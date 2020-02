DHA YURT BÜLTENİ-12

TSK: Şeyh İsa Bölgesinde 4\'üncü gözlem noktası çalışmaları başladı

Genelkurmay Başkanlığı\'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye\'nin İdlib kentindeki Şeyh İsa bölgesinde 4\'üncü gözlem noktası çalışmalarına başlanıldığı açıklandı. Genelkurmay\'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: \"Astana görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde Şeyh İsa bölgesinde gözlem noktalarından 4\'üncüsü olan 6 nolu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca 07 ve 08 nolu Gözlem Noktalarının keşif faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.\"

Haber:KİLİS,(DHA)

Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ\'ın cenazesi Giresun\'da /EK

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AKTAĞ, TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan alınarak konvoy eşliğinde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Cami önüne getirildi. Şehidin babası Mehmet, annesi Tülay, eşi Nuray Aktağ ve yakınları tabuta sarılarak göz döktü. Şehit Aktağ\'ın tabutu başında ağlayan oğlu 4 yaşındaki Muhammed Enes’de yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Avutmuş Camiinde ikinci vakti kılınan cenaze namazına şehidin yakınlarının yanı sıra, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları,Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Giresun Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Muhittin Oral\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Ufuk Aktağ, Avutmuş mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kilis\'e askeri sevkiyat sürüyor

Suriye\'nin Afrin kentine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Kilis\'e askeri araç sevkiyatı sürüyor. Çeşitli kentlerden Kilis\'e gelen zırhlı araçlar, sınır hattında konuşlandırılacakları bölgelere yönlendiriliyor.

Diyanet-Sen Gaziantep Şubesi\'nden Adnan Oktar\'a suç duyurusu

Diyanet- Sen Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Göral, Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet- Sen Gaziantep Şube Başkanı Göral, müftülük binasında basın toplantısı düzenledi. Göral, Adnan Oktar\'ın kendisine ait televizyon kanalındaki Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Oktar\'ın Diyanet ile ilgili sözlerini kendisine iade ettiklerini kaydeden Göral, “Adnan Oktar, Diyanet\'in gelirlerine gelince aklına İslam gelmekte ama kendine saldırı olduğu hissettiğinde de bir devletten herkesin yaşamına olduğu kadar kendi yaşamına ve kepazeliklerine saygı duyulması gerektiğini vurgulamaktadır. İslam’a ve insanlara hizmetkar olan, yüce dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendilerine iade ediyoruz. İslami değerler üzerinde yıllardır yaptıkları tahribat yetmiyormuş gibi kendi rezil hayatlarını örtbas etme adına ülkemizin dini, manevi, insani, ahlaki ve kültürel hayatını ayakta tutan din görevlileri ve bağlı oldukları kurum, Diyanet hedef alınmıştır. Bu, bir kalkışmadır. İslam’a ve insanlığı karşı bir isyandır\" diye konuştu. Adnan Oktar\'ın arkasındaki güçlerin araştırılmasını istediklerini dile getiren Başkan Göral, şunları söyledi:\"Bunlar; dilleri zehirli, yürekleri zincirli, beyinleri uyuşturulmuş bir ruh hali ile Müslüman Anadolu halkından ve tarihinden intikam alma uğruna kurulan gizli ajandalı organize örgütlerdir. Savcılardan talebimiz odur ki İslam dininin genleriyle oynayan, halkın değerlerimi bile bile aşağılayan, toplumda kin ve nefretin yaygınlaşmasına yol açan, devletin kurumlarına salya sümük saldıran, ahlaksızlığı fikir özgürlüğü diye servis eden bu şer unsurların İsrail ve FETÖ hayranlığı dahi arkalarında var olan güçler ve ekonomik beslenme kaynakları araştırılsın ve hak ettikleri ceza kendilerine verilsin.\" Açıklamanın ardından Diyanet- Sen yetkilileri, Gaziantep Adliyesi’ne giderek, Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet-Sen Kars Şubesi’nden Adnan Oktar’a suç duyusu

Diyanet- Sen Kars Şube Başkanlığı\'nca, Adnan Oktar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yönelik açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Diyanet- Sen Kars İl Başkanı Ebubekir Keleş öncülüğünde, il binasında bir araya gelen Diyanet-Sen üyeleri, Adnan Oktar’a tepki gösterdi. Oktar’ın Diyanet ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalıştığını savunan Keleş, ülkenin içinde bulunduğu çetin günlerde \'suni gündem\'ler oluşturma çabası içinde olduğunu kaydetti. Adnan Oktar\'ın yaptığı programların, İslam ahlakıyla örtüşmediğini söyleyen Başkan Keleş, şöyle konuştu:\"Yaptığı programlarla İslam ahlakıyla bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu \'A9 kanalı\'na duyarlı Müslüman ailelerinden tepkiler her geçen gün çığ gibi artmaktadır. İslam’ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavrı ve davranışı konusundaki hükümleri açıkken bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hıristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip, toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte Müslüman ahlaki sınırları zorlayarak, nahoş tutumlar toplumda yaymak adına gösterdiği çaba, kimsenin gözünden kaçmamakta ve oynanan oyunun herkes farkındadır. Soruyoruz Adnan Oktar’a; senin nahoş görüntülerin özgürlükle meşru oluyor da devletin Anayasa\'sı ve ekonomik yapısı üzerine kurulu olan bir devlet anlayışı da Diyanet hangi mantıkla bütçeden istisna olabilsin veya bu durum salt Diyanet’in sorunu mu ki burada Diyanet suçlanıyor? İsrail’e sevgi gösterisinde bulunan Adnan Oktar, İsrail ve Hristiyan memleketlerdeki dini kurumların bütçelerine de aynı mantıkla bakıyorsa buna ancak gülünür. Her defasında siyonizmin önderlerini kendilerine kardeş ilan eden İsrail’e hayranlığını tehditkar bir üslupla dile getiren Adnan Oktar’ın İsrail’e gösterdiği saygının en azından yarısını ekmeğini yediği ülkenin kurumlarına ve İslam dininin temsil edildiği nezih bir kurum olan diyanete göstermesini kendisinden bekliyoruz. İslam’a ve insanlığa hizmetkar olan yüce dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendilerine iade ediyor, kurmuş olduğu kerhane içerikli ifadenin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak, dünyayı kendi penceresinden görüp, algılamamasını tavsiye ediyoruz.\" Diyanet- Sen Kars İl Başkanı Keleş ve Memur- Sen Konfederasyonu\'na bağlı diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın açıklamasının ardından Kars Adliyesi’ne gelerek, Adnan Oktar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Oltu Çayı\'na dökülen zift ve atık yağla ilgili soruşturma başlatıldı

Erzurum\'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı\'na, çok sayıda kuş ve balığın ölümüne neden tonlarca zift ve atık yağ dökülmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. İlçe sakinlerinin büyük tepki gösterdiği çevre felaketine neden olan kişi ya da kişilerin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.

Oltu merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan geçen ve yaklaşık 50 mahallenin tarım arazisini suladığı Oltu Çayı\'na, Kurupınar mevkiinde, 27 Ocak Cumartesi günü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşaltıldı. Suyu siyaha boyayan zift ve atık yağ, çevre felaketine neden oldu. Çaya yayılan zift ve yanmış atık yağın öldürdüğü onlarca kuş ve balık kıyıya vurdu. Çevre felaketine ilçe sakinleri büyük tepki gösterdi. Kıyıya vuran balık ölülerini toplayan vatandaşlar, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Oltu\'nun en önemli su kaynaklarından biri olan çayın tarımsal arazilerin sulanmasında kullanıldığını belirten ilçe sakinleri, kirliliğin insan sağlığını da etkilemeden çayın bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi.

\'KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜYDÜ\'

Doğa yürüyüşünde Oltu Çayı\'nda hiç istemedikleri görüntülerle karşılaştıklarını belirten Mustafa Arlı, \"Dökülen atıklar nedeniyle çayın etrafında ölmüş kuş ve balıklarla karşılaştık. Korkunç bir görüntüydü. Bunu yapanların bulunması ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz\" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik güçlerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, zabıta ekiplerinin de bölgede inceleme yaptığı belirtildi.

ÇAYDAN NUMUNE ALINACAK

Oltu Çayı\'na boşaltılan zift ve atık yağ olayının büyük yangı uyandırması üzerine Oltu Belediyesine bağlı Çevre Mühendisi ve Zabıta ekipleri bölgede inceleme yaptı. Savcılık, polis ve jandarmanın çalışması yanı sıra belediye ekipleri de Oltu Çayı\'nda araştırma yaparak zift ve yanmış atık yağı dökenleri bulmak için seferber oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin de ilçeye gelerek Oltu Çayı\'ndan numune alıp inceleme yapacakları kaydedildi.

Otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinden 15 kilo esrar çıktı

Bolu\'da, TEM Otoyolu\'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ses sistemi ve yedek lastik içindeki 15 kilo 138 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 41 yaşındaki M.K. adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu\'nda bir otomobili durdurdu. İçinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilen otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Burada, narkotik köpeği \'Sezar\' eşliğinde yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan ses sistemi ve yedek lastiğin içine gizlenen 15 kilo 138 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

