DHA YURT BÜLTENİ-12

Yakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Malatya\'da kontrolden çıkıp devrilen akaryakıt taşıyan tankerin sürücüsü Alaattin Çoban yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ağarlar Mahallesi\'nde meydana geldi. TOKİ şantiyesine akaryakıt taşıyan Alattin Çoban\'ın kullandığı 44 FS 908 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü Çoban yaralandı. Kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkan Çoban, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çoban\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Babalık davası mezar açtırdı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde 2014\'te yaşamını yitiren Mehmet Emin Aktürk\'ün mezarı, kızı olduğu iddiasıyla Hanife Sarıtaş\'ın açtığı \'babalık davası\' için DNA örneği alınmak amacıyla açıldı.

Hanife Sarıtaş, annesinden boşanan Mehmet Emin Aktürk başka biriyle evlenince, 41 yıl önce, 10 yaşındayken babası olduğunu öne sürdüğü Aktürk\'ün yanından ayrıldı. Hanife Sarıtaş, Almanya\'da yaşayan annesinin yanına gitti. Mehmet Emin Aktürk, 2014\'te 76 yaşındayken kalp krizinden öldü. Almanya\'dan Türkiye\'ye dönüş yapan Hanife Sarıtaş, Mehmet Emin Aktürk\'ün öldüğünü öğrendi. Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesine yerleşen Hanife Sarıtaş (51), Nazilli\'de yaşayan Mehmet Emin Aktürk\'e \'babalık davası\' açtı. Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen dava sonucu heyet, DNA testi yapılmasına karar verdi. Mahkeme kararı sonucu Aktürk\'ün Eğriboyun Mezarlığı\'nda bulunan mezarı, hakim, polis ve avukat gözetiminde açıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi\'nden Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Musa Dirlik, Aktürk\'ün bedeninden kemik örneği aldı. Alınan kemik parçalarının ardından mezar tekrar kapatıldı. Mezardan alınan örnekler, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Biyopsi İhtisas Dairesi\'ne gönderildi.

TSE Başkanı Korkmaz: Sertifikasyon hizmetlerini milli bir kuruluş olan kurumumuzdan alın

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sebahittin Korkmaz, \"TSE olarak, milli bir kuruluş olarak bütün sanayici ve ticaret erbabımız ve hizmet üreticilerimizden sertifikasyon hizmetlerini milli bir kuruluş olan kurumumuzdan almalarını istiyoruz. Bu anlamda dosya satan ve yabancı menşeli akreditasyon almış kurum ve kuruluşların ürünlerine lütfen itibar etmeyelim\" dedi.

Karabük Üniversitesi ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile üniversitenin salonunda \'Demir-Çelik Sektörünün Geleceği ve 2023 vizyonu\' konulu panel düzenlendi. Panele katılan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz yaptığı konuşmada, \"Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok güzel ve özel bir programı var. Yerlileştirme programı. Bu sanayici, ticaret erbabı ve hizmet üreticilerimiz açısından çok önemli. Döviz kazandırıcı olan her türlü hizmet yerlileştirmeyi hak ediyor. Biz de TSE olarak, milli bir kuruluş olarak bütün sanayici ve ticaret erbabımız ve hizmet üreticilerimizden sertifikasyon hizmetlerini milli bir kuruluş olan kurumumuzdan almalarını istiyoruz. Bu anlamda dosya satan ve yabancı menşeli akreditasyon almış kurum ve kuruluşların ürünlerine lütfen itibar etmeyelim. Gerçek anlamda bir hizmet satın alalım. TSE hizmet satarken her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetiyle beraber bunu vereceğini size taahhüt ediyorum. Diğer taraftan alınacak belgeleri zaten küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz KOSGEB desteğiyle alabiliyorlar\" dedi. Korkmaz üretim yapan herkesin emrinde olduklarını belirterek, \"Biz TSE olarak şunu taahhüt ettik. Dedik ki üniversitelerimizin, hizmet erbabımızın, tüketicimizin, bilim alanında çalışan her kim var ise, üretim yapan her kim var ise onların emrindeyiz, onlarla bir takımız. Takım lideri de değiliz. İşbirliği kelimesini de sevmiyorum. Birlikte çalışan kurum olmak istiyoruz\" diye konuştu.

Hassa\'da Süleyman Şah Namazgahı ibadete açıldı

Hatay\'ın Hassa İlçesi\'nde yapımı tamamlanan Süleyman Şah Namazgahı, törenle ibadete açıldı.

Kocaeli\'nin Darıca Belediyesi ve Hassa Belediyesi işbirliğiyle Ardıçlı Mahallesi\'nde Sugediği Sınır Karakolu yolu üzerinde yapımı tamamlanan Süleyman Şah Namazgahı\'nın açılışı için tören düzenlendi. Şehitler için saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı\'nın okunduğu törende konuşan Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, daha önce vatandaşların yağmur duası yapmak için kullandıkları alanın namazgah haline getirildiğini söyledi. Demirel, “Atalarımızın sefere giderken namaz kılmak için yaptıkları namazgah projesini Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na giden askerlere ithafen yaptık. Güzel bir eser kazandırıldı. Afrin’e giden birliklerimiz buradan geçti\" dedi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, \"Bu yapı açık havada namaz kılmak için yapıldı. İslamiyetin ilk dönemlerinde Cuma ve bayram namazları bu alanlarda kılınırdı. Askerlerimizin topluca bir bölgede namaz kıldıklarını gördük ve bu namazgahı şehitlerimizin anısına yaptık\" diye konuştu. Konuşmaların ardından namazgahın açılışı yapıldı. Törene katılanlar askerlerle birlikte Cuma namazını kıldı ve tüm şehitler için dua edildi. Mehteran takımının gösteri sunduğu açılışta alana zeytin fidanları da dikildi.

Gebze Teknik Üniversitesi\'nde robotlar yarıştı

Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Topluluğu tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları\'nda öğrenciler yaptıkları robotlarla yarıştı.

Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Topluluğu tarafından düzenlenen 3 gün sürecek olan 1. Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları bugün başladı. 7 kategoride düzenlenen yarışmaya 400 ekip başvuru yaptı. Organizasyonda \'Çizgi izleyen\', \'Mikro Sumo\', \'Labirent Çözen\', \'Serbest\', \'Hünkar Çayırı\', \'Kelebek Drone\' ve \'Gel Tasarla Üret\' kategorisine katılanlar tasarladıkları robotlarla yarışacak. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, \"Ben sizleri robot sevdalıları olarak görmekteyim. Birçok araştırmada dünyanın çok yakın gelecekte 50 milyarın üzerinde robotun çalışacağı, insanlara, teknolojiye, üretime hizmet edecekleri söyleniyor. Bu ancak ve ancak sizlerin bu konulardaki dünyadaki bizim rekabetimizi bu beklenilen sonuçları sizlerin yarışmalarla, heveslerle ortaya koyduğumuz emeklerin ürünlere dönüşmesiyle ve inandığımız bu teknolojiye karşı kendimizi geliştirme yolunda ortaya koyduğunuz performansla bir bütün olacak\" dedi. Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Kulübü Başkanı Bahar Güçlü ise, \"Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon kulübü olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz 1. Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları 6-7-8 Nisan tarihlerinde üniversite kampüsümüzde devam edecek. Olimpiyat içeriğinde 7 yarışma var. Her yaştan, her okuldan arkadaşlarımızı davet ederek robot dünyasına gönül vermiş bütün arkadaşlarımızı burada görmek istediğimiz bir organizasyon\" diye konuştu.

