DHA YURT BÜLTENİ-12

İnce: Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil(3)

\"BEN, TAYYİP ERDOĞAN\'I YARGILAMAYACAĞIM\"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli ziyaretinde önce Bozkurt ilçesine uğradı. Burada halka hitap eden Muharrem İnce, \"Tayyip Erdoğan\'ı yargılayacak mısın diye soruyorlar. Hayır. O benim işim değil. O mahkemelerin işi. Sen onu yargılarsın ondan sonrakiler seni. Devletler intikamla yönetilmez. Birinci sınıf hakimler var, onlar arasından kurayla seçerim yüksek yargıyı. Yüksek hakimlere derim ki; Çay toplamaya gitme. Düğmeni ilikleme, adam gibi görevini yap derim onlara. Cumhurbaşkanı olduğumda yüksek yargının toplantısına gittiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacaklar. Kalkmamalı\" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli\'nin Bozkurt ilçesine geldi. Burada CHP\'li belediyenin yaptırdığı güneş enerji santralinin açılışını yapan Muharrem İnce, halka da hitap etti. Sağanak yağmur altında toplanan vatandaşlara seslenen Muharrem İnce konuşmasına, kürsünün arka bölümünde duran milletvekilleri ve belediye başkanlarını, vatandaşların arasına alıp başladı. Bütün vatandaşların sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmalarını da isteyen İnce, \"Bizim çılgın projemiz huzur. Birileri meydanlarda tezek diyecek, pislik diyecek, hiç cevap vermeyeceğim. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Ben size geleceği, çocuklarımızı, ekonomiyi anlatacağım. Ekonomiyi nasıl batırdıklarını ve nasılı kurtulacağımızı anlatacağım. Nasıl kurtulacağız? Çocuklarımızı iyi eğitirsek geleceğe umutla bakarız. Eğer Türkiye\'nin cumhurbaşkanı meydanlarda pislik konuşursa, geleceği kaybederiz. Elinizdeki telefonları Türkiye yapamıyor, hepsini gavurlardan alıyoruz halk tabiriyle. Amacımız çocuklarımıza o telefonu yaptırmak. O pislik desin, ben telefon diyeceğim, o çöplük diyecek, ben gelecek diyeceğim, o çöplük desin, ben uzay diyeceğim. Onun projesi kanal kazmak olsun. Benim projem huzur. Barışacağız, barış gelecek. Türkiye bunu iyi okuyamazsa 100 yıl fakir kalır. Endüstri 4.0\'ı yapmamız için bize enerji lazım. Enerjiyi de nereden bulacağız, yenilebilir enerji kaynaklarından. İşte tam istediğim belediye başkanı\" diye konuştu.

GENÇLERE PROJELERİNİ ANLATTI

Gençlere projelerini de anlatan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisine \"gariban\" dediğini söyleyerek, \"Bana \'gariban cumhurbaşkanı adayı\' dedi. 16 sene birlikte milletvekilliği yaptık. O başbakandı. Başbakanla milletvekilliği arasında çok fazla maaş farkı yok. Aynı maaşı aldık. Ben nasıl gariban kaldım o nasıl zengin oldu anlayamadım ki! Ben onlardan daha zenginim, hukuk devletine, özgürlüklere inanıyorum. İnsanlar arasında alevi, Sünni ayrımı yapmam, defterimde o yazmaz. Ülkemin bütün insanlarını kucaklıyorum. Şiirleri gönülden okuyorum. Yani mal varlığımız ona göre gariban olabilir ama benim gönlüm ona göre çok zengin. Bir kere ben çocuklara 16 yıl fizik anlattım. Geleceği anlattım onlara. Peki 30 sene sonra ne olacak, bunu kim bilecek, akıllı çocuklarımız bilecek. Okuttuğum çocuklardan profesör, mühendis olanlar var. Bunları 16 yaşında keşfederdim. Geçenlerde birisiyle karşılaştım. \'Ne yapıyorsun\' dedim. \'Kalp cerrahıyım\' dedi. Mutluluğu görüyor musunuz? İşte bunun için zenginim. Çocuklarınız için adayım. Bir insanı hayatta üç kişi kıskanmaz, gerisi kıskanır. Bir anası, bir babası bir de öğretmeni kıskanmaz. Öğretmeni de kendisinden bir parça görür\" dedi.

\"EKONOMİ İYİ Mİ KÖTÜ MÜ\"

Konuşmasına \"Ekonomik iyi mi kötü mü\" diye sorarak devam eden CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Şimdi madem ekonomi iyi neden gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3 iken bizde yüzde 11? Cari açık bizde niye yüzde 51? Neden gençlerin yüzde 20\'si işsiz? Ortada bir sorun var. Ben bunu Kemal Sunal filmlerine benzetiyorum. İki hasta var ve doktora gidiyorlar tahlil sonuçları karışıyor. Türkiye\'nin tahlil sonuçları da başka bir ülkeyle karımış. Batıyoruz beyler bayanlar, batıyoruz. Buradan nasıl çıkacağız? Medyaya güveniyor musun, hayatta güvenmiyorum. Bir kadınlara bir de gençlere güveniyorum. Bu iktidarı kadınlarla ve gençlerle değiştireceğiz. Önce hukuk devleti, bağımsız mahkemelere herkes inanacak. Mahkemeler bağımsızdır\" diye konuştu.

\"TAYYİP ERDOĞAN\'I YARGILAYACAK MIYIM\"

Kendisine \"Tayyip Erdoğan\'ı yargılayacak mısın\" diye sorduklarını belirten Muharrem İnce, \"Hayır. O benim işim değil. O mahkemelerin işi. Sen onu yargılarsın ondan sonrakiler seni. Devletler intikamla yönetilmez. Birinci sınıf hakimler var, onlar arasından kurayla seçerim yüksek yargıyı. Yüksek hakimlere derim ki; Çay toplamaya gitme. Düğmeni ilikleme, adam gibi görevini yap derim onlara. Cumhurbaşkanı olduğumda yüksek yargının toplantısına gittiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacaklar. Kalkmamalı. Onlar yüksek yargıçlar. Günü geldiğinde beni de yargılamalı, Tayyip Erdoğan\'ı da yargılamalı. Öyle olursa memleket düzelir\" dedi.

\"ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ EĞİTİM DEĞİŞTİRİR\"

Konuşmasına \"Çocuğun geleceğini sadece eğitim değiştirir\" diyerek devam eden Muharrem İnce, \"1986 yılında Artvin\'de öğretmenim, bir hademe vardı. Onun iki çocuğu vardı; çocuklarından birisi şimdi hakim, diğeri bankada müfettiş. \'Dindar nesil yetiştireceğim\' diyor. Senin haddine mi düşmüş. Senin görevin değil o, ailelerin görevi. Benim de rahmetli dedem hep Kuran kursuna gönderirdi beni. Biz bilmiyor muyuz yani? Sizden mi öğreneceğiz? Devletin görevi matematik, fizik, kimya öğretmektir\" diye konuştu. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşmasının ardından Bozkurt Belediyesi\'ni ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci: Türkiye bir makas değişimi arifesinde /EK

\'24 HAZİRAN BİR MİLAT OLACAK\'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'nın merkez Battalgazi ilçesinde Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, AK Parti\'nin kuruluşundan beri insanlığı temel aldığını ve insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatları doğrultusunda hem siyasi hem fiziki engelleri hem de zihinsel engelleri kaldırarak yollarına devam ettiklerini dile getirdi. AK Parti iktidara geldiğinde, toplanan her 100 liranın 86\'sının faize, geri kalanının da maaşlara, yatırımlara gittiğini söyleyen Tüfenkci, şimdi ise bütçenin sadece yüzde 9\'unun faize gittiğini kaydededek, şöyle konuştu: \"Geldiğimiz nokta bu sistemle bu kadar. Arabanın hızı bu, biz hızlandırmak istiyoruz. Türkiye\'nin 2023 hedefleri var, onun için yeni bir sisteme geçtik. Türkiye\'nin bekasını ve üzerinde oynanan oyunları da düşündüğümüzde, bir Cumhur İttifakı\'yla beraber milli ve yerli duruşun bir atak yapma noktasında yani sizlerin Türkiye\'yi büyütme noktasında 24 Haziran bir milat olacak. Şu veya bu kırgınlıklardan öte 24 Haziran Türkiye\'nin geleceğiyle ilgili.\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendilerine \'Oylardan önce gönüllere, dualara talip olun\' dediğini belirten Tüfenkci, her bir vatandaşın duasını almanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Tüfenkci, Türkiye\'de 336 bin özel eğitim gören vatandaşın olduğunu ifade ederek, \"Yaşlılarımıza verdiğimiz ücreti biz 2 katına çıkardık. Helal hoş olsun. Bütçe imkan verse 3 katına çıkaralım. Çünkü biz bu milleti necip millet olarak kabul ediyoruz ve her bir kardeşimizi de birinci sınıf vatandaş olarak kabul ediyoruz. İstiyoruz ki dünyada ne imkanlar varsa Avrupa\'da ne imkanlar varsa bu milletin ayağına getirelim. Çabamız, emeğimiz bu. Sizler eğer 24 Haziran\'da destek verirseniz inşallah Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak. Birliğini, bütünlüğünü sağlamış, operasyon çekilen ülke konumundan çıkmış, geleceğe emin adımlarla bakan bir Türkiye\'yi hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu inşa da sizlerin de oylarınızla birer tuğlanız olsun istiyoruz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Mahmut Üner Özer ve davetliler tarafından merkezin açılışı yapıldı.

============================================

Reşadiye\'de kayıp çocuklar için yeniden arama çalışması başlatıldı/EK

ANNE KONUŞTU: ÇOK ÖZLEMİŞTİM YAVRUMU

Bayram Erol\'un acı haberinin gelmesi ile birlikte ilçe merkezinde bulunan Erol ailesinin evinde büyük üzüntü yaşandı. Kayıp 2 çocuk ve muhtar Ayhan Cebe\'yi arama çalışmaları devam ederken, Erol ailesi ise evinde taziyeleri kabul ediyor. Büyük yok yaşayan anne Adile Erol, \'\'Çok özledim, hasret kaldım çocuğuma, Allah\'a şükürler olsun kavuştum. Çok özlemiştim yavrumu. Çocuğum bulundu ama yüreğim yaralı, ama biraz da olsun mutluyum. En azından çocuğuma kavuştum\'\' diye konuştu.

=======================================

Hurda araç yüklü TIR trafikte tehlike saçtı



Bursa-İzmir karayolunda seyreden hurda araç yüklü TIR, aynı yolda seyreden araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Bursa-İzmir karayolunda eski araçların yüklüğü olduğu TIR’ı kullanan sürücü trafiği tehlikeye sokarken o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. TIR’ın kasasına hurda araçları yükleyen TIR sürücüsü görenlere ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti. TIR’ın kasasında yüklü olan ve sadece iple bağlanan hurda araçları fark eden sürücüler yolda TIR’ın uzağında seyretmeye çalıştı.

============================================

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya\'dan \'her şey dahil\' açıklaması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya,\'Her şey dahil sistem olmasa insanlar dışarı çıkıp yemek yiyecek\' eleştirilerine, \"Türkiye\'ye en uygun sistem her şey dahildir. Turistler öyle istiyor ve oteller de öyle yapıyor\" dedi.

Türkiye\'yi dünyanın gözünde gastronomi noktası olarak tanıtmayı amaçlayan Gastro Alaturka Antalya, Muratpaşa ilçesi Lara Düden Park\'ta Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Gastro Alaturka ve VIP Event CEO\'su Yasemin Pirinçcioğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle başladı. Etkinlikte yöresel tatların yanı sıra Türk kahvaltısı, deniz mahsulleri tanıtılacak, workshoplar, gastro şovlar gerçekleştirilecek.

\'TURİST KENTLE KAYNAŞMALI\'

Gastronominin artık dünyada çok önemli bir trend olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dünyada yeni olan her şeyi takip etmek gerektiğini söyledi. Bugün gelinen noktada bir sorun olduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini de ifade eden Karaloğlu, \"Geçen sene bir toplantıda Alman seyahat acenteleri temsilcilerinin çok acı bir sözü vardı; \'Beyler sizin Antalya diye bir iliniz yok. Antalya Havalimanı\'nız ve otelleriniz var. Bizi havaalanına indirip bir kutuya bindiriyorsunuz otele bırakıp 15 gün sonra yine kutuya bindirip havaalanından uğurluyorsunuz\' dedi. Bu anlayıştan vazgeçmek lazım. Turist kente girip kentle kaynaşmalıdır\" diye konuştu.Turistlerin kentle kucaklaşması için gastronominin bir öncü olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Dünyanın en iyi otelleri Antalya\'da ama dünyanın en iyi restoranları Antalya\'da değil. Gücümüz yok mu? Sadece konuşarak bu sorunlar çözülmez. Bir yerden başlamak lazım\" dedi.

\'HER ŞEY DAHİL SİSTEM TÜRKİYE\'YE ÇOK UYGUNDUR\'

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Türkiye\'ye gelen turist sayısından memnun olduklarını ancak gelirlerinden memnun olmadıklarını, bir türlü kişi başı 700 doların üzerine çıkamadıklarını söyledi. İspanya\'nın turist başı gelirinin 1000 dolar olduğuna ilişkin kıyaslamaların yapıldığını vurgulayan Bağlıkaya, \"Efendim, \'Her şey dahil olmasa insanlar dışarı çıkıp yemek yiyecek\' diyorlar. Bakın; Türkiye\'ye en uygun sistem her şey dahil sistemdir. Oteller her şey dahil sistemi yaptığı için turistler geliyor. Turistler öyle istiyor ve oteller de yapıyor\" diye konuştu. Turistleri dışarıdaki aktivitelere motive etmeye gayret ettiklerini de ifade eden Başkan Bağlıkaya, Türkiye\'nin elindeki malzemenin çok iyi olduğunu, bu malzemeyi iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

İSPANYA\'YA YEMEK İÇİN GİDİYORLAR

Gastro Alaturka ve VIP Event CEO\'su Yasemin Pirinçcioğlu da gastronomi alanında lider ülkelerden biri olan İspanya\'dan örnek verdi. İspanya restoranlarına yemek yemek için günübirlik de olsa turistlerin gittiğini belirten Pirinçcioğlu, \"İspanya\'ya bugün 80 milyon turist gastronomi nedeniyle gidiyor. Yıldızlı lokantalara gitmek isteyen insanlar günübirlik de olsa ülkeyi ziyaret ediyor. Türkiye de böyle bir ülke olabilir\" dedi. Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin \'her şey dahil\' sistemiyle ilgili eleştirilere değinerek, turizmcilerin bu sistemi tercih etmelerinin en büyük sebebinin otellere gelen misafirlerin bu sistemi istemesi olduğunu kaydetti. Her şey dahil sisteminin Türkiye turizmine değer kattığını da anlatan Narin, \"Bu sistem devam etmelidir. Ancak bunun yanı sıra gastronominin gelişmesi sadece sosyal ve kültürel amaçla turistleri kaynaştırmak için önemlidir\" diye konuştu.Gastro Alaturka Antalya, yarın düzenlenecek gastro şovlarla sona erecek.

