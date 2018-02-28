DHA YURT BÜLTENİ-12

Afrin\'deki Ankale ve Sinara köylerine yapılan operasyondan sıcak görüntüler

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birliklerinin bugün Afrin\'in Ankale ve Sinara köylerini teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı. Operasyon sırasında çekilen sıcak görüntüler ÖSO\'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan sıcak görüntüler

Haber: HATAY (DHA)

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Bülbül\'den ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında Afrin\'i içine alan \'hilal\'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor. Bülbül Dağı\'nda bir bölgede bulunan ve bir süre önce Türk jetleri tarafından vurularak imha edilen teröristbaşı Abdullah Öcalan\'a ait poster görüntülendi. Bu arada TSK ve ÖSO\' nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de Türk bayrakları dalgalanıyor. Tamamıyla kontrolün sağlandığı Bülbül bölgesinde siviller ise bulunmuyor.

\'Hilal\' kuşatmasının tamamlanmasıyla birlikte; Raco, Cinderes ve Afrin\'e yönelik operasyonlar hız kazandı. Bu nedenle Azez ve diğer bölgelerden çok sayıda ÖSO güçleri Afrin merkeze en yakın bölgelere kaydrırılıyor. Özellikle Raco ve Cinderes merkezinde, sivillere zarar gelmeden girilmesi amaçlanıyor. ÖSO güçleri, Raco ve Cinderes etrafındaki tepelerde sadece 1-2 km uzaklıktaki mevzilerde hazır bekliyor.

\"ÖSO, ABD\'NİN AMERİKANIN KARARINI TANIMIYOR\"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert\'in \'30 günlük Ateşkes kararının\' tüm Suriye\'yi kapsadığına dönük açıklamalarının ardından, gözler Zeytin Dalı harekatına çevrilmişti. Bazı ÖSO\'lu komutanlar, \"Türkiye\'nin bu kararı bizi çok cesaratlendirdi. ABD\'nin bu kararını tanımıyoruz. ABD\'nin bu kararının arkasında öncelikle Doğu Guta ve Suriye\'nin diğer bölgelerindeki sivillere dönük çatışmalar hedeflenmiyor, esas amaç TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin operasyonlarının hızını kesmek. Biz, Afrin\'e yönelik operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Türk halkına yakın zamanda müjdeler vereceğiz\" diyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bülbül merkezinden görüntü

-ÖSO birliklerinden görüntü

-Dalgalanan Türk bayrağı

-Türk savaş uçakları tarafından imha edilen Öcalan\'ın resmi

-Bülbül\'de sivillerden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / SURİYE (DHA)

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Afrin\'deki Ankale ve Sinara köylerine yapılan operasyondan sıcak görüntüler



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birliklerinin bugün Afrin\'in Ankale ve Sinara köylerini teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı. Operasyon sırasında çekilen sıcak görüntüler ÖSO\'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

görüntü Dökümü

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-Operasyondan sıcak görüntüler

Haber: HATAY (DHA)

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24 YIL ÖNCEKİ GAZİLİK HAKKINI İSTİYOR

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde 24 yıl önce vatani görevini yaparken PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada kolundan ve alnından yaralanan, bipolar bozukluk teşhisi konulan Erzurumlu Hicabi Yaşar (45) gazilik hakkının verilmesini istiyor. Komutanlarının çürüğe ayırma talebini kabul etmeyip, sağlam terhis edildiği gerekçesiyle gazi sayılmayan Hicabi Yaşar, avukatı Ebru Arslan aracılığıyla İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu\'na dava açtı.

Erzurumlu Hicabi Yaşar, Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde jandarma er olarak vatani görevini yaparken 6 Mayıs 1994 tarihinde Cevizli köyü yol yapımında bulunan köy hizmetlerine ait dozeri yakmak için gelen bir grup PKK\'lı terörist ile çıkan çatışmada iki silah arkadaşını şehit verdi. Aynı çatışmada Hicabi Yaşar 14 arkadaşı ile birlikte yaralandı. Kolundan ve alnından yaralanan Hicabi Yaşar, 2 arkadaşı gözünün önünde şehit olunca ağır travma yaşadı. Komutanlarının çürüğe ayırıp, hava değişimi teklifini kabul etmeyen Yaşar, vatani görevine devam ettiği sırada 25 Ağustos 1994\'te aynı bölgede 2 teröristi öldürerek takdir belgesi aldı.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Terhis olduktan sonra memleketine dönen Hicabi Yaşar\'ın psikolojik sorunları devam etti. Bipolar bozukluk teşhisi konan Hicabi Yaşar\'ın evine tamir için gelen bir kişi duvarda asılı takdirnameleri görünce gazi olup olmadığını sordu. Bu kişinin yönlendirmesi ile ilgili kurumlara başvuran evli 4 çocuk babası Hicabi Yaşar\'ın gazilik unvanı talebi reddedildi. Hukuk mücadelesi başlatan Hicabi Yaşar, Avukatı Ebru Arslan aracılığıyla Ankara İdare Mahkemesi\'ne gazilik unvanı için İçişleri Bakanlığına, vazife malülü sayılıp haklarının iadesi için de Sosyal Güvenlik Kurumuna iki ayrı dava açtı.

YÜZDE 70 ENGEL RAPORU VAR

Hasta olduğu için çalışamadığını belirten Hicabi Yaşar, gazilik unvanının verilmesini istedi. Yüzde 70 engelli raporu olduğunu anımsatan Hicabi Yaşar, \"Askerlik sırasında çıkan çatışmada yaralandım. Ruh sağlığımı kaybettim. Şu an psikiyatri hastasıyım. Kurumlara müracaat ettim, sonuç alamadım. Türkiye\'nin durumu belli Afrin operasyonu var. Biz onlardan önce onu yaşadık. Şu an olsa hasta olmama rağmen seve seve vatanım için yine giderim. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bana yardım etsin. Gazilik haklarımın iade edilmesini istiyorum\" diye konuştu.

\'ÇÜRÜĞE AYRILMADI, DELİ NİTELEMESİ VAR\'

Müvekkiline gazilik hakkının sağlam terhis edildiği gerekçe gösterilerek verilmediğini aktaran Avukat Ebru Arslan ise şunları söyledi:

\"Hicabi Yaşar, şehit olan arkaşlarının cenazelerini helikoptere bizzat kendisi yüklüyor. Yaralandıktan sonra dönem komutanı \'sizi hava değişimi ile birlikte çürüğe ayıralım\' diye teklif ediliyor. Müvekkilim de \'Ben bu utançla köyüme nasıl dönerim?\' diyor. Dadaş, Erzurum kültürü ile yetişmiş biri için onurlu bir davranış ile bunu kabul etmiyor. Köyüne çürük olarak dönmekten utanan müvekkilim yaşadığı çevrede maalesef \'deli\' olarak nitelendiriliyor. O dönemde şuursuz, geldikten sonra da şuursuz olarak geziyor. Raporları mevcut bipolar bozukluk sahibi. Manik dönemlerde daha hırçın huzursuz, depresif dönemlerde ise sakin bir yapısı var. Sürekli duygu durumunda bozukluk yaşıyor. Hastalığın tedavi edilemediği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden alınan raporla sabit. Askerden geldiği dönemdeki belgeleri, Erzurum Numune Hastanesi\'nin evrakı sular altında kaldığı için ulaşılamıyor. Bu da dosyasında mevcut. O dönem verilen takdirnameleri var. Kurumlardan olumlu cevap alamadık. Bunun tek gerekçesi de askerden sağlam terhis edilmiş olması.\"

\'GAZİLİK HAKKI HEDİYE EDİLMELİ\'

Kurumların cevaplarına binaen hukuki çerçevede yasal dava hakkını kullandıklarını belirten Avukat Ebru Arslan, \"Ankara 13 ve 14\'üncü İdare Mahkemesi\'nde davaları açtık. 13\'üncü İdare Mahkemesi\'nde SGK aleyhine açmış olduğumuz dosyada yerel mahkemece hakkımızda ret kararı verildi. Biz de Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'nde istinaf hakkımızı kullandık. İstinaftan çıkacak sonucu bekliyoruz. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden askere elverişli olmadığını içerir evrak aldırdık bu da dosyamızda mevcut. Bu rapora rağmen de müvekkilimin haklarını alamadık. Müvekkilimin sesi olmaya çalışıyorum\" Bu hakları iade edilen binlerce insan var. Şuan Afrin\'de kahraman Mehmetçiğimizin içerisinde bulunduğu vatan müdafasının aynını müvekkilim 94 yılında vermiştir. Müvekkilim, sakatlanmış bir şekilde ayrılarak o bize vatan borcunu ödemiş Bizim ona gazilik haklarını vefa borcu olarak görmemiz gerekiyor. Bu hakların kendisine mücadele ile değil hediye edilmesi lazım. Bunu gündem haline getirmek bile içler acısı bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini ve inceliğini çok iyi biliyoruz. Bizi bu konuda destekleyecek idareciler, siyasetciler herkesin yardımını istiyoruz. Bu insanın haklarının iadesi konusunda bize yardım etsinler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hicabi Yaşarın raporlarını göstermesi

-Hicabi Yaşar\'ın avukatı ile görüşmesi

-Hicabi Yaşar\'ın askerdeki fotoğrafı ve sağlık ve çürük raporları

-Hicabi Yaşar ile röp

-Ebru Arslan ile röp

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Yıkımı engellemek için iş yerini kurşunladı (2)

Adana\'da merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Doğal Park içindeki kafeteryanın yeşil alanda sürekli haksız büyüme yaparak, halkın kullanım alanını gasp ettiği için kaçak bölümlerinin yıkıldığını söyledi. Yeşil alanının artması için projeler hayata geçirdiğini belirten Başkan Soner Çetin, \"Yeşil alanı gasp etmeye kalkan babamın oğlu olsa, buna geçit vermem. Kamuya, halka ait parkların işgaline kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu konuda kendini çete-mafya zannedenlere de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taviz vermeyeceğiz. Canımıza da mal olsa, halka ait yerlerin gaspına göz yummayacağız. Bırakın silah sıkmayı, tankla topla üzerimize gelseler, yine inandıklarımızdan asla ödün vermeyiz. Babamın oğlu da olsa, kamu mallarını işgal edenlerin gözünün yaşına bakmam\" diye konuştu. Çetin, park içinde yıkım çalışmalarını tamamlayan belediye ekiplerinin temizlenen alanı çiçeklendirme çalışmalarına başladığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Kaçak kafenin genel görüntüsü

- Yıkım ekibinin çalışması

- Kepçenin kafeyi yıkması

Süre: 01\'33\" Boyut: 94,5 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK- Kamera/ADANA ,(DHA)

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\'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'nun ikinci heyeti Hatay\'da (2)

OYUNCULARDAN ROKETLİ SALDIRIDA ÖLEN FATMA\'NIN OKULUNA ZİYARET

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gelen dizi ve sinema oyuncularından oluşan heyet, Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlerin 31 Ocak\'ta attığı roketle evinde uyurken yaşamını yitiren Fatma Avlar\'ın okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti. Okul Müdürü İsa Benli tarafından karşılanan heyet, Fatma\'nın sınıfına geçerek masasına kırmızı karanfil bıraktı. Heyet burada öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oktay Kaynarca, \"Mümkün olduğu kadar herkese dokunmaya, herkesle göz göze gelmeye çalıştık. Bence o sıraya mutlaka oturun. O sıranın boş bırakılmaması gerekiyor. Çünkü boş kalması Fatmamızın da hoşuna gitmeyecektir. Memlekete dair önemli şeyler yapacak olan birçok vatan evladı öğrenim görecek, yetişecek ve memlekete faydalı bir vatandaş olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okuldan görüntü

- Heyetin gelişi

- Heyetin okul müdürü ile konuşması

- Sınıftaki sıraya karanfil bırakılması

- Oktay Kaynarca\'nın konuşması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Ferhat DERVİŞOĞLU, Yılmaz BEZGİN-HATAY-DHA)

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Baro Başkanı Elçi\'nin ayaklarının altında öldürüldüğü tarihi Dört ayaklı minare 2 yıl sonra ziyarete açılıyor

DİYARBAKIR Merkez Sir ilçesinde bulunan ve 28 Kasım 2015 tarihinde Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin ayaklarının altında öldürüldüğü tarihi Dört ayaklı minarenin 2 yıl sonra yeniden ziyaretçilere açılacağı belirtildi. Elçi\'nin öldürülmesinden hemen sonra gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonlarının yapıldığı yasaklı alanda bulunan Dört ayaklı minarede çatışmaların izleri dururken, Sur Kaymakamı Bilan Özkan, \"Minare üzerindeki kurşun izlerinin hangi yöntemle giderileceği ile ilgili öncelikle önümüzdeki hafta bilim kurulu toplanacak. Sonrasında ise koruma kurulunun bir karar alması lazım. Tescilli eser olduğu için bu yapılar belli bilimsel süreçlerden geçiyor. Akabinde de vatandaşlarımıza açık olmak suretiyle o çalışmalar yürütülecek\" dedi.



Merkez Sur ilçesinde Kasım 2015 tarihinde yaşanan çatışmalarda hasar gördüğü için Baro başkanı Tahir Elçi\'nin yanında basın açıklaması yaptıktan sonra PKK\'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ayaklarının altında hayatını kaybettiği tarih Dört ayaklı minere 2 yıl aradan sonra ziyaretçilere açılıyor. Elçi\'nin yaşamını yitirmesinden uygulanan ve halen devam eden sokağa çıkma yasağının bulunduğu bölgede olan Dört ayaklı minarede çatışmalanın izlerinin halen durduğu gözlendi. Dört ayaklı minarenin bulunduğu sokaktaki yasağın Cuma günü kalkacağını söyleyen Kaymakam Bilal Özkan, ziyarete açılacak olan sokaktaki 12 iş yerinin de restore edileceğini belirtti. Kaymakam Bilal Özkan şöyle konuştu.

\"2015 Kasım ile -2016 Mart tarihleri arasında hendek terörü olayları sırasında gerek vatandaşımızın sivil evleri zarar gördü, gerekse tarihi ve tescilli eserler, ibadethaneler oldukça zarar gördü. PKK terörünün zarar verdiği önemli eserlerden biri de Dört ayaklı minare ve Şeyh Mutahhar cami. Dört ayaklı minare özellik bakımından, dünyada bir örnek ve minarenin ayakları terör örgütü tarafından bile isteğe, roketle, asır silahlarla vuruldu. Yaklaşık 2 yıllık bir süreçte bölge kapalı, gönül isterdi ki daha önce açalım ancak, ağır restorasyon çalışmalarının, hafriyat inşaat çalışmalarının olması nedeniyle girip çıkmak mümkün değildi. Biraz ortalığın toparlanmasını vesile bildik. Yaklaşan baharla birlikte hem dört ayaklı minareyi ziyaret açıyoruz. Hem de diğer taraftan sokak üzerinde yine terör örgütünün zarar verdiği vatandaşlarımıza ait 12 civarındaki iş yerini de, vatandaşlarımızdan bir kuruş talep etmeden restore ediyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde onlara iş yerlerini teslim edeceğiz. İnşallah Cuma günü itibariyle de dört ayaklı minare ve etrafı gerek Diyarbakırlı, gerekse Diyarbakır dışından gelen turistlerimizin, vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak.\"

Sur denilince Ulu Cami, Hasanpaşa ve Kurşunlu Camisinin akla geldiğini ve bu tarihi yapıların kentin tarihi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan, Kaymakam Özkan, \"Dört ayaklı minareyle ilgili talep çok fazlaydı. İnsanların hem dört ayaklı minareye bir özlemleri var. Hem de terörün ne denli zarar verdiğini görmek istiyorlar. Terör bakımından bir utanç abidesidir, dört ayaklı minarenin üzerindeki kurşun izleri bunları unutmayarak milli birliğimize sahip çıkarak, eski günlere dönmeden geleceğe bakan bir turizm şehri oluruz. Benim en büyük temennim Diyarbakır adına budur\"diye konuştu. Dört ayaklı minare üzerindeki kurşun izleriyle ilgili çalışmanın başlamadığını belirten Kaymakam Bilal Özkan, \"Minare üzerindeki kurşun izlerinin hangi yöntemle giderileceği ile ilgili öncelikle önümüzdeki hafta bilim kurulu toplanacak. Sonrasında ise koruma kurulunun bir karar alması lazım. Tescilli eser olduğu için bu yapılar belli bilimsel süreçlerden geçiyor. Akabinde de vatandaşlarımıza açık olmak suretiyle o çalışmalar yürütülecek\"dedi.

DÖRT AYAKLI MİNARE, ANADOLUNUN TEK MİNARE ÖRNEĞİDİR

Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde Akkoyunlular döneminde 1500 yılında Sultan Kasım tarafından yaptırılan cami daha çok minaresiyle ün yapmıştır. Cami, kare planlı tek kubbelidir. Camide, yanlarda üçer, kuzey ve güneyde ikişer penceresi olup tümünün iç ve dışında kemerle kapanan girintileri vardır. Minare yekpare taş sütun üzerinde dört köşeli olarak inşa edilmiştir. Bu inanışa göre, yedi defa sütunların altından geçenin dileği kabul edilir. Yapı dört ayaklı minaresi ile Anadolu\'nun tek minare örneğidir. Bu minarenin dört ayağı 4 İslam mezhebini simgelemektedir.

Görüntü Dökümü:

-Dört ayaklı minareden detaylar

-Çevresinde çalışma yapılan iş yerleri

-Sokaktaki yürütülen restorasyon çalışmları

-Muhabir anons

-Kaymakam Özkan\'ın açıklamsı

-Kaymakam Özkan\'ın yürüttüğü inceleme

-Genel ve detay görüntüler

Haber/Kamera: Canan ALTINTAŞ/Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Sinop\'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (2)

SİNOP\'ta kömür yüklü bir gemide gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sinop Limanı\'nda bugün 14.45 sıralarında Liberya bandıralı kömür yüklü gemide patlama meydana geldi. Geminin baş tarafında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ambulansı, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı, deniz polisinin teknesiyle gemiden alınarak kıyıda bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Geminin Tuapse Limanı\'ndan, İzmit Limanı\'na kömür götürdüğü belirtildi. Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, olayın çok yönlü olarak incelendiğini, gaz sıkışmasının neden kaynaklandığının yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını ifade etti. Yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Alpay, ölen mürettebatın cenazesinin gemide bulunduğunu, savcılık incelemesenin ardından morga kaldırılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının tekne ile limana getirilmesi ve ambulansa götürülmesi

-Limanda bekleyen ekiplerden detay

-Kıyıdan açıktaki gemilerin görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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Manisa\'da fırtına ve şiddetli yağış alarmı

MANİSA\'da sabah etkili olmaya başlayan fırtına ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, sağanak yağışın ardından caddeler suyla doldu.

Manisa\'da geceden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına ve şiddetli sağanak yağmur, Manisalılara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, sağanakla birlikte caddeler de adeta göle döndü. Şiddetli yağışla birlikte zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bazı sokakların şiddetli yağışla birlikte suya gömülmesi, sosyal medyada mizahi paylaşımları beraberinde getirdi. İşyerinin önündeki su birikintisinde elinde oltayla fotoğraf çekilen bir esnaf, göle dönen caddede balık tutmaya çalıştığını yazdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri (MASKİ) ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, su baskınlarına müdahale etti. Tıkanan rögarlar açıldı, 20\'ye yakın ev ve işyerini su basarken, şehir merkezindeki yaklaşık 10 ilk ve ortaokul ile lisede su baskını yaşandı. Kentte Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, fırtına dolayısıyla zarar gören bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlar Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılırken; vatandaşlara mecbur olmadıkları takdirde dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışın zaman zaman yoğunlaşacağına dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, vatandaşları uyardı. Başkan Çerçi, \"Türkiye\'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ilimizde de etkisini gösterdi. Yunusemre Belediyesi olarak fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlara müdahale ediyoruz. Olumsuz hava koşullarında sorun yaşayan vatandaşlarımız, 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirler. Ekiplerimiz 24 saat teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları, araç kullanan sürücülerimizi de yağmur dolayısıyla kayganlaşan yollarda dikkatli kullanmaları konusunda uyarıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yağmur yağışından görüntü

- Devrilen ağaçların ekipler tarafından kaldırılması

- Tıkanan logarların açılması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

HATAY\'da yaşayan Gülay M.\'yi (29) sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla Adana\'nın Kozan ilçesinde yakalanan Erdoğan K.(44) adliyeye sevk edildi.

Adana\'nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Erdoğan K. ile Hatay\'ın merkez Antakya ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Gülay M., iddiaya göre iki yıl önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışıp, görüşmeye başladı. İddiaya göre iki hafta sonra Erdoğan K. ve Gülay M., ilişkilerini bitirdi. Ayrıldıktan sonra genç kadının peşini bırakmayan Erdoğan K., sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunmaya başladı. Gülay M.\'nin şikayeti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar neticesinde Erdoğan K., ücretli öğretmenlik görevinden alındı. Buna rağmen tehditlerini sürdürdüğü öne sürülen Erdoğan K. hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi Adana\'nın Kozan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan Erdoğan K. adliyeye sevk edildi. Erdoğan K.\'nın SEGBİS aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade vereceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Adliyeye girişi

- Adalet Sarayı önünden genel görüntü

Haber-Kamera: Yaşar KORKSUZ / KOZAN (Adana), (DHA)