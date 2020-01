DHA YURT BÜLTENİ-12

1)HAVZA\'DA MİNİBÜS İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 11 YARALI



SAMSUN\'un Havza ilçesinde, bir traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Havza -Vezirköprü karayolunda meydana geldi. 70 yaşındaki Sadık Erden yönetimindeki 55 H 1360 plakalı traktörle, kavşaktan yola çıkış yapan 27 yaşındaki Yusuf Alıcı yönetimindeki 55 PR 352 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan Şükrü Erden (70) ve minibüs şoförü ile aynı araçta bulunan Ahmet Çakır (38), Nuran Çakır (37), Ayşegül Çakır (7), Aslıhan Koca (28), Ümmühan Demir (37), Hicret Yılmaz (31), Elif Yılmaz (2) ve Zehra Gök (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Havza İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)

========================================================

2)YANLIŞ KAN VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN HASTA ÖLDÜ

DENİZLİ\'nin Servergazi Devlet Hastanesi\'nde, diz protezi ameliyatı için yatan ve kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verildiği öne sürülen 75 yaşındaki Hörü Kesen öldü. Yakınları, 75 yaşındaki Hörü Kesen\'i diz protez ameliyatı için Servergazi Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Geçen cuma günü dizinden protez ameliyatı olan Kesen, Ortopedi Servisi\'ne alındı. Ameliyatın ardından kan verilmesi gereken Hörü Kesen\'e görevli hemşire tarafından, iddiaya göre yanlışlıkla başka gruptan kan verildi. Aynı odada bulunan AB RH pozitif kan grubundan olan hastaya verilmesi gereken kanın, aynı odada yatan 0 RH pozitif kan grubu olan Hörü Kesen\'e verildiği öne sürüldü. Kesen, bir süre sonra yatağında öldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kesen, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından Buldan İlçesi\'nin Türlübey Mahallesi\'nde geçen cumartesi günü toprağa verildi. Otopsi sonucuna göre de Kesen\'in yanlış kan yüzünden öldüğünün belirlendiği kaydedildi. Ailenin olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın ardından hemşerinin ise açığa alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Hörü Kesen\'in ölmeden önceki fotoğrafı

- Hastaneden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

============================================================

3)FETÖ DURUŞMASINDA ALAATTİN ÇAKICI İDDİASI



ANTALYA\'da görülen FETÖ duruşmasında tanıklık yapan cinayet sanığı Serhat Günezer, suç örgütü ele başı Alaattin Çakıcı\'dan emirler aldığını öne sürdüğü Serkan K. ve Mustafa Ali E.\'nin, İzmir\'de üniversite öğrencilerini AK Parti aleyhine yetiştirdiğini, kandırdıkları gençleri FETÖ/PDY\'nin ağabeyleri ile tanıştırdığını öne sürdü. Antalya\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alayı eski Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile tutuksuz sanık Antalya 3\'üncü Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizonu eski Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya\'nın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi\'nden SEGBİS üzerinden ihbarcı sıfatıyla katılan Serhat Günezer, Ahmet Yurdagül\'ün FETÖ mensupları ile görüştüğünü belirterek, iddialarda bulundu.

Geçen yıl Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde önce tabancı ile öldürülüp daha sonra yakılan Adem Dönmez\'in katil zanlısı olarak Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde bulunan Serhat Günezer, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan suç örgütü ele başı Alaattin Çakıcı\'dan emirler aldığını öne sürdüğü Serkan K. ve Mustafa Ali E.\'in, üniversite öğrencilerini AK Parti aleyhine yetiştirdiğini, kandırdıkları gençleri de FETÖ/PDY\'nin ağabeyleri ile tanıştırdığını öne sürdü.

İfadesinde, 2014 yılından itibaren Turgutlu ilçesinde emlak, gayrimenkul işiyle uğraştığını belirten Serhat Günezer, şöyle dedi:

\"Ben Adem Dönmez isimli şahsın öldürülmesi olayının şüphelisi olarak şu an Manisa\'da tutuklu bulunuyorum. Size FETÖ/PDY örgütü kapsamında bildiklerini anlatmak istiyorum. Öldürülen Adem Dönmez, FETÖ/PDY\'nin Türkiye\'deki Türkçe Olimpiyatları\'nı düzenleyen ve İzmir, Antalya, Bolu Bölgesi para trafiğini sağlayan grubun üst düzey sorumlulularındandır. Adem Dönmez topladığı paraları Manisa merkezde yaşayan Mustafa Ali E. vasıtasıyla, Balıkesir Ayvalık\'ta yaşayan ve PKK terör örgütünün yapılanmasını sağlayan Ercan A. isimli şahsa ulaştırmaktaydı. Mustafa Ali E., İzmir Alsancak\'ta bir kilisein rahibine suikast yapmak istemiş, başarılı olamayınca İzmir\'de tutuklanarak yargılanmıştır.\" Serkan K. ile Mustafa Ali E.\'nin, Alaattin Çakıcı\'dan aldıkları emirlerle hareket ederek, özellikle Ege Üniversitesi\'nde gençleri AK Parti aleyhine yetiştirme çabasına girdiklerini iddia eden Serhat Günezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Serkan K. ve Mustafa Ali E., ağlarına düşürdükleri gençleri FETÖ/PDY\'nin ağabeyleriyle tanıştırmışlardır. Hatta Ege Üniversitesi\'nde geçen yıl PKK\'lılarla yapılan kavga sırasında öldürülen Fırat Çakıroğlu\'nun da muhafazakar kişileri Serkan K.\'ya yönlendirerek, Fethullahçı cemaate kazandırılmasını sağladığı yönünde Adem Dönmez ile adını bilmediğim arkadaşlar arasındaki konuşmalarda duydum. Söz konusu belirttiğim olayları Eski Manisa 1. Ağır Ceza Mankemesi hakimi olan Hüseyin A. ve Adem Dönmez\'in kayınpederinin yakını Albay Ahmet Yurdagül gayet iyi bilmektedir. Söz konusu Hüseyin A. ve Ahmet Yurdagül, Adem Dönmez ve çevresindeki FETÖ mensupları ile görüşmektedir. Hatta söz konusu evleri bu iki şahıs da bilmektedir. Bu şahıslar birbirlerine mektup göndermektedirler.\" Ahmet Yurdagül ise Serhat Günezer\'in iddialarını yalanladı.

Tutuklu sanıklardan Metin Karagöz\'ün yurt dışı yasağı koşulu ile tahliyesine karar veren mahkeme, Ahmet Yurdagül\'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

========================================================

4)ALTIN PİYASASINDA \'KAPLAMA\' TEHLİKESİ

ALTIN piyasasının hareketlendiği bu günlerde piyasaya çıkan sahtekarlar, kurdukları ikili ilişkilerle yatırımcılara altın gibi görünen kaplama ürün satıyor. 2017 yılının son çeyreğinde altında yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik hem yatırımcının hem de dolandırıcıların iştahını kabarttı. Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem, Piyasada azımsanmayacak derecede sahtekar olduğunu belirterek, hem yatırımcıya hem de kuyumculara uyarıda bulundu. Altının en garanti yatırım aracı olduğunu belirten Erdem, uzun vadeli yatırımın mutlaka kazandırdığını söyledi. Kısa vadeli yatırımın riskli olduğunu, yatırım yapılacaksa dahi en azından 1 yıllık sürede yapılması gerektiğini tavsiye eden Erdem, “11-12 yılda altın 6-7 katı kazandırmış. En güvenli liman altındır. Bunun ırkı, milleti, ülkesi yok. Altın her zaman kazandırmaya devam edecek\" dedi.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANIP KAPLAMA SATIYORLAR

Dolandırıcıların ikili ilişki ile piyasada ciddi vurgun yaptığını da anlatan Ferda Erdem, dolandırıcıların göz boyayacak tekliflerle geldiğini söyledi. Vatandaşın dolandırıldığını çok geç anladığını belirten Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altının fiyatı artınca piyasaya sahtekarlar çıkıyor. Bunlar ikili ilişkiler kurup altın satmaya çalışıyor. Piyasaya merdiven altı üretimlerle gelip dolandırmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımıza çok önemli bir uyarıda bulunmak isterim. İkili ilişki ile kesinlikle altın almayın. Bu dolandırıcılar samimiyet kurdukları yerlere gidip, \'20 bin TL ihtiyacım var. Ben sana 50 bin TL\'lik altın vereyim\' diyor. Ancak işin boyutu farklı. Verdiği altının tamamı kaplama ürün. Bunu bir vatandaşın anlaması çok zor. Biz kuyumcular birtakım işlemlerden geçirip altının değerini anlıyoruz. Israrla alacak olanlar varsa biz kuyumcular ekspertiz hizmeti de veriyoruz.\"

2017 yılı sonuna doğru kuyum sektörünün rengini belli ettiğini ve yüzde 40 oranında işlerinde düşüş olduğunu söyleyen Erdem, “Yatırımcı fiyatı artar diye alıcı da düşer diye beklemeye devam ediyor. Yastık altı birikim hala piyasaya çıkmadı\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------------

- Kuyumcudaki vitrinindeki altınlardan detay

- Kuyumcuda altınları inceleyen vatandaşlardan detay

- Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem röp

- Ferda Erdem\'den detaylar

- Altın bilezik detayları

237 MB///3,54 DK

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

=========================================================

5)TUNCELİ\'DE ENGELLİLERİN DANSI İZLEYİCİLERİ COŞTURDU

TUNCELİ\'de, Engelliler günü edeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında sahneye çıkan engelliler dans grubu izleyicileri adeta coşturdu. Vali Tuncay Sonel, aralarında engellilerinde bulunduğu yardıma muhtaç vatandaşlarının evlerine tek tek gidildiğini belirtirek, \"Hiç bir yetim öksüz, engelli ve şehit ve gazi ailemiz asla ve asla ihmal edilmeyecek ve ayaklarına kadar gidilerek her türlü hizmet verilecektir, bu konuda asla ve asla bir tereddüt olmasın\"dedi.

Kültür Merkezi Konferans Salonu\'nda düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğine, Vali Tuncay Sonel, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, çok sayıda engelli ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan Tunceli Engelliler Derneği Başkanı Ali Arslan, engellilere verilen maaşın asgari ücretin üzerine çıkarılmasını talep ederek, \"Tunceli\'de engelliler olarak ciddi sıkıntılar yaşamıyoruz, Valimiz bizimle çok iyi ilgileniyor ve sahip çıkıyor her sorunumuzla ilgileniyor. Engellilere verilen maaşların asgari ücretin üzerine çıkarılmasını ve şehit ve gazilere verilen haklardan biz engelli vatandaşların da yararlanması sağlanmalı hükümetimiz bu konuda atım atarsa bizleri mutlu eder\"dedi.

Vali Tuncay Sonel ise, meslek hayatı boyunca nerede görev yaptıysa her zaman ilk önceliğinin engelliler olduğunu ifade ederek, \"Görev yaptığım her yerde ilk öncelliğim engelli vatandaş var, şehit ve gazi aileleri, yetim ve garibanlar hep ilk önceliğim olmuştur. Bu nedenle Tunceli\'de 5 ay önce göreve başlarken ilk iş olarak il genelindeki engelli vatandaşlarımızın sayısını çıkarttım. Yine ilk olarak ildeki yetim öksüz, şahit ve gazi ailelerin tespiti için yoğun bir çalışma yaparak sayılarını tespit ederek ilk iş olarak şehit ve gazi ailelerimiz ile yetim öksüz ve engelle vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ederek, onların sorunlarını evlerinde dinledim. Biz hiçbir zaman sizleri hizmetsiz ve sevgisiz bırakmayız, bunun için de çok özel ve hızlı bir çalışma yaparak il genelindeki engelli vatandaşlarımızın sayısını çıkardık. Tunceli genelinde 2 bin 529 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın hepsinin evilerine tek tek gidiliyor. Hiç bir yetim öksüz, engelli ve şehit ve gazi ailemiz asla ve asla ihmal edilmeyecek ve ayaklarına kadar gidilerek her türlü hizmet verilecektir, bu konuda asla ve asla bir tereddüt olmasın\"diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli gençlerin hazırladığı oyun ve gösterilere geçildi. Tamamını engelli vatandaşlardan oluşan dans grubunun gösterisi büyük alkış aldı. Salonda bulunan Vali ve diğer yetkililer engeli gençlerin dans gösterisini ilgiyle izledi. Yine engelli gençlerin folklor ve ritim gösterisi de salondan büyük alkış aldı. Etkinlik sonunda Vali Sonel ile diğer yetkililer sahneye çıkarak engelli gençler ile dans ederek halay çekti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Etkinlikten görüntü

-Vali Sonel\'in konuşmas

-Engellilerin gösterileri

-Protokolün engellilerle halay çekmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) -

=========================================================

6)KAPKAÇ İÇİN MOTOSİKLET ÇALMIŞLAR

ANTALYA\'da 19 yaşındaki E.G.\'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan F.I. ile arkadaşı M.A., yakalandı. İki şüphelinin olayda kullandıkları motosikleti de çaldıkları ortaya çıktı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi Emek Mahallesi\'nde meydana geldi. Diş muayenesinden evine gitmek üzere yola çıkan E.G.\'nin elindeki cep telefonunu alan kapkaççı, 100 metre ileride plakasız motosikletle bekleyen kişiyle birlikte kaçtı. Kapkaç mağduru genç kız, 155\'i arayarak durumu bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirlemek üzere genç kızın ifadesine başvurdu. GPRS sisteminden telefonun yerini belirleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, kapkaç şüphelileri F.I. ile M.A\'yı yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin, suç işledikleri sırada kullandıkları motosikleti de Kepez ilçesinde bir evden çaldıkları ortaya çıktı. İkilinin olay öncesinde 4 kişiye daha kapkaç girişiminde bulunduğunu, ancak korktukları için vazgeçtikleri ortaya çıktı. 2 şüphelinin kapkaç ardından kaçmaları güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Zanlıların polis eşliğinde asayiş şubeden çıkarılışı

Zanlıların otomobillere bindirilmesi

Asayiş şube müdürlüğü dış plan detayı

Gasp anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri

77 MB///1,18\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

=====================================================

7)KAPKAÇ İÇİN MOTOSİKLET ÇALMIŞLAR

ANTALYA\'da 19 yaşındaki E.G.\'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan F.I. ile arkadaşı M.A., yakalandı. İki şüphelinin olayda kullandıkları motosikleti de çaldıkları ortaya çıktı.Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi Emek Mahallesi\'nde meydana geldi. Diş muayenesinden evine gitmek üzere yola çıkan E.G.\'nin elindeki cep telefonunu alan kapkaççı, 100 metre ileride plakasız motosikletle bekleyen kişiyle birlikte kaçtı. Kapkaç mağduru genç kız, 155\'i arayarak durumu bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirlemek üzere genç kızın ifadesine başvurdu. GPRS sisteminden telefonun yerini belirleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, kapkaç şüphelileri F.I. ile M.A\'yı yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin, suç işledikleri sırada kullandıkları motosikleti de Kepez ilçesinde bir evden çaldıkları ortaya çıktı. İkilinin olay öncesinde 4 kişiye daha kapkaç girişiminde bulunduğunu, ancak korktukları için vazgeçtikleri ortaya çıktı. 2 şüphelinin kapkaç ardından kaçmaları güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Zanlıların polis eşliğinde asayiş şubeden çıkarılışı

Zanlıların otomobillere bindirilmesi

Asayiş şube müdürlüğü dış plan detayı

Gasp anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri

77 MB///1,18\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

=========================================================