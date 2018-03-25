DHA YURT BÜLTENİ-12

Karapınar\'daki Sütbank\'tan üyelerine \'İnekler telef oldu\' mesajı

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde \'DKC Hayvancılık\' adlı çok ortaklı şirket, Sütbank sistemindeki üyelerine, ortaklık kapsamında alınan 553 büyükbaş hayvanın telef olduğunu yönünde mesaj gönderdi. Mesajı doğrulayan şirket yetkilileri, üyelerine gönderdikleri mesajda üretim durduğu için kar paylarının şu an ödenmeyeceğini belirttiklerini söyledi.

Karapınar\'da, yem ve hayvancılık üzerinde faaliyet gösteren DKC Hayvancılık adlı şirket, yaklaşık 1,5 yıl önce çok ortaklı olarak Sütbank adlı bir sistem oluşturdu. Sisteme katılmak isteyen üyeler, damızlık hayvan alımı için para yatırıp, yatırdıkları miktar oranından pay sahibi olup yılın 10 ayındaki süt satışından kar payı almaya başladı. DKC Hayvancılık şirketi, bir süre önce Sütbank sistemi üyelerine ortaklık kapsamındaki 553 büyükbaş hayvanın öldüğü yönünde mesaj gönderdi. Üyelerine mesaj gönderdiklerini doğrulayan şirket yetkilileri, \"Yanlış ilaçlama sonucu 553 adet hayvanımız telef oldu. Bunun üzerine üyelere 553 adet hayvanın telef olduğunu, üretimin durduğunu ve bu nedenle kar paylarının ödenmeyeceğini duyurduk. Üretime 6 ay ya da 1 yıl içinde yeniden başlayıp kar paylarını DHA YURT BÜLTENİ-12ödemeye devam edeceğiz. Şirketin borçlarını da ödemeye devam ediyoruz. Ortaklıktan çıkmak isteyen kişilere de paralarını en kısa sürede iade edeceğiz\" dedi. Bazı Sütbank mağdurların, dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine şirket sahibi A.D. hakkında Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Karapınar\'da 10\'un üzerinde çiftliğinde Sütbank sistemiyle faaliyet gösterildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- DKC çiftliği dışından detay

- Büyükbaş hayvanlardan detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA,(DHA)

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Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Adana\'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren ve sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kent merkezindeki Ali İzzet Begovic Bulvarı üzerinde park halindeki 01 BM 829 plakalı otomobilin motor kısmına kedi girdiğini gören bir kişi itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, sahibine ulaştığı aracın kaputunu açıp kediyi kurtarmaya çalıştı. Motorda sıkışan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibi daha sonra kediyi, mahalle sakinlerine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin motoruna sıkışan kediden görüntüler

- İtfaiye ekibinin kediyi kurtarması

- İki kadının kediyi alarak kucaklaması ve sevmesi

SÜRE:43\" BOYUT:44 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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Kura Nehri taştı, ova sular altında kaldı

Ardahan\'da havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve gece saatlerinde etkili olan yağmur, Kura Nehri\'ni taşırdı.Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan\'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan\'a girerek, Hazar Denizi\'ne dökülen Kura Nehri taştı. Suyla kaplanan ovayı izlemek için nehir kıyısına inen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Eşi ve Çocukları ile bu göle dönen ovayı izleyen Çağdaş Evgin, dağlarda eriyen karların her yıl bu manzarayı oluşturduğunu söyledi. Evgin, \"Türkiyenin en yüksek platosunda yer alan Ardahan Ovasının sular altında kalmasıyla birlikte adeta bir deniz görümüne kavuştu. Biz de bunu izliyoruz\" dedi. Öte yandan suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden atlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sular altında kalan Ardahan ovasından görüntü

-Adacıklarda otlayan atlardan görüntü

-Kura nehri kıyısında gezenlerden görüntü

-Çağdaş evgin isimli vatandaşla röp

-Vatandaşlar röp

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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Rize\'de yol çöktü



RİZE\'de Ziraat Çay Bahçesine giden yol çöktü. Olayın gece saatlerinde yaşanması nedeniyle şans eseri kimse yaralanmadı.

Rize merkeze bağlı Priçelebi mahallesinde yeni yapılan Ziraat Camisine yol yapım çalışmaları için altı oyulan ana yol gece çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda yolda hasar oluştu. Mahalle sakini Kenan Sağlam, yolun birkaç ay önce çatladığını belirterek “O zaman yağmur sularından dolayı çatlaklar olmuştu. Belediyeden arkadaşlar gelip perde beton çalışması yaptılar. Daha sonra caminin taş duvarı yapılması için bu tarafa geldiler. Altını boşalttılar taş duvar için hazırlık yaptılar. Olayın olduğu gece bende arabamı oraya çektim. Her zaman aracımı zaten oraya çekiyordum. O gece ne olur ne olmaz diyerek aracı oraya çekmedim. Sabah kalktığımda yolun çökmüş olduğunu gördüm. Sabah namazına giden insanlar polisi arayarak yolun açıldığını ve araçların risk taşıdığını belirterek araçları oradan kaldırttılar. Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Buradaki mevcut betonun ve araçların ağırlığı altının boşaltılmasından dolayı bu yol çöktü. Kademe kademe yol yapılablirdi önlemler alınabilirdi. Kimseye çok şükür bir şey olmadı sağlık olsunö dedi.

Haber:Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

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Emekliye ayrılan Vali Şentürk, statta taraftarlarla vedalaştı



Kırşehir\'de, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan, 18 Mart\'ta elindeki Zülfikar ile valilik binasından kalabalığa seslenen Vali Necati Şentürk, Bölgesel Amatör Lig 6\'ncı Grup\'ta şampiyonluk yarışında olan Kırşehir Belediyespor\'un taraftarlarıyla Ahi Stadyumu\'ndaki maçta vedalaştı.

Emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Şentürk, bugün oynanan Kırşehir Belediyespor- Yeniçağspor maçı öncesi makam aracıyla Ahi Stadyumu\'nda tur attı. Vali Şentürk\'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nce oluşturulan davul- zurna ekibi de eşlik etti. Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor\'a yönelik maddi desteğiyle taraftarın sevgisini kazanan Şentürk, statta yoğun ilgiyle karşılandı. Vali Şentürk, taraftarlarla vedalaşırken, yeşil- beyazlı futbolcular da sahaya \'Bu şehir seni unutmayacak\' yazılı pankartla çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)