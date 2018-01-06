DHA YURT BÜLTENİ-12

1)İZMİRLİ RUMLAR DENİZDEN HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE BULUŞTU

İZMİR\'de, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hazreti İsa\'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen denizden haç çıkarma töreni, Gündoğdu Meydanı\'nda yapıldı. Denize atılan haçı almak için soğuk havaya aldırış etmeyen Rumlar denize atladı. Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hazreti İsa\'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak için yapılan etkinliklerde, ilk olarak Basmane\'deki Aziz Voukolos Kilisesi\'nde dini ayin yapıldı. Ayinden sonra Rumların ikinci buluşma yeri, Gündoğdu Meydanı oldu. Denizden haç çıkarma töreni için, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yargo Teodoridis, İzmir Yunanistan Başkonsolosu Arguyro Papoulia, Sakız Milletvekili Andreas Michailidis ile CHP\'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş hazır bulundu.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Rum Ortodoks cemaati mensuplarının katıldığı törende, dualardan sonra İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, haçı denize attı. Rum gençler de soğuk havaya aldırış etmeden girdikleri denizde, haçı kapma yarışı yaptı. Gençlerin İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras\'a teslim ettiği haçı, cemaat üyeleri öpüp kutsadı.

Törenden sonra açıklamalarda bulunan İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, \"Tanrımız bu senede büyük bayramı kutlamayı bahşetti. Ve geleneğimize göre haçımızı İzmir\'in sularına bıraktık. Bu haraketin bizler için çok önemli sembolü var. Bizim doğayla kutsadığımız bir gelenektir. Dünya barışı için dua ettiğimiz bir gelenektir. Etkinlik tam da bunları sembolize ediyor. Tanrımızdan tüm dünyaya barışı ve sağlık bahşetmesini diledik. Aynısını hepiniz için diliyorum. Özellikle ülkemiz için bunu diliyorum. Öyle bir konumdayız ki, bulunduğu yer olarak daha fazla barışa, huzura ihtiyacı var. Hepinize barış ve sağlık diliyorum\" dedi.

Rum Ortodokt Cemaati Başkanı Yargo Teodoridis ise haç töreninin kendileri için önemli olduğunu, bu imkanı kendilerine sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür ettiğini söyledi.

İzmir Rum Kültür ve Düşünçe Derneği de akşam saatlernide, kentte yaşayan Ortodokslarla geleneksel yeni yıl çöreği etkinliğini, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirecek.

Görüntü Dökümü

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- Haç atılmasından görüntü.

- Törenden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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2)14 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN FAİLİ BULUNDU; \'EŞİM MEZARINDA RAHAT UYUYACAK\' DEDİ

KONYA\'da tavşanla niyetçilik yaparken kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen Çetin Kalaycı\'nın katili, 14 yıl sonra ortaya çıkartıldı. Geç de olsa adaletin yerini bulduğu belirten Çetin Kalaycı\'nın eşi Hülya Kalaycı, 3 çocuğunu zor şartlarda büyüttüğü belirtti. Hülya Kalaycı, \"Ben 3 çocuğumu çorap, kalem, Kuran-ı Kerim satarak, onlara babalarının fotoğraflarını göstererek büyüttüm. 14 yıl önceki acım tazelendi ancak adalet yerini buldu. Eşim mezarında rahat uyuyacak\" dedi. Kalaycı\'nın cinayet şüphelisi Şahin Berber çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman\'ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi\'nde bulunan bir caminin önünde kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen 3 çocuk babası Çetin Kalaycı\'nın (27) , faili meçhul olarak kapatılan dosyasını 3 ay önce yeniden açtı.

AYNI TÜR TABANCAYLA İŞLENEN OLAYLAR İNCELENDİ

Polis, o yıllarda aynı tür silahlarla işlenen suçları tek tek incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu, Kalaycı\'dan 10 ay sonra, aynı tür tabancayla Mevlüt Berber\'in (56) öldürüldüğü tespit edildi. Mevlüt Berber\'in, \'hırsızlık\' ve \'yağma\' suçundan kaydı bulunan oğlu Şahin Berber (31) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şahin Berber\'in de 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu saptandı. O dönem Antalya\'da yaşayan Şahin Berber\'in, Çetin Kalaycı\'nın öldürülmesinden önce Konya\'ya ailesinin yanına geldiği, cinayetten bir gün sonra da Antalya\'ya döndüğü ortaya çıktı.

ÇEKTİĞİ NİYETLER BOŞ ÇIKTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Bu durumdan şüphelenen polis, çalışmasını Şahin Berber, üzerinde yoğunlaştırdı ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu kullanıp, sattığını belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen çarşamba günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak düzenlediği operasyonda, Şahin Berber’i, merkez Meram ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sorgusunda Çetin Kalaycı\'nı öldürdüğünü itiraf eden Berber, ifadesinde, \"Niyetçiden dilek çektim. Açtığım kartlar boş çıktı. Sinirlendim birkaç tane daha çektim. Çetin Kalaycı buna izin vermedi. Tartıştık, bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 kez ateş ettim. Olay yerinden kaçarak eve gittim. Bir gün sonra çaldığım motosikletle Antalya\'ya kaçtım\" dedi.

10 AY SONRA DÖNÜP BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Çetin Kalaycı\'yı öldürdükten 10 ay sonra tekrar Konya\'ya döndüğünü ve babası Mevlüt Kalaycı\'nın, depoya sakladığı tabancayı bulup kendisini polise ihbar edeceğini söylediğini ileri süren Şahin Berber, \"Babam depoda bulunan tabancayı bulmuş. \'Senden bıktım, polise ihbar edeceğim\' dedi. Bende başka bir kurusıkıdan bozma tabancayla babamı vurarak öldürdüm\" ifadelerini kullandı. Şahin Berber, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABALARININ FOTOĞRAFLARIYLA BÜYÜDÜLER

3 çocuğunu zorluklar içerisinde çorap, Kuran-ı Kerim satarak büyüttüğünü anlatan Hülya Kalaycı (39), şunları söyledi:

\"O gün eşimin rahatsızlandığını söylediler. Hemen hastaneye gittim. Eşimin vurulduğunu öğrendim. Ondan sonra katil bulunamadı. 14 yıldan sonra katil bulundu. 14 yıl içerisinde çok acı yaşadık, üzüldük. Çocuklarımı babalarının fotoğraflarıyla büyüttüm. Mezarına götürüp bu sizin babanız diyordum. Ben kendim çorap, Kuran-ı Kerim satarak geçimimi temin ettim. Eşim sağ olsaydı belki bu kadar acıları ve sıkıntıları yaşamazdık. Büyük oğlum da trafik kazasında hayatını kaybetti. Babası hayatını kaybetmesiydi belki oğlum da hayatta olurdu. Her türlü maddi ve manevi sıkıntıyı yaşadık. Sahip çıkanımız olmadı. Yalnızız diye çok sıkıntı yaşadık. Her acıyı gördük.\"

Geç de olsa adaletin yerini bulduğunu ifade eden Kalaycı, \"Katilin bulunmasına hem çok sevindim, hem de 14 yıl önceki acıyı yeniden yaşadım. 14 yıl bir ömür demek. İlahi adalet yerini buldu. Çok şükür yakalanıp, tutuklandı. O da cezasını çeksin. Polisimizden Allah razı olsun.\" dedi.

BABASIZ OLUNCA SAHİPSİZ GİBİSİN

Babası öldüğünde 6 aylık bir bebek olan Yusuf Can Kalaycı (14), \" 14 yıl babasız yaşadım. Babasızlığı yaşadım. Babam olsaydı bu durumlar olmazdı. Babasızlığı çektik. Haberlerde babamın fotoğraflarını gördük. Görünce şok olduk. Babasızlık zor bir şey. Sahipsiz gibisin. Baban olsa mesela her istediğini yapabilir\" diye konuştu. Çetin Kalaycı\'nın annesi Ayşe Kalaycı (63) ise \"Beni 14 yıl boyunca oğulsuz bıraktı. Bana çok acılar çektirdiler. İnşallah en büyük cezayı alır\" dedi.

Çetin Kalaycı\'nın kız kardeşi Gülan Kalaycı, \"14 yıl sonra adalet yerini buldu. Ağabeyim mezarında rahat uyuyacak. Katili gerekli cezayı alsın\" dedi. Hülya Kalaycı kızının da evli olduğunu belirtti.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

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3)KARTEPE\'DE KAR OLMAYINCA PİSTLER KAPATILDI

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe kayak merkezinde pistler yeterli oranda kar olmadığı için kapatıldı.

İstanbul\'a en yakın kayak merkezlerinin başında yer alan Kartepe kayak merkezi, hafta sonu havanın da güzel olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçen yıl Ocak ayında pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 2,5 metreye ulaşırken, bu kış yeterli kar yağışının olmaması, mevcut olan karın da erimesi nedeniyle pistlerde kar kalınlığı 5 santime düştü. Kartepe kayak merkezinde bulunan 14 pist yeterli oranda kar olmaması ve bazı pistlerde hiç kar olmaması nedeniyle kapatıldı. Kayak yapmak için Kartepe\'ye gelen tatilciler, pistlerin kapatılması nedeniyle üzüldü.Hafta sonu tatili için Almanya\'dan geldiklerini söyleyen Tuba Nalbant, \"Ailece Kartepe\'ye geldik ama umduğumuzu maalesef bulamadık. Her yıl tatil yapmak için buraya geliyoruz. Geçen sene kar kalınlığı 2 metreyi geçiyordu. Fakat bu sene çok az yerde kar var. Hatta birçok yerde kar bile yok. Umarım ilerleyen süreçte kar yağar\" dedi.

Kartepe\'ye gelen Coşkun Keser, \"Çocuklarım kayak yapacaktı, fakat kar az olduğu için ya kızak yapacaklar ya da kartopu oynayıp dönmeyi düşünüyoruz\" diye konuştu.Gezmeye gelen bir grup lise öğrencisi ise Kartepe\'de çok az karla karşılaştıklarını ifade ederek, \"Eğlenmek için geldik, ancak kar çok az. Kayak pistinin bir çoğunda kar bile yok. Kalan karlarla kartopu oynayıp eğleneceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kapalı olan kayak pistleri

-Vatandaşlarla röp

-Anons

-Kar olan bölgelerde kızakla kayan vatandaşlar

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Dinçer AKBİR-KARTEPE-DHA

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4)GÖLCÜK TABİAT PARKI\'NA ZİYARETÇİ AKINI

BOLU\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı sıcak havanın yüzünü göstermesiyle hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleri ile tatilcileri büyüleyen tabiat parkına akın etti. Sıcak havanın da etkisini göstermesiyle binlerce kişinin ziyaret ettiği Gölcük\'te tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Ziyaretçiler, eşsiz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük manzaraları

-Fotoğraf çekilenler

-Göl çevresinde turlayanlar

-Röportaj

-Detaylar

Süre: 02.08 Boyut: 130 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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5)CAMİNİN YARDIM PARALARINI ÇALDI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde camiye giren hırsız, yardımların toplandığı kasadan paraları çaldı. Hırsızın raftan anahtarı alıp odaya girmesi, çıkarken kapıyı kilitleyip anahtarı yerine koyması kameralara yansıdı.

Gölcük Ulaşlı Merkez Camii\'ne giren hırsız, caminin içerisindeki odaya girerek yardımların toplandığı kasada bulunan paraları çaldı. Kasadan paraların çalındığı fark eden Cami Koruma ve Yaşatma Derneği polise haber verdi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. E.Y.\'nin, Karamürsel\'de bulunan iki camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi. Camideki güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın raftan anahtarı alıp odanın kapısını açması, odadan çıktıktan sonra yeniden kapıyı kilitleyip anahtarı yeniden koyması görüntülendi. Polis, E.Y.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası kayıtları,

-Anahtarı raftan alması, odaya girmesi,

-Kapıyı kilitlemesi,

-Anahtarı yerine bırakması ve detaylar

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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6)İŞYERLERİNDE KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLEN 4 SURİYELİYE GÖZALTI

Kayseri\'de, cep telefonu kaçakçılığı ve telefon klonlaması yaptıkları iddiasıyla 4 Suriyeli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa Mahallesi\'nde Suriye uyruklu kişilerin işlettiği 4 ayrı cep telefonu dükkanına yapılan baskında 77 kaçak cep telefonu, 18 klonlama cihazı, klonlamada kullanılan 5 bilgisayarı ele geçirildi. Suriye uyruklu B.E., A E., M.A., ve H.N. gözaltına alındı. Sorgulanan Suriyeliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan Suriyelilerin Adli Tabipliğe götürülüşü

- Suriyeli kaçakçıları polis otolarına bindirilişi

- Diğer Detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-DHA

DV 1 DOSYA, 1 dakika 26 saniye /46MB



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7)60 ÖĞRENCİ SARIKAMIŞ\'A UĞURLANDI

Sarıkamış Harekatı\'nın 103. yılı anma etkinliklerine katılmak Kayseri Lisesi\'nden 55 öğrenci, 5 öğretmen Kayseri Garından okunan İstiklal Marşı ve dualarla uğurlandı. Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından yarın gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı\'nın 103. yılı anma etkinliklerine katılacak 60 kişilik öğrenci ve öğretmenler Kayseri Gar\'ından Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici\'nin katıldığı törenle Sarıkamış\'a gönderildi. Düzenlenen etkinlikte okunan Kur\'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, \" Bundan 103 yıl önce ecdadımız dönmeyeceklerini bile bile bu ülkeyi bize güçlü şekilde bırakabilmek için canlarını seve seve feda ettiler\" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise Türkiye Cumhuriyetinin kolayına kazanılmamış bir ülke olduğunun önemine değinerek, \" 7 düvel ile çarpışmışız. Ecdanımız vatanımız bizlerde kalabilmesi için, düşman çizmesi altında olmaması için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmıştır. Kayseri Lisemizin öğrencileri nasıl 1915\'te Kurtuluş savaşında hiçbiri geri dönmeyeceklerini bile bile o yıl mezun vermeden şehit olmuşlar ise 90 bin şehidimizde Sarıkamış\'ta geri dönmemişler. Bu vatanın kıymetini bilmemiz gerekir. Göreceğiniz yerler çok anlamlı ve önemli yerlerdir. Buranın hazzını duyun ve hissedin\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Garına gelen Sarıkamış trenine binen Kayseri heyeti okunan İstiklal Marşı ve dualarla uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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- Sarıkamış\'a giden öğrencilerden görüntü

- Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici açıklama

- İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Röportaj

- Kuran-ı Kerim okunması ve İstiklal Marşının okunması

- Öğrencilerin trene binmesi

- Diğer Detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-DHA

DV 1 DOSYA, 6 dakika 37 saniye /404 MB