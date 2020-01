DHA YURT BÜLTENİ-12 

Silah ve mühimmat deposunun imna anı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğunu açıklandı.

Reyhanlı\'ya 3 roket daha

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha düştü. İlk roketin düştüğü Atatürk Caddesi\'ne 300 metre uzaklıktaki şehir merkezine düşen roket, bir binanın duvarına isabet etti. Aynı zamanda Bayır Mahallesi\'ndeki bir evin bahçesine de roket isabet etti. Diğer roketin düştüğü bölge ise araştırılıyor. Roketlerin düştüğü bölgede güvenlik önlemi alınırken, ambulanslar sevk edildi. Reyhanlı\'ya 1.5 saat arayla toplam 6 roket düşmüş oldu.

Konya\'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ASKER, 15 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ

Şehit Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin amcasının oğlu Çakır Taştepe, şehidin 15 gün önce izne geldiğini belirterek, \"Adana\'da bir arkadaşının düğünü varmış, oraya katılmış. Dönüşte de 2 günlük yol izni için buraya uğradı. Hal ve hatırımızı sordu. Hatta bize haber vermeden geri döndü. Bendi kızmıştım, ‘Neden haber vermeden gittin’ diye.\" dedi.

Şehit Taştepe\'nin acı haberinin ardından yakınları eve akın etti. Eve ise Türk bayrağı asıldı. Şehit Taştepe\'nin yarın ikindi namazının ardından Çayhan Mahallesi\'nde defnedilmesi bekleniyor.

Erdoğan: İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız (3)



\'DURDUK, DURDUK, BİR GECE ANSIZIN VURDUK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofaş Spor Salonu\'nun dışında toplanan kalabalığa hitap ettikten sonra AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi\'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan salonu dolduran kalabalığa yaptığı konuşmanın başında \'Cezayir Türküsü\'nü hatırlatıp aslında ağıt olan bu türkünün bazı yerlerde oyun havası gibi algılandığını söyledi. Erdoğan, \"Halbuki bu türkü Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Osmanlı\'ya bağlanan Kuzey Afrika topraklarının Avrupalı güçlerce işgalini ve bu sırada askerlerinin işgalini ve askerlerin katliamını anlatır\" dedi.

\'Cezayir Türküsü\'nün sözlerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti: \"Geçtiğimiz 200 yılda kademe kademe yaşadığımız ifadelerinden biri olan bu türkü aslında bu günümüze de ışık tutuyor, aydınlatıyor. Biz nereden çekilmek zorunda kaldıysak, boşaltmışsak orası zulme, baskıya, bitip- tükenmek bilmeyen istikrarsızlık ve çatışmalara gark olmuştur. Kuzey Afrika\'da, Ortadoğu\'da, Balkanlar\'da nereye baksanız bu gerçeği görebilirsiniz. Tarihinde sömürgecilik gibi insanlık suçu olmayan ecdadımız asırlardır yönettiği bu bölgeleri isadece imar etmiş sadece güvenin ve huzurun teminatı olmuştur. Birileri bizi \'Soykırım yaptı\' diye suçluyor ya. Aslında son asrın en büyük soykırımına Türk Milleti maruz kalmıştır. Balkanlar\'dan çekilirken verdiğimiz sivil kayıpların sayısı 2 milyonun üzerindedir. Kafkasya\'da en az o kadar kayıp söz konusudur. 1\'inci Dünya Savaşı\'nda 4 yandaki cephelerde bıraktığımız şehitlerimiz için yakılan ağıtlar bugün de yüremizi dağlamaya devam ediyor. Nesilden nesile aktarılıyor. Hani şu dillerden düşürülmeyen Ermeni tehdidinin sebebi olan katilamlarda kaybettiğimiz insanlarımızın sayısı soykırım diye tabir edilen rakamlardan kat be kat fazladır. Tabii biz tevekkül sahibi bir millet olarak acımızı kalbimize gömdüğümüz bunun propagandasını ve istismarını yapmadığımız için bu tür iddialara muhatap olduğumuzda şaşırıyoruz. Hem suçlu hem güçlü dedikleri türden bir saldırıyla daha çok karşılaşacağımız anlaşılıyor. Allahın izniyle hepsine de verecek cevabımız vardır.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardan bu yana Ermeni iddialarını dile getirenlere bunun siyaset değil tarihin konusu olduğunu anlatarak, \"Gelin karşılıklı olarak arşivlerimizi inceleyelim. Varsa arşiviniz açın. Biz de arşivimizi açalım. Bizim sadece şu anda Genelkurmay arşivimizde 1 milyon 700 bin belge var. Bunun 1 milyonu şu anda açılmış, incelenmiş\" diye teklifte bulunduklarını ancak, kabul eden çıkmadığını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: \"Diğer iddialar konusunda da aynısını yapacağız. Ama yine karşımıza çıkacak cesaretleri yok. İşte buyurun. Ne oldu. Cerablus\'ta, ne oldu El Bab\'ta... Dedik ki; \'Bize yanlış yapmayın. Bizim sınırlarımıza saldırmayın. Bizi taciz etmeyin. Eğer böyle yapacak olursanız çok daha fazla dayanamayız.\' Bunu sayın Obama\'ya da söyledim. Obama\'ya söylediğim zaman bizim bir projemiz vardı. Beklediğimiz cevabı almadık\" diye konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz gazilerinin kendisine \"Cumhurbaşkanı bize müsade etsin. Biz de Afrin\'e girelim\" diye haber gönderdiklerini ifade ederken, \"Değerli kardeşlerim ne dedik? 15 gündür ne dedik?; \'Bir gece ansızın gelebiliriz\' dedik. Biz şimdi 5 bin TIR\'ın dışında 2 bin dolayında uçak ile gelen silah ve mühimmat var. Bütün bunlarla beraber terör örgütü ne yapıldı desteklendi\" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklenen terör örgütlerinin bazılarının Afrin\'e yerleştirildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Nereden. 2 bin kilometrelik alan var ya. Bu alanın güneyinden. Biz tüm bunların takipçisiyiz. Durduk, durduk durduk, bir gece ansızın vurduk. Ama işimiz çok\" dedi.

\'MEYDANLARA ÇIKMA YANLIŞINA DÜŞENLER BEDELİNİ AĞIR ÖDER\'

\"Daha yapacağımız çok şey var\" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: \"Zira dün akşam malum hava harekatı ile gereken adımlar atıldı. Ardından kara harekatı başladı. Ve şu anda da kara harekatı devam ediyor. Bütün mesele şu? Afrin yüzde 55 ile Araplar\'ın, yüzde 35 orada sonradan yerleştirilmiş Kürtler var. Yüzde 6-7 civarında Türkmenler var. Şimdi bütün mesele Afrin\'i gerçek sahiplerine teslim etmek. Bizim hedefimiz şu; 3.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda var mı? Var. Bizim topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek. Şu anda bizim attığımız adımlar bölücü terör örgütüne karşı atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atıyoruz. Bundan taviz vermemiz mümkün değil. Bu PKK\'yı, bu PYD\'yi, bu YPG\'yi ülkemizde bir tanesi kalmayıncaya kadar bunların işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Kardeşlerim, emin olun bunlar şu operasyonlardan sonra bir daha zaten karşımıza çıkacak cesareti bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp-tutarak, \'Bizim arkamızda Amerika var, bize nasıl olsa silah gönderiyor\' deyip Türkiye ile Türk milleti ile başedemezsiniz. Şimdi çıkmış HDP\'li, çıkmış KCK\'lı terör örgütü meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek meydanlara çıkan olmadı. Hatta bugün Diyarbakır\'da kongreleri vardı. Kongreye de pek katılan olmadı. Ama bak şimdi buradan söylüyorum. Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler. Bunu da böyle söylüyorum. Zira bu bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezer- geçeriz. bu da böyle bilinsin. Burada tavzi yok. Burada en ufak bir esneklik yok. Gereği neyse bunu yaparız. Yani burada ana muhalefetin başındaki zat, \'onlara destek veriyor\' diye bu dolduruşa gelirlerse gene aldanırlar. \'Yok kan dökülmesini istemiyoruz. yok şu\' sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman, burada şehadet de olunur, burada gazi de olunur, burada kan da olur.\"

Konuşmasında CHP\'yi de de eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP\'nin İstanbul\'da yaptığı kongrede seçilen yeni il başkanının Türkiye düşmanları ile aynı dili konuştuğunu, iftiralar üzerinden ülkeye ve Türk milletine saldıran bu gibi insanlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Ben CHP\'nin içerisinde yerli ve milli olan kardeşlerimizin olduğunu da biliyorum. Bunları da bu saflara davet ediyorum. Gelsinler yerli ve milli olarak birlikte yürüyelim diyorum. Toprak bütünlüğümüze, milli birliğimize yönelik saldırıların ardı arkası kesilmedi. Kesilmiyor. Diğer taraftan gönül coğrafyamızın her köşesinden yükselen feryatlar artık tıkalı kulaklarca da duyulur hale geldi. İşte Kuzey Kıbrıs\'ta . Bir pespaye gazete ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ndeki kardeşlerimizi burada tavır almaya davet ediyorum. Türk Ordusu\'nun Kıbrıs\'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlık? Bu ne edepsizliktir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin özellikle böyle bir duruşu sergilemek suretiyle gereken cevabı Kuzey Kıbrıs\'ta onlara vermeleri lazım. Sadece şöyle son çeyrek yüzyıla baktığımızda karşımıza dün Bosna\'da, Irak\'ta, Filistin\'de, bugün Suriye\'de kim bilir daha nerelerde ne zulümlerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bunun için artık kendimizi bölgemizde yaşanan hadiselerden soyutlama yaşanan gelişmelerden tamamen bunların dışında kalma gibi bir lüksümüz yoktur. Türkiye\'nin Suriye\'de ne işi var. Öyle diyor ya ana muhalefet. Bunu diyenler bu ülkenin gerçeklerini bilmeyenlerdir. Türkiye oralarda olmak zorundadır Bay Kemal. Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindir bay Kemal. Hem kendimiz için hem de umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz için gerekli gördüğümüz her yerde varlık göstereceğiz. Televizyondan izlediniz değil mi? Afrika’daki çocuklar dua ediyorlar. Duanın yanında da işte gördüğünüz bu Zeytinlik operasyonuyla alakalı pankart asmışlar dua ediyorlar. Aman ya Rabbi.. Şu güzelliğe bak. Taa Afrika’daki bu yavruların Türk Ordusu\'na dua etmesinin altında bir gerçek yatmıyor. Bu sıradan bir olay. FETÖ demek; Sadece Pensilvanya’daki şartlatan ve tüm hakikatler ortada olmasına rağmen adeta ona tapan görev sürüsü demek değildir. PKK demek; sadece Kandil’de yuvalanmış katiller sürüsü demek değildir. DEAŞ demek; sadece nereden nasıl geldikleri belli olmayan tek vasıfları sözde Müslüman olan ve görevleri kan dökmek olan bir güruh demek değildir. DHKPC demek; belirli bir meşrebe mensup insanlarımızı istismar ederek teröristçilik oynayan bir grup demek değildir. Bu terör örgütlerinin hepsinin döktükleri kanın yaptıklarını söylediklerimin yanında çok daha büyük bir oyunun piyonlarıdır. Bunlar sadece ve sadece kirli senaryolara figüranlık yapan örgütlerdir.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat edildiğinde ne zaman Türkiye\'nin kendisi ve kardeşleri ile ilgili bir konuda yeni atılıma gittikse karşılarına bu piyonların dikildiğini, Kudüs konusunda Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı olduğu dönemde adım attıklarını, Amerika’nın yanında sadece 8 ufak ülkenin yer aldığını vurgularken, \"Onlar da ülke değil. Bursa’nın kasabaları gibi. Hamdolsun 128 ülke bizimle bir arada oldu. Ve bununla kalmayacağız çünkü Kudüs Müslümanların ilk kıblesi. Türkiye’nin takındığı tavır İslam dünyasında da Hıristiyan dünyasında da ilgi uyandırmıştır. Ben Papa’yı da aradım. Ayın 5’inde de Vatikan’da olacağım. Kendisini ziyaret etim. Onunla birlikte bu işin ikinci etabını da görüşeceğiz. Kendisi de bana ziyaret yapmıştı. Şimdi ben de iade-i ziyaret gerçekleştireceğim\" diye konuştu.

Bakan Soylu, yaralı askerlerı zıyaret ettı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Bitlis\'e geldi. Bakan Soylu hemen hasteneye geçerek tedavi gören 12 askeri tek tek ziyaret ederek olay hakkında bilgi alıp, \'Geçmiş olsun\' dileklerinde bulundu. Bu arada, tedavi gören bir askerle sohbet etti. Ardından da cep telefonu ile askerin babasını arayarak telefonla bir süre görüşmelerini sağladı. Bakan Soylu ziyaret ardından hastane yetkilileri ile bir süre basına kapalı görüşüp, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, açıklama yapmadan karayoluyla Ankara\'da dönmek üzere Muş\'a geçti.

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Hizan\'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kolludere Köyü kırsalında bulunan İncirli bölgesindeki arama tarama çalışmaları tamamlandı. Van ve çevre illerden gelen onlarca AFAD ekibi, çalışmaların tamamlanmasından sonra Bitlis\'e döndü.

Manisa\'da feci gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

MANİSA\'da kontrolden çıkan otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan ikiz kardeşlere ardından da yol kenarında istifli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları\'na (TCDD) ait beton traverslere çarptı. Kazada 2\'si yaya ikiz kardeş 4 kişi yaşamını yitirdi. Otomobildeki diğer 2 kişi ise kazayı yarayı olarak atlattı.

Kaza, Manisa-İzmir Karayolu Muradiye Kavşağı\'nda, bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Manisa\'dan İzmir\'in Menemen ilçesi yönüne giden Orçun Nuray (23) kullandığı 45 HV 959 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan ikizler Kübra Korkmaz (21) ve Büşra Korkmaz\'a, ardından da kaldırımı aşıp, takla attı. Yol kenarında istifli bulunan TCDD\'ye ait beton traverslere çarparak durabilen otomobil, alev aldı. Yoldan geçen araç sürücüleri yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yapıp, bir yandan da durumu itfayiye ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Otomobilin çarptığı ikizler, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan dört kişi ise itfaiye ve 112 Acil servis ekibi tarafından güçlükle sıkıtıkları yerden çıkartıldı. Otomobilden çıkartılan 4 kişiden Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Ahsen Doğan(19) ve Aleyna Savaş\'ın (19) yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan aynı üniversitenin öğrencisi olan otomobil sürücüsü Orçun Nuray Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne, arkadaşı Halil Sarı (22) ise hafif yaralı olarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Nuray\'ın durulunun ağır olduğu bildirildi.

Görgü tanığı Şenol Ömer, \"Işıklara 100 metre kalmıştı. Otomobil hızlı gidiyordu. Belediye otobüsü geçmek için makasa girdi. Bu sırada yolun karşısına geçmekte olan yayaları görünce sanırım panikledi. Önce yayalara arından da takla atarak TCDD\'nin beton traverslerine çarpıp alev aldı. Ekiplerin gelmesiyle araçta sıkışanlar çıkartıldı\" dedi.

Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Jandarma kazayla, ilgili soruşturma başlattı.

Kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı, 3\'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Kula Karayolu Tepeköy Mahallesi Kavşağı\'nda, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir\'den Kula yönüne giden Özgür Çakır\'ın (35) kullandığı 45 SB 1668 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Tepeköy Mahallesi yönünden gelen Nihat Sağlam (45) yönetimindeki 45 ZF 071 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücü Nihat Sağlam, eşi Zeynep Sağlam (40), annesi Sevim Sağlam (65) ve çocukları Fatih Sağlam(17) ve Enes Sağlam (6) ile diğer araç sürücüsü Özgür Çakır yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Nihat, Zeynep ve Sevim Sağlam\'ın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Araçların çekilmesiyle 1 saat süreyle kapanan Alaşehir-Kula Karayolu, yeniden trafiğe açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Amatör küme maçında saha karıştı, iki futbolcu hastanelik oldu

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde amatör küme maçının ardından oyuncular arasında başlayan tartışmaya taraftarların da katılmasıyla saha karıştı. Yaşanan kavgada darp edilen 2 futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Bugün, Sakarya 1. Amatör liginde Pazarköy Stadı\'nda Pazarköy Eğitim Spor ile Taşkısığıspor karşılaştı. Pazarköy Eğitim Spor, Taşkısığıspor\'u 1-0 yendi. Maç sonrası futbolcular arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya 2 takımın taraftarları da katılınca ortalık karıştı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Taşkısığıspor futbolcuları Resul Kaya ve Orhan Halil dövüldü. Güvenlik güçleri müdahalede bulunarak tarafları ayırdı. Yaralanan iki futbolcu olay yerine gelen ambulanslarla Akyazı İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında da kavga çıkarken taraftarlar yaralanmıştı.

