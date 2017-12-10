DHA YURT BÜLTENİ-12

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Kudüs’te barış olmazsa dünyada barış olmaz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Kudüs\'te huzur olmazsa dünyada huzur olmaz, Kudüs\'te barış olmazsa dünyada barış olmaz\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi Spor Salonu\'nda yapılan AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşmada, yakın coğrafyada güvenli ve sığınılabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Bölgede yükselen bir Türkiye rüzgarının estiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, Ortadoğu\'da harita ve dizayn çalışmaları yapanların Türkiye\'yi masanın etrafında görmekten korktuklarını söyledi. ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD’nin yeni bir ateşi fitillediğini belirterek, şöyle konuştu: \"Birleşmiş Milletler ve uluslararası kararlara rağmen dünyaya kendini jandarma olarak ilan eden ve her türlü hoyratlığı yapmaktan imtina etmeyen ABD’nin bu kararı kabul edilebilir değildir. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Türkiye olarak gerek diplomatik yöntemlerle gerekse sair usullerle bu noktada atılması gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Kudüs bizim için üçüncü makam. Harem-i Şerif, Mescid-i Nebevi ve elbette Mescid-i Aksa. Miracın tezahür ettiği nokta. 1948\'deki Filistin\'in sınırlarıyla bugünkü sınırları arasındaki mesafeyi gördüğümüz zaman Kudüs ve Filistin işgal altındadır. Bütün dünya gözlerini yumsa da sadece kendilerine karanlık yaparlar. Mevcut durumu ve bu netliği asla gizleyemezler. Kudüs\'te huzur olmazsa dünyada huzur olmaz. Kudüs\'te barış olmazsa dünyada barış olmaz. \'Ben yaptım oldu, bitti\' mantığıyla hoyratça yapılan her iş akamete uğramak zorundadır ve uğrayacaktır Allah\'ın izniyle. Müslüman alemi olarak bir araya gelip tek yürek, tek bilek ve tek yumruk olmak zorundayız. Eğer olamazsak batılı güçlerin ve Kudüs üzerinde hayali olanların ekmeğine yağ süreriz.\"

ANA MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Türkiye\'de bir ana muhalefetin bulunmadığını savunan, bu nedenle de AK Parti\'nin ‘kendisine muhalefet yaparak’ yol almayı sürdürdüğünü aktaran Çavuşoğlu,şunları kaydetti:\"Bugün ana muhalefet partisi liderinin muhalefet etme noktasında savrulduğu noktayı görünce insan dehşete kapılıyor. Bugün CHP ve onun başındaki adam \'Tayyip Erdoğan\'a muhalefet edeceğim\' kaygısıyla Türkiye\'ye açık açık ve alenen düşmanlık etmektedir. Bunu artık CHP\'li kardeşlerimizin de anlaması gerekiyor. Kılıçdaroğlu\'na verilen rol CHP\'li kardeşlerimizi milli ve yerel noktadan uzak tutma rolüdür. CHP\'li kardeşlerimizden milli ve yerel duyguları olanlar çoktur ama bugün yaşadığımız bu tablo Türkiye\'ye büyük bir haksızlıktır. Amerika\'dan birileri düğmeye basıyor. Onunla eş zamanlı olarak Kılıçdaroğlu da burada aynısını yapıyor.\" Öte yandan, kongrede yapılan seçimlere tek aday olarak katılan Ertem İşcan AK Parti Karacabey ilçe Başkanlığına seçildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

BOYUT: 350 MB SÜRE:6,53

Haber:Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),(DHA)

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CHP\'li İnce: Lozan\'ı güncellemek değil, uygulatmak lazım

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce,\"Lozan\'ı güncellemek lazımmış. Lozan\'ı güncellemek değil, uygulatmak lazım. O yürek, o bilek, o inanç, o kararlılık lazım\" dedi.

CHP Yalova Milletvekili İnce, partisinin Yalova Merkez İlçe 10\'uncu Olağan Kongresi\'ne katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede kürsüye çıkan CHP\'li İnce, Türkiye\'nin gündeminde İsrail\'in olduğunu söyledi. İnce, \"Türkiye\'nin gündeminde İsrail, varsa ve Türkiye\'nin gündeminde İsrail ile ilgili açıklamalar, devletin tepesi tarafından yapılmaya başlanmışsa bilin ki o günlerde Türkiye, soyuluyordur. Yani bu, bir \'cambaza bak\' oyunudur. Bugünlerde o meydan okumalar, \'Acaba neyi gizliyor bunlar?\' diye doğrusu merak etmiyor değilim\" diye konuştu. AK Parti\'nin veto hakkını kullanmayarak, İsrail\'in OECD üyesi olmasını ileri süren CHP\'li İnce, şunları söyledi: \"İsrail\'de nükleer enerji kapasitesi nedir, diye Birleşmiş Milletler\'de yapılan oylamada çekimser oy verdiler. Hüseyin Çelik, milli eğitim bakanıyken 60 bin okula yazı yazdılar, \'İsrail, mallarını boykot etmeyin\' diye. Dünyada \'Yahudi Cesaret Ödülü\' ya da diğer adıyla \'Davut Yıldız\'ı alan tek Müslüman, Recep Tayyip Erdoğan\'dır. \'Suriye sınırındaki mayınlı arazileri İsraillilere mi vereceksiniz siz?\' dediğimizde, bize \'Yahudi düşmanı\' diyorlardı. Kürecik\'te neyi koruyor o radarlar, İsrail\'i mi koruyor? Hala bunun cevabını vermiş değiller. Mavi Marmara\'yla ilgili söyledikleri neydi? Son geldiği noktaya bakın. En sonda ne dedi? \'Bana mı sordunuz giderken?\". Peki sen, İsrail\'in başkentinin Tel Aviv olduğunu bilmiyor musun da Mavi Marmara\'yla ilgili yaptıkları anlaşmaları bir Ankara\'da imzaladılar bir de Kudüs\'te imzaladılar? O imzayı atarken, aklın neredeydi senin? Bilmiyor muydun, oranın başkentinin Tel Aviv olduğunu?\" İsrail\'le ilgili yaşanan sıkıntının Suriye politikasıyla doğrudan ilgili olduğunu savunan CHP\'li İnce, \"Filistin\'e destek olan bir Suriye vardı; ama Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Davutoğlu\'nun da katkılarıyla Suriye\'nin canına okudular. Dolayısıyla Suriye, İsrail\'le ilgilenemez bir noktada olduğu için bugün İsrail, bu kadar güçlü hissediyor kendini. Yanlış Suriye politikalarının sonucu, yanlış Filistin politikasını da doğurdu beraberinde\"dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Yunanistan ziyaretini ve Lozan Antlaşması\'yla ilgili açıklamalarını da değerlendiren CHP\'li İnce, şöyle konuştu:\"Bugünlerde başka bir moda var. Geçtiğimiz günlerde Atina\'ya gitti, oradan Batı Trakya\'ya geldi, Gümülcine\'ye geldi. Lozan\'ı sorguluyor, bu ülkenin tapusunu. Kimi sorguluyor? İnönü savaşlarının Garp Cephesi Kumandanı Genelkurmay Başkanlığımızı yapmış İsmet Paşa\'yı sorguluyor. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Senin dilinden konuşayım. Kantin asteğmeni, Lozan fatihi İnönü\'yü sorgulayabilir mi? Senin çapın ne, bilgin ne, diploman ne de İnönü\'yü sorguluyorsun? Lozan\'ı güncellemek lazımmış. Lozan\'ı güncellemek lazım değil, Lozan\'ı uygulatmak lazım. O yürek, o bilek, o inanç, o kararlılık lazım. Sende bunların hiçbirisi yok ki. Zannediyor ki Lozan, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalandı. Ya orada Fransa, İngiltere var. Var da var. Pek çok ülke var. Sırp Krallığı var. Sen, bunu güncellemek lazım dedin mi başına ne işler açarsın biliyor musun? Bunları biliyor musun? O tarih bilgin var mı? O diplomanı gösterseydin zaten biz, söylerdik \'O bilgi ona yetmez\' diye. Seni ilkokul mezunu FETÖ bile kandırmış da sen Lozan\'ı güncellemekten bahsediyorsun. Şimdi de diyor ki \'Atatürk\'e yapılanlar bana yapılıyor\'. Ya sen kimsin? O yedi düvelle mücadele etti, seni ilkokul mezunu FETÖ kandırdı. Obama, Putin, Trump, bunlar sana neler yaptı; onu hiç bilmiyoruz sonra öğreneceğiz.\" Kongrede konuşmaların ardından gerçekleşen seçimde Tamer Sönmez, başkanlığa seçildi. Kongreyi Yalova İl Başkanı Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman\'ın yanı sıra CHP\'li ilçe ve belde belediye başkanlarıyla partililer izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milletvekili İnce\'nin konuşması

-Detaylar

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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CHP\'de gergin kongre



İZMİR\'de CHP Karşıyaka İlçe Kongresi gergin başladı. Belediye eski Başkanı Cihan Türsen, \"Artık parti içinde \'Kral çıplak\' deme zamanıdır. Parti küçük ve sizin olmayacak. Parti büyük ve örgütün olacak. CHP 3 oka sıkıştırıldı\" sözleri salonun geneli tarafından tepkiyle karşılandı. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, parti içi hesaplaşma yerine örgütün kenetlenerek iktidarla mücadele etmesi gerektiğini belirttirken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı CHP\'li Battal İlgezdi’yi hatırlatarak, \"Yarın benim başıma da bir şey geldiğinde \'Oh\' mu diyeceksiniz?\" diye sordu.

Kongrede CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı’na mevcut ilçe başkanı Uğur Yıldırım ve İşadamı Serdar Koç aday oldu. Seçim yarışında Yıldırım’ı Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cevat Durak, CHP İzmir eski İl Başkanı Ali Engin destekledi. Koç’un yanında ise Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cihan Türsen, ilçe eski başkanı Adnan Alabay ve il başkan yardımcıları Salih Özçiftçi ve Dilek Bilgin yer aldı. Bostanlı Suat Taşer Tiyatro Salonu\'nda yapılan kongrenin divan başkanı eski İlçe Başkanı Ertam Özen oldu. Toplantıda SHP döneminde Karşıyaka\'da belediye başkanlığı yapan Cihan Türsen söz aldı ve iktidardan daha çok CHP\'yi eleştirerek şöyle dedi:

\"AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de demokrasi ve özgürlükler konusunda yarattığı katliam ve eziyetlerin farkındayız. Bu büyük kara işgali yeterince fark etmemiş olduğumuz için gelecekteki kapkara Türkiye’ye hazırlıklı değiliz. Parti içi konularımızı aşmadan güçlü bir CHP yaratamayız. Parti içi konularımızı halı altına süpürerek ne partiye hizmet ederiz, ne de Türkiye’ye faydalı oluruz. Parti içi sorunlarımız önceki yönetimlerden sıkıntılı olarak tırmandı ve bugüne geldi. Sadece son yönetimleri yargılamak adil değil. CHP yüzde 25’e sıkışıp kalmamalı, kalmaz. CHP’nin ideolojik ilkeleri ve demokrasi kültürü, siyasi etik değerleri erozyona uğradı. Ön seçimden vazgeçemeyiz. CHP sosyal demokrat bir partidir münasip görülenlerin değil seçilenlerin partisidir. Üyelerimizin seçme seçilme haklarını müdahale ettirmeyiz. Bağımsız Türkiye mücadelesi verirken CHP’de bağımlı yönetime izin vermeyiz.\"

\"ARTIK PARTİ İÇİNDE \'KRAL ÇIPLAK\' DEME ZAMANIDIR\"

CHP’nin üye sayısında artış olmadığını, oy verenlerin bir çoğunun partiye üye olmadığını olanların da parti içi seçimlere katılmadığını belirten Türsen, şöyle konuştu: \"Kadın kotalarına yazacak isim bulamıyoruz. Kendi eşimizi delege yaparak kimseye hitap edemeyiz. Eğer \'Aidat ödemeyen kongreye giremez\' dersek bir avuç delege ile kongre yaparız. Artık parti içinde \'Kral çıplak\' deme zamanıdır. Parti küçük ve sizin olmayacak. Parti büyük ve örgütün olacak. CHP 3 oka sıkıştırıldı. Şimdi devletçilik, devrimcilik ve halkçılık zamanı. Şimdi örgüte hesap sorma değil hesap verme zamanı. Şimdi örgütü saymak, sevmek ve korkmak zamanı. Gerçek sahip onlar. Özgürlük ve bağımsızlık bizim karakterimizdir. Delege seçimi ve kongrenin özgür yapıldığı konusunda emin değilim. Üyelerden delege seçiminden önce imza toplandı mı? Özellikle işçi arkadaşlarıma \'Beyazı at turuncuyu getir\' demediniz mi?\" Türsen’in sözleri salonun çoğunluğunun tepkisini çekti.

\"BEN CHP İÇİN BEDENİNİ ORTAYA KOYMUŞ BİR İNSANIM\"

Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak, salonda yankılanan ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları üzerine, söz aldı ve Türsen\'e şu sözlerle tepki gösterdi: \"Bu partinin kurucu ilçe başkanıyım. Önce CHP’li olacağız. CHP’yi içine sindirememiş arkadaşlar burada bana altı ok dersi veremez. 2013 yılında duran adamları CHP’ye karşı yaptınız. Bugün burada aslan kesiliyorsunuz. Bu partiyi bölmeye ne hakkınız var? Seçim süreçlerinde nerelerdeydiniz? Belediye başkanlarına ne kadar destek veriyorsunuz? İlçe kongrelerinde gerginlik yaratılıyor. Yarın hesabı yapan arkadaşlarımız gerginlik yaratıyor. Geçmiş yönetimler elinden geleni yaptı, daha iyi bir Genel Başkan mı var? Gençlerimizi biz güçlendireceğiz. Biz burada kendi şovumuzu yapalım ama bunu yaparken birbirimizi suçlayarak değil, CHP’li olmayan arkadaşların partiyi geren konuşmalar yapmasaydı kürsüye çıkmazdım. Kim yaparsa karşısındayım. Ben CHP için bedenini ortaya koymuş bir insanım.\"

\"BEN KAPALI KAPILAR ARDINDAN GELMEDİM\"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Türsen\'i hedef alarak CHP’li olmanın kolay olmadığını vurguladı ve \"Ben kapalı kapılar ardından gelip belediye başkanı olmadım. Yılların mücadelesini verdim. Sadece yaptığım işle anıldım. Dedikoducular, şantajcılar, iftiracılar işlerini sürdürüyorlar. Osmanlı\'yı çökerten hain çete anlayışı aynı şekilde devam ediyor. CHP’liliğimi bu salonda anlatmaya ihtiyaç duymuyorum. Hiçbir dönemde partimi yalnız bırakmadım. Saçlarımı burada sizlerle ağarttım. 3.5 yıllık hesabı vereceğim ben\" dedi.

\"DENİZ BAYKAL’A DA AYNISINI YAPTIK\"

Her CHP’linin yapılan işleri sahiplenme ve anlatma görevi olduğunu belirten Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Partilinin görevi \'Yüzde 25’e sıkıştık\' demek değildir. Deniz Baykal genel başkan iken ona da aynısını yaptık. İstanbul’dan demokrasi mücadelesinden geldim. Orada bir arkadaşımız koltuğundan indirildi. Genel Başkan orada olağan üstü kongre topluyor. Ülke gitmiş, neyin hesabını yapıyorsunuz?. Türsen sana cevap vereceğim. Bu seçim benim üstüme oynanan bir seçim. Beni oylayacaksınız. Onu da biliyorum. Belediye başkan seçildikten sonra Menemenli bir iş adamından 1 milyon lira rüşvet aldığım öne sürüldü. Savcılığa verdim 15 ay hapis cezası verdi. Avukatı da Cihan Türsen idi. Arkadaşlar nedir birbirimizle bu derdiniz?\"

\"YARIN BENİM BAŞIMA DA BİR ŞEY GELDİĞİNDE \'OH\' MU DİYECEKSİNİZ?\"

Akrabalarını işe aldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Akpınar, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı’nın görevden alındığını hatırlattı ve \"Yarın benim başıma da bir şey geldiğinde \'Oh\' mu diyeceksiniz? Yoksa faşizme karşı yanımda mı duracaksınız? Dün İstanbul’da yaşanan Türkiye’nin katledilişidir. 2019 için eğer ki bu halde birbirimizi eleştireceksek nasıl 1994’te Doğru Yol Partisi’ne gittiyse burası, bugün de başka partiye gidebilir. Sonra hepimiz oturur, ağlarız \'Ne oluyor?\' diye. Adam 2023’te Cumhuriyet’in 100\'üncü yılı hesaplaşması içinde. AKP’nin kötü uygulamalarını anlatmaya gerek yok. Yarın belediye başkanlığı hayali kurmasınlar. Yerel yönetimler reformu adı altında bu belediyeler de gidecek. Biz yerel yönetimlere sahip çıkmalıyız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber:Timur TARLIĞ/ İZMİR, (DHA)

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Kars’ta kartpostallık manzaralar oluştu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Kars\'ta, kırağı görsel şölen sundu.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars\'ta soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar sabah saatlerinde donan araçlarını ısıtarak çalıştırmaya çalıştı. Kentte gece etkili olan soğuk hava nedeniyle camlar ve bitkiler ve ağaçların üzeri kırağı tuttu. Kırağıyla birlikte Kars Kalesi, Kümbet Cami ve Evliya Camisi etrafındaki ağaçlar seyri güzel manzaralar oluşturdu. Bu arada soğuk havayla birlikte kentte ekili olan sis, sabah saatlerinde sürücüler zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ise Kars’ta kış mevsiminde oluşan görsel şölenden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kars’ta yaşamanın zorlukları var ama burada olmaktan oldukça mutluyuz\" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezinden kış manzaları

292 MB - 4 DK 29 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Kocasının eliden ölü numarası yaparak kurtuldu

Şanlıurfa’da, Ahmet K. (40), boynundan bıçakladığı 4 çocuğunun annesi olan, 19 yıllık eşi Hanım K.\'yi (34) öldüresiye dövdü. Eşinin şiddetinden kurtulmak için ölü numarası yapan kadın, yoğun bakıma alınırken, kaçan Ahmet K. her yerde aranıyor.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde geçen cuma günü meydana geldi. Ahmet K., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşini boynundan bıçaklayıp dövdü. Bu sırada Hanım K., eşinin elinden kurtulmak için ölü numarası yaptı. Gözü dönen Ahmet K., eşinin öldüğünü sanıp kanlı elerini yıkayıp gömleğini değiştirdikten sonra evden ayrıldı. Eşinin evden ayrılmasının ardından yarı baygın haldeki Hanık K., sürünerek komşularının kapısını çaldı. Kanlar içersindeki Hanım K.’yi gören komşuları durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri perişan haldeki kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hanım K., boyun ve vücudunun büyük bölümünde oluşan çok sayıda yara ve darbe nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Ahmet K.’nin evden ruhsatsız tabancayı da alarak firar ettiğini, oğlu 18 yaşındaki Y.’yi öldüreceğini iddia eden Hanım K.’nin kardeşi Ali Bucak, şöyle dedi: \"1 yıl boyunca Suriye\'de DEAŞ terör örgütüne katılan ve daha sonra Türkiye\'ye gelip kontör dolandırıcısı olan eniştem, kız kardeşimi öldürmek için eve geliyor. Ondan sonra sinsice arkasından gelip bıçağı alıp boynuna vuruyor. Bu sırada kız kardeşim kendini korumaya çalışmak istemesi üzerine defalarca bıçakla vücudunun yaralıyor. Tekme- tokat yerde dövüyor. Kardeşimin gücü kocasına yetmeyince ölü numarası yapıyor. Bu sırada kocası, kardeşimin öldüğünü sanarak gidip elini lavaboda yıkıyor. Elbisesini değiştirip evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp elini kolunu sallayarak çıkıyor. Böyle bir cani insanın sokaklarda dolaşması herkes için tehlikelidir. Kardeşimin ve çocuklarının can güvenlikleri yoktur. Onun için devletten koruma talep ediyoruz. Bir an önce bu insanın yakalanmasını istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yoğum bakımında kadın

- Kadının kardeşi Ali Bucak ile röp.

- Acil servis

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 228 MB, 27 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Domuz avında arkadaşını vurdu

Bartın\'da, sürek avında 40 yaşındaki İbrahim Demirtaş çalıların kımıldadığını görüp ateş edince arkadaşı 45 yaşındaki Adnan Akçaalan\'ı öldürdü.

Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesinden Bartın\'a bağlı Karayakup köyündeki ormanlık alana gelen 5 avcı, sabah saatlerinde domuz avlamaya çıktı. Avcılar öğle saatlerine doğru 3 domuz vurdu. Bölgede bulunan İbrahim Demirtaş ormanlık alanda domuz beklediği sırada çalıların kıpırdağını görünce bir el ateş etti. Adnan Akçaalan kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını vurduğunu fark eden İbrahim Demirtaş telsizle durumu arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşının öldüğünü gören İbrahim Demirtaş olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adnan Akçaalan\'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arkadaşını vuran İbrahim Demirtaş ise jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Avcılardan detay

-Jandarma ve 112 ekipleri

-Avcılar ile röp.

Süre: 2.39 Boyut: 81,7 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

