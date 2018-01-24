DHA YURT BÜLTENİ-12 

Savaş uçağı pilotundan \'Zeytin Dalı Harekatı\' mesajı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'deki YPG\'li hedefleri imha etmek için düzenlenen hava harekatına katılan savaş uçağı pilotu kabin içinden bir fotoğraf paylaştı. Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında \"İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için...\" sözleri yer aldı.

Görüntü DÖkümü

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-Savaş pilotunun kabin içinden çektiği fotoğraf

-savaş uçaklarının havalanması

-detaylar

Haber: KİLİS (DHA)

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Darbe girişimi davasından yargılanan eski korgenerale 12.5 yıl hapis cezası verildi

Diyarbakır\'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında \'Yurtta Sulh Konseyi\' tarafından hazırlanan listede adı \'Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanı\' olarak geçen 7\'nci Kolordu eski Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz\'a yargılandığı davada 12.5 yıl hapis cezası verildi.

Haber: ANKARA (DHA)

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CHP\'li Ağbaba: Türkiye\'yi tek tipe sokmak istiyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye\'nin tek tipleştirilmeye çalışıldığını öne sürerek, \"Sadece cezaevinde bulunanları değil, Türkiye\'yi tek tipe sokmak istiyorlar. Açıkça söylüyoruz. Biz, tek tipe girmeyeceğiz\" dedi.

Malatya\'da Kongre ve Kültür Merkezi\'nde partisi tarafından düzenlenen gazeteci Uğur Mumcu\'yu Anma ve Kadın Kolları İl Başkanlığı 12\'nci Olağan Kongresi\'ne CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katıldı. Ağbaba, burada yaptığı konuşmada Gaffar Okkan, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu\'yu anarak, \"Ocak ayı bizim tarihimiz açısından kötü bir ay, bu ayda birçok aydın ve yazarımızı kaybettik. 19 Ocak 2007\'de hemşehrimiz gazeteci Hrant Dink katledildi. 24 Ocak 2001\'de Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan\'ı katlettiler. 31 Ocak 1990\'da Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en önemli değerlerden Muammer Aksoy katledildi. Siyasi cinayetler birçok değerli insanı aramızdan aldı. Maalesef bunlardan hesap sorulmadığı için, bu cinayetler devam etti\" dedi.

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nı değerlendiren Ağbaba, \"Afrin’de bir operasyon var. Mehmetçiklerimize kazasız belasız görevler diliyorum. Bir an önce ülkelerine dönmelerini diliyorum. AKP Genel Başkanı, Afrin şehidimizin tabutuna elini koydu, orada siyasi bir konuşma yaptı. Siyaset üstü olması gereken bir şehidin üzerinde bile politika yapanları şiddetle kınıyoruz\" diye konuştu.

Türkiye’nin tek tipleştirilmeye çalışıldığını savunan Ağbaba, \"18 aydan beri devam eden Olağanüstü Hal rejimiyle, Kanun Hükmünde Kararnamelerle Türkiye\'yi tek tipe sokmak istiyorlar. Sadece cezaevinde bulunanları değil, Türkiye\'yi tek tipe sokmak istiyorlar. Açıkça söylüyoruz. Biz tek tipe girmeyeceğiz. Savunduğumuz değerleri savunmaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

Malatya Kürecik\'te konuşlu bulunan radar üssünün kaldırılması gerektiğini de savunan Ağbaba, \"2011 yılından beri Malatya’nın uğraşmış olduğu konu Kürecik\'teki füze kalkanı. Biz, \'Bu İsrail\'i korumaya yönelik bir Amerikan kalkanıdır\' dedik, \'yok\' dediler. Şimdi kabul ediyorlar. Konuyu pazarlık meselesi olarak gündeme getirmişler. Eğer yiğitsen, Afrin konusunda samimiysen gel kardeşim, Amerika\'nın kurmuş olduğu füze kalkanını kapat. Bizim girmemize izin vermediler. Bizi sokmamaya çalıştılar. Gel samimiysen, Amerika\'ya meydan okuyorsan bu üssü kapat\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saygı duruş ve İstiklal marşı

- Katılanların görüntüleri

- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı saklamak için toprağa gömdü

TRABZON’da kantin işletmecisi 38 yaşındaki Mehmet Ufuk Ayas, 10 yılda biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı küplere doldurarak gömdüğü toprakta sakladı.

Trabzon’da kantin işleten Mehmut Ufuk Ayas, 10 yıl önce madeni para biriktirmeye başladı. 1 lira madeni paraları bebeklerinin mama kutularında biriktiren Ayas, evinin bir köşesinde depolamaya başladı. Geçen sürede 45 bin lira biriktiren Ayas, paraları saklayabileceği güvenli bir yer aradı. Uygun yer bulamayan Ayas, küplere doldurduğu paraları toprağa gömerek sakladı. Ayas, toprağa gömülü paraların yerini eşinden başka kimseyle paylaşmadı. Paraları evdeki saksılarda biriktirmeye devam eden Ayas, hedefinin Trabzon’un plaka kodu olan 61 bin liraya ulaşmak olduğunu söyledi.

Yıllar önce madeni para biriktirmeye başladığını anlatan Mehmet Ufuk Ayas, kilolarca ağırlığında biriken paraları güvenli bir yerde saklamak istediğini söyledi. En güvenli yöntemin toprağa gömmek olduğu fikrine vardığını belirten Ayas, “Fındık bahçesine küplere koyduğum paraları gömdüm. Kimsenin bulmasına imkan yok. 61 bin lira olunca toprağa gömdüğüm paraları çıkarmayı düşünüyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toprağa para dolu saksı gömmesi

Mehmet Ufuk Ayas\'ın detayları

Evden detaylar

Evde saksıda para biriktirmesi

Mehmet Ufuk Ayas ile röp.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON- (DHA)

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