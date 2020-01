DHA YURT BÜLTENİ-12

AK Parti\'li Ünal: ABD\'deki davaya kaçak FETÖ\'cü yargı mensupları lojistik destek veriyor/EK

ÜNAL\'DAN KILIÇDAROĞLU\'NA: SEN ŞAKA MISIN, KARİKATÜR MÜSÜN?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesindeki kongrenin ardından partisinin Göksun İlçe Teşkilatı\'nın olağan kongresine katıldı.

Burada konuşan AK Parti\'li Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi: \"Her gün bir yalan söylüyorsun, her gün bir iftira atıyorsun. Çıkıp, eline aldığın birtakım kağıtları, sallıyorsun. Sonra o kağıtların sahte olduğu, o kağıtların senin iddianı ispat etmediği ortaya çıkıyor. Bu sefer hiçbir şey olmamış gibi dün, Mersin\'de konuşuyor. \'Sana salı gününe kadar müsaade diyorum\' diyor. Yahu sen şaka mısın, sen karikatür müsün, sen nasıl bir şeysin? Ne için salı gününe kadar müsaade ediyorsun? Diyor ki \'Bu Sarraf casusmuş. Buna belgeleri kim verdi açıkla\'. Allah Allah. Bu adamın Amerika\'ya gidişi, Amerika\'da hapis yatmamak için Amerikan devleti ile anlaştığını söylemesi, oradaki FETÖ\'cü yargı mensuplarının, Türkiye\'den kaçan yargı mensuplarının, orada yazdıkları senaryoyu New York\'ta Amerikan yargısıyla birlikte buna ezberlettikleri, son derece açık değil mi? Rehin alınmış bir adamın hapisten kurtulmak karşılığında, rehin alınmış bir adamın ifadelerine itibar ederek, sen, bu ülkeye saldırmaya utanmıyor musun? Bu adamın kimin tarafından rehin alındığı ortada. Neyin karşılığında rehin alındığı ortada. Ne için Türkiye\'ye saldırtıldığı ortada.\"

\'REHİN ALINMIŞ BİR ADAMIN TÜRKİYE\'YE DÖNÜK İFTİRALARI KONUŞULUYOR\'

Amerika\'daki mahkemenin hukuki olmadığını savunan AK Parti\'li Ünal, şöyle devam etti: \"Efendim, Amerika\'nın ambargosu delinmiş. Amerika\'nın ambargosunu kevgire çevirenler, kimdi? Amerika\'nın ambargosunu Almanya deldi mi, İngiltere deldi mi, İsviçre deldi mi, Hollanda deldi mi? Amerika\'nın bizzat kendisi deldi. Peki, bu ülkeler, bu ambargoyu delerken, bir şey yok, Türkiye komşusuyla doğal gaz anlaşması yapmış. Doğal gazı nereden alacağım? Tabi ki oradan alacağım ve bunu da Amerika\'ya deklare etmiş, ticaretini de 2013\'ten sonra gıda ve ilaç üzerine yürütmüş. Diyelim ki bunu ambargoyu delmek, olarak değerlendiriyorsunuz. Peki, o kurulan mahkemede ambargonun delinmesi mi konuşuluyor? Hayır, rehin alınmış bir adamın Türkiye\'ye dönük iftiraları konuşuluyor. İçeride birileri, ne yapıyor? Hemen bunları alıp, yayma görevini üstleniyor. Soruyorum, sen kimin yanındasın? Ülkenin yanında mısın, yoksa ülkeni siyasi ve ekonomik olarak kıstırmak isteyenlerin mi yanındasın?\"

\'İHANET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEK GİBİ BİR SORUMLULUĞUN VAR\'

Partisinin ilçe kongresinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na seslenen AK Parti\'li Ünal, şunları söyledi:\"Buradan Kemal Kılıçdaroğlu\'na şunu söylemek istiyorum. Türkiye\'nin önemli ve öncelikli, acil meseleleri var. Türkiye\'nin sınır güvenliği gibi terörle mücadele gibi enerji alanında yeni politikalar yürütmek gibi ekonomide yeni adımlar atmak gibi hava savunma sistemi kurmak gibi önemli ve acil meseleleri var. Türkiye\'nin, senin suni gündemlerinle uğraşacak vakti yok. Sen, her hafta ortaya bir yalan atacaksın, ondan sonra o yalanı yayacaksın, Türkiye\'nin siyasetini rehin alacaksın. Beyefendi biz, burada devlet yönetiyoruz devlet. Senin gibi oyun oynamıyoruz. Türkiye de senin oyuncağın değil. Bizim omuzlarımızda 80 milyonun sorumluluğu var, senin bir sorumluluğun yok. Ha senin sorumluluğun var, sana verilen ihanet görevini yerine getirmek gibi bir sorumluluğun var. Sana bunu yaptırmayacağız. Bu imkanı sana vermeyeceğiz. İşte Göksun\'dan tek yürek olarak sesleniyoruz. 80 milyon, biz 15 Temmuz cehenneminden geliyoruz. Sen kiminle gelirsen gel. Bir kez daha söylüyoruz. Mesele, dünyayı arkana alıp, Anadolu\'ya saldırmak değildir. Mesele, Anadolu\'yu arkana alıp, dünyaya meydan okumaktır dünyaya. Sen, bu milleti ne zannediyorsun. Sen, bu milleti yalanlarınla ihanetlerinle oraya koyduğun suni gündemlerle aldatacağını, kandıracağını mı zannediyorsun? Geçti, o günler geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Türkiye\'nin kendisi olduğunu söyleyen AK Parti Sözcüsü Ünal, \"Bu yapılanlar, Türkiye\'ye karşı değilmiş. Bu Amerika\'daki tezgah, Türkiye\'ye karşı değilmiş. Suriye\'deki tezgah, Türkiye\'ye karşı değilmiş. Amerika\'nın PYD\'ye, YPG\'ye silah yardımı yapması, PKK\'ya yardım yapması, Türkiye\'ye karşı değilmiş. AK Parti\'ye karşıymış, Tayyip Erdoğan\'a karşıymış. Şunu artık öğrenin. AK Parti, Türkiye\'dir. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye\'nin kendisidir. Bunu artık öğrenin, öğrenin\" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı\'dan, \'Müfteri Kemal\' yakıştırması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"Konuşurken diyor ya \'Benim adım Kemal\'. Yanlış söylüyor, benim önerim \'Müfteri Kemal\' desin\" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazcısı, Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde partisinin olağan kongresine katıldı. Hayati Yazıcı, Türkiye\'de gerçekleştirilemeyen senaryonun New York\'ta gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirterek, \"Allah aşkına bunların Türkiye için bir proje ürettikleri, ülkenin sorunlarının çözümü için bir öneri ortaya koyduklarını, bileniniz, hatırlayanınız var mı? Siyaset proje üretmektir, vizyon ortaya koymaktır. Şimdi de Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyunmuş bir ana muhalefet. Böyle bir şey olamaz. Biri bir yerde araçları gereçleri, senaryoyu, sahne kostümüne varıncaya kadar Türkiye\'de gerçekleştiremediklerini New York\'ta gerçekleştirmeye çalışıyor\" dedi. Yazıcı, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu\'na isim yakıştırmasında bulunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Ana muhalefette kontrolsüz bir şekilde aklına ne gelirse diliyle destek veriyor. Ana muhalefetin genel başkanı konuşurken diyor ya, konuşuyor ve sonra \'Benim adım Kemal\' diyor. Eksik söylüyor, bundan sonra benim önerim ismini söyleyecekse başına bir sıfat ekleyecek, benim adım \'Müfteri Kemal\' diyecek\"

Trabzonsporlu taraftarın salondan çıkışı da olaylı oldu

Taraftarlar, maçın oynandığı salonun girişindeki camları kırdılar. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle Bordo-mavili taraftarlar salon dışına çıkarılmıştı. Hayri Gür Spor Salonu\'ndan güvenlik güçleri eşliğinde çıkarılan taraftarların tepkisi dışarıda da sürdü. Bordo-mavili taraftarlar, salondan çıkarılmalarına tepki olarak salonun girişinde yer alan turnikelerin bulunduğu alandaki camları kırdılar. Kırılan camların görüntüleri taraftar kameralarına da yansıdı.

Kayıp Şaban Çakar\'ı kadavra köpekleri arıyor

UŞAK\'ın Sivaslı ilçesinde 6 gün önce gezmek için evden çıkıp, bir daha da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Şaban Çakar\'I özel eğitimli kadavra köpekleri ve atlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi\'yle (UMKE) arama çalışmaları sürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası Şaban Çakar, geçen 27 Kasım\'da Selçikler beldesindeki evinden gezmek için çıktı. Çakar\'ın kaybolmasından 2 gün sonra, yakınları durumu polise bildirdi. Polis, son olarak Sivaslı ilçesindeki Evrenli Parkı yakınlarında görüldüğü iddia edilen Çakar\'ı bulmak için çalışma başlattı. Aramalarını kırsal alanda yoğunlaştıran polis, Uşak İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE\'den destek istedi. AFAD, UMKE ve polis ekiplerinin arama alışmalarına, jandarma ekipleri de drone ile destek verdi. Ancak, aramalardan bir sonuç çıkmadı. Arama çalışmalarına bugün, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü\'nden istenen 2 kadavra köpeği ile devam edildi. \'Obert\' ve \'Ely\' isimli kadavra köpekleri ile mesire alanının her tarafı aranırken, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar, Kirazlık Mevkisi\'nde yaya ve atlı UMKE ekibi ile birlikte arama çalışması gerçekleştirdi. Aramalarda henüz bir sonuca varılamazken, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü de kayıpolan çakar\'ın bulunması için özel bir ekip kurdu. Çakar\'ın Uşak\'ta görüldüğü yönündeki ihbarları da değerlendiren polis, çalışmalarını geniş bir alanda sürdürüyor.



Bolu\'da cinayet şüphelileri adliyede



Bolu\'da, 5 gün önce Murat Güler’i (41), cebindeki ‘geçersizdir’ yazılı 2 deste 200 TL’lik sahte paraları gerçek sanıp, başına taşla vurularak öldürdüğü iddia edilen Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E. adliyeye sevk edildi. Zanlıların yakınları adliye önünde sinir krizi geçirdi.

Geçen salı günü sabaha karşı, merkeze bağlı Yenicepınar köyü, Çambaşı mevkisinde maden ocağı yolunda Murat Güler\'in yarı çıplak cesedi bulundu. Güler\'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E.’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, kent merkezinde bir lokantada tanışıp eve bırakmak amacıyla otomobillerine aldıkları Murat Güler’i cebindeki 200 TL’lik 2 deste banknot yüzünden öldürdüklerini itiraf ederek, paraların üzerindeki ‘geçersizdir’ ibaresini görmediklerini, gerçek sandıkları paralar yüzünden cinayeti işlediklerini söyledi. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 3 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi. Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E.’nin adliye önünde bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Askerden izne geldiği sırada cinayet şüphelisi olan Volkan M.’nin annesi, ağabeyi ve babası adliye önünde “Biz senin arkandayız, yanındayızö diyerek ağladı. Zanlıların, savcılıktaki sorgusu sürüyor.

