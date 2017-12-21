DHA YURT BÜLTENİ-12 

Antalya Valisi Karaoğlu: Noel Baba\'nın gerçek kemikleri bulunabilir

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Demre\'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nde kazı çalışmalarında Noel Baba\'nın gerçek kemiklerinin bulunabileceğini belirterek, \"İtalyanların elinde olanın gerçek olmadığını ispat edeceğiz herhalde\" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer ilçesindeki Idyros Antik Kenti\'nde incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu\'na antik kentteki incelemeleri sırasında Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Valiliği Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Idyros Antik Kenti Kazı Bilimsel Danışmanı Hakan Öniz, Idyros Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Karademir ve KETOB Başkanı Şener Gürler eşlik etti. Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet, kazı heyetinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

\'YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI\'

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya\'da çok sayıda antik kent olduğunu ve tam sayısının bilinmediğini, bu kıymetli eserlerin çok iyi değerlendirilemediğini söyledi. Bunun en önemli örneklerinden birinin de Idyros Antik Kenti olduğunu anlatan Münir Karaloğlu, \"Kemer\'in göbeğinde. Yazın geldiğimizde içeri girilmeyecek haldeydi. Şimdi 3- 5 aylık bir çalışmayla bir noktaya geldi. Yeni bulgular ortaya çıktı. Amfora mezarlar. Hocaların iddiası bölgede daha önce çok rastlanmayan amfora mezarlar ilgi çekecek gibi duruyor. İnşallah yapılan bu çalışmalar turizm şehri Kemer\'e çok önemli katkılar sunar\" dedi.

Turizm sektörünün de tarihi ve kültürel değerlerin turizmde kullanılması konusunda yardımcı olması gerektiğine işaret eden Vali Karaloğlu, turizmi sadece havalimanıyla otel arasında bir aktivite olmaktan çıkarmak gerektiğini vurguladı.

\'GERÇEK KEMİKLERİNİ DE BULACAK GİBİ DURUYOR\'

Demre ilçesinde yürütülen çevre düzenlemesiyle Aziz Nikolaos Azıt Müzesi\'nde (Noel Baba Kilisesi) yapılan kazı çalışmalarından da bahseden Vali Karaloğlu, \"Demre\'de muhteşem işler yaptık. Demre şehir merkezinin yenilenme çalışmaları tamamlandı. Çayağzı yolunu geçen hafta asfaltını, çizgilerini, kaldırımlarını yaptık. Demre\'de çok muhteşem işler oldu son bir senedir. Demre\'de çok iş yaptık. Şimdi bizim Cemil Karabayram (Rölöve ve Anıtlar Müdürü) Bey de her gün bir şey buluyor Demre\'de. Büyük bir ihtimalle aşağıda (Noel Baba Kilisesi\'nin altında) Noel Baba\'nın gerçek kemiklerini de bulacak gibi duruyor. Yani İtalyanların elinde olanın gerçek olmadığını ispat edeceğiz herhalde\" diye konuştu.

\'ANTİK KENTİN BİR BÖLÜMÜ SUYUN ALTINDA\'

Idyros Antik Kenti Kazı Bilimsel Danışmanı Hakan Öniz de yürütülen çalışmalar ve buluntular hakkında bilgi verdi. Kazılarda denizin altında bir mendirek bulunduğunu söyleyen Hakan Öniz, \"Yapılan çalışmalar şu anda karada. Suyun altında da mendirek var. Antik kentin devam eden bir bölümü suyun altında. Suyun altındaki alan büyük ihtimalle nekropol alanı. Burada sualtı arkeolojisi de var. Henüz başlamadık. Müze Müdürlüğü ile çalışmalara devam edeceğiz\" dedi.

\'DUVAR KALINTILARI VAR\'

Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Karademir ise kazılarda ortaya çıkarılan mozaikli kilise kalıntıları hakkında bilgi verdi. Kentin en önemli yapı kalıntısının mozaikli kilise olduğunu belirten Karademir, şöyle dedi:

\"MS 4\'üncü yüzyıla tarihlendirilen kilise kalıntılarının etrafında 80 santimetreyle 1 metre arasında değişen duvar kalıntıları var. 1976- 1977 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında bulunan sikkeler ve bizim bulduğumuz sikkelerden ve duvar tekniklerinden MS 4\'üncü yüzyılda yapıldığını tahmin edebiliyoruz. Kilisenin çeşitli onarımlar gördüğü, kuzey batısına vaftizeryum inşa edildiği bilgileri karşımıza çıkıyor.\"

Toplantının ardından Vali Münir Karaloğlu\'na sualtı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük, kendi çektiği bir sualtı fotoğrafını, yerel tarihçi Ramazan Kar da Kemer tarihinin yazdığı kitabını hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Idyros Antik Kenti detay

- Valinin gelişi ve selamlaşma

- Antik şehre giriş

- Mozaikli alandan detay

- Mozaikli alanda vali ve heyet detayı

- Amfora mezarlarının olduğu bölüm detayı

- Ekrandan detay

- Hakan Öniz\'in anlatımı detay

- Mozaikli alandaki isimlerden detay

- Mozaikli alanın genel detayı

- Vali Karaloğlu açıklaması

- Antik şehirden detay

- Kazı çalışmalarında görevlilerle birlikte toplu detay

- Valinin ayrılması

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Kastamonu\'da sır olan ailenin cesetleri gömüldükleri söylenen bölgede aranıyor (2)- Yeniden



\'Kastamonu’da yangın sonrası sır olan ailenin cesetleri bulundu\' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamalara göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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Kastamonu\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 22 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu Ailesinin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili 2 kişi daha tutuklanırken, tutuklu sayısı 5’e çıktı. Tutuklanan son iki kişi, Çataloğlu Ailesinin fertlerini silahla vurup öldürdüklerini, bunlardan 4\'ünün cesetlerini de ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Jandarma ekipleri, bu kişilerin tarif ettikleri bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu Ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık\'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı. Olayın ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün akşam gözaltına alınan 2 kişi, cinayetleri itiraf etti. 2 şüphelinin jandarmada verdikleri ilk ifadelerinde, ailenin 5 ferdini silahla vurup öldürdüklerini, 12 yaşındaki çocuğun cesedinin bulunduğu 2 evi de ateşe verdiklerini, diğer 4 kişinin cesetlerini ise ormanlık alanda toprağa gömdüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin cesetleri gömdüklerini söyledikleri yerde bu sabah saatlerinden itibaren arama çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar sırasında, kan izleri bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, DNA testi için bu kan izlerinden örnekler aldı.

Görüntü Dökümü

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(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Kayıp ailenin komandolar tarafından aranması

Haber-Kamera : KASTAMONU, (DHA)

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ÇMO Başkanı Bozoğlu\'nun Eskişehir\'de termik santral açıklaması

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Eskişehir\'in Alpu Ovası\'na yapılması planlanan termik santraline karşı olduklarını belirtti.

Eskişehir Kent Konseyi\'nde basın toplantısı düzenleyen Baran Bozoğlu, Alpu Ovası\'nda kurulması planlanan ve bittiğinde Türkiye\'nin en büyük termik santrali olacağı belirtilen Alpu termik santralinin \'çevre cinayeti\' anlamına geldiğini söyledi. Bozoğlu, Alpu termik santralinin yılda yaklaşık 8 milyar kilogramlık bir karbondioksit salınımı oluşturacağını belirterek \"dolayısıyla iklim değişikliğine büyük bir katkısı olacak. Alpu, dünyadaki ekolojik krizi arttıracak bir proje\" diye konuştu.

\'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BÜYÜK BİR KATKISI OLACAK\'

Eskişehir\'e bin 80 megawattlık devasa bir termik santral yapılmasının planlandığını anlatan Baran Bozoğlu, bu santral için yılda 6 milyon 316 bin 812 ton kömür yakılacağını ve 8 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini söyledi. Bozoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Alpu termik santrali, yaptığımız çalışmaya göre yılda yaklaşık 8 milyar kilogramlık bir karbondioksit salınımı oluşturacak. Dolayısıyla iklim değişikliğine büyük bir katkısı olacak. Alpu, dünyadaki ekolojik krizi arttıracak bir proje. Adeta bir çevre cinayeti. Yaklaşık 450 futbol sahası büyüklüğünde kül depolama sahası ile karşı karşıyayız. Yani devasa bir kül depolama sahasına atıklar konulacak. Ayrıca bin 500 futbol sahası büyüklüğünde enerji üretim alanı olacak.\" Alpu termik santralinin Eskişehir\'de kentin en verimli topraklarının bulunduğu Alpu Ovası\'nda kurulmak istendiğinin altını çizen Bozoğlu, \"Bu tesis ile birlikte tarımsal üretimde büyük bir maddi kayıp yaşanacak. Tarım alanlarını, kömür sahaları ve kül depolama atık sahalarına çevirecekler. Bu da zaten dışa bağımlı tarım politikalarının daha da zarar göreceği anlamına geliyor\" dedi.

\'CİDDİ KİRLİLİĞE NEDEN OLACAK\'

Termik santrallerin çok teknik olacağı yönünde açıklamaların doğru olmadığını söyleyen ÇMO Genel Başkanı Baran Bozoğlu şöyle konuştu: \"Kimileri bu tesisin çok teknolojik olacağını söylüyor ama şunu açıkça vurgulamak lazım dünyadaki en geri teknoloji termik santrallerdir. Bu teknolojide sadece baca gazı sistemleri değiştirilerek yenilenme süreci yürütülmekte. Bu nedenle de müthiş bir teknoloji olduğu, kirli bir teknoloji olmadığı yönündeki söylemler bilimsel gerçeği yansıtmıyor. Bunlar algı oluşturma amacıyla söylenen ifadeler. Dolayısıyla Türkiye\'nin nadir havası temiz olan bölgelerinden birisinin daha havasının kirletilmesi riski ile karşı karşıyayız. Burada kapalı ocak kömür madenciliği gerçekleştirilecek. Hem kömür hem kül depolanacak hem de bacasından gaz çıkacak ve tüm bunlar ciddi kirliliğe neden olacak.\"

\'ÖLÜ DOĞMUŞ BİR PROJE\'

Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının henüz çıkmadığını belirten Bozoğlu, \"26 Ocak\'tan sonra ihalesi yapılacak. ÇED başvuru dosyasından ÇED sürecinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından nasıl kabul edildiğine şaşırdık. Aslında baştan ölü doğmuş bir proje çünkü çevre planları değişmeden, bölge enerji üretim alanı olarak belirlenmeden ÇED başvuru dosyası kabul edilmiş. Yani Çevre Düzeni Planı\'na uygun olmayan bir planlama ile karşı karşıyayız. Normalde bakanlığın bu uygunsuzlukları görüp proje dosyasını reddetmesi gerekirdi\" diye konuştu.

\'ESKİŞEHİR\'İN HAVASI TEMİZ\'

Eskişehir\'de partikül madde 10 (PM10) değerinin yılda sadece 21 gün aşıldığını belirten Bozoğlu, \"Dünya Sağlık Örgütü, PM10 değerinin yılda 35 gün aşılması durumunda önlem alınması gerektiğini bildiriyor. Yani Eskişehir\'in havası tertemiz. Eskişehirliler eğer kanser olmak istemiyorsa bu termik santrale engel olmalı\" dedi. Bozoğlu, termik santral bulunan Kütahya\'da partikül madde 10 değerinin yılda 242 gün, Soma\'da ise 198 gün aşıldığını sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

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-Baran Bozoğlu\'nun basın toplantısında yaptığı konuşması

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)

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Karaman\'da 2 öğrenci, yeşil reçeteyle satılan haptan içti hastanelik oldu

Karaman\'da bir ortaokulda eğitim gören 13 yaşındaki R.T. ve O.Ç., iddiaya göre sınıftaki bir kız öğrencinin babasına ait yeşil reçeteyle satılan psikolojik tedavide kullanılan haplardan çok sayıda içti. Öğretmenleri tarafından hastaneye kaldırılan 2 öğrencinin, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, dün bir ortaokulda meydana geldi. 7\'nci sınıf öğrencisi R.T. ve O.Ç., iddiaya göre sınıftaki bir kız öğrenciye babasının yeşil reçeteyle getirttiği haplardan getirtti. İki öğrenci, hapları içtikten sonra fenalaştı. Durumu fark eden öğretmenleri iki öğrenciyi Karaman Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Öğrencilerden R.T., yapılan ilk tedavin ardından Adana, O.Ç. de Konya\'daki hastanelere sevk edildi. İki öğrencinin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın ardından soruşturma başlattıklarını ve konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- okul binasının dışından genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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Tren Antalya\'ya karayoluyla geldi

Demiryolu ulaşımına sahip olmayan Antalya\'nın 100 yılı aşkın süredir beklediği kara tren, Kepez Belediyesi tarafından Dokuma Park\'ta sergilenmek üzere karayoluyla TIR üzerinde getirildi.

Kepez Belediyesi, demiryolu ulaşımının olmadığı Antalya\'da çocuklara trenin nasıl bir ulaşım aracı olduğunu göstermek amacıyla Dokuma Park\'ta sergilenmek üzere Afyonkarahisar\'ın Dinar İlçesi\'nden alınan 23 metrelik vagon kısmını karayoluyla Antalya\'ya getirdi. Devlet Demir Yolları\'ndan (TCDD) alınan Antalya\'nın ilk treni, kent girişinde öğle saatlerinde karşılandı. Kepez Belediyesi zabıta ekiplerinin eskortluk yaptığı TIR üzerindeki kara trene ait vagon Dokuma Park\'a indirildi. Antalya\'da raylı ulaşım, tren olmadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dolayısıyla Antalyalı çocuklar da trenin nasıl bir ulaşım aracı olduğunu bilmiyor. Hem onlara trenin nasıl bir ulaşım aracı olduğunu anlatmak hem trenin üzerindeki derin tarihi hissettirmek amacıyla Antalya\'ya bir tren getirelim, çocuklara gösterelim dedik. Ve bu tren sadece bakılacak bir tren olmasın, onun ötesinde çocukların hoşlandığı bir fonksiyonu da yükleyelim istedik. Çocuklara biz kitap okumayı öğretmeye çalışıyoruz, kitap okumanın güzelliğini anlatmaya çalışıyoruz. İçine bir çocuk kütüphanesi ve atölye yapacağız. Hem çocuklar el becerilerini geliştirsin hem de keyifli bir ortamda çocuklara kitap okutalım istedik\" dedi. Bu trenin sadece vagonuyla sınırlı kalmayacağını da belirten Tütüncü, “Burada güzel bir ray üzerinde sergilenecek. Bu projenin ikinci etabında da çok güzel bir Anadolu istasyonu yapacağız. Anadolu istasyonuna tren park etmiş vaziyette peronda ve istasyon içinden geçerek hem trenin tarihi hem de Anadolu\'daki o demir ağlarla anayurdu dört baştan ördüğümüz zamanların tarihini en iyi şekilde anlatsın istiyoruz. Bu çok sevimli bir tren, hepimizi çok heyecanlandırıyor. Demiryolu taşımacılığı çok asil bir taşımacılık türü. Üzerinde pek çok hatıra ve hikayenin olduğu bir taşımacılık türü. Hem çocuklara burada trenin nasıl bir ulaşım aracı olduğunu göstereceğiz hem de neşeli bir ortamda onlara kitap okutacağız. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi ve ben de herkes kadar çok heyecanlıyım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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Vagonun TIR üzerinde karayolu ile getirilmesi (tepeden görüntü)

Vagon yüklü TIR\'ın seyir haline geçmesi

Vagondan detay görüntüler

Vagon üzerindeki Haydarpaşa ve TCDD yazısından detay

Vagonun tekerlerinden detay

Dokumapark\'tan detaylar

Dokumapark içerisindeki ahşap tren maketinden detay

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü röportaj

Hakan Tütüncü\'den detaylar

Hakan Tütüncü\'nün vagona binmesi

Hakan Tütüncü\'nün vagon kapısından el sallaması

5.11 DK///573 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vagonun karayolunda ilerlemesi

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Havalimanında 120 gram afyon sakızı ele geçirildi

Van Ferit Melen Havalimanı\'na İstanbul\'a gitmek üzere gelen bir kişinin, üzerinden 120 gram afyon sakızı ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli bir kişi, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Van\'dan İstanbul\'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı\'na gelen R.T , X- Ray cihazından geçerken şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti.Bunun üzerine polisin yaptığı aramada, şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine gizlediği 120 gram afyon sakızı ele geçirildi.Gözaltına alınan R.T emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Sattığı kazalı araca verilen parayı az bulan araç sahibi başından vuruldu

Bursa\' da 3 gün önce silahla başından vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki Turhan Gün’ün kendisine ait kazalı aracı parçalayıp satması için anlaştığı kişiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi\'nde 3 gün önce meydana geldi. Silah sesi duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan birini fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Başından silahla vurulduğu belirlenen Turhan Gün, Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Turhan Gün\'ü vuranların bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü araştırma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen araştırmalara göre, kazalı aracını parçalayıp satması için bir kaportacıya getirerek işyeri sahibi M.A.T.\'ye (42)’ teslim den Turhan Gün araç karşılığında verilen parayı az bularak itiraz etti. Çıkan tartışmada, M.T.A.’nın arkadaşı Gökhan B.(36) üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile Turhan Gün’ü kafasından vurarak yaraladı. Gökhan B. olaydan sonra kaçarken M.T.A. ise ağır yaralı Turhan Gün’ü sürükleyerek işyerinden çıkarıp sokağa bıraktı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.T..A. ve Gökhan B. sorgulamalarının ardından \'Adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların çıkarılması

-Emniyetin görüntüsü

SÜRE: 39 saniye BOYUT: 31.9 MB

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)

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Üniversite öğrencilerinin konser geliri ihtiyaç sahiplerine

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü\'nde okuyan 6 öğrenci, kurdukları müzik grubu ile verdikleri konserlerden elde ettikleri geliri, ihtiyaç sahibi aileler için kullanıyor. Van\'da bir kafede sahneye çıkan gençler, kentte maddi durumu iyi olmayan 6 kişilik aileye bot aldı.

Müzik Öğretmenliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Emre Aydın, 5 arkadaşı ile birlikte \'Kerin Çığlık Müzik Grubu\' nu kurdu. Van Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu\'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Aylin Koç da yoksul aileler için \'Umutlu Yarınlar\' projesi hazırladı. Grubun bir araya gelmesiyle de bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Gençler, dargelirli ailelere verdikleri konserlerden elde ettikleri gelirle yardımcı olmaya çalışıyor. Müzik grubu üyesi gençler, dün akşam da Hakkari\'den 3 yıl önce Van\'a göç eden 3\'ü öğrenci 6 kişilik Dayan ailesi için sahneye çıktı. Van kent merkezindeki kafede sahneye çıkan öğrenciler, verdikleri konserle davetlileri eğlendirirken, sabah saatlerinde bir mağazaya giderek gecede elde ettikleri parayla Dayan ailesinin bütün fertlerine bot aldı. Hediyelerini öğrencilerin ellerinden alan aile büyük mutluluk yaşadı. Projeye öncülük eden güvenlik görevlisi Aylin Koç, 3 yıldır yoksul aileler için projelerini sürdürdüklerini söyledi. Koç, \"Arkadaşlarımızla birlikte kentin mahallerinde köylerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma yapıyoruz. \'Umutlu Yarınlar\' projesi ile 3 yıldır birçok öğrenciye destek olduk. Verilen konserin geliriyle, Hakkari merkez ve Çaldıran ilçesindeki fakir ailelerin çocukları için de kışlık mont ve bot alınacak\" dedi. Söylediği Türkçe ve Kürtçe şarkılarla, konsere katılan davetlilere keyifli bir gece yaşatan Emre Aydın ise, kırsal kesimlerdeki köy ve mahalle okullarında okuyan öğrenciler için bu yıl 4\'üncü kez konser verdiklerini anlattı. Aydın,\"Böyle bir görev üstlendiğimiz için çok mutluyuz. Çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara bir ayakkabı, bir bot, bir çanta alabilmek çok güzel. Sahnede onlar için varız. Verdiğimiz bu konserin tüm gelirlerini, çocuklar için kışlık ayakkabı ve mont alacağız. Bunun dışında Ağrı ve Hakkari\'de de bu konserleri vereceğiz. Burada elde edilen gelirlerle de oradaki çocuklar için kışlık mont ve ayakkabı olacağız. Duyarlı bütün insanları bu projemize destek olmaya çağırıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konsere gelenlerden genel ve datay

-Konseri veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Küzik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emre Aydın

-Aydın\'ınaçılış konuşması

-Davetliler

-Ellerinde cep telefon fenerlerini yakıp müziğe eşlik edendavetliler

-Söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılar

-Proje öncüsü Aylin Koç ile röportaj

-Konsere gelenler eğlenirken detay

-Konsere gelen Ezgi Öner isimli bayan ile röportaj

-Konserde eğlenenlerden genel ve dataylar

-Halay çekmeleri

-Konseri veren Emre Aydın ile röportaj

-Emre Aydın ve beraberindeki Recep Taylan Sönmez ile Dayan ailesinin evine giderlerken

-Ellerindeki ayakkabıları ile kapıyı çalmaları

-Eve girerkenken

-Mutluluk yaşayan öğrenciler

-Öğrencilere ayakkabıları giydirmeleri

-Yakın plan görüntü

-Büyük mutluuk yaşayan çocuklar

-Detaylar

BOYUT:405 MB,SÜRE:6 DK 39 SN

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)