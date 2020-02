DHA YURT BÜLTENİ-12

AFRİN’İN 5 KÖYÜ DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ (2)

1)DİVAN KÖYÜ DE ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ

TSK tarafından yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin’in batısındaki Divan Köyü de teröristlerden temizlendi. Cinderes bölgesindeki Divan köyünün de teröristlerden alınmasıyla bugün Afrin kırsalında özgürleştirilen köy sayısı 5\'e yükseldi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ (DHA)

2)POLİS MÜDÜRÜNDEN HDP\'Lİ VEKİLE: BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL

HDP\'nin terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Türkiye getiriliş yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır\'da düzenlemek istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Açıklama yapmakta ısrar eden HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk\'e polis müdürü, \"Siz parlamentoda yemin etmiş bir insansınız. Burası muz cumhuriyeti değildir. Her istediğimi istediğim zaman yaparım keyfiyeti hiçbir yerde yoktur\" dedi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı, yıldönümünde Abdullah Öcalan\'ın Kenya\'da yakalanıp Türkiye\'ye getirilişinin yıldönümünde basın açıklaması organize etti. Açıklamanın yapılacağı merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı\'nda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Parka gelen HDP Ağrı Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk ile bir grup partili, güvenlik güçlerinin engelliyle karşılaştı. Parkın içinde açıklama yapmaya hazırlanan HDP\'li Öztürk\'e polis müdürü, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle engel oldu.

15 Şubat nedeniyle basın açıklaması yapacaklarını polis müdürüne anlatan HDP Van Milletvekili Berdan Öztürk\'e polis müdürü, \"Vekilimiz siz de biliyorsunuz, 15 Ağustos 2016 yılından beri açık alanlarda açıklama yapmak yasak. Bugün açıklama yapmanıza müsaade etmeyeceğiz, ama parti binanızda yapabilirsiniz\" dedi.

\'MİLLETVEKİLİNİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR\'

HDP\'li Öztürk ise, \"Yasaklama olabilir, doğrudur ama biz açıklamayı yapacağız\" diye karşılık vermesi üzerine polis müdürü, \"Yasaklama olduğunu bile bile açıklama yapmanız bir milletvekili olarak bir suç işliyorsunuz. Biz de kolluk gücü olarak, suç işlemesine müsaade edemeyiz. Şu an bir tatsızlık çıksın istemiyoruz. Şehir şu an, uzan zamandan bu yana sakin. Lütfen gerginliğe yol açacak bir şeyde bulunmayın. Vekilim bakın, siz Meclis\'te yer alan birisiniz. Kanunların uygulanması konusnuda sizler bize yardımcı olacaksınız. Sizler bir siyasi partisiniz, milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yoktur. Öyle bir keyfiyet yoktur. Sizin yaptığınızı suç olarak size ifade ediyorum\" diye konuştu.

Demokratik haklarını kullandıklarını polis müdürüne anlatan HDP\'li Öztürk\'e polis müdürü ise, \"Demokratik haklar, demokratik kurallar içerisinde kullanılır. Ben istediğimi istediğim zaman yaparım diye bir demokrasi yoktur. Böyle bir demokrasi dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Siz parlamentoda yemin etmiş bir insansınız. Burası muz cumhuriyeti değildir. Her istediğimi istediğim zaman yaparım keyfiyeti hiçbir yerde yoktur. Buyrun kendi binanıza gidin, istediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz, birbirimizi üzmeyelim\" şeklinde yanıt verdi.

Bir süre yapılan görüşmenin ardından HDP\'liler, yapamadıkları açıklamayı İl Başkanlığı\'nda yapmak üzere parktan ayrıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı\'na gelen Öztürk ve beraberindekiler, bir süre kendi aralarında yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklaması yapmaktan vazgeçti.

Görüntü Dökümü

-Parkta alınan güvenlik önlemleri

-Parka gelen HDP\'liler

-HDP Öztürk ile polis müdürünün diyaloğu

-HDP\'lilerin parktan ayrılması

-İl Başkanlığına gelmeleri

-İl Başkanlığı önünde alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

3)BOYDAK AİLESİNE FETÖ OPERASYONU: 5 KİŞİ GÖZALTINDA, 4 KİŞİ ARANIYOR



KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finans desteği sağladığı gerekçesiyle holding ve bağlı şirteklerine TMSF tarafından el konulan Boydak ailesinden 5 kişi gözaltına alındı. Aynı aileden 4 kişinin de arandığı belirtildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri, İstanbul ve Ankara\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mehmet Emin, Ayşe, Sema, İbrahim ve Merve Boydak yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf, Şükran, Burak ve Can Furkan Boydak\'ın yakalama için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere soruşturmanın sürdüğü Kayseri Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinin ardından örgüt lideri Fethullah Gülen\'in çağrısı üzerine mali bünyesi bozulan Asya Katılım Bankası\'na para yatırdığı öne sürüldü.

HOLDİNGİN 3 YÖNETİCİSİ TUTUKLU YARGILANIYOR

Aynı soruşturma kapsamında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, Boydak Holding eski CEO\'su Memduh Boydak ve eski Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak halen tutuklu olarak yargılanıyor.

ARŞİV

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)-

4)AVUKATIN, ALPEREN\'İN ÖLÜMÜ İÇİN \'ALLAH\'IN TAKDİRİ\' DEMESİ SALONU KARIŞTIRDI



İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin\'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Tamer İ. ve eşi okul sahibi Yurdagül İ.\'nin de aralarında bulunduğu, 4\'ü tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu 2 sanığın avukatının, Alperen\'in ölümü için \'Allah\'ın takdiri olarak değerlendirilmesi gerektiğini\' söylemesi, duruşma salonunda tepkilere neden oldu.

Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.\'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca, okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen\'in okula girmediği görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği saklayarak, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak, olayı aydınlattı.

Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İ., tutuklandı. Kamuoyunun tepkisine neden olan olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi Yurdagül İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\' ile \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise \'suç delillerini yok etmek\'ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi.

Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya, 9 Kasım 2017\'de yapılan duruşmayla başlandı. Davanın bugünkü duruşmasına, minik Alperen\'in babası Serkan Sakin ile annesi Buket Sakin, tutuklu sanıklar Yurdagül İ. ve eşi Tamer İ., tutuksuz sanıklar D.K. ile A.G. katılırken, sorumlu müdür B.G. ve A.S. gelmedi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Menderes\'teki öğrencileri taciz olayını ortaya çıkaran ve \'Saadet öğretmen\' olarak tanınan Saadet Özkan da izledi.

AVUKATIN SÖZLERİ SALONDA GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Sakin ailesinin avukatı, davanın Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmesi için ve olaydan sonra okulda silindiği iddia edilen kamera kayıtlarının uzman bir kuruluş tarafından geri getirilerek, incelenmesi amacıyla dilekçe verdi. Yurdagül İ. ve Tamer İ.\'nin avukatı ise olayın basit taksirden kaynaklandığını ve kamu vicdanının tatmin olduğunu söyleyerek, müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu.

Avukatın, mahkeme heyeti tarafından Alperen\'in ölümünü \'Allah\'ın bir takdiri olarak değerlendirilmesi\'ni istemesi ise duruşma salonunda tepkilere neden oldu. Avukata gösterilen tepkinin üzerine hakim, duruşmaya ara verdi. Aranın ardından hakim, dosyanın incelenmesi için talep edilen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını söyledi. Mahkemenin ağır cezada görülmesi talebini reddeden hakim, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

\'OĞLUMUZUN NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ\'

Dava öncesi konuşan minik Alperen\'in babası Serkan Sakin, \"Ağır cezada olması gereken bir davanın, asliye cezada görülmesine çok üzülüyoruz. Biz, çocuğumuzun hala nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Servis içerisinde öldüyse kreş içindeki kameraların kayıtlarının silinmesi ne anlama geliyor. Kamera kayıtları hala çıkarılamadı. Çocuğun kafa derisi altındaki kanama, darba mı işaret? Gerçekten çok mağduruz; ama adalete güveniyoruz. Adalete güvenimiz tam. Biz, yandık başkaları yanmasın. Çocuklara şiddet son bulsun. Servis içinde unutulan çocuklar var. Çıkarılan kanunlarda hiçbir değişiklik yok. Caydırıcı bir ceza verilmezse bunun önüne geçilemeyecek. Allah, kimseye evlat acısı yaşatmasın. Hiçbir annenin, babanın canı yanmasın. Mahkemeden güzel bir karar bekliyoruz\" dedi.



Görüntü dökümü

- Adliyeden görüntü

- Baba Serken Sakin konuşması

Genel ve detay görüntü

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera:Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

5)TUNCA NEHRİ İÇİN TURUNCU ALARM

EDİRNE\'de yoğun yağışlar nedeniyle hafta başında sarı alarm verilen Tunca Nehri\'nin debisinin yükselmesi üzerine Tarihi Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı\'nın bazı kesimleri ve çevresi, su altında kaldı. Nehir için turuncu alarm verildi.

Son günlerde Edirne ve çevresinde etkili olan yağmur, bölgedeki nehirlerin de debilerinde artışa neden oldu. Geçen hafta kritik seviyelere ulaşan Tunca Nehri, bugün 130 metreküp/saniyeye seviyesini görünce, turuncu alarm verildi. Yer yer yatağından taşan nehir Sarayiçi Er Meydanı çevresinin de sular altında kalmasına neden oldu. Özellikle güreşlerin yapıldığı stad ve çevresiyle tarihi Adalet Kasrı çevresi yatağından taşan su ile doldu. Sarayiçi\'ne girişi sağlayan Kanuni ve Fatih köprülerindeyse araç geçişlerinde sıkıntı yaşanmadı.

Görüntü dökümü

--------------------------------

-Taşan Tunca Nehri

-Gözleri dolan köprüler

-Sarayiçi\'nde suların kapladığı alanlar

-Sudan kapanan yollar

-Taşkınlardan detaylar

-Korkulukları aşan sular

Haber-Kamera: EDİRNE,(DHA)

6)SAMSUN\'DA FETÖ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

SAMSUN\'da, FETÖ/PDY\'nin şifreli iletişim programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, aktif olarak çalışan 2 öğretmen ve özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin emniyete getirilmeleri

-Emniyetteden detay

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

7)3\'ÜNCÜ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

ADIYAMAN\'da, 4 katlı binanın 3\'üncü katındaki balkondan dengesini kaybedip, beton zemine düşen Asiye Yalçın (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 3\'üncü katındaki balkondan bakarken, dengesini kaybeden Asiye Yalçın, beton zemine düştü. Yalçın\'ın düştüğünü görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yalçın\'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Asiye Yalçın\'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Görüntü dökümü

- Olay yeri

- Sağlık ve polis ekipleri

- Yaşlı kadın sedye üzerine konulması

- Yaşlı kadın ambulansa alınması

- Ambulansın ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

8)ŞIRNAKLI ÖĞRENCİLER RİZE\'YE KİTAP GÖNDERDİ

KARADENİZ Doğu ile Buluşuyor Projesi kapsamında, Şırnaklı öğrencilerin birlik ve beraberlik notları yazdıkları kitaplar, Rize\'nin Çayeli ilçesimdeki öğrencilere ulaştı.

Çayeli ilçesinde bulunan İMKB Fen Lisesi öğrencileri Şırnak\'ın Silopi ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi\'nde okuyan öğrencilere, Rize\'den sevgi ve destek temalı notlarla dolu kitaplar gönderdi. Şırnaklı öğrenciler de kitapların içerisine yaşadıkları bölgenin sıkıntılarını kaleme aldı, birlik, beraberlik mesajı içeren ifadeler yazdı. Silopi ilçesinden gönderilen kitaplar Çayeli İMKB Fen Lisesi öğrencilerine dağıtıldı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa Silopi\'den Çayeli\'ne gelen Girikamo Derneği Başkan Vekili Adem Çakmakçı da katıldı.

\'VATANIN BİR OLDUĞU MESAJLARI VERİLDİ\'

Burada bir konuşma yapan Grikama Derneği Başkan Vekili Adem Çakmakçı, bölgede terör bittikten sonra insanları şehirlerine davet etmek amacı ile bu projeye dahil olduklarını belirterek \"İlk seçtiğimiz bölge Karadeniz oldu. İstiyoruz ki her bölgede yaşayan insanlar doğuya gelsin. Herkesi bölgemize davet etmek için yola çıktık. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz birbirlerine kitap hediye ettiler. Cudi dağının eteklerinden yazılan mesajlar burada okundu. Öğrenciler arasında birlik beraberlik kardeşlik mesajları verildi. Vatanın bir olduğu mesajları verildi. İnşallah yakın dönemde Rizeli öğrencileri Silopi\'de ağırlamak istiyoruz\" dedi.

\'ÇAYELİ, SİLOPİ KARDEŞ OLMUŞTUR\'

İMKB Fen Lisesi Müdürü Adem Kesimal de \'Okumak yaşamaktır\' sloganı ile çıktıkları yolda ülke sınırlarında bulunan bir ilde yaşayan öğrenciler ile kardeş okul olduklarını belirterek şöyle dedi:

\"Öğrenciler okudukları kitaplara vatan millet temalı notlar yazarak kardeş sınıftaki öğrencilere gönderdiler. Öğrencilere ülkenin bütün olduğunu, doğu ile batının kardeş olduğunu, Çanakkale\'de beraber yatan şehitlerimizin ayrılmaz olduğunu anlatmak adına böyle bir proje başlattık. Şuan Mehmetçiğimiz Afrin\'de savaşıyorsa bizde Silopi\'ye kadar uzanmamız gerektiğini düşündük. Bu proje kapsamında Silopi ile Çayeli ilçemiz kardeş olmuştur. Emek veren öğrencilerimize ve hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum\"

Programda Afrin şehitleri için Kur\'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Program sonunda Silopi\'den gönderilen, içerilerinde \'Ellerimiz bir oldukça kimse bizi yıkamaz\', \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' , \'Yaşasın birlik, yaşasın beraberlik, yaşasın kardeşlik\' yazılı kitaplar öğrencilere dağıtıldı.

Görüntü dökümü

Kitap dağıtım töreni

Konuşmaların yapılması

Kitapların öğrencilere verilmesi

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

9)JANDARMADAN ALKOL SİMÜLASYON GÖZLÜKLÜ UYARI

AYDIN\'ın Söke ilçesinde, jandarma trafik timleri, \'Alkol Simülasyon Gözlüğü\' ile ortalama 2.50 promil alkollü bir kişinin nasıl gördüğünü uygulamalı olarak sürücülere gösterdi. Alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için katılımcılara \'alkol simülasyon gözlüğü\' adı verilen gözlükle uygulama yapıldı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, Türkiye genelinde meydana gelen kazaların yüzde 65\'ine neden olan alkole dikkat çekmek amacıyla \"Trafiğe Alkollü Çıkma Hayatını Riske Atma\" sloganıyla düzenlenen projesi kapsamında Bağarası Mahallesi Kapalı Pazaryeri\'nde, alkol simülasyon gözlüğüyle uygulama yaptı. Etkinliğe, Söke Kaymakamı Tahisin Kurtbeyoğlu, CHP\'li Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan, oda başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, sürücülere Söke Şoförler Odası Başkanlığı destekleriyle alınan alkol simülasyon gözlüğü taktırtılıp, trafiğe 1.50 promil ve 2.50 promil alkollü çıkıldığında yaşanan durum, davranışları ve aksaklıkları görsel olarak hissetmeleri ve refleks durumlarını görme fırsatı verildi. Etkinliğin başında konuşan Astsubay Başçavuş İbrahim Kılınç, \"Trafiğe Alkollü Çıkma Hayatını Riske Atma Projesi ile sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerde yaşayan sürücülere, alkolün sürücüler üzerindeki ve trafik kazalarının nedenlerini göstermek istedik. Projeyle aynı zamanda sürücülerin dikkatini uymaları gereken kurallara çekmeyi amaçladık. Alkol simülasyon gözlüğü ile de sürücülere, alkollü araç kullandıklarında nasıl davranışlarda bulunup, reflekslerde bulunduklarını uygulamalı olarak göstererek, bilinçlenmelerini sağlamakta projemizin bir hedefi\" dedi.

YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

Simülasyon gözlüğü takarak, çizgide yürümeye çalışan CHP\'li Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, \"Çizgilerin hepsi çift görünüyor. Böyle yürümek çok zormuş. Bu kadarını tahmin etmiyordum\" dedi. Sürücü Mustafa Polat da \"Alkol simülasyon gözlüğüyle önümü göremedim. Çizgiler birbirine karıştı. Yoldaki topu göremedim. Bu arada bayağı kendimi kötü hissettim. Yürümemde bir denge bozukluğu oldu. Alkollü bir sürücü bu hale geliyorsa, kesinlikle bir kazaya sebebiyet verir. Televizyonlarda hep izliyoruz ama birad ilk kez bunu yaşayarak gördüm. kendimi kötü hissettim. Tüm sürücülerden hem kendi hem de başkalarının canlarını tehlikeye atmamaları için alkollü araç kullanmamalarını tavsiye ediyorum\" dedi.

Program sonrasında, jandarma tarafından şehitler anısına dualar okunup, lokma döktürülerek, yoldan geçenlere ve sürücüler dağıtıldı.



Görüntü dökümü

-Sürücülerin alkol simülasyon gözlüğünü denemesi

-CHP\'li Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran\'ın alkol simülasyon gözlüğünü denemesi

-Astsubay Başçavuş İbrahim Kılınç\'ın açıklaması

-Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ile röp.

-Sürücü Mustafa Polat ile röp.

(Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

10)KÖYE, ONLARCA SAHİPSİZ KÖPEK BIRAKILDI

BOLU\'nun Saraycık köyüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bırakılan onlarca köpek, Bolu Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak, hayvan barınağına götürüldü.

Bolu kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Saraycık köyüne geçen Cuma günü kamyonetle gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, aralarında pitbull ve kangal cinsi de bulunan onlarca köpeği köyün girişindeki ormanlık alana bıraktı. Köyün içine giren ve aç oldukları için evlerin etrafında dolaşan köpekleri gören köy halkı, saldırgan köpeklerden korkarak durumu Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri, köpekleri uyuşturucu iğneyle yakalayarak belediyenin hayvan barınağına götürdü.

Cumartesi gününden itibaren çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı Ömür Arabacı, \"İlk gün 9-10 tane köpek aldık. Bugün 14 köpek topladık. Toplam sayı ise 35\'e yakın. Çalışmalarımız devam ediyor\" dedi.

Köyde oturan Hüseyin Azman ise köpekleri bırakanlara sitem ederek, \"Çocuklarımız köpeklerden korkuyor. Bu köpekleri buraya bırakmasınlar. Piknik yapmaya gelenler oluyor, insanlar hayvanlarını otlatmak için çıkıyor. Aralarında pitbull cinsi köpekler de var\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Ömür Arabacı ile röportaj

-Köpeklerin yakalanması

-Köpeklerin araca yüklenmesi

-Hüseyin Azman ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

11)TROİA İÇİN HEDEF 1 MİLYON TURİST

ÇANAKKALE İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2017 yılında 329 bin 258 kişinin ziyaret ettiği Troia Ören Yeri için önümüzdeki yıllardaki hedeflerinin 1 milyon ziyaretçi olduğunu söyledi.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, düzenlediği basın toplantısıyla \'2018 Troia Yılı\' çalışmalarını anlattı, ören yerlerini ziyaret edenlerin sayılarını açıkladı. 2016\'da 242 bin 27 kişinin ziyaret ettiği Troia Ören Yeri\'ne, geçen yıl ise 329 bin 258 ziyaretçinin geldiğini anlatan İl Müdürü Dokuz, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ören yerleri arasında Troia\'nın 2017\'de bir basamak atlayarak dördüncü sıraya yükseldiğini söyledi. Hedeflerinin ise ziyaretçi sayısını ilk etapta 500 bine, ardından da 1 milyona çıkarmak olduğunu açıkladı.

Türkiye\'ye 2017 yılında 32.5 milyon turistin geldiğini ve 27 milyar dolar gelir bıraktığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, bu yılki hedefin ise 36 milyon turist ve 34 milyar dolar gelir olduğunu kaydetti. Cumhuriyetin 100\'üncü yılında turizmdeki hedefin 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir olduğunu ifade eden Dokuz, \"Çanakkale; Troia, Assos, Tarihi Gelibolu Yarımadası, Apollon Smintheus, Alexandria Troas, Kazdağları, Gökçeada, Bozcaada gibi turizm destinasyonlarımızla birlikte, Türkiye\'nin 2023 yılındaki 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir hedefine katkı sağlayacak potansiyele sahiptir. İnşallah kültür varlıklarımızın ayağa kaldırılmasıyla, Troia Müzemizin açılmasıyla, Assos Ören Yerimizin çevre düzenlemesinin bitmesiyle, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'na yapılan yatırımlarla birlikte bu rakamlara ulaşacağımızı ümit ediyoruz\" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2018 Troia Yılı\'nda yapılacak etkinliklerle ilgili çalışmaların ise hızla sürdüğünü söyledi.

Görüntü dökümü

-Troia Ören yerinden arşiv görüntü.

-İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

