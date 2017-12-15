DHA YURT BÜLTENİ-12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD\'nin kararının iptali için BM nezdinde girişimler başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'nin Kudüs\'le ilgili kararının iptali için girişimler başlattıklarını açıklayarak, \"ABD\'nin bu kararının iptali için BM nezdinde girişimler başlatıyoruz. ABD, altında imzası olan BM kararına aykırı davranmıştır. Bu rezillik, asla kabul edilemez. Müslümanlar, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Önce Güvenlik Konseyi\'nde, orada veto olursa BM Genel Kurulu\'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya\'da düzenlenen \'Davamız Kudüs Büyük Konya Buluşması\'na videokonferans yoluyla İstanbul\'daki Beylerbeyi Sarayı\'ndan bağlandı. Mevlana Meydanı\'nda toplanan Konyalılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına karşı İstanbul\'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın olağanüstü zirvesinde önemli kararlar aldıklarını hatırlattı. Erdoğan, \"Türkiye\'nin öncülüğünde gerçekleşen bu tarihi zirveye 30\'un üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile meclis başkanları iştirak etti. Teşkilatın üye ülkelerinin hemen tamamında farklı seviyelerde binin üzerinde temsilci zirveye katıldı. Amerikan yönetiminin provokatif açıklamasından sadece 7 gün sonra teşkilatın en geniş katımlı toplantılarından birini İstanbul\'da gerçekleştirdik. Bu vahdet tablosu, Kudüs\'ün ve Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını dünya aleme gösterdi. Zirvede Kudüs ve Filistin konusunda tarihi önemde kararlar aldık. Öncelikle Amerika\'nın Kudüs ile ilgili açıklamasının hükümsüz hukuksuz ve gayrimeşru olduğunu ilan ettik. Müslümanların Kudüs üzerindeki haklarından asla sarfınazar etmeyeceğini özellikle belirttik. Bununla kalmadık. Oy birliği ile Kudüs\'ü Filistin Devleti\'nin işgal altındaki başkent olarak tanıdık\" diye konuştu.

\'GÜVENLİK KONSEYİ\'NDE VETO OLURSA BM GENEL KURULU\'NDA İPTAL İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\'

Dünyadaki tüm ülkeleri Filistin\'in bağımsızlığını tanımaya ve Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak kabul etmeye davet ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Artık İslam İşbirliği üyesi tüm ülkeler nezdinde Kudüs, Filistin\'in başkentidir. Avrupa başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkeleri de Filistin\'in bağımsızlığını tanımaya ve Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak kabul etmeye davet ettik. Şüphesiz, sadece bununla yetinmeyeceğiz. Amerika\'nın Kudüs ile ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Zira 1980 tarihli 978 sayılı Güvenlik Konseyi kararına göre, hiçbir ülke, Kudüs\'te büyükelçilik bulunduramaz. Amerika, altında imzası olan bu karara aykırı hareket etmiştir. Dünyada hiçbir ülke, uluslararası hukukun üstünde değildir. Hem demokrasinin hamiliğini yapma iddiasında olacaksınız hem de keyfiniz istediği zaman hukuk, demokrasi ve hak namına ne varsa üzerinde tepineceksiniz. Bu rezillik, asla kabul edilemez. Müslümanlar, bu çifte standarda, bu adaletsizliğe, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Tüm mekanizmaları kullanarak, hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce Güvenlik Konseyi\'nde, orada veto olursa BM Genel Kurulu\'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız.\"

\'FİLİSTİN TOPRAKLARININ İSRAİL\'E NASIL VERİLDİĞİNİ İFŞA ETTİM

Filistin\'i 137 ülkenin tanıdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: \"Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz. İnşallah bu sayı, gayretlerimizle daha da artacaktır. Bunlardın yanında İslam ülkeleri olarak Kudüs\'ün tarihi kimliğini, Müslüman karakterini korumak, orada yaşayan Filistinli ailelere sahip çıkmak için yeni fonlar kuruyoruz. Bu fonlarla oradaki kardeşlerimizi her alanda destekleyerek, Müslümanlara ait mahallelerin iş yerlerinin, evlerin İsrail tarafından gasbedilmesinin önüne geçeceğiz. Rabb\'imiz Kur\'an-ı Kerim\'de \'Sizin şer bildiklerinizde hayır, hayır bildikleriniz de şer olabilir\' buyuruyor. Tarihimizde mukaddes müjdenin sayısız örneği vardır. Fetret dönemlerinin çoğu zaman yeni şahlanışlara vesile olduğunu görüyoruz. Mevla\'mızın inayeti ve Müslümanların dayanışmasıyla şu an aleyhimize gözüken bu dönemi de inşallah hayra tebdil edeceğimize nitekim şimdiden bunun emarelerine şahit olmaya başladık. Amerika\'nın attığı bu adımla Filistin\'deki işgal zulüm ve devlet terörü dünyanın gündemine gelmiştir. Adeta unutulan Filistin meselesi, Müslümanlar başta olmak üzere milyarlarca insan tarafından yeniden sahiplenildi. İşlediği vahşi cinayetlere, yaptığı insan hakları ihlallerine ilişkin görüntüler İsrail\'in maskesini düşürerek, zulümden ve acıdan beslenen gerçek yüzünü ifşa ettik. Hatta ve hatta 1937\'den bugüne dek Filistin topraklarının nasıl parça parça İsrail\'e verildiğini çok açık ve net ben de yaptığım bütün sunumlarda ifşa ettim.\"

\'DAYANIŞMA İÇİNDE ADALETSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILACAĞINA İNANIYORUZ\'

Konuşmasında dayanışma vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"14 yaşındaki çocuğun bir, Cuneydi\'nin 20 kadar İsrailli terörist tarafından, asker tarafından nasıl taciz edilerek, dövülerek, sürülerek, götürüldüğünü gördünüz. Kucağındaki yavrusuyla bir annenin nasıl yerde dipçiklerle taciz edildiğini gördünüz. Down sendromlu bir yavrunun nasıl bunların zulmüne uğradığını ekranlarda izledik, gördük. İşte İsrail budur. İşte siyonizm budur. İşte bütün bunlarla beraber inanıyorum ki bu olanlar, tüm insanlığın adalete, hukuka saygılı başta Müslümanlar olmak üzere Hristiyan dünya, hep birlikte dayanışma içerisinde bu adaletsizliğin ortadan kaldırılacağına inanıyoruz\" dedi.

\'TAHRİKLERE KAPILARAK İŞGALCİLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYECEĞİZ\'

Kudüs konusunda mücadelenin süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu süreçte şu hususların hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gerekiyor. Bizler Müslümanız. Bizler ırkçı, ayrımcı, antisemitist olamayız. Bizler hak, hukuk ve meşruiyet çizgisinden asla sapamayız; çünkü biz intikam değil, adalet için mücadele ediyoruz. Biz, sadece Müslümanlar için değil; tüm inanç sahipleri için barış, huzur ve güvenlik istiyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tahriklere kapılarak, işgalcilerin ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Ülkemizdeki 80 milyon vatandaşımızın tamamının Kudüs meselesinde sergilediği kenetlenmeyi gördükçe her gün Rabb\'ime hamd ediyorum. Böyle asil, böyle vefakar, böyle Kudüs aşığı bir milletin mensubu olduğum için iftihar ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın telekonferansta konuşması

-Mitingden detaylar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı dinleyen Konyalılar

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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PKK ve DHKP/C örgüt üyeleri Yunanistan\'a kaçarken yakalandı

Edirne\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen 8 PKK terör örgütü üyesi, 1 DHKP/C örgüt üyesi ile onları kılavuzluk yapan Afganistan uyruklu 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında sınırı oluşturan Meriç nehrini geçmek için kullanacakları şişme bot ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır bölgelerinde devriyelerini sürdüren jandarma ekipleri Üyüklütatar köyünde, Meriç nehri üzerinden Yunanistan\'a geçmek isteyen ve yanlarında şişme bot bulunan 11 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Edirne Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Burada yapılan incelemede yakalanan şüphelilerden 8\'inin PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı, 1 şüphelinin ise DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, Afganistan uyruklu B.A. ile A.M.\'nin ise terör örgütü şüphelilerine yurt dışına kaçmaları için para karşılığı kılavuzluk yaptığı ortaya çıktı. Edirne Jandarma Komutanlığı\'nda ifadeleri alınan Afgan uyruklu kılavuzlar B.A. ve A.M. işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi\'ne sevk edildi. Terör örgütü üyeliği nedeniyle haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü:

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-Jandarma aracının gelişi

-Şüphelilerin getirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Rize\'de 493 öğrencinin zehirlendiği kampüste yemek firması kendini savundu

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'nde yaşanan yemek zehirlenmesi olayı ile ilgili yemek firması yetkilileri açıklama yaptı. İddaları kabul etmediklerini belirten firma yetkilisi Resul Doğan \"Üniversite öğrencilerinin yemek firmasının hazırladığı yemekten zehirlendiler iddiasını kabul etmiyoruz. Aynı yemek o gün 3 bin 150 kişiye de dağıtıldı. Biz kendimizden ve analiz sonuçlarımızın normal çıkacağından eminiz \"dedi.

Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde 493 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılması olayı sonrası üniversite bünyesinde kurulan komisyon, olayı araştırırken, komisyonca alınan kararla ilişi kesilen yemek firması yetkilisi açıklamada bulundu, iddiaları reddetti. Bahse konu yemek firmasının Rize yetkilisi ve proje sorumlusu olan Resul Doğan Türkiye’nin birçok ilinde hizmet verdiklerini belirterek \"Biz aynı yemeği üniversitenin 12 bölgesine veriyoruz. Bu bölgelerin sadece merkez kampüsünde mi gıda zehirlenmesi oldu? Biz o gün kampüste 594 kişiye yemek verdik. Bu rakamın 200’ü akşam yenilen yemek. Saat 17 ila 19 saatleri arasında sadece 200 kişi yemek yedi. Bu 200 kişi yemekten zehirledi diyelim ama sayı 493 kişi. Biz bunu anlayamadık. Üretim ve taşımalı Türkiye’nin birçok ilinde yemek işi yapıyoruz. Şu ana kadar böyle bir olay başımıza gelmedi. Biz bu olanlardan sonra şaşkın durumdayız. Fabrikamız her türlü denetlemeye açık bu çıkan yemekten bizde yiyoruz\" dedi.

\"BİZ KENDİMİZDEN EMİNİZ\"

Bundan sonraki süreçte Tarım İl Müdürlüğünden çıkacak kararı beklediklerini aktaran Doğan, şunları söyledi:\"Biz kendimizden eminiz. Analiz sonuçlarımızın normal çıkacağından eminiz. Yaptığımız yemekten kullandığımız malzemeden de eminiz. Karakolda ifademde de bahsettim onlarda gidip baktılar ve numuneler aldılar. Rize’de ilk defa böyle bir yemek üretim tesisi gördüklerini söylediler onlarda şaşırdı. 3 bin 150 kişiye dağıtılan yemekten dolayı 50 kişi hastaneye gidiyor sonrasında mesajlarla öğrenciler hastaneye çağrılıyor ve iş bize patlıyor\"

\"TİTİZ VE DİSPLİNLİ DAVRANIYORUZ\"

Gerekli hijyen ve iş güvenliği şartlarına uygun şekilde yemek üretimi yaptıklarını kaydeden firmanın Gıda Mühendisi Güneş Engin ise şöyle dedi:\"Gerekli denetimleriz ilgili kurumlar tarafından periyodik düzende yapılmaktadır. Prosedüre uymayan bir uygulamamız yok. Günde 3 bin 500’e kişiye yakın yemek üretiyoruz. Yemeklerimizi üretirken en başta referans aldığımız Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne yemek vermekten ötürü daha da titiz ve disiplinli davranıyoruz. Mutfağımız çok yeni ve modern bir mutfak. Bütün malzemelerimiz faturalı ve kaliteli ürünler. Verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim ve firmamız için çok önemlidir\"

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan 493 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılması olayı sonrası üniversite bünyesinde kurulan komisyon, olayı araştırıyor. Komisyon aldığı kararla yemek firması ile geçici olarak ilişiği kesti. Firma ile ilgili nihai karar, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yemek numuneleri üzerinde yaptığı laboratuar incelemesinin ardından çıkacak sonuca göre verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Resul Doğan\'ın açıklaması

-Güneş Engin\'in açıklaması

-Detaylar

Haber: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)

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FETÖ\'nün gaybubet evindeki kirli sepetinden binlerce lira ve dolar çıktı

Antalya\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, \'gaybubet\' evlerine yapılan operasyonda, aralarında örgütün askerlerden sorumlu Manisa il abisinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Baskında, kirli çamaşır sepetine gizlenmiş 176 bin 425 TL, 36 bin 151 dolar ve 4 bin 365 euro ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine yönelik İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkezli Manisa, Kütahya, Burdur ve Uşak\'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Terör örgütünün, mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu \'gaybubet\' adı verilen 7 eve yapılan baskında Erhan Güler, Fatma Taşdemir, örgütün askerlerden sorumlu Manisa il abisi Hüseyin Kuş, örgütün para kasası olarak bilinen Kütahya sorumlusu Mustafa Öner ile Erkan Karademir ve Fatma Karademir gözaltına alındı. Evlerden birinde yapılan aramada, banyodaki kirli çamaşırların bulunduğu sepette 176 bin 425 TL, 36 bin 151 dolar ve 4 bin 365 euro ele geçirildi. Aramada ayrıca, örgüt mensuplarının kullandığı belirlenen 3 sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Antalya\'ya getirilen şüpheliler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çamaşır sepetinin kontrol edilmesi

- Çıkan paralar

- Paranın yere dizilmesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,(DHA)

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Cezaevinden izinli çıktı, alkol alıp kız öğrenci pansiyonuna girdi, sonra da firar etti

KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde kapalı cezaevinden tahliyesine az zaman kaldığı için açık cezaevine gitmesine karar verilen 22 yaşındaki H.B.\'ye, geçen hafta 10 saatlik izin çıktı. Açık cezaevine gitmek yerine ilçe merkezinde alkol alan H.B. ise iddiaya göre, uyumak için gece bir kız öğrenci pansiyonunun penceresinden içeri girdi. Pansiyonda alkol alıp gezerken uyuyan bir kızın ayağına çarpınca fark edilen H.B., pencereden atlayarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan H.B., savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra firar etti.

Hırsızlık suçundan dolayı bir süredir İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi\'nde yatan H.B.\'nin cezası azaldığı gerekçesiyle geçen hafta açık cezaevine gönderilmesine karar verildi. Yine cezası az olduğu için tek başına açık cezaevine gitmesi için 10 saat süre verilen H.B. ise ilçe merkezine giderek alkol almaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra alkolün etkisiyle sarhoş olan H.B., gece saatlerinde İnebolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hüseyin Avni Kız Öğrenci Pansiyonu\'nun önüne gitti. H.B. bir süre gezindikten sonra pansiyonun arka tarafına gidip, açık olan pencereden içeri girerek uyumak istedi. H.B., açık pencerenin önünde yığılı kömür torbalarının üzerine basarak içeri. Pansiyonda da alkol almaya devam eden H.B., gece yarısı içerde gezerken, yatağında uyuyan bir kız öğrencinin ayağına çarptı. Uyanan genç kız, H.B.\'yi görünce çığlık atmaya başladı. Diğer kız öğrencilerin de uyanması üzerine H.B. aynı pencereden atlayarak kaçtı.

SERBEST BIRAKILDI, FİRAR ETTİ

Pansiyon görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polisin pansiyon çevresinde yakaladığı H.B., \'Haneye izinsiz girmek\'ten gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Burada ifadesi alınan H.B., açık cezaevine gitmesi için tekrar serbest bırakıldı. Ancak açık cezaevine gitmeyen H.B. firar etti. Bir haftadır firari olan H.B. hakkında yakalama kararının çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

\'ÇOCUKLARIMIZIN CANI SÖZ KONUSU\'

Pansiyonda kalan kız öğrencilerin velileri, her isteyenin binaya giremeyeceğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Veliler, \"Binanın arka tarafındaki pencere yere çok yakın. Kömür torbalarına çıkan kişi açık pencereden hemen içeri giriyor. Pencerelere parmaklık yapılması gerekli. Pansiyon binasında yangın merdiveni yok. Çocuklarımızın canı söz konusu. Eğer eksiklikler giderilmezse çocuklarımızı pansiyondan alacağız\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-pansiyondan görüntü

-genel ve detay

Haber-Kamera:Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)

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30 bin lirasını aldıkları kadını ikinci kez dolandırmak isterken yakalandılar

Bursa\'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, M.Ö. (67) adlı kadını ikinci kez dolandırmak isterken yakalandı.

Bursa\'da M.Ö.\'yü arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, adına 28 adet telefon hattı açıldığını söyledi. M.Ö.\'den hesabındaki paraları çekip sivil polislere teslim etmesi istendi. M.Ö., bankadan 30 bin lira çekip, polis sandığı kişilere verdi. M.Ö.\'yü bir süre sonra arayan aynı kişiler, altınları olup olmadığını sordu. Altınlarının olmadığını ancak bankada 248 bin lira daha parasının olduğunu söyleyen M.Ö.\'den bu parayı çekmesini isteyen kişiler, ertesi gün bu paraları da almak için arayacaklarını söyledi. M.Ö. akşam eve gelen oğluna durumu anlattı, polise haber verildi. M.Ö., , ertesi gün polisle iş birliği yapıp, dolandırıcıların yönlendirmesiyle belirlenen bankaya gidip evine döndü ve beklemeye başladı. Parayı almak için gelen A.K. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen Ş.L. ve İ.H. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul\'dan Bursa\'ya gelerek dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Şüphelilerden İ.H.\'nin merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde başka bir kişinin aynı yöntemle 8 bin TL, 275 euro, 2 bilezik, 10 çeyrek altın, 2 Cumhuriyet altını, 1 adet bilezik, 1 kolye, 2 adet yüzüğünü dolandırdığı ortayı çıktı. İ.H.\'nin kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, bir başka kişinin daha 6 bin 800 dolar parasını dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki sorgulamaları biten Ş.L, A.K. ve İ.H. adliyeye sevk edildi. Bu arada şüphelilerin parayı almaya gelme anları da güvenlik kameraları ile görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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-Dolandırıcıların güvenlik kamera görüntüsü

Süre: 49 saniye Boyut: 49,4 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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Çaldığı çantadan çıkan kartla otobüse binmiş

Antalya\'da çaldığı motosikletle kapkaç olaylarına karışan R.Y., yakalandı. Şüphelinin, çaldığı bir çantadan çıkan kartı kullanarak otobüse bindiği ortaya çıktı.

Kapkaç olayları, Muratpaşa ilçesinin Dutlubahçe ve Meydankavağı mahallelerinde meydana geldi. Olayların ardından harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerası kaydını izleyip, şüphelinin R.Y. olduğunu belirledi. Şüphelinin bulunduğu yeri tespit eden ekipler, R.Y.\'yi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelinin, kapkaç için motosiklet ve plaka çaldığı, havanın kararmasına yakın tenha sokaklarda kapkaç yaptığı belirlendi. R.Y.\'nin, çaldığı bir çantadan çıkan kartı kullanarak otobüse bindiği de ortaya çıktı. Kapkaç öncesi bir kadını kaldırımda takip ederken marketin kamerasınca görüntülenen R.Y.\'nin, çok sayıda suçtan aranma ve yakalama kararının bulunduğu belirtildi. Şüpheli, ifadesinin ardından 3\'ü kapkaç olmak üzere 5 dosyadan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlının şubeden çıkartılması

-Birlikte ekip arabasına yürümeleri

-Ekip arabasına bindirilmesi

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş dış plan

\"94 MB// 50 SN//

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Güvenlik Kamerası)

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- Şüphelinin motosikletle seyretmesi

- Şüphelinin kartla belediye otobüsüne binmesi

Haber kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)



