DHA YURT BÜLTENİ-12

Edirne Valiliği\'nden \'186 gebe çocuk\' açıklaması: Büyük bölümü erken yaşta evlilikten oluşmaktadır

EDİRNE Valiliği\'nce, İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından yayımlanan \'186 hamile çocuk tespit edildi\' raporu üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bildirilen 18 yaşını tamamlamamış olan gebe çocuk sayılarıdır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bildirilen vaka sayısının büyük bölümü, aile büyüklerinin rızası ile gerçekleştirilen erken yaşta evliliklerden oluşmaktadır\" denildi. Kentteki Roman derneklerince de açıklamaya tepki gösterilip, hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu\'nca, önceki gün yapılan meclis toplantısında sunulan raporda, 2017 yılında 186 gebe çocuğun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bildirildiği kaydedildi. Raporda, 186 çocuk için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı sosyal çalışma görevlileri aracılığıyla sosyal inceleme raporları hazırlandığı, ailelere ve çocuklara gerekli rehberlik ile danışmanlığın yapıldığı belirtildi. Raporda, ayrıca incelemeler sonucu 31 çocuk hakkında Aile Mahkemesi\'nde \'sağlık tedbiri\', 2 çocuk için de \'danışmanlık tedbiri\' kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Raporda yer verilen 186 gebe çocuktan 137\'sinin resmi nikahla evli olduğu, 17\'sinin Edirne dışından geldiği, 30\'unun ise mahkemelerdeki soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu\'nca yapılan araştırma sonucu 186 gebe çocuğun tespit edildiği yönünde çıkan haberler görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

\"Söz konusu haberlerde belirtilen sayı komisyon tarafından yapılan araştırma sonucunda değil, sağlık kuruluşları tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bildirilen 18 yaşını tamamlamamış olan gebe çocuk sayılarıdır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bildirilen vaka sayısının büyük bir bölümü aile büyüklerinin rızası ile gerçekleştirilen erken yaşta evliliklerden oluşmaktadır. Sonuç olarak; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bildirilen her bir vaka için Sosyal İnceleme Raporları hazırlanmış aile ve çocuklara gerekli rehberlik ve danışmanlık yapılmış, dosyaları Çocuk Mahkemesi\'ne ve Aile Mahkemesi\'ne intikal ettirilmiştir. Adli boyutu olan vakalara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından müdahil olunarak takipleri yapılmakta ve psikososyal rehabilitasyonları sağlanmaktadır. Her bir çocuk ve aileye yönelik gerekli mesleki çalışma yapılmış uygun sosyal hizmet modelleri tespit edilmiştir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu\'na göre verilen koruyu ve destekleyici bakım kararı, eğitim tedbir kararı, sağlık ve danışmanlık tedbir kararları ilgili makamlarca verilmiş ihtiyaç duyan ailelere sosyoekonomik destek sağlanmıştır.\"

ROMAN DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güğümgüler, Balkan Romanları Birliği Başkanı Bahattin Ulusoy ile Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, 186 çocuğun hamile kaldığı yönündeki haberlere tepki gösterip, olayın Romanlar üzerinden \'karalama kampanyası\'na dönüştüğünü savundu. Araştırmanın çarpıtıldığını ileri süren Balkan Romanları Derneği Başkanı Ulusoy, şunları söyledi:

\"İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi ile Edirne\'deki bu olayı bir araya taşımaya çalışan bir basın ve aslında basının özelikle Romanlar üzerinden gitmesi bizi ters köşeye yatırmak isteyen arkadaşlarımız var. Biz bunu kesinlikle kınıyoruz. Edirne\'de Romanlarla ilgili yanlış bir olgudan bahsetmek istiyorum. İstanbul\'daki olayla Edirne\'yi bir araya getirmek çok yanlış. \'186 hamile çocuk\' bunu kim söylemiş? Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu. Bu komisyon tarafından yapılan araştırma. Ne zaman açıklanmış? Dün kadınlar gününde. Kimin üzerinden gidiliyor? Romanların üzerinden. Ne kadar kötü bir algı. Yani Roman 18 yaş altı çocukların tecavüze, istismara maruz göstermiş bir açıklamadan bahsediyor. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. 186 çocuğun yüzde 80\'e yakını mahkeme kararıyla, ailelerin onanıyla evlenmiş, mahkeme kararıyla onaylanmış karar bunlar. Bunlar cinsel istismara uğramış, tecavüz edilmiş aileler değil. Bizi niye algılıyorlar ki? Türkiye\'de olduğu gibi evet Romanlarda erken evlenme gibi sorun var. Ama biz 10 yıldır Edirne\'deki derneklerimizle birlikte erken evlilikle ilgili bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Ve erken evliliği yüzde onlara düşürdüğümüzü söylüyoruz. Artı burada sadece Romanlar değil, Edirne\'de zan altında bu yalan haberler için hukuki süreci başlatıyoruz. Bu bilgileri paylaşan ve haberlerini yapan basın kuruluşları hakkında avukatlarımız aracılığıyla Edirne Adliyesi\'ne başvuru yaparak şikayetçi olacağız.\"

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Güğümgüler ise \'gebe çocuklar\' açıklamasına tepki göstererek, \"Edirne\'de yaşayan biri olarak böyle gündeme gelmek çok üzücü. Edirne İl Genel Meclis üyelerinin 2 günden bu yana toplumda Romanlar üzerinden algı oluşturmaya, Romanlara yapılacak güzel işleri engelleme amacında olduğunu düşünüyorum. Yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Roman dernekleri temsilcileri

Bahattin Ulusoy\'un açıklaması

Erdem Güğümgüler\'in açıklaması

Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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ÖNCÜPINAR\'DA ASKERİ HAREKETLİLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki Kilis\'e çok sayıda askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Kilis kent merkezine uluşan zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı kepçenin de bulunduğu konvoy, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Vatandaşların selamladağı konvoydaki askerler de korna çalarak karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Kapıdan geçen 1 zırhlı kepçe

- 2 zırhlı personel taşıyıcı ve 14 kirpi tipi askeri araç

- Araçların sınır kapısına gelişi

- Türk bayrağından detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ, Burak EMEK, Akın ÇELİKTAŞ-KİLİS-DHA)

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Van\'da 32 kilo eroin ele geçirildi



VAN\'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, 31 kilo 991 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, haklarında arama kararı bulunan 3 kişiye yönelik merkez ilçede düzenlediği operasyonda, 31 kilo 991 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Polisin Başkele ilçesinde düzenlediği operasyonda ise haklarında yakalanma kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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POLİS KAMERASI

-Gözaltına alınanların emniyete götürülmesi

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Su almak için markete giderken arkadaşını sırtından vurdu



KONYA\'da özel güvenlik görevlisi Ramazan K. (38) su almak için markete giderken, arkadaşı Suriyeli Abdullah Bilal\'i (22) tabanca ile sırtından vurarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Ramazan K. ilk ifadesinde, \"Plakasını alamadığım bir otomobil Abdullah\'ın üzerine sürdü. Aracın lastiklerini ateş ederken Abdullah\'ı yanlışlıkla sırtından vurdum\" dedi.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi\'nde meydana geldi. Antalya\'da bir serada işçi olarak çalışan Suriyeli Abdullah Bilal, özel güvenlik görevlisi Ramazan K. ve iki arkadaşıyla birlikte bir yakınını görmek için Konya\'ya geldi. Su almak için araçtan inen 4 arkadaş, yolda yürürken, iddiaya göre, plakasını alamadıkları bir otomobil, Bilal\'in üzerine doğru geldi. Ramazan K. ise arkadaşına bir şey olacağı düşüncesiyle önce korkutmak amaçlı ruhsatlı tabancasıyla 2 el havaya ateş etti. Daha sonra otomobilin lastiğine ateş etmeye çalışan Ramazan K., Abdullah Bilal\'i sırtından vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Bilal\'e ilk müdahaleyi Ramazan K. yaptı. Daha sonra üç arkadaş geldikleri araçla Bilal\'i, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Abdullah Bilal\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

\'LASTİĞE ATEŞ EDECEKTİM, ABDULLAH\'I VURDUM\'

Olaydan sonra kaçan Ramazan K. ise Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan K., tabancasını attığı yeri polise gösterdi. Ramazan K. polisteki ilk ifadesinde, \"Antalya\'dan Konya\'ya geldik. Buradan da Karaman\'a gidecektik. Abdullah bir yakınını görecekti. Su almak için aşağıya indiğimizde plakasını alamadığım bir otomobil Abdullah\'ın üzerine sürdü. Ben de önce havaya ateş ettim. Daha sonra aracın lastiklerini ateş ederken Abdullah\'ı yanlışlıkla sırtından vurdum\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

DENİZLİ\'de, uyuşturucu madde satanlara yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1\'i kadın 8 kişi, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak geçen çarşamba günü, 4 ayrı adrese Özel Harekat Şubesi desteğinde, eş zamanlı operasyon düzenledi. Havadan drone destekli operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin evlerine baskınlar yapıldı. Dokuzkavaklar ve Zeytinköy mahallelerindeki operasyonda, \'torbacı\' diye bilinen uyuşturucu madde satıcısı 1\'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 20 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve ruhsatsız tabanca el geçirildi. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler Ç.Ç., Ş.D., B.B., M.I., A.K., Ç.K., Ş.Z. ve S.S. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlıların adliyeyle çıkarılması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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