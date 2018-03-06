DHA YURT BÜLTENİ-12

FENALAŞAN ÖĞRENCİYİ OTOBÜSLE HASTANEYE YETİŞTİRDİ

BURDUR\'da durakta beklerken fenalaşan kız öğrenci, şehir içi seferi yapan yolcu otobüsü şoförünün yardımıyla hastaneye yetiştirildi. Öğrencinin hastaneye götürülme çabası ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur\'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi ile şehir merkezi arasında özel halk otobüsüyle sefer yapan Murat Çağlarduran, dün saat 18.00 sıralarında durakta bekleyen bir kız öğrencinin fenalaştığını gördü. Rahatsızlanan öğrenciyi çevredekilerin yardımıyla otobüsün arka koltuğuna alan Çağlarduran, diğer yolcuların da bulunduğu otobüsle güzergahından ayrılıp hastaneye doğru yola çıktı.112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayan Çağlarduran öğrencinin durumu hakkında bilgi verdi. Çağlarduran\'ın otobüsle Burdur Devlet Hastanesi\'ne getirdiği öğrenciye acil servis önünde hazır bekleyen ilkyardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Hastanede tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüs şoförü Murat Çağlarduran öğrenciyi hastaneye teslim ettikten sonra seferine döndü.

Rahatsızlanan öğrenciyi hastaneye yetiştirme çabası ise otobüsün içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

\'YOLDA AMBULANSLA İRTİBATA GEÇTİM\'

Murat Çağlarduran, \"Dün saat 18.00 sıralarında toplanma merkezinde öğrencimiz fenalaştı. Kan vermiş. Vakit kaybetmemek için arkadaşımızın da durumu biraz iyiydi, aracıma alarak ambulansa bilgi verdim. Şehir merkezine indim. Yolda ambulansla irtibata geçtim. Ambulans yetişemeyince direkt hastaneye gittim. Zaten sağlık ekipleri bekliyordu. Geldi öğrenciyi aldılar, ben de diğer yolcularla beraber yoluma devam ettim, seferimi tamamladım\" dedi.

Halk otobüslerinin son günlerde kazalar ve olumsuz haberlerle gündeme gelmesinden üzüldüğünü vurgulayan Murat Çağlarduran, böyle bir davranışla örnek gösterilmesinin kendini mutlu ettiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Rahatsızlanan kız öğrencinin görüntüsü (güvenlik kamerası)

- Otobüsteki güvenlik kamerasından görüntüler (öğrencinin bindirilmesi yok)

- Otobüsün hastaneye gelişi ve öğrencinin alınması

- RÖP: Murat Çağlarduran

- Murat Çağlarduran\'dan ve otobüsünden detay görüntüler

( HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, (DHA)

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ŞANLIURFA\'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

ŞANLIURFA\'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, tabanca ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Haleplibahçe Mahallesi\'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen bir grup, 41 H 0897 plakalı otomobil ile geldikleri kahvede, aralarında alacak- verecek nedeniyle husumet bulunan kişilerle tartıştı. Tartışma, kısa sürede sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi, tabanca ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, inceleme yapıp kavgaya karıştığı saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Olayda yaralanan kadın ambulansa konulması

- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Boş kovanları toplayan ekipler

- Olaya karışan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB

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ELAZIĞ\'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN 4 YAVRU KÖPEKTEN 2’Sİ KURTARILDI

ELAZIĞ-Pertek karayolunun 4\'üncü kilometresinde su kuşusuna düşen 4 yavru köpekten 2’si itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, diğer 2 yavru köpek ise kuyuda boğularak telef oldu. Tunceli\'nin Pertek ilçesine yolcu taşıyan feribotun kaltığı Keban Baraj Gölü\'ndeki iskeleye giden karayolunun 4\'üncü kilometresinde, yavru köpeklerinin sesini duyan bir vatandaş çevreye bakında su kuyusuna yavru köpeklerin düştüğünü fark etti. Vatandaşın araması ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su kuyusundanki 4 yavru köpekten 2\'sini kurtarırken, diğer 2 yavru köpeğin boğularak telef olduğunu tespit etti.

Kuyudan çıkarılan 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Bakım Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyuya inen ekiplerden görüntü

-kuyuya sarkıtılan halat

-Kuyudan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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APARTMANDAKİ YANGIN KORKUTTU

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1 daire kullanılamaz hale gelirken, diğerinde ise maddi hasar oluştu. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi\'ndeki 4 katlı apartmanın 1\'inci katında bulunan Hatice Akış\'a ait dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı 2 itfaiye aracı ve 9 itfaiye eri alevlere müdahaleye başladı.

Büyüyen yangın üst kata da sıçradı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Çevredekiler yangını endişeli gözlerle izlerken bazıları da cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

Çıkış nedeni araştırılan yangın sonrası Hatice Akış\'ın dairesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer dairede ise küçük çapta maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü(Vatandaş cep telefonu kamerası)

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiyenin gelişi

- Yangına müdahale

163 MB /// 02.40\"

Haber: Engin ANAK- Kamera: ALANYA(Antalya), (DHA)

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Türkiye\'de ilk \'GastroBilişim Hackathonu\' protokolü

GAZİANTEP\'te İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan \'GastroBilişim Hackathonu\' protokolü imzalandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen imza törenine; Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay katıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek \'GastroBilişim Hackathonu\' ile Gaziantep’te gastronomi alanında yaşanan problemlerin çözümüne yönelik olarak tüm paydaşların ortak sorun alanı olarak tespit ettiği noktalara teknoloji temelli çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaçlıyor.

İlk defa Gaziantep\'te Gastronomiyi bilişimle buluşturacaklarını ifade eden İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, \"İlk defa Gaziantep\'te Gastronomiyi bilişimle buluşturarak Türkiye’ de ilke imza atacağız. \'GastroBilişim Hackathonu\' ile Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması, Gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin artırılması, Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak yenilikçi çözümler üretilmesi hedeflenmektedir. GastroBilişim Hackathonu, gastronomi ve gastronomi turizmi alanında verimliliğin arttırılmasının yanı sıra sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla teknolojik çözümlerin geliştirilmesine de önemli katkılar sunacaktır. Yaratıcı fikri olan gençler ve dijitale dokunan herkes için bu etkinim çok önemli. \'GastroBilişim Hackathonu\' ile yaratıcı gençleri projelere teşvik edip onların birer girişimci olmaları konusunda isteklendirme sağlayacağımızı düşünüyorum. Yarışmada 1\'inciye 5 bin 2\'inciye 3 bin 3\'üncü takıma isi Bin Lira ödül vereceğiz. Yarışmaya katılan gençlere şimdiden başarılar diliyorum ve bu projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

26 Mart\'ta sona erecek olan yarışma altı kişilik, on gruptan oluşacak ve 48 saat sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İmza programına katılanlar

- Burhan Akyılmaz\'ın konuşması

- İmzaların atılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Destici\'den CHP\'ye: HDP\'li olmasına ses çıkarmıyor, devlet memuru olmasına itiraz ediyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, uyum yasalarında yer alan sandık kurulu başkanının devlet memuru olmasına ve seçim bölgelerinin birleştirilmesine yönelik CHP\'nin itirazına anlam veremediğini söyledi. Destici, \"HDP\'li olacağına, devlet memuru olsun. HDP\'li olmasına ses çıkarmıyor; ama devlet memuru olmasına itiraz ediyor\" dedi.

BBP Lideri Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ölümü ve FETÖ/PDY soruşturması ile ilgili Ankara\'da tutuklu bulunan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen\'in yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere Kahramanmaraş\'a geldi. Destici, Vali Vahdettin Özkan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu\'yu ziyaret etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Türkiye\'nin hem içeride hem de Afrin\'de terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdiğini, bu mücadelenin devam etmesini gerektiğini söyledi.

\'SEÇİM BÖLGELERİ BİRLEŞTİRİLİNCE PKK\'NIN ŞANSI ORTADAN KALKACAK\'

Gazetecilerin \'ittifak\' ile ilgili sorularını yanıtlayan BBP Lideri Destici, 16 Nisan\'da Türkiye\'de sistem değişikliğine gidildiğini, o değişiklikte \'evet\'ten yana tavır aldıklarını hatırlattı. Destici, Meclis\'teki uyum yasaları paketine ilişkin de öneri ve tekliflerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere HDP hariç tüm siyasi partilerle paylaştıklarını söyledi. Pakette daha çok \'Seçim Yasası\' ile ilgili değişiklikler olduğunu ve buna da itirazların olduğunu kaydeden Destici, şunları söyledi:

\"Tabi burada itiraz edenlerin itirazına baktığımı zaman CHP başta olmak üzere. Bir heyet kurdular ve bütün siyasi partileri ziyaret ediyorlar, bize geldiler. \'Nesine itiraz ediyorsunuz kardeşim?\'. \'Seçim bölgelerinin birleştirilmesine itiraz ediyoruz. Sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmasına itiraz ediyoruz. İttifak yapan partilerin o ittifak toplamı yüzde 10\'u geçince barajdan geçmiş olmasına adil bulmuyoruz. Buna itiraz ediyoruz\' diyerek, itirazlarını sıralıyor. Ama bu itirazlarına baktığınız zaman şahsen bana göre bunların hiçbirisi doğru değil, doğru gerekçe ve itirazlar değil. Seçim çevreleri neden birleştiriliyor, neden böyle bir şeye ihtiyaç var. özellikle PKK\'nın, terörün etkili olduğu bölgelerde PKK bir köye gidiyor, diyor ki \'Kaç oy var, 100 oy.\' Kendisi alıyor kullanıyor ve \'İtiraz yok\' diyor. Orada 5 köyü birleştirdiğin zaman PKK\'nın şansını ortadan kaldırıyorsunuz. CHP bunun neresine itiraz ediyor anlamıyorum. Öbür taraftan sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmalarına itiraz ediyor. HDP\'li olacağına, devlet memuru olsun yani. Çünkü kim verecek sandık kurulu başkanlarını ilk 4 parti. Bunun içinde HDP de var, CHP var, MHP var ve AK Parti var. Bir kere HDP\'ye itirazımız, HDP\'li olmasına ses çıkarmıyor ama devlet memuru olmasına itiraz ediyor. Devlet memurları bizim insanımız, bizim vatandaşımız değil mi? Dolayısıyla bu iki unsur seçim güvenliği bakımından itiraz etmelerinin hepsinin altı boş. İttifak eden partilerden, diyelim ki AK Parti-MHP-BBP ittifak yaptı. Bunların toplam oyu yüzde 10\'u geçince ki, 50\'yi de geçecek zaten inşallah, bunların hepsi barajı geçmiş olacak. Diyorlar ki \'Bu adaletsizlik?\', \'Niye adaletsizlik olsun?\' Öbür tarafta sen de birileriyle ittifak yaptığın zaman aynı şartlar senin için de geçerli sadece buraya mahsus değil.\"

\'BBP, MİLLETİMİZ İÇİN FAYDALI OLANIN YANINDA DURUR\'

BBP\'nin 16 Nisan\'daki yerini koruduğunu, uyum yasaları Meclis\'ten geçtikten sonra seçim sürecine AK Parti ve MHP ile birlikte ittifak yaparak, girmeyi arzu ettiklerini daha önce dile getirdiklerini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

\"Şimdi yeni bir tartışma başlattılar, \'BBP ittifakın içerisinde hangi konumda bulunacak?\'. Bu da saçma sapan bir tartışma. Çünkü daha buna çok zaman var. Önce Meclis\'ten uyum yasaları geçer, daha sonra seçim sathı mahalline girilir, ittifak yapacak partiler AK Parti, MHP, BBP oturur, bunun şeklini müzakere eder. İttifak için Türkiye için,devletimiz ve milletimiz için en faydalısı, en doğrusu hangisi ise BBP onun yanında durur. Ama şimdi bakıyorsun burası kaşınarak bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor. İttifak eden partiler arasında bir uyumsuzluk meydana getirilmeye çalışılıyor.\"

\'SAADET PARTİSİ\'Nİ \'CUMHUR İTTİFAKI\'NDA GÖRMEYİ ARZU EDERİZ\'

BBP Genel Başkanı Destici, \'cumhur ittifakı\' için CHP ile İYİ Parti\'nin çeşitli benzetmelerine ve Saadet Partisi\'nin ittifaka yönelik tavrıyla ilgili ise şunları söyledi:

\"Saadet Partisi\'yle bizim çok ilişkimiz var, diyalogumuz var, 7 Haziran\'da seçimlere birlikte girdik. Biz Saadet Partisi\'ni de bu Cumhur ittifakında görmeyi arzu ettiğimizi ifade ettik, kendileriyle de bu anlamda iki görüşme gerçekleştirdik. Ama en nihayetinde karar kendilerinindir ve kendi kararlarına da biz saygı duyarız. Cumhur ittifakı ile ilgili olumsuz benzetmeleri tabi kınıyorum. Kötü söz sahibine aittir. Dolayısıyla biz BBP olarak bugüne kadar hep seviyeyi koruduk, hiçbir siyasi partiyle de ilgili ya da bir siyasi partinin başındaki genel başkan ve yöneticiyle ilgili bizim ağzımızdan olumsuz, çirkin yakıştırmalar duymadınız, duyamazsınız da çünkü biz Büyük Birlik Partisiyiz. Hepsini de bu duyarlılıkta olmaya davet ediyoruz. Bir taraftan \'Biz haksızlık yapılıyor, bize çirkin ithamlarda bulunuluyor, şuralarla birlikte bir araya getirilmeye çalışılıyor\' diyeceksiniz ama öbür taraftan kendiniz onun daha beterini söyleyeceksiniz. Eğer siz birilerine kötü söz söylerseniz onların da size söyleme kapsını açmış olursunuz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Vahdettin Özkan\'ın Mustafa Destici\'yi merdivenlerde karşılaması

- Destici\'nin valilik makamına girmesi

- Ziyaretten detay

- Vali Özkan\'ın konuşması

- Destici\'nin Ahmet Kuybu\'yu ziyareti

- Kuybu\'nun konuşması

- Destici\'nin konuşması

- Kuybu\'nun Destici\'ye sandık hediye etmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Meyve suyu, peynir ve gofret kutularında kaçak sigara

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan İran plakalı 3 yolcu otobüsünde meyve suyu, peynir ve gofret kutularının içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler D-100 Karayolu Değirmenli Köyü yakınlarında yapılan yol kontrollerinde 3 ayrı İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüslerde yapılan aramada meyve suyu, peynir ve gofret kutularının içine gizlenmiş halde 8 ayrı kişiye ait 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. 8 kişiye toplamda 46 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü:

-Ele geçirilen sigaralar

Haber:TOKAT,(DHA)

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İzmir’de polise bıçaklı saldırı: 1 polis şehit 1 polis yaralı (3)

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İzmir’in Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Ahmet Çelik, annesi Elif Çelik, ağabeyi Levent Çelik, eşi Aysun Çelik ve çocukları Melike Çelik ile Emir Çelik, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası tabutu omuzlayıp, \"Ben şehit babası oldum. Gaziantep’in şehidi bu. Vatan sağolsun. Mehmet’im sağolsun, emniyet güçleri sağ olsun. Allah vatanımızı korusun. Ben üzülmüyorum Mehmet’im\" dedi. Tören alanına gelen şehidin naaşına eşi ve çocukları da sarılarak gözyaşı döktü. Emniyet Müdürü Aşkın, şehidin babasının elini öperek, \"Şehidin ailesi bizim ailemizdir, bize emanetsiniz\" dedi. Vali Ayyıldız ise şehidin babasının yakasına şehidin fotoğrafını taktı. Ardından şehit için saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılan vatandaşlar \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganı attı.

Törende konuşan Emniyet Müdürü Aşkın, \"Devletimizin birliği için canını feda eden aziz şehidimizi uğurluyoruz. Mehmet Çelik, bu sabah saat 04.14 sırasında Bornova’da devriye görevi yaparken kimlik kontrolü yaptıkları sırada, şüpheli şahıs tarafından kendilerine kesici alet ile saldırı yapıldı. Kahraman şehidimize bu saldırıyı yapan alçak, ekip arkadaşı tarafından vurularak yakalandı. Bu dünyadan en şanlı ayrılış şahadetli ayrılıştır. Aziz şehidim ailen ve çocukların büyük Türk milletine emanettir. Gözün arkada kalmasın. Ruhun şad olsun\" dedi.

Aşkın’ın konuşmasının ardından şehit için dua okundu. Daha sonra tören mangası tarafından şehidin naaşı cenaze namazının kılınacağı camiye götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu sırada birçok vatandaşın göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

- Emniyet müdürünün konuşması

- Şehidin ailesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)