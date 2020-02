DHA YURT BÜLTENİ-12

Şehit Pilot Üsteğmen\'in cenazesi, Kırıkkale\'de toprağa verildi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un (32) cenazesi, Kırıkkale\'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit eşi Gizem Mut’un, “Ağlamayın. Lütfen sevindirmeyin onları. Bakın ben ağlamıyorumö şeklindeki sözleri, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un cenazesi, Çalılıöz Mahallesi\'nde oturan baba evine getirildi. Burada dualar okundu ve helallik alındı. Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancası Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un cenazesi, buradan cenaze namazının kılınacağı Nur Camisi\'ne götürüldü. Şehit Pilot Üsteğmen Mut’un buradaki cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehidin yakınları ve binlerce Kırıkkaleli katıldı. Cenaze töreni sırasında Şehit Erdem Mut’un yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görülürken, babası Ali ve annesi Ayşe sinir krizi geçirdi. Acılı anne ve babaya sağlık ekipleri müdahale etti ve getirilen sandalyelere oturtularak teskin edilmeye çalışıldılar. Şehit Pilot Üsteğmen Mut’un polis ağabeyi Ertuğrul, kız kardeşi Şefika da ayakta durmakta güçlük çekerken kardeşlerinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

ŞEHİT EŞİ: AĞLAMAYIN

Şehidin eşi Gizem Mut ise törende gözyaşı döken yakınlarına seslenerek, “Ağlamayın. Lütfen sevindirmeyin onları. Bakın ben ağlamıyorumö dedi. Şehit eşinin sözleri, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası bir süre askeri araçta taşınan şehit Üsteğmen Erdem Mut’un Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından cenaze aracına alınarak Şehitlik Mezarlığı’na götürüldü. Şehit Mut’un cenazesinin arkasından yürüyen binlerce Kırıkkaleli, tekbir getirip, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Şehidin cenazesi ardından Şehitlik\'te toprağa verildi.

Azez - Afrin sınırı bölgesindeki YPG hedefleri vuruluyor/EK



YPG HEDEFLERİNİN İMHA EDİLME ANI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez - Afrin sınırı bölgesinde bulunan Minnag Havalimanı, Ayn Dakni ve Maranez\'deki YPG hedefleri dün geceden bu yana havadan ve karadan vuruldu. Maranez\'deki YPG hedeflerinin imha edilme anı görüntülendi.



Halaçoğlu\'ndan \"Fetullah Gülen\" açıklaması:Bunun dedesi zamanından gelen bir sıkıntı var

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, FETÖ Lideri Fetullah Gülen ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Halaçoğlu, Gülen’in Ermeni olduğunu iddia ederek,\"Bunun dedesi zamanından gelen bir sıkıntı var. Baya ciddi bir katliam var Anadolu’da. Sonra Ermenistan’a gidip, Müslüman olarak geri dönmeleri söz konusu. Özel hatıratlarda var\" dedi. Halaçoğlu, İYİ Parti’nin seçime katılıp, katılmayacağı ile ilgili olarak da dikkat çeken açıklamalar yaparak, \"Yargıtay’da onadı ve sitesinde ‘seçime girebilir’ ifadesini de koydu. Ancak YSK hiçbir partiye uygulamadığını bize uyguladı, onu da aşacağız\" diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Kayseri’de uydudan yayın yapan 38 Kent TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinde kongre sürecinin başladığını ve devam ettiğini dile getiren Halaçoğlu, şu an için 60 ilde teşkilatlandıklarını ve ilçelerle birlikte ve bunu Yargıta’ya bildirdiklerini söyledi. Halaçoğlu, \"Yargıtay’da onadı ve sitesinde ‘seçime girebilir’ ifadesini de koydu. Fakat YSK başka hiçbir partiye uygulamadığı şeyi bize uygulamaya kalkıştı. ‘İl, ilçe kongrelerinizi yapmadınız’ dedi. Halbuki bundan önce bizim gibi kurulmuş 7 parti kurucularıyla büyük kongrelerini yapmışlardı ve seçime girmişlerdi. Ama bize böyle bir şey çıkarınca yarın bunu bahane ederek seçime sokmama gibi bir durumla karşılaşırız, düşüncesiyle bütün problemleri ortadan kaldıralım dedik ve Şubat ayında Türkiye’deki bütün ilçelerimizin kongrelerini tamamlama kararı aldık. Mart ayında da il kongrelerimizi tamamlayacağız. Nisan’ın ortalarında da büyük kongremizi olağanüstü olmak üzere tekrar yapacağız. Böylece o pürüzlerde ortadan kalkacak\"dedi.

\"NİYE BUNLAR KENDİ BÖLGELERİNİ KURTARMAYA GİTMİYORLAR?\"

İYİ Parti olarak televizyonlara çıkartılmadıklarını kaydeden Halaçoğlu, \"İYİ Parti olarak bizler TV’lere çıkartılmıyoruz. A kanalında 4 kişi toplanmış, İYİ Parti’yi konuşuyor. Toplanmış ama İYİ Parti’den kimseyi davet etmiyorlar\" ifadelerini kullandı. Afrin operasyonunu desteklediklerini belirten Halaçoğlu, uygulanan politikanın yanlış olduğunu savundu. Halaçoğlu, şunları söyledi: \"Biz Suriye’ye karşıyız, Esad’a karşıyız, Esad PYD’ye karşı, biz de PYD’ye karşıyız, Amerika dostumuz ama Amerika PYD’yi destekliyor. Kördüğüm olmuş bir işlem. Bazı meseleleri iktidar göremeyebilir. Biz yapıcı bir tavır takınıyoruz. Geç kalınmış bir harekat ama yapılması gerekiyordu . Türkiye’nin yarından tezi yok, Esad ile masaya oturup birlikte hareket etmesi gerekiyor . Çünkü Esad kendi toprağını kurtarsın. Ben askerimi, Mehmedimi oraya gönderiyorum, ama o da kendi askerini göndersin. Şimdi Suriye’den 3.5 milyon Suriyeli buraya geldi diyoruz. Bunların birçoğu eli silah tutacak insanlar. Niye bunlar kendi bölgelerini kurtarmaya gitmiyorlar da ben Mehmedimi gönderiyorum. Şunun için ben bunu sadece meşru görüyorum; terör örgütüne karşı mücadele ettiğim ve bana zarar vereceği için. Ama diğer taraftan Esad ile konuştuğum takdirde diyorum. Şimdi akılcı olmak lazım, duygusal davranamamak lazım. Çünkü devlet yönetiminde özellikle dış politikada hiç kimse ilânihaye düşmanınız olmaz dostunuz da olmaz. Çıkarımız varsa onu yapmak zorundayız. Esad ile hareket etmiş olsaydık, Rusya’yı da İran’ı da karşımıza almayacaktık. Sadece karşımıza alacağımız Amerika’ydı. Ama Esad hareket edeceği için bunlarla mücadele de o yer alacağı için ve Rusya’nın da desteğini İran’da aldığı için Amerika bu konuda yalnız kalacaktı. Buradaki denklem şu Amerika Ortadoğu’da kendine göre bir şekil vermek istiyor. Bu şekilde kendine uydu bir devlet yaratmak istiyor. En başından beri hedefi bu. Irak savaşı da bununla bağlantılı, Suriye’nin, Libya’nın, Türkiye’nin hatta karıştırılma sebebi de budur, açıkçası Amerika dost bir ülke değil.ö Türkiye’nin, Amerika’nın oyununa geldiğini öne süren Halaçoğlu, “Türkiye, Amerika’nın oyunlarına gelmek suretiyle büyük Ortadoğu projesinin içine girdi. Şimdi çıkmaya çalışıyor. Yanlış olduğu çıktı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı iki gün önce ‘Obama da beni aldattı’ dedi. Hatta Trump’a ‘siz de Obama gibi yalan söylüyorsunuz’ dedi. Oraya kadar vardı iş. Buradaki politikanın yanlışlığı anlaşıldığına Amerika’nın da ne yapmak istediğini bildiğimize göre burada bizim Türkiye’nin çıkarlarını korumamız lazım. Ben Mehmedimin bir damla kanını neden onlarla değişiyim. Olacak şey değil\" diye konuştu.

\"FETÖ ERMENİ MİDİR?\" SORUSUNA YANIT

Program sunucusu 38 Kent TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Çiftci’nin, \"FETÖ’nün bir kripto Ermeni olduğu belgeli midir sizdeki kaynaklarda?\" sorusunu da yanıtlayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, \"Bunun dedesi zamanından gelen bir sıkıntı var. Baya ciddi bir katliam var Anadolu’da. Sonra Ermenistan’a gidip sonra Müslüman olarak geri dönmeleri söz konusu. Kimin ne kadar Müslüman olup, olmadığına biz karar veremeyiz. Allah’tan başka hiç kimse bunu bilemez, ama tarihi bir geçmiş varsa bu geçmişi ortaya koyuyoruz\" dedi. Halaçoğlu, Gazeteci Osman Çiftci’nin, \"Bu belgeli midir?\" sorusuna da, \"Özel hatıratlarda var. Devlet belgeleri olarak söz konusu değil\" yanıtını verdi.

\"MHP’DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLSEYDİ, RÜZGAR ALACAK MIYDIK, ALACAKTIK\"

Halaçoğlu, İYİ Parti’ye yönelik FETÖ suçlamalarına da tepki göstererek, \"Buna sadece gülüyorum . Bizim partinin kuruluşuna baktığımızda daha önceden kurulması planlanmış bir parti değil. Bizim mücadelemiz MHP içerisinde yönetim değişikliğine yönelik bir mücadeleydi ve yeni bir parti kurmak değil parti yönetiminde bir değişikliğe gitmekti. Mümkün olmadı iktidar da dahil olmak üzere hepsi el birliğiyle delege imzaları toplandığı halde kongreye gitmediler. Dolayısıyla bu bizim irademiz dışında meydana gelen bir olaydır. Bizim yapmamız mümkün olmayan bir hadisedir. MHP’de bir yönetim değişikliğine gitseydik bir rüzgar alacak mıydık, alacaktık ama bu bugünkü gibi bir rüzgar olmayabilirdi. Bir de anayasa meselesi eklendi bunun üstüne. Bu anayasa teklifi ile daha önce MHP’nin de karşı çıktığı yarı başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sistemine karşı olduğunu belirten bir tavrı vardı. Ama birdenbire bu tavır değiştirilip anayasa gündeme getirilince anayasada da partili cumhurbaşkanına onay verilince hatta cumhurbaşkanının olağanüstü yetkilerle donatıldığı bir sistem getirilince, bakın böyle bir ucube şey olmaz. Böyle demokrasi de olmaz. Böyle devlet de yönetilmez. Kişi bugün çok iyi olabilir yarın çok kötü kişiler de gelebilir. Dolayısıyla biz buna karşı çıkıyoruz dedik. Böyle bir anayasa olmaz tek adam yönetimidir bu. Sultanlık, krallık gibi bir şey. Referandum da hayır diyenleri terörist ilan ettiler. Biz de sonunda dedik ki bir parti kurmak zorundayız. Bu parti ne Amerika’nın ne şunun bunun iradesiyle kurulacak bir şey değil, çünkü olağanüstü şartlarda milletin ihtiyaç duyması sebebiyle kuruldu bu parti. Amerika’nın ihtiyacı sebebiyle değil. Bugün Amerika’nın en iyi geçindiği hükumettir şu an. Neden? Teröristlere fiilen yardım eden bir Amerika mı var karşımızda, Afrin’de PYD’ye var. Peki onunla hala İncirlik’i kullandıran bir hükumet var mı, var. Kardeşim ben miyim Amerikan projesi yoksa başkaları mı? En başından beri FETÖ ile kucaklaşan biz değiliz ki kendileri. Gidip ağlayanlar da onlar elini kürsüye dayayıp konuşan mesela Bekir Bozdağ. Şu an Türkiye öyle bir hale geldi ki hoşnut olmadığınız, rakip gördüğünüz kişilere hemen FETÖ damgası vurmak suretiyle içeri alabiliyorsunuz\" şeklinde konuştu.

\"GEÇMİŞTE DE BUNUN ÖRNEĞİNİ GÖRDÜK\"

İttifak ve \"Türk\" ifadesinin kaldırılması konusunda da yaşanan tartışmalara değinen Halaçoğlu, \"Bizim hiçbir partiyle ittifak kurma gibi bir durumumuz yok. 2’inci tura kalırsak da neden ittifak kuralım? Parlamenter demokratik sistem istemiyorsa ben neyiyle ittifak kuracağım? Bunun yanında fırsat kollayıp Türk ve Türkiye kelimelerini kurumlardan kaldırmaya çalışmanız bile zaten sizin ne yapmak istediğinizi ortaya koyuyor. Bu kadar şuursuzca bir şey olmaz. Geçmişte bunun örneğini gördüğümüz için şimdi artık düşünmeye bile gerek yok buna karar verirken. Çünkü ne diyordu geçmiş dönemde, ne mutlu Türküm kelimesi tahrik ediyor insanları bilmem kimleri veya tahrik ediyor bayrağı açarsanız diyorlardı. Milliyetçiliği ayaklar altına alıyordu. Bizim her geçen gün gücümüz artıyor. Bizi seçime sokmamak için her şeyi yapacaklar ama öyle bir ihtimal yok. Anayasa oylamalarında gördük evet diyen bloklar belliydi. AKP, MHP ve BBP ‘evet’ dedi. Geçersiz 1,5 milyon oyla kazandılar referandumu. Böyle bir ortamda kazanacaklarına inansalar çoktan erken seçim olmuştu Türkiye’de\" dedi.

\"BÜYÜKŞEHİR\'DE GÜÇLÜ ADAYLAR ÇIKARACAĞIZ\"

Yerel seçimlere de güçlü adaylarla gireceklerini anlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, \"Biz çok ciddi adaylar çıkartacağız. Büyükşehirler’de çok güçlü tanınmış adaylarımız olacak. İYİ Parti’ye yönelik olarak, hiç kimsenin ummadığı bir dip dalgası gelecek, göreceksinizö şeklinde iddialı açıklamalarda bulundu. Halaçoğlu, MHP’den bir süre önce istifa eden MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in baba ocak Kayseri’nin Pınarbaşı İlçe Belediye Başkanı Dursun Ataş’ın, İYİ Parti’ye katılıp, katılmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Halaçoğlu, “Tabi kendisi bilir ama ben gönlünün bizle olduğunu biliyorum. Bu sorunun ona sorulması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

\"PARA YATIRANI TUTUKLUYORSUN, AÇANI TUTUKLAMIYORSUN\"

Hükümetin FETÖ ile gerekli mücadeleyi yapmadığını da iddia eden Halaçoğlu: \"FETÖ ile mücadele edildiğine inanmıyoruz. Sulandırılmış bir takım hususlar var ki siyasi ayağı olduğu gibi duruyor. Gidip bilmem neredeki bir öğretmeni tuttuğunuzda bu FETÖ ile mücadele olmuyor. Kim idare ediyor. Fethullah Gülen ilkokulu bile bitirmemiş, dışarıdan diploma almış bir kişi. Bunu kim vaiz olarak atadı Türkiye’de. Neye, hangi bilgisine dayanarak atadılar? Bunu araştırmamız gerekiyor. Bu adamın kapasitesi nedir ki hem Türkiye’de hem dünyada böyle okullar açabilsin. Amerikanvari böyle okullar açabilsin İngilizce tedrisat yapsın ve en yetenekli, zeki çocukları aldıkları gibi bürokratların çocuklarını alsın. Bunu göz önüne almadan iyi araştırmadan siz FETÖ ile mücadele edemezsiniz. Hasret bitsin diyen ben miyim kardeşim? Bank Asya’yı açan ben miyim kardeşim ya? Para yatıranı tutukluyorsun, açanı tutuklamıyorsun\" ifadelerini kullandı.

Sakarya\'da \'Zeytin Dalı\' harekatına 100 araçla destek

Sakarya\'nın Pamukova ilçesinden Adapazarı\'na 100 araçlık konvoy yapan TIR ve kamyon sürücüleri, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

Pamukova Taşıyıcılar Kooperatifi ve Pamukova Şoförler Odası, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında mehmetçiğe destek vermek için konvoy düzenledi. 100 araçlık TIR ve kamyon Pamukova\'dan hareket ederek Adapazarı\'na geldi. Adapazarı şehir merkezinde tur atan TIR ve kamyonların kasalarına çıkanlar ellerindeki bayraklar sloganlar atarak, kendilerine destek veren vatandaşları selamladı. Üzerlerinde Afrin\'e destek için hazırlanan pankartlarla ilerleyen araçlar daha sonra Pamukova\'ya döndü. Pamukova Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şaban Özzaim, \"Tüm şoförler ve arkadaşlarımız olarak biz bu operasyonda devletimizin yanında olduğumuzu belli etmek için böyle bir organizasyon yapmak istedik. Malımızla, canımızla yanında olduğumuzu devletimiz bilsin. Ortadoğu\'da kimin ne yapmak istediğini herkes biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. Devletimiz malımızı istiyorsa malımızı, canımızı istiyorsa canımızı vermeye hazırız. Biz halk olarak devletimizin arkasındayız\" dedi.

Edirne\'de kar yağışı başladı

Edirne\'de sabah saatlerinden itibaren aralıkla süren hafif yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da 4 dereceye kadar düştü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıkla süren yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşerken, kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ve çevresindeki etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri karla karışık yağmur yağışının devam edeceği ifade etti.

Kamyonun kasasından kaçaklar değil deveciler çıktı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, polisin kaçakları taşıdığı ihbarı üzerine durdurulan brandalı kamyondan, 8 deveci ile yeni satın aldıkları bir deve çıktı. Yaşanan kısa süreli heyecanın ardından gerçek anlaşılınca, kamyon yoluna devam etti.

Bugün saat 15.00 sıralarında, \'155 Polis İmdat\' ihbar hattını arayan çok sayıda kişi, Bodrum\'a 18 kilometre mesafedeki Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki kasası brandayla örtülü 48 BF 370 plakalı kamyonda sık sık başlarını çıkartarak dışarı bakan kişiler olduğunu bildirdi. Polis, kamyonu içinde kaçaklar olabileceği şüphesiyle Kaynar Mevkisi\'nde durdurdu. Kamyonun şoför mahalinden 2, kasasından da 6 kişi indi. Polis, kamyonun kasasındaki brandayı açıp, bir deve ile karşılaşınca, gerçek ortaya çıktı. Kamyondaki kişilerin kaçak değil, deveci oldukları, yeni satın aldıkları bir güreş devesini Bodrum\'a götürdükleri belirlendi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kamyon, yoluna devam etti. Devecilerden M.K. \"Satın aldığımız deveyi getiriyorduk. Bu nedenle kamyonun brandalı olan kasasında yolculuk yapıyorduk. Kasada havasız kaldığımız için zaman zaman hava almak amacıyla başımızı dışarı çıkartıp, temiz hava soluyorduk. Bizi gören vatandaşlar, kaçak zannedip, ihbarda bulunmuş, polisimiz de görevini yaptı\" dedi.

Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı

Bolu\'da, 38 yaşındaki Ramazan Ü., 44 yaşındaki Murat Zafer Cankurtaran\'ı kentin en işlek caddesinde silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Zafer Cankurtaran ve Ramazan Ü. arasında birbirlerinin hakkında başkalarına olumsuz şekilde konuştukları için tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Ramazan Ü. belinden çıkardığı tabancayı 2 el ateşledi. Kurşunlardan biri Murat Zafer Cankurtaran\'ın kasık bölgesine isabet etti. Yaralanan Cankurtaran, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Ramazan Ü. ise olayın ardından kaçtı. Polis, Ramazan Ü.\'yü yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, Cankurtaran ve Ramazan Ü.\'nün daha önce aynı evde birlikte kaldıkları ve aralarında kavga yaşandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

