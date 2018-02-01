DHA YURT BÜLTENİ-12

Şemdinli\'de PKK\'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı



Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

İlçenin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK\'lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Irak\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Haber: HAKKARİ, (DHA)

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Sinop\' ta evde patlama

SİNOP\'ta bir dairede, gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama, paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı patlamada, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sinop Kefevi Mahallesi Büyükkaş Caddesi\'ndeki bir binanın ikinci katında oturan Remziye Yaşar\'a ait dairede, öğle saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Evin balkon penceresi yerinden söküldüğü, camların kırıldığı patlamadan yara almadan kurtulan aile, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Patlamanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamanın kesin nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olcak.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan detalar

(SÜRE:2.24 Dk) (BOYUT:109 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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Bakan Özhaseki Rize’de dolgudaki riskli binalarla ilgili konuştu: Karşımızda bir tehlike, sıkıntı var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Rize’de yıllar önce deniz doldurularak, kazanılan 350 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve riskli oldukları yönünde rapor hazırlanan yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dolgu alandaki konutların herhangi bir sıkıntı durumunda vatandaşlara müthiş bir risk olarak geri döneceğini ve can kaybı yaratacağını ifade eden Bakan Özhaseki, `Karşımızda bir tehlike, sıkıntı var\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki beraberinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile birlikte özel uçakla bugün saat 14:00 sıralarında Trabzon havalimanına geldi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve yetkililer tarafından karşılanan bakanlar karayolu ile Rize’ye geçti. Rize Valiliğini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentte dolgu sahasındaki binalarla ilgili Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ve riskli olduğu belirtilen binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Rize’nin gündemlerinden hiç düşmediğini ifade eden Bakan Özhaseki, Türkiye’de dönüşüm gereken çok alan olduğunu ve çok hızlı davranmaları gerektiğini söyledi. Anadolu topraklarının binlerce yıllık olmasına, dünyanın en eski yerleşim yeri ve en eski şehirleri olmasına rağmen son zamanda yaşadıkları zafiyetlerle planlamanın biraz geç kaldığını belirterek şöyle dedi: \"İdeolojik belediye anlayışları, yapılaşmada belki de standart kaliteyi tutturamamamız birçok sorunla bizi karşı karşıya bıraktı. Bunların hepsinin yolu, çözümü var. Bu yol ve çözümler bizim planlamamız neticesinde ortaya çıkmasına rağmen yerelde belediyemizin ve sonradan halkımızın bize vereceği destekle çözülür. İstediği gibi bir planlama yapıp ertesi gün gelip yıkıp, yapacak fırsat, güç, yetki, kanun öyle bir şey yok. Ortak akılla birlikte çözeceğiz. Buradaki sorun dolgu alandaki konutların herhangi bir sıkıntı durumunda vatandaşlarımıza müthiş bir risk olarak geri dönecek, can kaybı yaratacak olması. Yıkımlarda birçok insanın canını, malını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalması. İşin mimarı, görüntü tarafını artık ikinci planda düşünüyoruz. Böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldığımıza göre şimdi bunu bir fırsata çevirme imkanımız olabilir. Karşımızda bir tehlike, sıkıntı var. Bu belayı çözerken bu fırsata dönüşebilir. Rize’ye şahane bir meydan kazandırabiliriz. Bir prestij caddesi kazandırabiliriz. Buraya uygun bir mimari tarz üzerinde yeni konutlar inşa edebiliriz. Bütün bu planlamalardan sonra gerçekleşme safhasında elimizi taşın altına koyacağız\"

‘İYİ BİR PROJE ORTAYA KOYACAĞIZ’

Belediyenin de bu işin içinde olacağını kaydeden Özhaseki, “Vatandaşın bize yardımcı olması gerekiyor. El birliğiyle çözebiliriz. İnşallah en kısa sürede bu düşüncemizi gerçekleştiririz. Kağıt üzerinde, evraklar üzerinde ne kadar belge varsa bunların üzerinde çalışacağız. Alana çıkıp buraları yerinde göreceğiz. Vatandaşlarla sohbet edip onları dinleyeceğiz. İçeriye çekilip biz dersimize çalışacağız. İyi bir proje yapıp bunu herkese göstereceğiz. Buraya koyacağımız projeyi vatandaş beğenirse uygulamaya geçireceğiz. Birkaç yıl içerisinde önümüzdeki duran sıkıntıyı bir fırsata dönüştürebiliriz. Değerli vekillerimiz ve bakanımız bu konuda çok istikrarlılar. Projeyi tabii ki Cumhurbaşkanımıza da gösterip desteğini isteyeceğiz. O da gereğini yapacaktır. Hep birlikte bunu gerçekleştireceğizö ifadelerini kullandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK: DOLGUDAKİ SORUNLAR ELE ALINIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da dolgu alanındaki binalar için ortaya çıkan sorunlar, diğer kentsel dönüşümle ilgili konular başta olmak üzere Rize’nin sorunlarının daha önce ele alındığını belirterek şunları dedi:\"Bugün de bu konuları yerinde görmek üzere bakanımız bize zaman ayırdı. Rize’nin çok daha şirin ve estetik bir şehre dönüşmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız neler yapılabilir bunu da görmek için şehrimize geldiler. Turizm açısından ve diğer hususlarda olsun şehrimizin modern şehircilik yapısında yöresel mimarıyla değerlendirmesini arz ediyoruz. Verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz\"

RİZE’DEKİ RİSKLİ BİNALAR

Rize\'de, 1960\'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da \'Denizi kara, karayı para\' yapan başkan olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3\'te 1\'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Günümüze kadar gelen süreçte aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşamaya başladı.

RAPORDA TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Binalarla ilgili belirli aralıklarla teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bir rapor hazırladı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerini, oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanların valilik ziyareti detayları

-Bakan Mehmet Özhaseki\'nin açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)

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Otomobil kazada hurdaya döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

Gaziantep\'te sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus Pamukçuoğlu (20), kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğleden sonra Turgut Özal Köprülü Kavşağı\'nda meydana geldi. Yunus Pamukçuoğlu yönetimindeki 27 NA 610 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada otomobil hurda yığınına döndü, sürücü Pamukçuoğlu ise yara almadı. Pamukçuoğlu, kontrol amacıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araç

- Trafik sıkışıklığı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Kalbine yenilen Üsteğmen Elçin, son yolcuğuna uğurlandı

İstanbul\'da kalp krizinden yaşamını yitiren Muhabere Üsteğmen Mustafa Elçin (31), memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı\'nda bölük komutanı olarak görev yaptıktan sonra bir süre önce İstanbul\'a tayini çıkan Nazillili Muharebe Üsteğmen Mustafa Elçin, dün (çarşamba) Sarıyer\'deki evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Üsteğmen Elçi\'nin akşam getirilip, Nazilli Devlet Hastanesi Morgu\'na konulan cenazesi, bugün Hakkari ve İstanbul\'dan gelen mesai arkadaşları tarafından alındı. Üsteğmen Elçin\'in Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Yeşil Mahalle\'deki baba ocağının önüne getirildi. Astsubay emeklisi baba Osman Elçin, ev hanımı anne Gülper Elçin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kardeşi Cafer Elçin, cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşlarını boğuldu. Osman Elçin oğlunun tabutuna sarılıp, \"Benim iki gözüm sendin\" diyerek ağlarken, eşi Gülper Elçin de \"Beni nasıl bırakıp gittin oğlum. Daha mürüvvetini göremedim\" diyerek ağıt yakıp, uzun süre tabutun başından ayrılmadı. Helallik alınmasının ardından bekar olan Üsteğmen Elçin\'in cenazesi, öğle vakti Fatih Camisi\'ne götürüldü. Burada düzenlenen askeri törene MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Denizli Merkez Komutanı Personel Albay Bilal Öztürk, Nazilli İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, Nazilli Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Üsteğmen Elçin\'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından, tabutu bir süre meslektaşları tarafından omuzlarında taşınan Üsteğmen Elçin, Eğriboyun Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kalbine yenilen Üsteğmen Mustafa Elçin\'in fotoğrafı

-Üsteğmen Elçin\'in cenazesinin baba evinin önüne getirilmesi

-Anne Gülper Elçin ve baba Osman Elçin\'in tabuta sarılıp, ağlaması

-Helalik alınmasından görüntü

-Cenazenin camiye getirilmesi ve cenaze namazının kılınması

-Cenazenin askerlerin omzunda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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İşitme engellilerden askerlere destek

BEYAZAY Derneği Denizli Şubesi\'nin çoğunluğu işitme engelli üyeleri, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Türk askerlerine göndermek için havlu dikip, üzerine elleriyle nakış ördü. Gönderecek havluların içine duygularını içeren notlar yazan engelliler, askerlere işaret diliyle selam gönderdi.

Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şubesi\'nin engelli üyeleri, Suriye\'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Türk askerlerine moral vermek için havlu dikmeye başladı. Operasyondaki askerlerin kullanması için yaptıkları havluların üzerine elleriyle de nakış ören engelliler, gönderecekleri havluların içine de duygusal notlar yazıp, koyuyor. Engelliler tarafından yapılan havlular, Afrin\'deki askerlere gönderilecek. Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci, engellilerin de askerlere destek verdiğini göstermek istediklerini belirterek, \"Türkiye, eğer böyle bir mücadele içerisine girdiyse, eğer biz askerimizi Afrin\'e gönderdiysek bizler de burada engelli ve engelsiz tüm bireyler ile tek yürek olup, bizim de bu mücadele askerlerin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Afrin\'deki askerlerimize burada diktiğimiz havluları, el yüz ve ayak havlularını göndereceğiz. Engellilerin de işe yaradığını göstermek istiyoruz. Kursta 10 tane arkadaşımız var. Havlu şuanda 100 tane görünüyor ama pazartesi gününe kadar bu sayı artacaktır çünkü canla başla çalışıyorlar. Özellikle bu fikir ortaya çıktıktan sonra çok heyecanlandılar ve daha fazla çalışmaya başladılar\" dedi. İşitme engelli Merve Ötkün işaret diliyle, askerler için dua ettiklerini belirterek, \"Askerlerimize destek olmak için buradayız. Onlara yardımcı olmak istiyoruz. İşitme engelliler adına çalışıyor ve dikiyoruz. Çok duygulandım ve gurur duyuyorum\" dedi. Engelliler, işaret diliyle askerlere selam da gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engellilerin havlulara nakış dikmesinden görüntü

- İşaret diliyle aralarında konuşmaları

- Havlulardan görüntü

- Dernek Başkanı Dilek Yüksel Kahveci\'nin konuşması

- İşitme engelli Merve Ötkün\'ün işaret diliyle konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)