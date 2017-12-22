DHA YURT BÜLTENİ-12

Dikili\'deki o yurt mühürlendi/EK

İZMİR BAROSU AİLELERE VE ÇOCUKLARA HUKUKİ DESTEK SAĞLIYOR

İzmir\'in Dikili ilçesinde, özel bir ortaöğretim erkek öğrenci yurdundaki temizlik görevlisinin yedi öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiaları İzmir Barosu\'nu harekete geçirdi. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan cinsel istismar olayında, mağdurların yanında müdahil olunarak sanığın sorgusuna katıldıklarını belirtti ve şunları söyledi: \"Olay duyulur duyulmaz Dikili Baro Temsilcimiz Deniz Alıcı ile Bergama Baro Temsilcimiz Güntekin Yıldırım mağdurları temsilen sorguya katıldı. Önümüzdeki günlerde mağdur çocukların Çocuk İzlem Merkezi\'nde ifadelerinin alınması sırasında İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi\'nde konuyla ilgili özel eğitim almış meslektaşlarımız ailelere ve çocuklara hukuki destek sağlamak üzere yanlarında olacaklar. İzmir Barosu olarak yargısal süreci yakından takip ediyoruz ve sonuçlanana kadar da takip edeceğiz.\"

\'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUKLARIMIZA YURT YAPAMAYACAK KADAR ACİZ MİDİR?\'

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Meclis\'te yaptığı konuşmada \"Yurdun \'Süleymancılar\' diye adlandırılan bir tarikata ait olduğunu bütün Dikili söylüyor. Aladağ\'da da aynı tablo ortaya çıktı, Karaman\'da da aynı tablo ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımıza yurt yapamayacak kadar aciz midir? Bunca binalar yapıyoruz deniyor ama çocuklarımız ne yazık ki şu anda karanlık kişilere teslim edilmiş durumda. Dikili\'deki bu olayı şiddetle kınıyorum. Meclisin bu olayın üzerine gitmesini istiyorum, diliyorum. Aladağ son demiştik, Karaman\'a son demiştik, ondan önce Konya\'ya son demiştik. Herkesi sorumluluğa davet ediyorum\" dedi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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Para çalmak için girmiş Damla\'yı öldürmüş/EK

KÜÇÜK DAMLA\'YI 6 BİN KİŞİ UĞURLADI

Bulgaristan da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali\'nin Mestanlı ilçesinde öldürülen Damla Güner (7) yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı törende gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mestanlı Belediyesi öldürülen Damla için \'yas günü\' ilan ederek, bayrakları yarıya indirdi. Düne kadar tutukluluk hali devam eden anne 40 yaşındaki Saadet Musa ve Belçika’da çalışmakta olan ve kızın acı haberiyle yurda dönen babası da cenaze programına katıldı. Mestanlı da Bulgar ve Türk vatandaşlardan oluşan yaklaşık 6 bin kişi, küçük kızı ebedi yolculuğuna uğurladı. Mestanlı imamı Güner Mahcur cenazede çok üzgün olduklarını belirterek, \"Söylenecek söz yok zaten. Sözün bittiği yerdeyiz zaten. Acımız büyük. Allah inşallah yakınlarına sağlık ve selamet versinö dedi. Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan da minik Damla’yı son yolculuğuna uğurladı ve mezarına çiçekler bıraktı.

İKİ KEZ TATBİKATA GETİRİLDİ

Küçük Damla\'yı öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Mehmet Hasan, Bulgar savcılık görevlileri tarafından dün iki defa olay yerine tatbike getirildi. Katil, yeğenini öldürmek niyetinde olmadığını, anahtarı bulunan eve para çalmak için girdiğini, ancak kız uyanınca onun ağzını bantladığını anlattı. Küçük kızın öldürüldüğü evin anahtarı ise zanlı Mehmet Hasan evinin önünde bir su çukurunda bulundu. Katil zanlısı Mehmet Hasan’ın ailesi de Damla’nın cenazesine katıldı. Baba Hasan, cenazeden görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılan kalabalık

-Mezarlık

-İmam Güner Mahcur ile röp.

-Yarıya indirilen bayraklar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:EDİRNE,(DHA)

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Şehitleri anma programında duygusal anlar

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Özel Harekat Polisi Atilla Güneş ve geçen yıl şehit düşen Uzman Çavuş Osman Ateş için Tokat’ın Pazar ilçesinde anma programı düzenlendi. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA’da şehit düşen 43 yaşındaki Özel Harekat Polisi Atilla Güneş ile Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Ateş için memleketi Tokat\'ın Pazar ilçesinde mevlit okutuldu. Cuma namazına müteakiben bir düğün salonunda düzenlenen programa şehitlerin öz geçmişleri slayt olarak gösterildi. Bu sırada şehit Atilla Güneş’in eşi Sibel Güneş, 11 yaşındaki Doğan Güneş’in ellerini sımsıkı tutarak gözyaşları içinde slaytı izledi. Düzenlenen programa Tokat Valisi Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok\'un eşi Gülhan Altınok, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Milliyetçi Harekat Partisi İl Başkanı Onur Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feramuz Şahin ve vatandaşlar katıldı.

\'BABAMI ÇOK ÖZLÜYORUM\'

Mevlit programı sonrasında, Pazar ilçesine bağlı Menteşe köyünde bulunan Şehit Polis Memuru Atilla Güneş\'in kabrine giden Sibel Güneş burada oğlu Doğan Güneş ile birlikte dua etti. Doğan Güneş özel harekat beresi takarak selam verdi. Babasını çok özlediğini söyleyen Güneş, \"Babamı çok özlüyorum ama bu vatan için şehitlik mertebesine erdi. Şehadet şerbetini içti ve cennete uğurladık. O çok kahraman biriydi. Teröristleri öldürmek için, bizim yaşamamız için savaştı. Onu çok seviyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Bugün çok duygusal anlar yaşandı. Babamın resimlerini gördükçe ben çok mutlu oluyorum. Babamı hatırlıyorum. Babamı özlüyorum\"dedi. Şehit Güneş’in eşi Sibel Güneş 2 yıl önceki duyguları tekrar yaşadığını belirterek, \"Allah devletimden ve devletimin büyüklerinden razı olsun.\" diye konuştu. Anne Sibel Güneş büyük oğlu Alper\'in ise eğitiminden dolayı mevlit programına katılamadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Mevlit okutulması

-Slayt gösterisi

-Şehit eşi ve oğlunun görüntüleri

-Şehidin kabrini ziyaret etmeleri

-Oğlu ve eşinin konuşmaları

(226 mb)

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/PAZAR(Tokat),(DHA)

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53 gün sonra suç duyurusunda bulundu

Manisa\'nın Saruhanlı Belediyesi\'nin Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş, silah zoruyla kaçırılıp, her ikisi de AK Parti\'li olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı tarafından sorguya çekildiğini iddialarının ardından, olayın yaşandığı tarihten 53 gün sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suat Diktaş\'ın avukatı Kemal Esenkaya, Manisa Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, müvekkilinin tehdit edildiğini söyledi.

Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş\'ın kaçırılıp, alıkonularak, Yunusemre ve Saruhanlı Belediye Başkanları tarafından 2 saat boyunca sorgulandığı iddia edildi. Olayın basına yansımasının ardından açıklama yapan AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, ididaları yalanlayıp, Suat Diktaş\'ın psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ederek, Belediye hakkında bilgi belge toplamaya çalıştığını öne sürdü. Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı da Çerçi ile aynı doğrultuda açıklama yaptı, Diktaş\'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Geçen 30 Ekim\'de alıkonulup, darp edildiğini öne süren ancak bugüne kadar suç duyurusunda bulunmayan Suat Diktaş, sessizliğini bozup, 53 gün sonra avukatı aracılığıyla savcıIığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Kemal Esenkaya\'nın savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı\'nın dışında, M.Ö. (Mehmet Öcal), H.T. (Halil Türkoğlu), H.Y. (Hakan Yılmazbaş) ve soyadını bilinmediği belirtiği V. (Volkan) isimli bir kişi de suçlananlar arasında yer aldı. Dilekçede, AK Partili iki belediye başkanı hakkında, silahla zoruyla kaçırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp, tehdit, hakaret, şantaj ve darp suçlarından şikayetçi olunduğu belirtildi.

\"MÜVEKKİLİM TEHDİT EDİLİYOR\" İDDİASI

Diktaş\'ın aynı zamanda CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'na aday olan ancak seçilemeyen avukatı Kemal Esenkaya, Manisa Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusu dilekçesini teslim ettikten sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Esenkaya, açıklamasında, müvekkilinin Belediye Başkanları Mehmet Çerçi ve Hüseyin Yaralı\'nın silahlı adamları tarafından kaçırılıp darp edilmesine rağmen olayı bugüne kadar basına yansıtmadığını söyledi. Avukat Esenkaya, \"Müvekkilim, darp edildiği tarihte gazeteciler tarafından olay sorulmuş, ancak müvekkilim anlatmamıştır. Sadece, \'Kol kırılır, yen içinde kalır\' diyerek olayı kapatmıştır. Müvekkilim sadece AK Parti Genel Merkezi\'yle irtibata geçmiş, gerekli bilgileri buraya vermiştir. Ancak Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, olayı örtbas etmek, açıklarını kapatmak adına farklı basın organlarında \'Bu adam FETÖ mensubu, deli gibi yakıştırmalarda bulunarak kamuoyunda müvekkilim açısından algı oluşturma çabasında olmuştur. Bu yüzden müvekkilim açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin açıkca beyan ettiği gibi yapılan olaylar tamamen doğru olup, maalesef Mehmet Çerçi ve adamları tarafından kaçırılmış, zorla alıkonulmuştur. Telefonuna el konularak gasp edilmiş, yaklaşık 2 saat boyunca sorguya çekilmiştir. Tüm bunlara rağmen kendilerinden özür dilemelerini beklerken, kendi suçlarını örtmek adına müvekkilimi toplum önünde rencide edip, kamuoyunda hedef göstermişlerdir. Müvekkilim halen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi\'nin adamları ve çalışanları tarafından aranıp, olayı uzatmaması konusunda tehditler almaktadır. Hayati tehlikesi mevcuttur. Müvekkilin başına bir şey gelmesi halinde bunun sorumlusunun Mehmet Çerçi olacağının buradan bilinmesini istiyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı savcılığa verdiğimiz dilekçede adı geçen kişilerden ayrı ayrı şikayetçiyiz\" diye konuştu. Müvekkilinin kendisinden özür dilenmesi için bugüne kadar beklediğini ifade eden Avukat Esenkaya, \"Özür dilenmediği ve kamuoyu önünde rencide edilmeye devam ettiği için suç duyurusunda bulunma zorunlu hale gelmiştir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Manisa Adliyesi önünden

-Suat Diktaş\'ın Avukatı Kemal Esenkaya\'nın konuşmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)