi Hüseyin Karayamaç Sokak\'ta oturan emekli öğretmen S.S., evinin önünde oynayan çocuklardan rahatsız olduğunu belirterek 13 Nisan tarihinde BİMER\' şikayette bulundu. BİMER, şikayeti Körfez Belediyesi\'ne bildirdi. Bunun üzerine Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa gelerek kontrolde bulundu. Zabıta memurları, sokakta top oynayan çocukları ve bu çocukların ailelerini uyardı. Zabıta, çocuklardan sokaktaki futbol sahasında top oynamalarını istedi.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, S.S.\'nin şikayeti üzerine verdiği cevapta kontrollerin devam edeceği, çocukların rahatsızlık verdikleri takdirde uyarıların tekrar edileceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Sokaktan görüntüler

-Dilekçeden görüntü

HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Uçakta kalp krizi geçiren yolcuyu kabin ekibi kurtardı

ALMANYA Hamburg Havalimanı\'ndan Antalya\'ya gelirken uçakta kalp krizi geçiren Makbule Gökbulut (80), kabin ekibi ve uçaktaki bir Alman sağlık görevlisinin müdahalesiyle yaşama döndü. Antalya\'da özel bir hastanede tedavisi süren Gökbulut, kabin ekibine can borçlu olduğunu söyledi.

Hamburg Havalimanı\'ndan dün saat 15.00\'da havalanan SunExpress\'e ait XQ 171 sefer sayılı Hamburg- Antalya uçağına oğlu Hamdi Gökbulut\'la binen Makbule Gökbulut, kalkıştan 1.5 saat sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Makbule Gökbulut\'a ilk müdahale kabin memurları Hüma Çalıkuşu, Nuray Aktaş, Yeşim Uyar ve Leyla Türk tarafından yapıldı. Kabin ekibi durumu pilotlar Levent İpek ve Ozan Yılmaz\'a bildirdi. Pilot Levent İpek, yolcular arasında doktor olup olmadığını sordu. Anons üzerine Almanya\'da bir hastanenin acil servisinde görev yapan sağlık memuru Jonas Arndt, Gökbulut\'a müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Makbule Gökbulut\'a kalp masajı yapıldı, oksijen tüpü takıldı Yaklaşık 10 dakika süren müdahalenin ardından Gökbulut, kendine gelerek kendi başına solunum yapmaya başladı.

ALMAN SAĞLIK MEMURU MÜDAHALE ETTİ

Kabin ekibi ve sağlık memuru Jonas Arndt\'ın yolculuk boyunca yalnız bırakmadığı Makbule Gökbulut, krizden yaklaşık 2 saat sonra Antalya Havalimanı\'na indi. Haber verilmesi üzerine önceden hazır bekletilen ambulansa alınan Makbule Gökbulut, özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

\'KENDİLERİNE CAN BORÇLUIYUM\'

Hayati tehlikesi bulunmayan ancak kontrol altında tutulan Makbule Gökbulut, \"Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutmak için Antalya\'ya geliyordum. Uçağa bindikten bir süre sonra uykuya daldım. Bir anda ağrılar hissetmeye başladım. Daha sora gözümü açtığımda kabin ekibi ve pilot bana bakıyordu. İlk müdahaleyi yapıp beni kurtarmışlar. Kendilerine can borçluyum\" dedi.

\'OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADIM\'

Gökbulut\'un oğlu gazeteci Hamdi Gökbulut ise olayın şokunu halen atlatamadığını söyledi. Kalkıştan kısa bir süre uyuduğunu belirten Gökbulut, \"Bir ara kendime geldiğimde annemin ağzından bir şeyler geliyordu. Durumu hemen kabin görevlilerine bildirdim. Kısa süre içinde pilot ve kabin memurları hepsi gelip müdahaleye başladı. Ayrıca tatil için Antalya\'ya gelen Alman vatandaşı Jonas Arndt isimli bir sağlık memuru da uzun süre kalp masajı yapıp oksijen verdi. Annem uçakta bulunan ve \'melek\' olarak tanımladığım ekip sayesinde kurtuldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Makbule Gökbulut müdahale sonrası uçakta yatarken resmi

Olaya müdahale eden kabin ekibinin resmi

Anne oğlunun görüntüsü

RÖP 1: Makbule Gökbulut

RÖP 2: Hamdi Gökbulut

Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Halk otobüsü, TIR\'a çarptı: 9 yaralı

KAYSERİ\'de TIR\'a arkadan çarpan özel halk otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı\'nda meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi seferini yapan Ali Yılmaz yönetimindeki 38 AB 022 plakalı özel halk otobüsü, aynı yöne giden 38 GA 162 plakalı TIR’a arkadan çarptı, ardından da refüje çıktı. Kazada, otobüs şoförü ile 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan otobüsten görüntüler

-Çevreden görüntüler

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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Kent Meydanı’nda şüpheli elektrikli süpürge paniği

KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı\'nda aydınlatma direğinin yanına bırakılan elektrikli süpürge, paniğe neden oldu. Meydan yaya ve araç trafiğine kapıtılırken, bomba uzmanının yaptığı incelemede olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 14.30 sıralarında otobüs duraklarının yakınında, bir aydınlatma direğinin yanına bırakılan elektrikli süpürgeyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, meydanı yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba uzmanı, özel kıyafetini giyerek, elektrikli süpürge üzerinde inceleme yaptı. Olumsuz bir duruma rastlanmayınca, meydan yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, süpürgeyi bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Vatandaşlardan görüntü

-Bomba imha uzmanı

-Genel detay

Haber: Cafer ZENGİN Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA)

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Kayseri\'de Anadolu Farm gözaltısı

KAYSERİ\'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma içinde olduğu iddia edilen Anadolu Farm\'a üye topladığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Çiftlik Bank gibi yapıya sahip olduğu belirlenen Anadolu Farm operasyonunu sürdürdü. Bu kapsamda Andolu Farm\'a pay karşılığı üye topladığı belirlenen Y.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Zanlı, sağlık kontrolü sonrası adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının Adli Tabipliğe giriş ve çıkışı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,DHA)

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Laf atma tartışmasında tekmeler havada uçuştu

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde laf atma tartışması nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olay, gece saatlerinde Bozahane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında oturan bir grup genç, yoldan geçen bir çifte laf attı. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlerin yere düşürdüğü adam, eşinin yanında darp edildi. Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine bir daha gelen adam bu sefer gençlere saldırdı. Haber verilmesiyle gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden taraflar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Tarafların kavgası

-Araya girenlerin kavgayı ayırmaya çalışması

-Tarafların birbirlerine vurması

-Polisin gelmesi

-Tarafların gözaltına alınmaları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Kocaeli\'de FETÖ operasyonu: 26 muvazzaf askere gözaltı



KOCAELİ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 26 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 26 muvazzaf asker gözaltına alındı. Askerlerin, emniyet müdürlüğünde sorgulandığı belirtildi.

Selda Hatun TAN / Kocaeli (DHA)

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