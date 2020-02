DHA YURT BÜLTENİ-12

1)MAÇTAN DÖNEN ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS, BAŞKA BİR MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 11 YARALI

DİYARBAKIR\'daki kapalı spor salonunda voleybol maçı yapan öğrencileri taşıyan minibüsün, başka bir minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 öğrenci yaralandı. Hani ilçesindeki okullarda okuyan ve Diyarbakır kent merkezindeki Seyrantepe Spor Salonun\'da oynadıkları voleybol maçı sonrası eve dönen öğrencileri taşıyan Mehmet Eğin yönetimindeki 21 FU 622 plakalı minibüse, tali yoldan gelen ve sürücüsünün adı açıklanmayan 63 EK 947 plakalı minibüs çarptı. Silvan karayolu üzerindeki Karaçalı mevkiinde meydana gelen kazada çarpma sonucu savrulan minbüste büyük hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan 11 öğrenci de yaralandı. Haberin duyulması üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve polis sevkedildi. Yaralı 3 öğrenci kaza bölgesine gelen öğretmenleri tarafından hastaneye götürülürken, diğer 8 yaralı öğrenci ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

-Kazaya karışan minibüsler

-Çekiciler ve üzerindeki minibüsler

-Polis ekipleri

-Kazada yara almayan 3 öğrenci

-Olay yeri

-Ambulansın hareket etmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

2)12 KİŞİNİN DUMANDAN ETKİLENDİĞİ YANGINDA, MAHSUR KADIN KEDİLERİYLE KURTARILDI



İZMİT\'te, bir evde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 5 katlı binada yaşayan 12 kişi dumandan etkilenirken, evin salonu kullanılamaz hale geldi. Binada mahsur kalan bir kadın, 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveni ile indi.

Olay, öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Çimenli Sokak\'ta meydana geldi. Jale Şen\'in yaşadığı 3\'üncü kattaki dairede elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Binada yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, binayı dumanların sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi. Binada yaşayan bir kadın 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveni ile indi. Yangında, binada yaşayan 5\'i çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Hastanelere kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Elektrik kontağı sonucu çıkan yangında dairenin salonu hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İtfaiye ekiplerinin vatandaşları merdivenli araç ile kurtarması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Ambulansta tedavi gören vatandaşlar

-Görgü tanığıyla röp.

-Kucağında kedileri olan kadından görüntü

Haber: Uğur AYDIN-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

3)DEVLET KORUMASINA ALINAN F.B.\'NİN YAKINLARI SERBEST BIRAKILDI

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde önceki akşam bir salonda yapılan düğünle, kendisinden 10 yaş büyük kuzeni ile evlendirilmeye çalışılırken polis tarafından kurtarılan 14 yaşındaki F.B., devlet koruması altına alındı. Gözaltına alınan aile fertleri serbest bırakılırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Şubat ayı içerisinde 4 \'çocuk gelin\' vakasının engellendiğini belirterek, \"14 yaşında evlendirilmeye çalışan kız çocuğu F.B.\'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendik\" dedi.

Kızıltepe ilçesinde önceki akşam, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar köyünde yaşayan F.B.\'nin, kuzeni İ.B. (24) ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, Kızıltepe ilçesinde bir salondaki düğün sonrası kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, \'5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu\' doğrultusunda kızı ve damadı koruma altına almak için iki aile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan aile fertleri, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Savcılığın koruma altına alınmasına karar verdiği kız çocuğu F.B., Aile ve Sosyal Politikalar Mardin İl Müdürlüğü\'nün yurduna yerleştirildi. Ailesinin, kızın kemik yaşının büyük olduğu iddiası üzerine F.B., yaş tespiti için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

\'KIZIN ANNESİ DE ERKEN YAŞTA EVLENMİŞ\'

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, kent genelinde Şubat ayı içerisinde 4 \'çocuk gelin\' vakasının engellendiğini söyledi. Efetürk, F.B.\'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendiklerini aktararak şöyle konuştu:

\"Kentteki çocuk gelin vakalarına yaptığımız müdahalelerle çocuk gelinlere yönelik ihbarlar arttı. Bunu da bu konuda vatandaşlarda artan duyarlılığa bağlıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Alo 183\'e gelen ihbarlarımız had safhada. Vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler alıyoruz. Kurtardığımız çocuğumuzu devlet koruması altına altık. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Aile de pişman. Devletin bu şekilde yaptırımlarından haberleri olmadıklarını söylediler. Kızımızın annesi de erken yaşta evlenmiş bir anne, bu yüzden olaya normal bakıyorlar. Ama bunun normal olmadığını, çocuk gelin olmayacağını, yerinin okul olduğunu aileye anlattık. Onlar da pişman ama kızımız devletimizin korumasında, emin ellerde ve sağlık durumu da oldukça iyi. Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızı, devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında Alo 183 Sosyal Destek Hattı\'nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Görüldüğü üzere Alo 183 Sosyal Destek Hattı\'na gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor.\"

-Düğünden görüntüler

-Gelin ve damatın halay çekmesi

-Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Efetürk\'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

4)TENTELERİN YIKILMASINI İSTEMEYEN ESNAF, YOL KAPATIP EYLEM YAPTI

KONYA\'da kafeterya sahipleri ve çalışanları, kaldırım işgali nedeniyle belediye tarafından yıkım kararı alınan tentelerinin yıkılmaması için yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Polis tarafından ikna edilen eylemcilere, belediye tarafından yıkım için 1 hafta daha süre tanındı.

Merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan çoğunluğu kafeterya yaklaşık 15 iş yeri sahibi ve çalışanı, kaldırım işgali nedeniyle belediye tarafından yıkım kararı verilen tentelerin, yıkılmaması için eylem yaptı. Kafeterya işletmecileri, iş yerlerine gelen belediye ekiplerine tepki olarak yolu trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen polis, kalabalığı ikna etmeye çalıştı. Kalabalık, belediye başkanının gelmesini istedi. Bunun üzerine emniyet yetkilileri, belediye başkanıyla konuşacaklarının sözünü vermesi üzerine kalabalık yoldan çekildi. Yol yeniden ulaşıma açıldı. Belediye tarafından yıkım için 1 hafta daha süre tanındığı belirtildi.

- İş yeri sahibi ve çalışanların yolu kapatması

- Polisin ikna etmeye çalışması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

5)DİYARBAKIR\'DA YANKESİCİ VE KAPKAÇÇILARA ÖZEL HAREKAT TİMİ DESTEKLİ OPERASYON

DİYARBAKIR Polisi, kentte değişik tarihlerde meydana gelen 16 ayrı kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karıştığını belirlediği kişilere yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4\'ü tutuklanırken, 8\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte vatandaşın mal varlığına karşı işlenen asayiş suçlarının soruşturulması ve aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı. Kentte değişik tarihlerde meydana gelen 16 ayrı yankesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili , KGYS, (MOBESE) kamera görüntülerini detaylı incelemeye aldı. Mağdurların ifadelerini alarak teşhis ettikleri kişilerin kimliklerini belirleyen polis, harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 48 ekipten oluşan 160 polis, tespit edilen kişilerin bulunduğu 16 ayrı adrese sabah saat 06.00\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 17 adet fişek, 1 adet pompalı av tüfeği ile bu tüfeğe ait 12 adet fişek, 1.18 gram uyuşturucu madde, 560 lira para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevkedilen 15 şüpheliden 4\'ü tutuklanırken, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı küçük 3 kişi ise, savcılık talimatı ile Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince, ailelerine teslim edildi.

-Meydana gelen kapkaç ve yankesicilik olay anları

-Güvenlik kamerası ve mobeselerden şüphelilerin mağdurları takibi

-Operasyona katılan polisler

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

