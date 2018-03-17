DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TSK: BİRLİKLER AFRİN\'İN KUZEYİNDE BULUŞTULAR

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan birliklerin, kuşatılan Afrin\'in kuzeyinde buluştuklarını açıkladı. TSK. Açıklamasında, \"Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular\" dedi.

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2)SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN GÜVENLİK KORUCUSU TOPRAĞA VERİLDİ

VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde, dün gece silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 9 çocuk babası, güvenlik korucusu Fuat Kılağus (41), Edremit ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene katılan Kılağus\'un eşi Aliye Kılağus, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Edremit ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Fuat Kılağus, dün saat 22.45 sıralarında merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak\'taki evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Kılağus, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6\'sı kız, 9 çocuk babası Fuat Kılağus için bugün Edremit ilçesine bağlı Şehit Fırat Mahallesi\'nde bulunan Su Deposu Camii\'nde tören düzenlendi.

TÖRENE DAVUTOĞLU DA KATILDI

Törene, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İlçe Belediye Başkan Vekilleri, Korucular Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, kurum amirleri, asker, polisler ile korucunun çocukları ve yakınları katıldı.

MAHALLEYE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Fuat Kılağus\'un öz geçmişinin okunmasının ardından öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Kılağus\'un yaşadığı mahalleye Türk bayrakları ve Kılağus\'un fotoğrafları asıldı. Cenaze törenine katılan Fuat Kılağus\'un eşi Aliye ve çocukları gözyaşlarına hâkim olamadı. Yakınları ve komutanlar tarafından teselli edilen Kılağus\'un eşi ve çocukları, tabuttan gözlerini ayırmadı. Törenin ardından güvenlik korucusu Fuat Kılağus\'un cenazesi, askerlerin omuzlarında taşınarak, cenaze aracına konuldu. Kılağus\'un cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Hayatını kaybeden güvenlik korucusu Fuat Kılağus\'un cenazesinin gelişi

-Kalabalıktan görüntüler

-Mahalleye asılan Türk Bayrakları ve korucunun fotoğraflardan görüntü

-Güvenlik korucusu Kılağus\'un eşi Aliye Kılağus\'un tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu törene katılması

-Güvenlik korucusunun tabutunun taşınması ve cenaze aracına konulması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU ŞEHİT MEVLİDİNE KATILDI

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır\'ın Dicle ilçesinde şehit düşen hemşehrisi Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın baba evindeki mevlide katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 gün önce Diyarbakır\'ın Dicle ilçesinde PKK\'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın Bektaş Mahallesi\'ndeki baba evinin önünde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Dün akşam da şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, bugün katıldığı mevlit programında ilk olarak taziye çadırını ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, şehit babası Mustafa Uysal ve şehidin yakınlarıyla görüşüp başsağlığı dileklerini iletti. Programda, şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal ile tüm şehitler için Kuran okundu.



Görüntü Dökümü

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- Bakanın taziye evine gelişi

- Taziye çadırını ziyaretinden görüntüler

(Haber- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

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4)MURADİYE ŞELALESİ BAHARLA BİRLİKTE COŞTU

VAN\'ın Muradiye ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etiği Muradiye Şelalesi, havaların ısınması ve karların erimesiyle debisi arttı. Kış aylarında donarak farklı güzellik oluşturan Muradiye Şelalesi\'nin debisi, bahar aylarıyla birlikte yükseldi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Gece saatlerinde Erzurum\'dan hareket eden bir grup üniversite öğrencisi ve öğretim üyesi de şelaleye gelerek kahvaltı yaptı. Gezinti yapıp, hatıra fotoğrafı çeken öğrenci ve öğretim üyeleri, şelalenin doğal güzellikleri karşısında büyülendiklerini ancak oturacak yer ve tesis konusunda sıkıntı yaşadıklarını, yetkililerden gerekli düzenlemeleri yapmalarını istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Şelaleden Görüntü

-Kahvaltı yapan topluluktan görüntü

-Şelale ve kalabalıktan görüntü

-Tur sorumlusu ile röportaj

-Öğrencilerden ve şelaleden görüntü

-Öğretmen Şakir Şakiroğlu ile röportaj

-Şelale ve kalabalıktan genel görüntü

-Tur sorumlusu Yusuf Boş ile röportaj

-Şelaleden ve öğrencilerden genel görüntü

MURADİYE (Van), (DHA)-

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5)BARTIN\'DA TARİHİ ESER VE KILIÇ BASTONLAR ELE GEÇİRİLDİ

BARTIN\'da yapılan operasyonda tarihi eserler ile 4 adet kılıç baston ele geçirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmak için müşteri arayan kişileri takibe aldı. 2 kişi polisin operasyonu ile Ağdacı mevkiinde yakalandı. Otomobilin içerisinde yapılan aramada bronz ibrik, 20 adet Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait olabileceği düşünülen sikkeler, 4 adet kılıç baston, 2 adet hançer, üç parça halinde Ermeni kilisesi sefer tası ele geçirildi. O.Y. ve A.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Polis kamerası, operasyon anı görüntüleri

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6)ÇANKIRI\'DA AMBULANS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA MOBESEYE YANSIDI

ÇANKIRI\'da 3 gün hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası mobese görüntülerine yansıdı.

Kaza, üç gün önce gece saatlerinde Çankırı otogar kavşağında meydana geldi. Çankırı\'dan Ankara\'ya hasta taşıyan Hüseyin Erbaş (39) yönetimindeki 34 JV 7316 plakalı hasta nakil ambulansı, Kemal Özdemir\'in (31) kullandığı 18 DN 133 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kaza da otomobil sürücüsü Kemal Özdemir, aracında bulunan Cemile Özdemir (51), Mehmet Yamanda (9), Firdevs Özge Yamanda (27) ve Polat Özdemir (6) ile hasta nakil aracında bulunan İbrahim Mehmetoğlu (62) yaralandı.

Kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza anı ve sonrası çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı (mobese)

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-