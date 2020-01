DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ÖLEN MADEN İŞÇİSİ FACİAYI ÖNLEMİŞ

ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na (TTK) ait maden ocağında metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen göçükte ölen maden işçisi 46 yaşındaki Feyzi Dereli, gözyaşları arasında toprağa verildi. Dereli\'nin metan gazı sızıntısını fark etmesinin ardından 5 arkadaşını uzaklaşmalarını söyleyip büyük bir kahramanlık örneği gösterdiği ortaya çıktı.

Dün gece saatlerinde Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı ocakta, yerin 360 ve 460 kotları arasında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen göçükte maden işçisi Feyzi Dereli hayatını kaybetti. Devrek ilçesine bağlı Eveyik Köyü\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Devrek Kaymakamı Yakup Güney, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve maden işçileri katıldı. Cenaze namazının ardından Dereli\'nin Türk bayrağına sarılı tabutu maden işçilerinin omzunda mezarlığa taşınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

FACİAYI ÖNLEYEREK KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİ

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Feyzi Dereli\'nin deneyimiyle arkadaşlarının hayatını kurtardığını ama kendisinin şehit olduğunu söyledi. Dereli\'nin büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini ifade eden Demirci, \"Kendisi nezaretçi arkadaşımızdı. Deneyimli bir arkadaşımızdı. Bunun sayesinde 5 arkadaşımızı olayın meydana geldiği yerden göndermiş. Metan gazını hissediyorlar. Onlara, \'Siz aşağıya inin ben bakayım\' diyor. Bunu teşhis etmeyip diğer arkadaşları aşağıya göndermese bugün 1 değil de 5 tane daha şehidimiz olacaktı. İnşallah bundan sonrası olmaz. Tüm maden işçilerinin başı sağ olsun\" dedi.

ASKER OĞLU DUYGULANDIRDI

Evli ve 2 çocuk babası olan Feyzi Dereli\'nin asker olan oğlu Emre Dereli, sosyal medya hesabından babasının madenci kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Emre Dereli, fotoğrafın altına yazdığı \"Canım babam gitme, niye gittin? Hani elini öpecektim cumartesi. Şimdi mezarını nasıl öpeyim babam\" yazısı görenleri duygulandırdı.

2)MİNİK MUHAMMET\'İN İLİK NAKLİ OLABİLMESİ İÇİN 50 BİN LİRA GEREKİYOR

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde 30 yaşındaki Melek Dinler, bağışıklık yetmezliği bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Dinler\'in ilik nakli olması için 50 bin lira gerektiğini, bu paranın bulunamaması halinde oğlunun gözü önünde öleceğini söyleyerek gözyaşı döktü.

Ereğli İlçesi\'nde yaşayan Melek Dinler, 7 aylık dünyaya getirdiği oğlu Muhammed Emin Dinler\'in bağışıklık yetmezliğine yakalandığını öğrendi. Bunun üzerine şiddetli geçimsizlik bulunan eşinden ayrılan Dinler, baba evine döndü. Anne Melek Dinler\'in önümüzdeki Ocak ayında Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyat olması gereken küçük Muhammed\'in ameliyatı için gerekli olan 50 bin liraya ihtiyacı var. Ekonomik durumlarının iyi olmadığını belirten Anne Melek Dinler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seslenerek yardım istedi. Ameliyat masraflarını devlet tarafından karşılanmadığını söyleyen anne Melek Dinler şöyle konuştu:

\"Çocuğum doğduğunda hastalığını öğrendik. Oğlumun hastalığıyla uğraşırken eşimden ayrılıp babamın evine geldim. Doktorlar ameliyatın 28 Ocak\'ta olması gerektiğini söylüyor. Ancak ameliyat masrafları olan 50 bin lirayı devlet karşılamıyor. Bizim de maddi durumumuz yok. Eğer bu parayı bulamazsam yavrum gözümün önünde ölecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ne olur bize yardım etsin. Çocuğumu kurtaralım.\"

\"AYRILDIĞIM EŞİM \'ÖLÜRSE ÖLSÜN\' DİYOR\"

Ayrıldığı eşini arayarak, çocuklarının ameliyat olması gerektiğini söylediğinde umursamadığını belirten anne Melek Dinler, \"Çocuğumun babası ayrıldığım eşime haber gönderiyorum. Oğlumuzun ilik nakli olması gerekiyor. 50 bin lira para lazım diyorum. O bana \'Öürse ölsün gebersin\' diyor. Utanıyorum ben babasının bu sözleri söylemesine. Çocuğumu kurtaralım ne olur\" diyerek gözyaşı döktü.

3)ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANI, OTOBÜSTE VATANDAŞLARI DİNLEDİ

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yayımladığı genelgeyle daire başkanları ve birim amirlerinin haftada 1 gün otobüsle yolculuk yaparak vatandaşlarını dinlemesini istedi. Genelge doğrultusunda Çiftçi bugün ekibi ile birlikte otobüsle yolculuk yapıp, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'nin halkla daha da iç içe olmak ve talep ile önerileri birebir ilişkilerle dinlemek amacıyla uygulamaya geçirdiği; \'Büyükşehir Toplu Taşımayı Kullanıyor\' çalışmasının startı verildi. Otobüslerin aktarım yaptığı merkezde belediye yöneticileriyle otobüslere binen Nihat Çiftçi, gezisi boyunca halkın sorunlarını dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başlatılan çalışma kapsamında tüm belediye üst yönetimi farklı güzergahlara yolculuk ederken, Çiftçi\'nin tercihi ise Harran Üniversitesi\'ne yönelik sefer oldu. Otobüste öğrencilerle sohbet eden Çiftçi, 19 yaş ortalaması ile Türkiye\'nin en genç şehri Şanlıurfa\'da gençliğe gerekli önemi veren bir kadro oluşturduklarını söyledi. Türkiye genelinde en ucuz toplu taşıma hizmeti verdiklerini anlatan Çiftçi, günlük ortalama 190 bin yolcu taşımacılığı yaptıklarını dile getirdi. Farkındalık çalışması ile bu konuda da vatandaşların önerilerini alacaklarını belirten Başkan Çiftçi, şöyle dedi:

\"Farkındalık projesi çerçevesinde yöneticilerimizle birlikte böyle bir çalışma hayata geçiriyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, belediyeler içerisinde en ucuz toplu taşıma hizmetini yürüten adrestir. Ulaşım Daire Başkanlığımızın yürütmüş olduğu bu toplu taşıma hizmetleri kaliteli bir şekilde yürütülüyor. Şehir olarak da biz ulaşımda, toplu taşımada yeni projelere imza atıyoruz. Sessiz, gürültüsüz ve enerji dostu olan trambüs projesi şu an şehrimizde yürütülüyor. Tramvay projesinin etüt ve plan çalışması bitti ve şu an proje uygulama noktasında hazırlıklar yapılıyor. Şanlıurfa\'nın ulaşım master planı çıkarılıyor ve bu yöndeki adımlara önem veriyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi günlük 190 bin can taşıyor. Bu farkındalığı oluşturmak, uygulamalarımızın kontrolünü sağlamak ve sonuçlarını almak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir genelge çıkardım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben, genel sekreterimiz, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız ve şube müdürlerimiz bundan böyle haftada bir gün toplu taşıma araçlarını kullanacağız.\"

4)TAŞ OCAĞI GİBİ SAFRA KESESİ

DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Havva Akdağ, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene Akdağ\'ın safra kesesinde taş olduğu, ağrıların da bundan kaynaklandığı ortaya çıktı. Ameliyata alınan Akdağ\'ın safra kesesinden en büyüğü 20 milimetre olan 34 taş çıkartıldı.

Sarayköy ilçesinde evli ve iki çocuk annesi Havva Akdağ, yaşadığı ağrılar nedeniyle geçen pazartesi günü yakınları tarafından Denizli Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yapılan muayenede Akdağ\'ın safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Adıbelli tarafından ameliyata alınan Akdağ\'ın safra kesesinden, büyüklüğü 20 milimetreye kadar olan tam 34 taş çıkarıldı. Ameliyatta çıkarılan taşlar, büyüklüğü nedeniyle doktorları ve hemşireleri şaşkına çevirdi. Taşların çıkarılmasının ardından sağlığına kavuşan Akdağ, hastaneden taburcu olmayı beklemeye başladı.

Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Adıbelli, taşların özellikle kolay kırılamayanlardan olduğunu belirterek, \"Hastamız uzun süredir ağrı çekmiş, son üç gündür şiddetli karın ağrısı yaşamış. Safra kesesinde taşlar olduğunu fark edince ameliyata aldık. Ameliyatta 34 adet birbirine çok benzeyen büyüklüğü 20 milimetreyi bulan taşlar çıkardık. Taşlar çok enteresan, sanki değerli mücevherat işlenmiş gibi duruyor. Bu açıdan bizim de ilgimizi çekti ve çok şaşırdık. Daha önce de bu tür ameliyatlardan taş çıkardık ancak bu kadar büyüklüğünde ve çoklukta yoktu\" dedi.

\"SAFRA KESEM TAŞ OCAĞINA DÖNMÜŞ\"

Yapılan ameliyatın ardından ağrılarından kurtulan ve sağlığına kavuşan Akdağ, safra kesesinin taş ocağına dönüştüğünü belirterek, \"Sürekli ağrılarımdan dolayı duramıyordum. Sonunda dayanamadım ameliyat olmaya karar verdim. Taşlar çıkarılıp, bana gösterildiğinde çok şaşırdım. 34 tane taş çıkarmışlar, bu taşları ya evin temeline atarım yada kolye yaparım, o şekilde hatıra kalır\" dedi.

5)\'KÜRDİSTAN\' İSİMLİ PARTİDEN BAYDEMİR İÇİN TBMM\'YE TEBRİKLİ TEPKİ

TBMM\'de yapılan bütçe görüşmelerinde seçildiği bölgeye ısrarla \"Kürdistan\" diyen HDP Şanlıurfa Miletvekili Osman Baydemir\'in meclis\'ten iki günlüğüne atılmasına Türkiye\'de Kürdistan ismiyle kurulan ilk partilerden biri olan Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Mesut Tek tarafından tepki gösterildi. Baydemir\'e ceza veren TBMM\'yi kutlayarak tepki gösteren Mesud Tek, \" TBBM, kürsüde Kürdistan diyen HDP Milletvekili Osman Baydemir\'e 2 oturuma katılmama cezası vererek Türkiye\'nin birliği ve bütünlüğünü sonsuza kadar güvence altına aldı. Tebrikler\" dedi. TBMM\'de bütçe görüşmelerinde seçildiği bölgeye \"Kürdistan\" diyen, bu nedenle Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı\'nın tepkisini çeken ve yeni içtüzükteki yaptırım gereği Meclis\'ten iki günlüğüne atılan HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir\'e başında \'Kürdistan\' ismi bulunan partiden destek geldi.

Kürt sorununun çözümünde silahlı mücadeleyi reddedip federasyonu savunan ve 37 yurt dışında kaldıktan sonra 2 yıl önce Türkiye\'de yasal olarak kurulan ve faaliyetine başlayan Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Mesud Tek, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda \"TBMM, kürsüde Kürdistan diyen HDP Milletvekili Osman Baydemir\'e 2 oturuma katılmama cezası vererek Türkiye\'nin birliği ve bütünlüğünü sonsuza kadar güvence altına aldı. Tebrikler\" dedi.

KÜRDİSTAN YASAKLAMAKLA YOK OLMAZ

Diyarbakır\'ın Yenişehir ilçesinin Ofis semtinde bulunan ve balkonunda Kürt bayrağı asılı bulunan parti binasında Baydemir\'e TBMM\'nin verdiği cezayı değerlendiren PSK Genel Başkanı Mesud Tek, \"TBMM Kürdistan\'ı yasaklamakla Kürdistan yok olmaz. Baydemir\'e iki oturuma katılmama cezası verilmesi TBMM tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Parlamentoda eğer milletvekilleri özgür ve rahat konuşamıyorsa nerde konuşacak?. Kürsü dokunummazlığı parlamentoda savunulmayacaksa korunmayacaksa parlamentonun bizzat kendisi kürsü dokunulmazlığından faydalanan bir üyesini cezalandıracaksa, demokrasi, seçimler parlamento acısından nasıl izah edilecek. Bunun izahı yoktur. Kürdistan tarihi ve coğrafi bir gerçektir. Bunu parlamento kararıyla yok edemezsiniz. Osman Baydemir\'i veya Kürdistan illerinden seçilen diğer milletvekillerinin sesini kısarak yok edemezsiniz. TBMM bu kararı almamalıydı. Aksine TBMM Kürt sorunun çözümü konusunda olumlu işlere imza atsaydı, bu yönde kararlar alsaydı demokratikleşme sürecine çok daha iyi hizmet ederdi. TBMM bu tavrıyla asla Türkiye\'nin birliğine bütünlüğüne hizmet etmedi. Türkiye\'nin birliği, bütünlüğü demokratik sürecin derinleşmesi ve atılacak adımlarla olur. Parlamentoya da bu konuda önemli görevler düşmektedir. Parlamento\'dan beklenen Baydemir\'e ceza vermek değil bu süreçte adımlar atmasıydı. Bu kararından dolayı TBMM\'yi tebrik etmem de ironidir. Meclis kendisinin asıl yapması gereken işleri yapmayıp öylesine ucube işlere imza atıyor. Anti demokratik kararlara imza attığı için ironi yapıyorum, tebrik edilecek değil protesto edilecek bir karardır\" dedi.

6)GÖNÜLLER MEVLANA SEVGİSİYLE COŞTU

İSLAM dininin evrensel değerlerini tüm dünyaya duyuran, öğretileriyle insanlığa ışık tutan Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 744’üncü yılında Adana’da anıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şeb-i Arus 744. Vuslat Yıldönümü Programı’nda tasavvuf müziği dinletisi, semazen ve kum sanatını gösterilerini hayranlıkla izleyen Adanalılar, şiir ve naatlarıyla İslam Peygamberi Hz. Muhammed’i ve Mevlana’yı anlatan Dursun Ali Erzincanlı’yı huşu içinde dinledi.

MANEVİYAT YAĞMURU ARINDIRDI

Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu’ndaki Şeb-i Arus 744. Vuslat Yıldönümü Programı’na Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tasavvuf müziği dinletisi, ilahiler ve semazen gösterileri salonu dolduran davetlileri maneviyat yağmuruyla arındırdı. Kum Sanatı Ustası Veysel Çelikdemir, Mevlana temalı tasvirleriyle izleyenleri hayran bıraktı.

DUYGU DOLU DAKİKALAR

Daha sonra sahne alan Şair Dursun Ali Erzincanlı, şiir ve naatlarıyla, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’i ve Mevlana’yı anlattı. Gönüllerin sevgilisi Hz. Muhammed’i anlatan şiirleri etkileyici ses tonuyla okuyan Dursun Ali Erzincanlı, duygu dolu dakikalar yaşattı. 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir ve Saraçhane şehidi Tolga Ecebalın’ın vatan ve bayrak sevgisini de dile getiren Dursun Ali Erzincanlı, “30 Kuşö şiiriyle izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

MEVLANA’NIN IŞIĞI İNSANLIĞI AYDINLATIYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Şeb-i Arus 744. Vuslat Yıldönümü Programı’nda emeği geçen sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Ramazan Akyürek, vefatının 744’üncü yıldönümünde Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin manevi derinliğini bir kez daha hissettiklerini, insanlığın mutluluğu, toplumların huzur ve barışını amaçlayan felsefesini daha iyi anladıklarını belirtti. Akyürek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kent kültürünün gelişmesi adına gerçekleştirdiği etkinlikler arasında Şeb-i Arus Vuslat Yıldönümü programlarının ayrı bir önem taşıdığını vurgulayıp, Allah sevgisiyle yoğrulan, kendini İslam’a adamış Mevlana’nın ışığıyla aydınlanan yolda ilerlemeye, öğretilerini özümsemeye devam edeceklerini dile getirdi.

7)HALK OZANI ALİ KIZILTUĞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HALK ozanı Ali Kızıltuğ, Sivas\'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenin ardından vasiyeti üzerine Abaranın Kaşı mevkisinde toprağa verildi. Geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulan ve Ankara\'da tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybeden halk ozanı Ali Kızıltuğ için memleketi Sivas\'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde tören düzenlendi. Sabah saatlerinde Ankara\'dan karayolu ile köyüne getirilen 73 yaşında hayata veda eden Kızıltuğ için Mursal Köy Odası\'ndaki törene yakınları ile Vali Davut Gül, CHP Sivas Mileletvekili Ali Akyıldız, Divriği Kaymakamı Tolga Özdemir, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, sanatçı Mustafa Özarslan ve binlerce seveni katıldı.

\"TÜRKİYE\'NİN BAŞI SAĞOLSUN\"

Cenaze töreni öncesi konuşan Ali Kızıltuğ\'un oğlu Serhat Kızıltuğ babasının son dakikalarını anlattı. Serhat Kızıltuğ, \"Son safhalarında yürüyemiyordu. Kolundan tutup gezdiriyorduk. Bize dedi ki \'Beni birkaç güne morga koyarlar\' dedi. \'Baba dedim, nasıl konuşuyorsun daha bana sözün var, Mursal\'da kuzu keseceksin\'. \'İnşallah ama oğlum daha gözüm kesmiyor\' dedi. Gece saat 2 gibi ağırlaştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtaramadık. Hakkın rahmetine kavuştu. Ankara\'da büyük bir tören düzenlendi. Şimdi de köyümüze getirdik. Burada babamıza son görevimizi yapacağız. Sivasımızın, Divriğimizin, Mursalımızın, Türkiyemizin başı sağolsun. Halka mal olmuş bir halk ozanıydı. İnsan ayırımı yapmazdı. Bize vasiyeti, \'Eğer ben ölürsem köyüme götürün sevenlerim oraya da gelir hiç değilse Divriği\'ye, Mursal\'a bir katkım olur\' dedi. \'Tamam baba\' dedik. Dediği yerede getirdik.\" dedi. Diğer oğlu Mustafa Kızıltuğ ise şöyle konuştu:\"Baba ocağına, doğduğu, büyüdüğü topraklara getirdik. Daha önce getirmek istiyorduk ama olmadı. Babam ölmedi, yaşayacak. Sevenlerinin duygusuyla, sevgisiyle, aşkıyla, türküleri susmayacak. Sevenleri onu yalnız bırakmayacak. Benim babamdı ama sevenlerinin dostuydu, arkadaşıydı\" dedi.

Cenaze töreninde konuşan Sivas Valisi Davut Gül çocukluğunda babasının evde hep Ali Kızıltuğ dinlediğini ifade ederek \"Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Biz inanıyoruz ki her canlı ölümü tadacaktır. Önemli olan kalıcı izler bırakmak. Ozanımızı buraya ilk tayin olduğumuzda tanıştırmışlardı. Bize şiir okudu, türkü okumuştu. Daha öncesinde de çocukluğumuzda rahmetli babam evde Ali Kızıltuğ hep dinlerdi oradan biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ailesinin sevenlerinin başı sağolsun\" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ise Ali abimizi Hakka uğurlamak için bir araya geldik. 50\'nci sanat yılı nedeni ile Kültür Bakanlığı\'nın Sivas\'taki vefa töreninde plaket takdim ederken \'Ali abi senin o dağlardan çok alacağın var ama bizim de sende çok alacağımız var. İnşallah sağlıklı uzun ömür diliyorum ve bu uzun ömürde de bizlere üretmeye, türkülerini söylemeye devam edersin, sizden çok alacağımız var. Bizi yalnız bırakmayın demiştim\" dedi. Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından Ali Kızıltuğ\'un naaşı omuzlar üzerinde taşınarak Abaranın Kaşı mevkisine getirildi. Cenaze defin sırasında eşi Fatma ile kızları Gülşen ve Sakine fenalık geçirdi. Kızıltuğ\'un mezarının üstü çiçeklerle donatıldı.1944 yılında Sivas\'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde dünyaya gelen Kızıltuğ, \'Asrı gurbet harab etmiş köyümü\' isimli ilk plağını 1969 yılında doldurmuştu. Sanatçının bugüne kadar 103 plak ve 87 kaseti çıktı. 1969 yılından bu yana sadece kendi eserlerini seslendiren Kızıltuğ\'un, 2 bini aşkın eseri bulunuyor.

8)ÖZEL HAREKATA TAZE KAN

BALIKESİR POMEM\'DEN 936 ÖZEL HAREKAT POLİSİ MEZUN OLDU

BALIKESİR\'deki Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü\'nde eğitim gören 19\'uncu dönem 936 özel harekat polisi, mezun oldu.Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Kültür ve Spor Merkezi\'nde Balıkesir POMEM\'den mezun olan 19\'uncu dönem 936 özel harekat polisi için tören düzenlendi. Törende Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal ve mezun olan polislerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Balıkesir POMEM Müdürü Mahmut Yenikalaycı, 19 dönem 936 özel harekat polisinin zorlu bir eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olduğunu belirtti.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal ise 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, \"15 Temmuz sadece bir kalkışma girişimi değil, bin yıldır Anadolu\'yu kendine mesken etmiş, yiğit Türk milletinin bu topraklardan sökülüp atılma girişimidir. Aziz milletimizin asil duruşu ve öngörüsüyle, bu belayı defettik. Burası bizim yurdumuz, kimseler istiyor diye burayı terk etme niyetinde değiliz. Kartallar her yere yuva yapmazlar. Özel harekatçının en büyük sembolü özgürce uçan kartaldır. Bizim genç kartallarımız ve özel harekatımız, Balıkesir\'i kendine yuva yaptı. Ev sahipliği, okulumuza gösterdiği ilgi alaka için Balıkesirlilere teşekkür ediyorum\" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise mezun olan özel harekatçılara seslenirken, görevlerinde insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmalarını, vatandaş memnuniyetini ön planda tutmalarını, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalmalarını, hak ve adaletten ayrılmamalarını isteyip, \"Biz her zaman milli birliğimizi korumak, vatandaşlarımız arasındaki huzur ve sükunu temin etmek ve ülkede asayişi sağlamak için ne gerekiyorsa bütün tedbirleri alacağız. Ortaya koyduğumuz net tavrın, bundan sonra da aynı kararlılıkla süreceğini buradan bir kez daha yineliyorum. Bu vesileyle huzurumuza ve birliğimize kasteden menfur terör saldırılarını bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum\" dedi.

Vali Yazıcı\'nın konuşmasının ardından dönem birincisi Özel harekat Polis memuru Bilal Tokgöz yaş kütüğüne plaket çaktı. Vali Yazıcı da eğitimlerini başarıyla tamamlayıp, ilk 10 dereceye girenlere armağanlarını verdi.

Mezunlar hep birlikte Şehitler Ölmez şarkısını söyledi.

